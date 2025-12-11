Time Out dice

La obra 'Un matrimonio sin filtros', escrita e interpretada por Javier Veiga junto a Marta Haza, sigue a Marga y Jaime, un matrimonio que tras 15 años decide separarse creyendo que será algo fácil. Sin embargo, la disputa por la casa convierte la ruptura en un conflicto lleno de reproches y heridas del pasado.

Todo se desmadra cuando ella propone encerrarse 21 días en el piso ante cámaras ocultas, convirtiendo su separación en un reality donde el público decide quién se queda con la vivienda. La pieza funciona como una sátira sobre la cultura del espectáculo y la exposición constante, haciendo del espectador juez y voyeur de una guerra doméstica convertida en entretenimiento.