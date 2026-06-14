Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid | Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

Colonias históricas para descubrir otro Madrid: 10 recorridos arquitectónicos muy atractivos

Obreras, modernistas, militares o de posguerra. Las grandes colonias históricas de Madrid forman hoy parte de su urbanismo, pero surgieron a lo largo del siglo XX como respuesta al rápido crecimiento de la ciudad

Irene Calvo
Escrito por Irene Calvo
Publicidad

Las oportunidades de trabajo, las mejoras en las comunicaciones y las buenas condiciones que ofrecía Madrid durante la primera mitad del siglo XX provocaron que muchísimas personas procedentes de núcleos rurales se trasladaran a la ciudad. Sin embargo, el casco histórico madrileño no estaba preparado para este rápido aumento de la población, así que se comenzaron a construir colonias alrededor de lo que hoy es el centro de Madrid. Estos conjuntos muestran diferentes momentos de la historia, otra forma de vivir y trabajar y una arquitectura irrepetible.

RECOMENDADO: Las fachadas más bonitas y desconocidas de Madrid

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Un paseo por las colonias históricas

Colonia Socialista

Colonia Socialista
Colonia Socialista
Fundación COAM

Conocida también como “La Obrera” o “Casa del pueblo”, esta colonia se construyó en varias fases entre 1919 y 1929 para los afiliados a la Casa del Pueblo. La idea era construir viviendas dignas para la clase obrera, así que se conformó una cooperativa que llegó a alcanzar 116 socios. Una vez edificadas las residencias, todas unifamiliares, eran asignadas por sorteo. También se levantó una escuela, que dejó de ser mixta después de la Guerra Civil, y un “casinillo”, donde no se apostaba ni se bebía alcohol, sino que funcionaba como centro social de la colonia. El casinillo fue rehabilitado en 1983 y hoy acoge la sede de la Asociación Vecinal, además de ser el centro cultural Santiago Pérez.

¿Dónde? Celindas, 13 (Chamartín).

Colonia del Pico del Pañuelo

Colonia del Pico del Pañuelo
Colonia del Pico del Pañuelo
City of Madrid Film Office

Muy cerca de Matadero Madrid se encuentra esta colonia en forma de triángulo, impulsada por una cooperativa que, por primera vez, planteaba viviendas de alquiler para los trabajadores del matadero, que entonces funcionaba como tal. Corría el año 1929 y, a diferencia de otras colonias construidas también mediante cooperativa, esta se ideó como un conjunto de bloques de viviendas, en lugar de casas unifamiliares. 74 edificios de cuatro plantas y ático acogían 1585 pisos de tres y dos dormitorios con cocina-comedor. A pesar de ser un proyecto económico, el diseño de las fachadas, de ladrillo enfoscado, sorprende al mostrar detalles decorativos. Los pisos de alquiler se fueron vendiendo paulatinamente y para la década de los años 80, cuando el matadero ya no estaba en funcionamiento, la gran mayoría de los pisos ya eran propiedades privadas.

¿Dónde? Voluntarios Macabebes, 7 (Arganzuela).

Publicidad

Colonia El Hogar del Ferroviario

Colonia El Hogar del Ferroviario
Colonia El Hogar del Ferroviario
Madrid Film Office. Javier Bravo

Los trabajadores de la línea ferroviaria Madrid-Zaragoza-Alicante, que años después se convertiría en RENFE, fundaron en 1919 la Sociedad Cooperativa de Casas Baratas el Hogar Ferroviario con el objetivo de levantar un pequeño asentamiento de 51 viviendas que siguiera las últimas corrientes urbanísticas europeas, con zonas verdes y una casa comunal desde la que administrar la colonia y que también funcionara como lugar de recreo y centro cultural. Las casas se construyeron entre 1923 y 1927 y existían cuatro modelos diferentes, unos de un solo piso y otros con dos, pero todos con jardín propio y características estéticas similares.

¿Dónde? Manuel María Arrillaga (Moratalaz).

Colonia de la Prensa

Colonia de la Prensa
Colonia de la Prensa
Comunidad de Madrid

La Ley de Casas Baratas de 1911 ofrecía exenciones fiscales y ayudas para impulsar la construcción de viviendas para las clases trabajadoras. Gracias a esta ley, muchas colonias pudieron levantarse, pero la primera que se acogió a este marco jurídico fue la Colonia de la Prensa. Este proyecto, que se comenzó a gestionar antes incluso de la ley, fue promovido por un grupo de profesionales del periodismo conocido como “Los Cincuenta”, que formaron la Asociación Benéfico-Cooperativa de Construcción de Viviendas Baratas. En 1913 se puso la primera piedra de la colonia, que estaba formada por más de 40 chalets de estilo modernista y regionalista, situados en grandes parcelas de hasta mil metros cuadrados. El arbolado fue una parte esencial del proyecto y se plantaron 350 acacias. La Guerra Civil y la construcción de bloques de viviendas afectaron al conjunto, pero se conservan varias casas y la espectacular puerta de entrada a la colonia.

¿Dónde? Rodríguez Lázaro, 2 (Carabanchel).

Publicidad

Colonia Cruz del Rayo

Colonia Cruz del Rayo
Colonia Cruz del Rayo
Comunidad de Madrid

El urbanista británico sir Ebenezer Howard propuso en 1902 un tipo de urbanismo al que llamó “ciudad jardín”. Este modelo se caracterizaba por núcleos no muy grandes rodeados de abundantes zonas verdes e incluso terrenos agrícolas. Las ideas de Howard se propagaron por todo el mundo y en Madrid, la primera colonia que mostró claras influencias del británico fue la Colonia Cruz del Rayo. Este conjunto fue impulsado por la Real Institución Cooperativa de Funcionarios del Estado, Provincia y Municipio y construida entre 1928 y 1929. Realizadas con materiales económicos, podemos encontrar viviendas unifamiliares y pequeños bloques de pisos de dos plantas que se disponen en las calles que confluyen en la plaza de José Castillejo.

¿Dónde? Plaza de José Castillejo (Chamartín).

Colonia de El Viso

Colonia de El Viso
Colonia de El Viso
Comunidad de Madrid

Llamada así por encontrarse elevada sobre Madrid y ofrecer espectaculares vistas a la Sierra de Guadarrama, esta colonia se enmarca en la corriente arquitectónica del racionalismo. Con influencias del arquitecto Adolf Loos y la Bauhaus, El Viso estaba compuesto por edificios sencillos, sin ornamentos, y con soluciones prácticas. Fue construida entre 1933 y 1936 por una cooperativa y está organizada en pequeñas manzanas rectangulares de viviendas unifamiliares con jardín y patio trasero. El proyecto fue diseñado para 130 casas, pero finalmente se llegaron a construir 242 y, aunque había unas líneas generales, cada casa se adaptó a los gustos y necesidades de los propietarios. En un principio las viviendas estaban dirigidas a obreros y funcionarios, pero, por su ubicación y cualidades, se terminaron ocupando por profesionales e intelectuales de clase media-alta.

¿Dónde? Sil, 9 (Chamartín).

Publicidad

Colonia Molino de Viento

Colonia Molino de Viento
Colonia Molino de Viento
Madrid Film Office. Javier Bravo

En los años 40 apareció la urgente necesidad de construir viviendas que dieran alojamiento a las familias que se trasladaban a Madrid en busca de una vida mejor. En ese contexto se ideó la colonia Molino de Viento para 149 familias, promovida por el Patronato Municipal de la Vivienda. El proyecto pretendía alojar al máximo de personas al menor coste posible, por lo que las viviendas eran bastante pequeñas y se intentaba compensar esta falta de espacio con una plaza abierta y pórticos en las fachadas de los bloques, que aportan una apariencia de inspiración rural a una colonia que se insertaba en una zona que se encontraba en plena expansión urbana.

La pobreza de los materiales con los que fue construida la colonia, y la rapidez de la obra, provocaron un rápido deterioro de los edificios y en los años 70 estuvo a punto de ser demolida. Finalmente, la colonia se remodeló para conservar sus valores arquitectónicos y estéticos.

¿Dónde? Plaza de Ordoño (Latina).

Colonia San Fermín

Colonia San Fermín
Colonia San Fermín
City of Madrid Film Office

Su primer nombre fue colonia Alfonso XIII. Fue promovida por la Cooperativa Popular Madrileña y construida entre 1929 y 1930. Era prácticamente una ciudad, con más de mil viviendas unifamiliares de dos plantas, mercado, escuela, teatro, casa de baños... Durante la II República pasó a llamarse “La Popular Madrileña”.

La colonia fue destruida durante la Guerra Civil y a partir de 1941 se comenzó a reconstruir bajo el nombre de colonia San Fermín. Se levantaron viviendas unifamiliares adosadas de una planta, con jardín delantero y patio trasero y, aunque también se realizaron otras tipologías de viviendas, esta fue la más común. Tras una pequeña remodelación en 1990, los inquilinos pudieron optar a comprar las casas donde vivían.

¿Dónde? Avenida de San Fermín, 5 (Usera).

Publicidad

Colonia militar Arroyo de Meaques

Colonia militar Arroyo de Meaques
Colonia militar Arroyo de Meaques
Comunidad de Madrid

En el límite entre Madrid y Pozuelo de Alarcón se levantó, alrededor de 1950, un poblado militar; no es el único en la zona, ya que entre Campamento y Cuatro Vientos se pueden encontrar otras colonias muy parecidas, construidas por el Ministerio de Defensa para alojar familias de militares en activo. Organizada en forma de almendra, está delimitada por el Arroyo Meaques, el Arroyo Valchico y la Casa de Campo. Tiene hasta 14 modelos de viviendas, pero, aun así, todas guardan una estética muy similar y solo cambia su capacidad, las más grandes para los altos cargos, las más sencillas para el resto. Todas las casas fueron construidas con materiales muy pobres que han dado lugar a reconstrucciones y obras de mejora a lo largo de los años.

¿Dónde? Digital (Latina).

Ciudad Pegaso

Ciudad Pegaso
Ciudad Pegaso
Madrid Film Office. Javier Bravo

En 1956 la empresa de vehículos estatal ENASA inauguró un gran complejo urbanístico cerca de su fábrica para alquilar viviendas a sus trabajadores. La colonia, que por sus grandes dimensiones y servicios (cines, iglesia, piscina, ambulatorio) se denominó ciudad, tomó el nombre del vehículo más vendido de ENASA, el camión Pegaso. El conjunto se diseñó con varios tipos de viviendas según los niveles profesionales de los trabajadores. Por ejemplo, los ingenieros podían optar a viviendas unifamiliares, mientras que para categorías consideradas inferiores se destinaron grupos de viviendas y bloques de pisos. Diez años más tarde, Ciudad Pegaso se amplió por el sur con la construcción de la Colonia Occidente. En 1970 ENASA decidió ofrecer la compra de las viviendas a sus trabajadores.

¿Dónde? Plaza Mayor de ciudad Pegaso (San Blas-Canillejas).

Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.