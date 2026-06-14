En los años 40 apareció la urgente necesidad de construir viviendas que dieran alojamiento a las familias que se trasladaban a Madrid en busca de una vida mejor. En ese contexto se ideó la colonia Molino de Viento para 149 familias, promovida por el Patronato Municipal de la Vivienda. El proyecto pretendía alojar al máximo de personas al menor coste posible, por lo que las viviendas eran bastante pequeñas y se intentaba compensar esta falta de espacio con una plaza abierta y pórticos en las fachadas de los bloques, que aportan una apariencia de inspiración rural a una colonia que se insertaba en una zona que se encontraba en plena expansión urbana.

La pobreza de los materiales con los que fue construida la colonia, y la rapidez de la obra, provocaron un rápido deterioro de los edificios y en los años 70 estuvo a punto de ser demolida. Finalmente, la colonia se remodeló para conservar sus valores arquitectónicos y estéticos.

¿Dónde? Plaza de Ordoño (Latina).