Colonia Socialista
Conocida también como “La Obrera” o “Casa del pueblo”, esta colonia se construyó en varias fases entre 1919 y 1929 para los afiliados a la Casa del Pueblo. La idea era construir viviendas dignas para la clase obrera, así que se conformó una cooperativa que llegó a alcanzar 116 socios. Una vez edificadas las residencias, todas unifamiliares, eran asignadas por sorteo. También se levantó una escuela, que dejó de ser mixta después de la Guerra Civil, y un “casinillo”, donde no se apostaba ni se bebía alcohol, sino que funcionaba como centro social de la colonia. El casinillo fue rehabilitado en 1983 y hoy acoge la sede de la Asociación Vecinal, además de ser el centro cultural Santiago Pérez.
¿Dónde? Celindas, 13 (Chamartín).