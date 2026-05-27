Sorpresa. Están ahí. Eperando que nuestra mirada se gire o se eleve para ver las obras de arte urbano de Madrid. A veces son juegos visuales semiocultos, a veces tienen el tamaño de un edificio de nueve plantas. Buscan impactar, divertir o invitar a la reflexión mientras ocupan paredes y espacios que, gracias a ellos, cobran una nueva vida, otra identidad. Son obras de arte, en ocasiones efímeras, que bien podrían estar expuestas en un museo. Firmadas por artistas como Suso 33, Sfhir, Muelle, Okuda y otros grandes nombres internacionales, quienes han dado forma al 'street art' madrileño para convertirlo en uno de los más fascinantes del mundo. ¡Estos son algunos de nuestros favoritos!

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