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Madrid

Persigue tu estrella. Leyvel y Ricardo Rolland
Persigue tu estrella. Leyvel y Ricardo Rolland
Persigue tu estrella. Leyvel y Ricardo Rolland

El mapa del arte urbano de Madrid: autores, obras y dónde encontrarlas

Color, poesía o denuncia en los muros y fachadas de la región. Recopilamos el mejor 'street art' de Madrid

Gorka Elorrieta
Editado por Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
Colaboradores: Isabel Gil y Llorenç Julià Ruiz
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Sorpresa. Están ahí. Eperando que nuestra mirada se gire o se eleve para ver las obras de arte urbano de Madrid. A veces son juegos visuales semiocultos, a veces tienen el tamaño de un edificio de nueve plantas. Buscan impactar, divertir o invitar a la reflexión mientras ocupan paredes y espacios que, gracias a ellos, cobran una nueva vida, otra identidad. Son obras de arte, en ocasiones efímeras, que bien podrían estar expuestas en un museo. Firmadas por artistas como Suso 33, Sfhir, Muelle, Okuda y otros grandes nombres internacionales, quienes han dado forma al 'street art' madrileño para convertirlo en uno de los más fascinantes del mundo. ¡Estos son algunos de nuestros favoritos!

RECOMENDADO: Las exposiciones que no te puedes perder ahora mismo

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Una ruta por el 'street art' madrileño

El mejor mural de España en 2025

  • Arte
El mejor mural de España en 2025
El mejor mural de España en 2025
Niños perdidos. Murfin

'Niños Perdidos', del artista conocido como Murfin, fue seleccionado para competir por el galardón de Mejor Mural del Mundo en la plataforma Street Art Cities. Quedó tercero en esa categoría y primero de España. La obra muestra a una niña abrazando a un defensivo y protector cocodrilo de juguete, con una variedad de vivos colores que se extienden por toda la fachada. 'Niños Perdidos' se encuentra en la calle del Tesillo, 1 (Fuenlabrada), en la fachada lateral del edificio de viviendas.

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Una experiencia inmersiva secreta dedicada a la danza

  • Arte
Una experiencia inmersiva secreta dedicada a la danza
Una experiencia inmersiva secreta dedicada a la danza
Las paredes danzan. © SUSO33

'Las paredes danzan', nueva obra de SUSO33uno de los referentes del mundo del grafiti, convierte el vestíbulo de la Nave 11 de Centro Danza Matadero en una experiencia inmersiva que dialoga con la arquitectura del entorno y anticipa la vivencia escénica. El objetivo de esta obra de arte es transformar el espacio de tránsito en una escenografía envolvente y dinámica para os podáis sumergir en una dimensión vibrante de energía y ritmo, a través de cuerpos danzantes, líneas contínuas y gestos pictóricos.

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'13, Rue del Percebe'

  • Arte
'13, Rue del Percebe'
'13, Rue del Percebe'
Mural 13, Rue del Percebe. Foto: Time Out Madrid

En homenaje al nacimiento del dibujante Francisco Ibáñez (15 de marzo de 1936), el barrio de Carabanchel incorporó un nuevo mural y en este caso, dedicado a la tira cómica '13, Rue del Percebe'. Pintada por los artistas NSN997 y Kerudekolorz en la calle General Ricardos, 46, representa una de las icónicas páginas en las que el autor plasmaba la vida de una peculiar y divertida comunidad de vecinos. 

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No es un mural más, es Isabellita

No es un mural más, es Isabellita
No es un mural más, es Isabellita
Mercado de Antón Martín

El artista Fin DAC famoso por su estilo de estética urbana con el que representa a mujeres con antifaz (y mucho rollazo) dejó su impronta en Madrid hace ya algunos años cuando intervino la fachada del Mercado de Antón Martín. Entonces, lo del street art estaba empezando y le dio un aire vanguardista a un mercado de toda la vida. Hoy forma ya parte del paisaje urbano de la ciudad, los vecinos bautizaron a la mujer como Isabellita y echarle un vistazo es tan fácil como acercarse a la calle Santa Isabel esquina con la calle del Duque de Fernán Núñez.

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Homenaje a las supervivientes y víctimas de la violencia de género

Homenaje a las supervivientes y víctimas de la violencia de género
Homenaje a las supervivientes y víctimas de la violencia de género
Ayuntamiento de Madrid

La ilustradora Raquel Riba Rossy (creadora del personaje de cómic Lola Vendetta) se encargó de conducir una serie de sesiones creativas con mujeres víctimas de violencia sexista. El resultado fue el diseño de un boceto que la muralista Marta Lapeña se encargó de trasladar al muro del edificio de la calle Sierpes esquina con la calle Humilladero. La iniciativa se enmarcó en las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid para homenajear a las mujeres víctimas de violencia de género, recordar a las supervivientes que no están solas y concienciar a la ciudadanía sobre la lacra que supone.

50 años del parque de bomberos de Alcalá

50 años del parque de bomberos de Alcalá
50 años del parque de bomberos de Alcalá
Sfhir. Comunidad de Madrid

En 2025, el parque de bomberos de Alcalá de Henares cumplió 50 años y el artista urbano Sfhir se encargó de plasmar en la fachada norte de la torre de prácticas del propio parque a un bombero del cuerpo madrileño sosteniendo una manguera que suelta agua. El objetivo del mural, que quedó finalista en la votación a Mejor Mural del Mundo, es homenajear a estos servidores públicos y a la labor que ejercen en la sociedad.

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Arte en las bibliotecas

  • Arte
Arte en las bibliotecas
Arte en las bibliotecas
Ayuntamiento de Madrid

Las bibliotecas municipales acogen grandes murales de diversos artistas en sus fachadas incitando a la lectura con sus creaciones. La iniciativa es del Ayuntamiento de Madrid, lleva por nombre 'Compartiendo muros' y se estrenó hace ya unos años con un proceso participativo en el que eran los propios vecinos, junto con un jurado de expertos en arte, los que iban escogiendo las propuestas que llenarían de vida los muros. ¿Ejemplos concretos? La Biblioteca Pública Pozo del Tío Raimundo, en Puente de Vallecas, con el mural 'Contra el olvido' que rinde homenaje a Las Sinsombrero y está firmado por la artista Amaya Arrazola; o la de Francisco Ayala, en Vicálvaro, con ‘Patrón positivo’ del artista Michelangelo Marra.

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El colorido look del Pasaje de los Cubos

  • Arte
El colorido look del Pasaje de los Cubos
El colorido look del Pasaje de los Cubos
CUBOS Madrid. Diego Vicente. Madrid Street Art Project

El proyecto de transformación artística de uno de los lugares más emblemáticos del centro de la capital, 'CUBOS Madrid', organizado por Madrid Street Art Project, se encargó de darle un nuevo aspecto al Pasaje de los Cubos, junto a la Plaza de España. Quince artistas, entre los que figuraban Suso33, Taquen, Creto, Ramón Amorós, Juay, Spok, Marta Lapeña, Sabek o Rosh, trabajaron en los muros y paredes de este espacio para convertirlos en obras de arte urbano de Madrid.

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Una alegoría de la fuerza y la sabiduría

Una alegoría de la fuerza y la sabiduría
Una alegoría de la fuerza y la sabiduría
Rebobinart

Uriginal firma esta obra, 'Athena & Minerva', pintada en una fachada de un edificio de Alcobendas (Avenida del Monte Valdelatas, 40), y promovida por Rebobinart, una productora de arte urbano de Barcelona. En sus casi 140 metros cuadrados, representa una mujer como alegoría de la fuerza y la sabiduría. En 2023, fue nominado a mejor mural del año por la plataforma Street Art Cities.

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El Banksy belga

  • Arte
El Banksy belga
El Banksy belga
Jaune_Art. Madrid Street Art Project

El artista Jaune trajo por primera vez a Madrid sus ya famosos personajes, que quedaron plasmados en un gran muro situado entre la Avenida de Bruselas, 1 y la calle Villafranca. Su obra es conocida internacionalmente por estar protagonizada por los trabajadores de los servicios municipales. En sus creaciones los representa vestidos con sus llamativas ropas fluorescentes, mostrando de manera crítica y con humor diferentes escenas de su día a día en una jornada laboral cualquiera. Con sus obras, el artista da un reconocimiento al trabajo que realizan estas personas en nuestras ciudades. 

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Un bosque en un instituto de Carabanchel

  • Arte
Un bosque en un instituto de Carabanchel
Un bosque en un instituto de Carabanchel
Mural Abraham Lacalle. VETA by Fer Francés

El IES Emperatriz María de Austria, ubicado en el distrito de Carabanchel, se convirtió en 2024 en el lienzo perfecto para acoger la obra del artista almeriense Abraham Lacalle. Actualmente, el bosque de colores vibrantes que dibujó sigue llenando de alegría el esquinazo de la calle Antonio de Leyva con Alejandro Sánchez. Todo un paisaje inventado que busca relacionar los recuerdos del artista con lo que sabe y quiere contar.

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La transformación de la Colonia Marconi

La transformación de la Colonia Marconi
La transformación de la Colonia Marconi
Taquen

Esta zona de Villaverde, nueva sede del festival Mad Cool, está viviendo un proceso de transformación para convertirse en una nueva zona turística y de ocio, capaz de atraer tanto a visitantes extranjeros como a los propios madrileños. Dentro de este proyecto, se incluye las intervenciones de artistas urbanos, como por ejemplo esta de Taquen, titulada 'Una mirada al futuro'. 

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Identidad y pertenencia en Moratalaz

  • Arte
Identidad y pertenencia en Moratalaz
Identidad y pertenencia en Moratalaz
Persigue tu estrella. Leyvel y Ricardo Rolland

El proyecto de arte urbano 'Muraltalaz' busca darle color y vida a distintos edificios de titularidad municipal en Moratalaz, con el objetivo de reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia. Cuando arrancó, se proyectaron un total de cinco intervenciones y, actualmente, ya van por 23. Entre los artistas que han contribuido a sumar obras de arte urbano en Madrid se encuentran nombres como los de Mr. Manz, Zeta 1970, Asem Navarro, Kalouf, Juay, Leyvel...

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El pueblo con más arte urbano de Madrid

El pueblo con más arte urbano de Madrid
El pueblo con más arte urbano de Madrid
Madrid Street Art Project

San Agustín de Guadalix decidió sumarse a la tendencia de llenar de color sus calles y edificios que ya habían abrazado otros municipios. Entre los artistas que han contribuido a ello se encuentran Taquen, Lidia Cao, Julieta XLF, Digo Diego y Alva Moca, Moor, Olga de Dios, Miquel Wert... Entre todos, han dado vida a un museo de arte urbano al aire libre que invita a recorrer el centro histórico de la localidad desde otro punto de vista. 

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Con acento británico

Con acento británico
Con acento británico
D*Face

Hace unos años, Urvanity Art (Can Art Fair Madrid) trajo a la ciudad a artistas como D*Face, cuya obra se puede ver en una gran fachada del número 21 de la calle Embajadores. D*Face es uno de los artistas callejeros más reconocidos del Reino Unido, y para esta ocasión eligió una obra que supura colorido, cuyos personajes parecen querer, en sus propias palabras, "escapar de su propia existencia".

El mural más grande de España

  • Arte
El mural más grande de España
El mural más grande de España
Ayuntamiento de Madrid

'La musa de Vistalegre' es el nombre del que se ha coronado como el mural más grande de España. Una obra de 1.100 metros cuadrados que ha transformado la fachada del icónico Palacio de Vistalegre con motivo de su 25 aniversario. Se trata de un homenaje al espíritu del distrito de Carabanchel y está firmada con el artista urbano Sfhir, originario de este barrio. La obra ha supuesto todo un reto para el artista y es que el mural tiene 18 metros de altura y 66 de ancho. Con él quiere rendir homenaje a la cultura local a través de la representación de una figura femenina tocando la guitarra.

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El Mercado Municipal de Villaverde

  • Arte
El Mercado Municipal de Villaverde
El Mercado Municipal de Villaverde
Ayuntamiento de Madrid

El colectivo madrileño Boa Mistura se convirtió en la primera piedra de un proyecto que buscaba convertir la capital en un museo al aire libre con obras de arte urbano en Madrid, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje y la economía circular. La obra de 1.700 metros cuadrados que envuelve el Mercado Municipal de Villaverde Alto y cubre todas sus fachadas, convirtiéndose en un símbolo visual y tangible de sostenibilidad y compromiso ambiental.

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A un paso de la Puerta del Sol

A un paso de la Puerta del Sol
A un paso de la Puerta del Sol
Urvanity Walls. Case Maclaim

Semiescondido en un poco transitado Pasaje de la Caja de Ahorro, el impresionante trabajo lo firma el reconocido artista alemán Case Maclaim, presente en fachadas de más 20 países repartidos por todo el mundo. Durante una de las ediciones de la feria Urvanity Art, amarrado a una grúa que le ascendió más de seis pisos, estuvo trabajando en esta pieza alrededor de una semana y es un ejemplo más de su aportación histórica en la trayectoria del fotorrealismo en el graffiti.

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La colaboración de Okuda con Bordalo II

La colaboración de Okuda con Bordalo II
La colaboración de Okuda con Bordalo II
©BordaloII

Okuda San Miguel puede estar orgulloso de llevar su obra por todo el mundo. Madrid no podría ser menos y cuenta con varias piezas urbanas del artista santanderino, cuyos grafitis geométricos y símbolos, todos ellos con un uso generoso de los colores, son bien identificables y le incluyen dentro del llamado surrealismo pop. Desde 2019, su famosa esquina de Embajadores (número 33) con la Travesía la comparte con el artista lisboeta Bordalo II, que reutiliza materiales considerados por muchos como 'basura' para crear obras de arte y de paso concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. 

Argumosa: de cañas con arte

Argumosa: de cañas con arte
Argumosa: de cañas con arte
Travesías, de Digo Diego (foto: Madrid Street Art Project)

Todo madrileño conoce bien la calle Argumosa, uno de los puntos neurálgicos de Lavapiés. Pero, también, un polo de atracción para los amantes del arte urbano. Entre las obras que han dejado las distintas ediciones del festival C.A.L.L.E., destaca la que creó el artista Digo Diego en el número 28 de la calle. La obra, bautizada como 'Travesías', es una metáfora del crecimiento personal y del arte de navegar sorteando los obstáculos en la vida. Además, esconde una soterraba reivindicación sobre el derecho a la vivienda.

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El Mercado de los Mostenses

El Mercado de los Mostenses
El Mercado de los Mostenses
Pinta Malasaña

El Mercado de los Mostenses (plaza de los Mostenses, 1), reconstrucción racionalista del viejo mercado levantado en 1875 y derribado con la construcción del tercer tramo de la Gran Vía, ha sido la sede de alguna edición de Pinta Malasaña. Muchas de sus obras siguen decorando el lugar, que ahora luce, si cabe, mucho más pintoresco. 

Las hojas humanizadas de Sam 3

Las hojas humanizadas de Sam 3
Las hojas humanizadas de Sam 3
Foto: Metro Centric

Los tres murales de Sam 3 hacen referencia a la relación de los seres humanos con la naturaleza: una hoja cuyos nervios son personas, unas manos de las que emanan ramas que terminan en un universo y una figura femenina flotando en una hoja gracias al soplo de otro humano. No podemos desligarnos de donde venimos, somos parte de un todo. Los encontrarás en la zona de Marqués de Vadillo (calle de Antonio López, 25).

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De Madrid al Caribe

De Madrid al Caribe
De Madrid al Caribe
Time Out

La estación de Metro de Santo Domingo (línea 2) te acerca hasta una de las islas del Caribe: República Dominicana, a través de distintos murales que muestran su iconografía. La música, las playas, la fauna y la flora del país están presentes en las obra creadas por los artistas Wanda Cotorreal, Gerson Rodríguez, Taína Mariel Almodóvar, Jeannette Alfau y Luis Alejandro Núñez. Es más, si salimos de esa estación de metro y viajamos hasta otras como la de Colonia Jardín, Alto de Extremadura, Rubén Darío, Chamartín... es posible encontrar otras obras de arte urbano en Madrid. 

Las gradas feministas de Manoteras

Las gradas feministas de Manoteras
Las gradas feministas de Manoteras
Parque de Manoteras (foto: Madrid Street Art)

La artista Aïda Gómez es la autora de esta intervención en el Parque de Manoteras (o “parque viejo” como lo llaman muchos de los vecinos del barrio). Un lugar que ha resignificado dotántole de contenido reivindicativo. Todo, a través de tres tonos de morado en los que se pueden leer algunos de los grandes logros del feminismo: educación, derecho a voto, representación política, salud reproductiva, emancipación, divorcio, paridad laboral, diversidad corporal y cuidados compartidos.

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La firma de Muelle

La firma de Muelle
La firma de Muelle
Patrimonio y paisaje

A muchos grafiteros quizá no les diga nada el nombre de Juan Carlos Argüello Garzo, pero si mencionas a Muelle seguro que hacen una reverencia en señal de respeto. Durante la Movida Madrileña empezó a grafitear las paredes de la ciudad con su alias artístico, una espiral acabada con una flecha y una R en el interior de un círculo, siendo el conjunto de una firma que ha influenciado a miles de artistas urbanos. Fallecido en 1995, tal fue su repercusión que su nombre aparece en el callejero madrileño, en su querido barrio de Campamento, bautizando un jardín de visita obligada para ver un grafiti homenaje en el cierre de un quiosco. Mucho se ha luchado, además, por conservar su última firma. Ubicada en la céntrica calle Montera, ha pasado por un acertado proceso de restauración para alojarse en un nuevo hogar: la Imprenta Municipal. Además, una nueva firma del artista ha aparecido en la calle Cava Alta, pieza de arte urbano que será restaurada y protegida.

Grafitis en miniatura

Grafitis en miniatura
Grafitis en miniatura

Jonipunto es una 'rara avis' dentro del mundo del arte urbano. Las composiciones de este artista madrileño rompen con la regla y suelen reclamar espacios reducidos, hasta el punto de que no siempre están a la vista y es difícil encontrarlas. Ahí radica su originalidad y explica por qué Jonipunto se ha hecho un hueco entre los grandes del 'street art'. Buscando también la reflexión del viandante, adapta sus creaciones a lo que le ofrecen paredes y suelos, haciendo que la interacción sea máxima. Ejemplos los podéis encontrar en Buenavista, 18; Jesús y María, 15; Abades, 1; Carnero, 9; o Conde, 4. Si paseando por la ciudad veis unas pequeñas ballenas (cien en total para denunciar el peligro de extinción de esta especie) o unas figuras conocidas como ‘carabolas’, difícil que no lleven su firma.

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Arte multidisciplinar

Arte multidisciplinar
Arte multidisciplinar
©Boamistura

La intervención del equipo de artistas de Boa Mistura llenó en 2013 de colores, iconos y dibujos la fachada del mercado de la Cebada, que se convertía así en uno de los mayores murales de arte urbano en España. Famoso por sus intervenciones en ciudades de todo el planeta, son muchas las calles de Madrid que han servido de lienzo a las obras de este grupo de artistas, como ‘Aceptando el mundo comienzas a cambiarlo’, en la calle Hortaleza. Gran impacto provocó también su iniciativa de llevar la poesía a los pasos peatonales de algunas céntricas calles madrileñas. A través de su propuesta ‘Madrid, te comería a versos’, el asfalto la capital se llenó  temporalmente de micropoemas como ‘Duerme menos y sueña más’, ‘Me quitas un beso de encima’ o ‘Volaremos sin movernos’.

La chulapa de Gerada

La chulapa de Gerada
La chulapa de Gerada
Antonio Guzman

La chulapa de Gerada se puede ver en el barrio de San Isidro, en una chimenea de la calle Amalarico. Situado al lado del mítico Bar Hogar, uno de los comercios tradicionales del distrito, el mural quiere reconocer los años de lucha vecinal y reivindicación.

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El mayor grafiti suburbano

El mayor grafiti suburbano
El mayor grafiti suburbano

En ocasiones, disfrutar del arte urbano puede ser tan sencillo como movernos en metro. En colaboración con el arquitecto Antonyo Marest y bajo la supervisión de Madrid Street Art Proyect, los artistas Okuda y Rosh333 se encargaron de convertir la estación Paco de Lucía en la primera de España decorada con grafitis, concretamente con un gran mural de 300 metros cuadrados que representa el rostro del músico gaditano. La estación quedaba inaugurada oficialmente en 2015, como prolongación de la línea 9 hacia el barrio de Mirasierra, del que era vecino el artista.

Los mosaicos de Basket of Nean

Los mosaicos de Basket of Nean
Los mosaicos de Basket of Nean
Foto: Basket of Nean (IG: @basketofnean)

Los mosaicos de Basket of Nean aparecen en prácticamente cualquier lugar. Pero este artista urbano madrileño tiene especial predilección por las alturas y las calles céntricas. Es allí donde encontrarás sus personalísimas intervenciones. A veces, con un punto reivindicativo. Otras, puramente estéticas o divertidas. Pero siempre con su inconfundible y colorido sello. 

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Suso 33, de la calle al museo

Suso 33, de la calle al museo
Suso 33, de la calle al museo
© Marta Nimeva Nimeviene

Hablar de Suso 33 es hablar de arte urbano en mayúsculas.  El madrileño ha dejado a lo largo de los años una enorme huella en Madrid, siendo quizá su obra callejera más conocida la que preside la plaza del poeta Leopoldo de Luis, con multitud de figuras humanas que forma en su conjunto la gigantesca silueta de una persona. Este precursor del grafiti iconográfico ha dejado, además, su firma en un mural que homenajea a Miguel de Cervantes, con unos peculiares Don Quijote y Sancho Panza en el edificio que abre la avenida Reyes Católicos de Alcalá de Henares. También ha dibujado al escritor alcalaíno en la Antigua Fábrica de Harinas de la localidad.

El reloj de sol de Sombrerete

El reloj de sol de Sombrerete
El reloj de sol de Sombrerete
©A.M.L.

Es quizá uno de los murales más bellos de Madrid y puede que, al mismo tiempo, uno de los más desconocidos. En la fachada de la llamada Casa de la Vela, situada en el número 26 de la calle Sombrerete, se puede disfrutar de un peculiar reloj de sol, protagonizado por una mujer asomada a un balcón para tender la ropa. El artista Ángel Aragonés fue quien realizó en 1985 esta obra en pleno Lavapiés, dedicándosela a todos los vecinos del barrio. El enorme reloj de sol da la hora desde las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde. Además de la mujer en el punto central, es fácil centrar la atención en la paloma que sobrevuela todo el conjunto.

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Episodios nacionales

Episodios nacionales
Episodios nacionales
Artez

Como parte de las actividades de la feria Urvanity 2019, el serbio Artez realizó este mural en una de las calles de Madrid con más intervenciones urbanas (Fuencarral, 31). El artista recurre con frecuencia a figuras femeninas, libros y motivos vegetales. Así, vemos a una joven portando una pila de libros entre los que se leen títulos como los ‘Episodios nacionales’ de Pérez Galdós o una monografía de Goya.

Los Muros de Tabacalera

Los Muros de Tabacalera
Los Muros de Tabacalera

Desde 2014, los muros de la antigua Fábrica de Tabacos de Madrid se han convertido en un museo de arte al aire libre. En ese año el colectivo Madrid Street Art Project ponía en marcha el proyecto 'Muros', una iniciativa dirigida a llenar de color las tristes paredes de cemento de la Glorieta de Embajadores y de las calles Miguel Servet y Mesón de Paredes. En sus dos ediciones, un total de 57 artistas del grafiti, entre ellos Borondo o Suso33, contribuyeron con sus intervenciones  a transformar los muros del edificio en una galería pública de arte que todavía resiste.

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El 'street art' más provocador

El 'street art' más provocador
El 'street art' más provocador

Caminas por la calle, te detienes y de repente te das cuentas de que decenas y decenas de cámaras de seguridad están fijándose en tus pasos. El suspiro llega unos segundos después, cuando adviertes que lo que realmente te mira es una creación del artista Spy, que con sus 150 cámaras falsas, instaladas en la calle de las Almortas (en el barrio de Valdeacederas), trata de denunciar el control a la sociedad. Provocativo como pocos, Spy busca siempre crear un 'street art' reflexivo e inédito. ¿Un ejemplo? El césped instalado en la Plaza Mayor en octubre de 2017.

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