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Madrid

Everybody loves to Cha Cha Cha. Bego Antón (Casa de América).
Everybody loves to Cha Cha Cha. Bego Antón (Casa de América).
Everybody loves to Cha Cha Cha. Bego Antón (Casa de América).

Las exposiciones de arte que puedes ver ahora mismo en Madrid

Las muestras más destacadas de los museos, galerías y centros de arte que puedes encontrar en la ciudad

Dani CabezasIrene Calvo
Escrito por Dani Cabezas y Irene Calvo
Colaboradores: María Toro y Llorenç Julià Ruiz
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Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Algunas solo pueden verse durante unas semanas, otras se quedan durante meses en la capital. Para que no te pierdas ninguna, apunta las que te sugerimos en esta lista, en la que hemos recopilado nuestras recomendadas y todas las que puedes ver en la ciudad. Si buscas algo más específico, puedes encontrar nuestras selecciones sobre muestras de fotografía, las que son gratis, o las experiencias inmersivas. Y si te quedas con ganas de más, siempre puedes comprar arte a buen precio (sabemos cuáles son las mejores tiendas para hacerlo).

RECOMENDADO: Cuándo entrar gratis en los museos de Madrid

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Nuestras recomendadas

Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra

  • Arte
  • Fuera de Madrid
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra
Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra
Sue Ponce

En su propuesta como comisario para el Museo CA2M, el artista madrileño Antonio Ballester Moreno ha querido revisar cómo el paisaje como género artístico puede ir más allá de lo puramente estético para abordar temáticas antropológicas o sociales.  

'El cielo y la tierra' forma parte del ciclo de invitaciones que el centro realiza a artistas para que realicen una lectura sobre las colecciones del museo, la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid y la Colección Fundación ARCO. Las obras seleccionadas por Ballester Moreno conviven en el espacio museístico con piezas que el artista ha desarrollado, a modo de escenografías, en colaboración con familias y alumnado del CEIP Federico García Lorca de Móstoles. Un acto que subraya su interés por el arte como gesto educativo y lugar de encuentro intergeneracional. 

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HELNWEIN: mundos invertidos

  • Arte
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
HELNWEIN: mundos invertidos
HELNWEIN: mundos invertidos
SOLO

Gottfried Helnwein confunde, desafía y perturba con sus obras. El espectacular espacio de SOLO Independencia exhibe más de 40 obras del artista, algunas inéditas, realizadas en las últimas cuatro décadas. Pinturas y fotografías que invitan a adentrarse en el universo de Helnwein, nacido en 1948 en Viena y marcado profundamente por la posguerra europea y el imaginario nazi.  

Helnwein utiliza un lenguaje cercano y asequible, con presencia de figuras procedentes de la cultura popular, como Mickey o el Pato Donald, protagonistas de las primeras salas junto a personajes como Marylin Manson o el propio Hitler, quienes trastornan el carácter infantil de los dibujos animados creados por Walt Disney y producen un choque de sensaciones.

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Uñas

  • Arte
  • Centro
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Uñas
Uñas
SOLO Collection

Más allá de la mera estética o de su función primitiva de protección, las uñas pueden vincularse con la economía, también pueden desafiar las ideas hegemónicas sobre el género o, sencillamente, convertirse en modificaciones del cuerpo. Las obras de Ana Laura Aláez, Laure Prouvost, Lisa Jäger, María Alcaide, Mika Rottenberg, Pilar Albarracín, Rasmus Nilausen y Vinh Mai Nguyen nos proponen pensar sobre estos conceptos en 'Uñas'.

Un dedo hiperrealista, los quejidos procedentes de una vieja olla exprés, una mano con las uñas pintadas de rojo y, en la parte posterior, una mata de pelo negro o un singular salón de uñas a medio camino entre lo animal y lo tecnológico son solo algunas de las obras que podréis ver en The Ryder.

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Todas las exposiciones en Madrid

Prado. Siglo XXI

  • Arte
  • Retiro
Prado. Siglo XXI
Prado. Siglo XXI
Prado. Siglo XXI (Museo del Prado).

El Museo del Prado ha experimentado una profunda transformación a lo largo de los últimos 25 años. Ahora, una exposición repasa ese cuarto de siglo con obras incorporadas recientemente al museo, organizados de forma cronológica y temática para explicar la evolución de la colección y del propio Prado.

La muestra también analiza otros cambios clave en el museo, desde su labor editorial y formativa hasta el trabajo de restauración, comunicación y proyección internacional. A través de libros, materiales gráficos y varios vídeos, el recorrido muestra cómo el Prado se ha consolidado como una de las grandes instituciones museísticas del mundo.

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Eduardo Chillida. Soñar el espacio

  • Arte
  • Conde Duque
Eduardo Chillida. Soñar el espacio
Eduardo Chillida. Soñar el espacio
Eduardo Chillida. Soñar el espacio (Conde Duque).

Con motivo del centenario de su nacimiento, el Conde Duque acoge una exposición dedicada a la figura de Eduardo Chillida, en la que repasa toda su trayectoria a través de más de un centenar de obras.

La exposición reúne esculturas, obra gráfica, dibujos y retratos, ofreciendo una visión amplia del trabajo de uno de los grandes referentes de la escultura del siglo XX. El recorrido permite acercarse a piezas en distintos materiales como hierro, yeso, alabastro u hormigón, además de sus conocidos "Lurrak", y pone especial atención en su obra gráfica, clave para entender su pensamiento artístico. 

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Menchu Gal. Imágenes de una vida

  • Arte
  • Madrid
Menchu Gal. Imágenes de una vida
Menchu Gal. Imágenes de una vida
Menchu Gal. Imágenes de una vida (Serrería Belga).

La pintora Menchu Gal (Irún 1919-2008) fue una figura clave del arte español del siglo XX y pionera al convertirse en la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Pintura en 1959. Ahora, la Serrería Belga le dedica una exposición que recorre su trayectoria y recupera su legado dos décadas después de su última exposición individual en Madrid.

El recorrido reúne una selección de obras que permiten apreciar la evolución de su lenguaje artístico a través de paisajes, retratos, bodegones e interiores. Sus pinturas destacan por el uso del color, la luz y una pincelada expresiva que busca captar la esencia de los personajes, en su mayoría femeninos, reflejando una mirada independiente marcada por su contexto histórico y vital.

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HELNWEIN: mundos invertidos

  • Arte
  • 5 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
HELNWEIN: mundos invertidos
HELNWEIN: mundos invertidos
SOLO

Gottfried Helnwein confunde, desafía y perturba con sus obras. El espectacular espacio de SOLO Independencia exhibe más de 40 obras del artista, algunas inéditas, realizadas en las últimas cuatro décadas. Pinturas y fotografías que invitan a adentrarse en el universo de Helnwein, nacido en 1948 en Viena y marcado profundamente por la posguerra europea y el imaginario nazi.  

Helnwein utiliza un lenguaje cercano y asequible, con presencia de figuras procedentes de la cultura popular, como Mickey o el Pato Donald, protagonistas de las primeras salas junto a personajes como Marylin Manson o el propio Hitler, quienes trastornan el carácter infantil de los dibujos animados creados por Walt Disney y producen un choque de sensaciones.

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La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano

  • Arte
  • Lavapiés
La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano
La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano
La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano (Reina Sofía).

El Museo Reina Sofía presenta la exposición 'La historia no se repite, pero rima', que pone en diálogo el Guernica (1937) de Pablo Picasso con 'African Guernica' (1967) del artista sudafricano Dumile Feni, mostrada por primera vez fuera de su país. La propuesta forma parte de un nuevo programa que confronta obras de distintos contextos para generar nuevas lecturas.

La pieza de Feni, creada en plena era del apartheid, comparte elementos visuales con la de Picasso para denunciar la violencia y la opresión. La exposición invita a comparar ambas obras y reflexionar sobre sus paralelismos y diferencias, ampliando la mirada con otras creaciones del artista sudafricano y subrayando cómo el arte puede resonar entre épocas y geografías distintas.

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Richard Avedon. In the American West

  • Arte
  • Fotografía
  • Chueca
Richard Avedon. In the American West
Richard Avedon. In the American West
Photographs by Richard Avedon. © The Richard Avedon Foundation

Más de mil personas fueron fotografiadas por Richard Avedon entre 1979 y 1984 para “In the American West”, una serie que muestra cómo las clases trabajadoras de Estados Unidos se vieron afectadas por las agresivas políticas neoliberales. La exposición reúne una selección de estas imágenes junto a materiales sobre el proceso de creación de esta emblemática serie, con la que Avedon rompió con su consolidada trayectoria como fotógrafo de moda para desarrollar un trabajo con fuerte carga crítica sobre la sociedad estadounidense.

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El cuadro del hambre

  • Arte
  • Retiro
El cuadro del hambre
El cuadro del hambre
El cuadro del hambre (Museo del Prado).

El Museo del Prado presenta una exposición centrada en 'El año del hambre de Madrid' (1818), de José Aparicio, una obra que pasó de ser un fenómeno cultural en el siglo XIX a quedar prácticamente olvidada.

En su momento, el cuadro fue impulsado durante el reinado de Fernando VII, difundido por la prensa y convertido en un referente que trascendió la pintura para colarse en la literatura, la música y el teatro. Sin embargo, su éxito fue efímero y, con el tiempo, tanto la obra como su autor fueron relegados de la historia del arte oficial. 

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Plaza Mayor de Madrid: miradas que habitan

  • Arte
  • Madrid
Plaza Mayor de Madrid: miradas que habitan
Plaza Mayor de Madrid: miradas que habitan
Plaza Mayor de Madrid: miradas que habitan (Imprenta Municipal).

La Imprenta Municipal-Artes del Libro albergta la exposición 'Plaza Mayor: miradas que habitan', centrada en fotografías tomadas por vecinos de la Plaza Mayor. La muestra reúne imágenes que retratan la vida cotidiana de este espacio histórico desde la perspectiva de quienes lo habitan.

Comisariada por Ricardo Bustos Retamozo, la exposición cuenta con la colaboración de colectivos vecinales y dialoga con el libro 'Al umbral de la Plaza Mayor' de Olivier Sterckx. Juntas, ambas propuestas construyen un relato coral que muestra la plaza no solo como símbolo urbano, sino como comunidad viva.

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Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria

  • Arte
  • Barrio de las Letras
Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria
Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria
Cabeza de basalto gris de un león rugiente, silgo IX a.d.C., Carcamís (frontera entre Siria y Turquía). 1927,1114.5 ©The Trustees of the British Museum

Organizada en colaboración con el British Museum, esta muestra recorre la vida e influencia de uno de los hombres más poderosos de su época. Bajo su reinado, entre los años 669 y 631 antes de Cristo, el imperio asirio experimentó la mayor de sus expansiones y bonanzas económicas. Además, Asurbanipal impulso las artes y las corrientes de pensamiento.

No obstante, también se conoce que ejerció la violencia y el terror para controlar sus territorios y vasallos. La exposición muestra las luces y las sombras de este curioso personaje histórico a través de objetos asirios procedentes de las colecciones del British, que han resultado cruciales para entender la importancia del reino de Asiria y la influencia de Asurbanipal en su tiempo.

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La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan. Avelino Sala

  • Arte
  • Centro
La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan. Avelino Sala
La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan. Avelino Sala
Avelino Sala.

El artista asturiano Avelino Sala protagoniza en CentroCentro una exposición que recorre su obra como un ejercicio de resistencia crítica y poética, explorando tensiones entre fragilidad y amenaza, símbolos heredados y nuevos imaginarios.

Sala (Gijón, 1972), artista y editor de la revista 'Sublime', combina la crítica social con la poética visual, abordando temas como migraciones, crisis ambiental y paradojas del capitalismo. 

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Nosaltres no tenim por, nosaltres som. Colita

  • Arte
  • Centro
Nosaltres no tenim por, nosaltres som. Colita
Nosaltres no tenim por, nosaltres som. Colita
Blanquerna.

El Centro Cultural Llibreria Blanquerna acoge una exposición dedicada a Isabel Steva 'Colita' que reúne por primera vez el reportaje completo que realizó durante la manifestación del 26 de junio de 1977 en Barcelona, considerada la primera gran protesta LGTBI+ celebrada en España.

La muestra forma parte de la programación de PHotoESPAÑA. La exposición reúne cuarenta fotografías que retratan la fuerza colectiva, la tensión policial y la carga emocional de aquella jornada histórica durante la Transición. Con su mirada cercana y documental, Colita captó un momento clave en la lucha por los derechos y la visibilidad del colectivo LGTBI+, convirtiendo las Ramblas de Barcelona en símbolo de cambio social y memoria democrática.

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Ofertorio. Greta Alfaro

  • Arte
  • Legazpi
Ofertorio. Greta Alfaro
Ofertorio. Greta Alfaro
Ofertorio. Greta Alfaro (Matadero).

En el marco de la Sección Oficial de PHotoESPAÑA, la Nave 0 de Matadero Madrid acoge la exposición 'Ofertorio', de Greta Alfaro, que reflexiona sobre cómo las ideas de sacrificio, transformación y entrega han pasado de los rituales tradicionales a los actuales modelos de consumo y producción de imágenes.

A través de una propuesta simbólica y contemporánea, la artista convierte el espacio en una especie de templo moderno donde mirar y consumir se transforman en actos centrales. La exposición plantea cómo seguimos ofreciendo y transformando la materia hoy en día, implicando al espectador en esa relación entre deseo, cuerpo e imagen.

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Bienestar en la ciudad

  • Arte
  • Madrid
Bienestar en la ciudad
Bienestar en la ciudad
Bienestar en la ciudad (La Casa de la Arquitectura).

Una reflexión sobre el bienestar urbano frente a los modelos de crecimiento basados en la cuantificación. El recorrido de la exposición 'Bienestar en la ciudad' toma como punto de partida la vida cotidiana y las relaciones que sostienen las urbes, organizando la muestra en torno a ocho acciones fundamentales como nacer, comer, dormir o caminar.

La exposición propone una experiencia física de unos dos mil pasos que atraviesa distintos espacios temáticos, desde el análisis del cuerpo en la ciudad hasta la arqueología del bienestar o la planificación de barrios sostenibles, con proyectos internacionales y referencias históricas. En conjunto, la muestra defiende que el diseño urbano es clave para construir entornos más saludables, donde la calidad de vida y el cuidado se convierten en el centro del proyecto de ciudad.

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Espectros. Enigmas de la mirada

  • Arte
  • Chamberí
Espectros. Enigmas de la mirada
Espectros. Enigmas de la mirada
Casa de México.

La Casa de México en España acoge una exposición colectiva  que reúne el trabajo de siete fotógrafos mexicanos, entre ellos Humberto Ríos. La muestra explora la fotografía como un medio que va más allá de lo documental para generar imágenes ambiguas, abiertas a la interpretación y la reflexión.

La propuesta pone el foco en la mirada y la percepción, con obras que juegan con la manipulación técnica y la suspensión del tiempo. En el caso de Ríos, su trabajo investiga la relación entre memoria, instante y percepción, creando imágenes que parecen situarse entre lo real y lo imaginado.

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Everybody loves to Cha Cha Cha. Bego Antón

  • Arte
  • Recoletos
Everybody loves to Cha Cha Cha. Bego Antón
Everybody loves to Cha Cha Cha. Bego Antón
Everybody loves to Cha Cha Cha. Bego Antón (Casa de América).

La fotógrafa bilbaína Bego Antón presenta en Casa de América una exposición dedicada al universo del Musical Canine Freestyle, disciplina en la que mujeres y perros realizan coreografías conjuntas al ritmo de la música. La muestra forma parte de la Sección Oficial de PHotoESPAÑA 2026.

El trabajo recorre distintos estados de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Arizona, para retratar la conexión entre personas y animales durante las actuaciones. A través de imágenes de vestuarios, movimientos sincronizados y escenas cotidianas, Antón explora el vínculo emocional que sostiene estas coreografías y ese estado de compenetración total que sus protagonistas llaman the pink bubble.

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Nación Trans

  • Arte
  • Moncloa
Nación Trans
Nación Trans
Nación Trans (Museo de América).

El Museo de América acoge en la Sala La Tapada un proyecto fotográfico de Antonio López Díaz que aborda la discriminación que sufren las mujeres trans indígenas en distintos territorios de América.

La muestra combina fotografía y relato para visibilizar tanto la violencia estructural como las formas de resistencia que atraviesan estas comunidades. El proyecto también recupera la memoria de identidades de género diversas presentes en muchas sociedades indígenas antes de la colonización, como los muxes zapotecos o los nadleeh navajos, posteriormente borradas o reprimidas por los sistemas coloniales. 

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Azkarate vs Azkarate

  • Arte
  • Madrid
Azkarate vs Azkarate
Azkarate vs Azkarate
Serrería Belga.

En el marco de PHotoESPAÑA 2026 , el Espacio Cultural Serrería Belga alberga la exposición 'Azkarate vs Azkarate', que pone en diálogo el archivo histórico de la fotoperiodista Isabel Azkarate con nuevas imágenes tomadas con un smartphone. La muestra recorre más de 40 años de trayectoria, evidenciando la coherencia de una mirada centrada en lo humano y en la observación de la vida cotidiana.

Considerada la primera mujer fotoperiodista vasca, Azkarate desarrolló su estilo en los años 80 entre Barcelona y Nueva York, influida por la fotografía de calle y autores como Lisette Model o Diane Arbus. La exposición confronta pasado y presente para mostrar cómo su forma de mirar sigue vigente, manteniendo su interés por lo espontáneo, lo marginal y lo cotidiano desde una perspectiva directa y sin artificios.

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Colección Masaveu. Arte español del siglo XX. De Picasso a Barceló

  • Arte
  • Madrid
Colección Masaveu. Arte español del siglo XX. De Picasso a Barceló
Colección Masaveu. Arte español del siglo XX. De Picasso a Barceló
©Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2024

Joan Miró, María Blanchard, Eduardo Chillida o Cristina Iglesias son algunos de los nombres que podemos encontrar en esta propuesta de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson que, además de poner en valor las colecciones de la familia Masaveu, subraya la importancia del coleccionismo para el arte español.

La exposición se articula mediante secciones que conducen a los visitantes a distintos momentos históricos y artísticos. La selección de cien obras, entre pinturas y esculturas, proporcionan una interesante perspectiva del arte contemporáneo español y de las líneas de interés de la familia Masaveu a la hora de coleccionar.

La muestra, comisariada por la profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid María Dolores Jiménez-Blanco, se completa con un gabinete dedicado a la obra en papel en el que se mostrarán dibujos y fotografías que se renovarán periódicamente debido a motivos de conservación.

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Toda mi casa es un altar. Gema Polanco

  • Arte
  • Centro
Toda mi casa es un altar. Gema Polanco
Toda mi casa es un altar. Gema Polanco
Museo Nacional de Artes Decorativas.

La artista Gema Polanco presenta den el Museo Nacional de Artes Decorativas la instalación 'Toda mi casa es un altar', que transforma el espacio del museo en un entorno íntimo donde lo doméstico y lo sagrado se mezclan a través de tapices, banderas, collages, trajes y amuletos.

Concebida como una intervención site specific, la exposición dialoga con la arquitectura y las colecciones del museo, expandiendo la fotografía hacia lo corporal, lo textil y lo sensorial. El trabajo de Polanco, influido por la artesanía y la cultura popular, convierte objetos cotidianos en elementos simbólicos y propone un recorrido donde la casa se transforma en refugio, ritual y espacio de memoria.

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La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales

  • Arte
La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales
La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales
La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales.

La Sala de los Borbones de la Galería de las Colecciones Reales acoge una exposición dedicada a los relojes reunidos por la monarquía española a lo largo de los siglos. La muestra reúne piezas adquiridas por los reyes para decorar sus palacios, permitiendo conocer la evolución de estos objetos tanto en su diseño estético como en sus avances técnicos.

El recorrido pone especial atención en el gusto de Fernando VII e Isabel II, responsables de enriquecer la colección con relojes singulares fabricados por los mejores artesanos de su época. A través de estos objetos, la exposición muestra cómo la medición del tiempo fue perfeccionándose y cómo los estilos artísticos y tecnológicos se reflejaron en estas piezas únicas.

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Tiempo juntos - 2006-2026: 20 años de Casa Árabe y de amistad entre España y el mundo árabe

  • Arte
  • Retiro
Tiempo juntos - 2006-2026: 20 años de Casa Árabe y de amistad entre España y el mundo árabe
Tiempo juntos - 2006-2026: 20 años de Casa Árabe y de amistad entre España y el mundo árabe
Casa Árabe.

Casa Árabe celebra su 20º aniversario con una exposición fotográfica organizada junto a Agencia EFE, que repasa dos décadas de relaciones entre España y el mundo árabe. La muestra recorre a través de imágenes la evolución de este vínculo y el papel de la institución como puente cultural y diplomático.

Desde su creación en 2006, Casa Árabe ha funcionado como un espacio de diálogo entre ambas orillas, con sedes en Madrid y Córdoba. A lo largo de estos años, ha impulsado encuentros, actividades culturales y proyectos educativos que han contribuido a mejorar el entendimiento mutuo y a proyectar una imagen más actual del mundo árabe en España y viceversa.

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Robert Frank y Los Americanos

  • Arte
  • Malasaña
Robert Frank y Los Americanos
Robert Frank y Los Americanos
Robert Frank y Los Americanos (Espacio Fundación Telefónica).

Incluida en la programación del festival PHotoESPAÑA 2026, el Espacio Fundación Telefónica dedica una exposición a 'Los Americanos', la célebre serie que Robert Frank realizó durante su viaje por Estados Unidos en los años 50.

Considerado un pionero en la renovación del lenguaje fotográfico, Frank transformó la manera de mirar a través de la cámara con un trabajo que se ha convertido en una referencia clave del siglo XX. La muestra reúne por primera vez en España las 83 imágenes que componen íntegramente este proyecto, publicado en 1958 como uno de los libros más influyentes de la historia de la fotografía.

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Aurèlia Muñoz. Entes

  • Arte
  • Lavapiés
Aurèlia Muñoz. Entes
Aurèlia Muñoz. Entes
Aurèlia Muñoz. Entes (Reina Sofía).

El Reina Sofía dedica una exposición a la artista catalana Aurèlia Muñoz, una figura clave del arte textil contemporáneo cuya obra explora el impacto de las crisis postindustriales en los ecosistemas. A lo largo del recorrido, se muestra cómo su trabajo combina técnicas tradicionales con enfoques actuales, ampliando los límites del tejido y la artesanía hacia territorios más conceptuales y experimentales.

La muestra repasa más de cinco décadas de trayectoria, desde sus primeros collages y bordados de inspiración surrealista hasta sus innovadoras estructuras de macramé, esculturas-cometa e instalaciones con papel hecho a mano. También incluye piezas inéditas, maquetas y dibujos poco conocidos, ofreciendo una visión completa de un legado artístico singular.

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Por los caminos del mapa de la espiritualidad: el arte manuscrito armenio

  • Arte
  • Recoletos
Por los caminos del mapa de la espiritualidad: el arte manuscrito armenio
Por los caminos del mapa de la espiritualidad: el arte manuscrito armenio
Por los caminos del mapa de la espiritualidad: el arte manuscrito armenio (Biblioteca Nacional).

La Biblioteca Nacional de España invita a viajar a Armenia de la mano de una exposición dedicada a algunos de los manuscritos más importantes del país. La muestra reúne piezas que permiten acercarse a su riqueza artística y a distintos aspectos de su historia y cultura.

A través de estos códices, el visitante puede descubrir las tradiciones, creencias y la evolución de la cultura manuscrita armenia, reconocida por sus detalladas miniaturas. Las obras reflejan una gran diversidad de estilos y procedencias, fruto de una amplia red de centros culturales, y evidencian la relevancia y proyección internacional de este patrimonio a lo largo del tiempo.

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El universo del artista ante la cámara

  • Arte
  • Retiro
El universo del artista ante la cámara
El universo del artista ante la cámara
Museo del Prado.

El Museo del Prado acoge, hasta principios de julio, una exposición centrada en el impacto de la fotografía desde su aparición en el siglo XIX como disciplina artística y herramienta para representar la realidad.

A través de fondos propios, la muestra reúne imágenes vinculadas a artistas como los Madrazo, Dióscoro Puebla o Cecilio Pla, combinando obras de autores reconocidos con otras de carácter más desconocido o amateur. El recorrido propone una mirada a la vida y el trabajo de los creadores en sus entornos cotidianos, estudios y espacios de aprendizaje. 

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Pedagogías de guerra. Roman Khimei & Yarema Malashchuk

  • Arte
  • Centro
Pedagogías de guerra. Roman Khimei & Yarema Malashchuk
Pedagogías de guerra. Roman Khimei & Yarema Malashchuk
Pedagogías de guerra. Roman Khimei & Yarema Malashchuk (Museo Thyssen).

Los artistas ucranianos Roman Khimei y Yarema Malashchuk que analiza cómo la invasión rusa ha transformado el espacio público y la vida cotidiana en su país. A partir de imágenes de cámaras de videovigilancia en Kiev, la muestra revela cómo la guerra quiebra los ritmos diarios y pone en tensión las estructuras democráticas, entre la fragilidad de la paz y la persistencia de la memoria.

Cineastas y artistas visuales desde 2016, Khimei y Malashchuk trabajan entre el documental y la ficción para abordar la historia reciente del país. La exposición reúne tres videoinstalaciones: 'Open World', 'You Shouldn’t Have to See This' y 'Pedagogies of War: War at Distance'. Todas ellas entrelazan experiencia personal y memoria colectiva en un relato visual tan incómodo como necesario.

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Ruina Montium. Raphaëlle Peria

  • Arte
  • Centro
Ruina Montium. Raphaëlle Peria
Ruina Montium. Raphaëlle Peria
Ruina Montium. Raphaëlle Peria (Círculo de BBAA) .

La artista francesa Raphaëlle Peria presenta en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes un proyecto que transforma la fotografía de paisaje en una obra de carácter casi escultórico. La muestra se centra en el paisaje de Las Médulas, un territorio marcado por la explotación minera romana y las transformaciones posteriores, incluidas las provocadas por incendios recientes. A través de intervenciones manuales sobre las propias imágenes (como raspados, borrados y dibujos) la artista convierte la fotografía en un espacio de memoria y mutación.

Residente en la Casa de Velázquez, Peria combina registro visual y gesto plástico para explorar la superposición de tiempos en el paisaje, incorporando incluso elementos como el oro para evocar su pasado minero y proponer una lectura poética del territorio.

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Gloria Fuertes /(hoy)

  • Arte
  • Legazpi
Gloria Fuertes /(hoy)
Gloria Fuertes /(hoy)
Gloria Fuertes.

La vida y la obra de Gloria Fuertes toman la Casa del Lector (en Matadero) con una exposición imprescindible que recorre su trayectoria vital y creativa a través de poemas y fotografías personales, trazando también un retrato del siglo XX.

Fuertes habló de todo lo que importa: amor, guerra, injusticia, libertad, miedo y humor, siempre con un lenguaje directo y cercano que sigue conectando con cualquier generación. La exposición también se adentra en sus textos más íntimos —sus "autobios"—, donde reflexiona sobre por qué escribe y comparte recuerdos y emociones sin filtros. 

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Fundación. Marlon de Azambuja

  • Arte
  • Lavapiés
Fundación. Marlon de Azambuja
Fundación. Marlon de Azambuja
Fundación. Marlon de Azambuja (La Casa Encendida).

El artista brasileño Marlon de Azambuja lleva a La Casa Encendida una instalación escultórica que transforma el espacio en un territorio vivo, donde la materia y la arquitectura dialogan con el pensamiento, invitando al visitante a atravesar, respirar y habitar la obra en lugar de limitarse a observarla. La obra reflexiona sobre el acto de "fundar" y el concepto de museo, planteándolo como un lugar sensible y situado que acoge experiencias y formas de pensamiento más cercanas y participativas.

Marlon de Azambuja, nacido en la ciudad de Porto Alegre en 1978 y afincado en París, trabaja con instalación, escultura, vídeo, fotografía y dibujo para cuestionar la relación entre espectador, espacio y arquitectura. Sus intervenciones, precisas y contenidas, buscan desvelar lo que la arquitectura oculta bajo su aparente neutralidad y abrir nuevas lecturas críticas sobre la ciudad y los sistemas que organizan nuestra percepción del mundo.

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Mariela Scafati. Nombrar el mundo

  • Arte
  • Conde Duque
Mariela Scafati. Nombrar el mundo
Mariela Scafati. Nombrar el mundo
Mariela Scafati. Nombrar el mundo (Conde Duque).

La artista argentina Mariela Scafati expone por primera vez en España, en una muestra que recorre su trayectoria a través de obras que parten de la pintura pero la expanden hacia la escultura, la instalación y el mural, utilizando el lienzo no solo como soporte sino como espacio de experimentación. 

El trabajo de Scafati combina color y palabra para construir piezas que exploran la subjetividad colectiva y reformulan géneros tradicionales como el retrato o el paisaje. Entre las obras destacan instalaciones como Familia (Daniel, Kinga y Maite) o la serie Windows, donde incorpora textos extraídos del discurso cotidiano, conectando su práctica con referencias a la tradición vanguardista y a la cultura visual contemporánea.

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Endometriosis. Laia Abril

  • Arte
  • Alonso Martínez
Endometriosis. Laia Abril
Endometriosis. Laia Abril
Endometriosis. Laia Abril (Museo del Romanticismo).

La artista Laia Abril participa en PHotoESPAÑA 2026 con una instalación inédita centrada en la endometriosis, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas y que, pese a su impacto, sigue siendo infradiagnosticada y poco investigada.

A través de imágenes que muestran cuerpos fragmentados y testimonios visuales del dolor, la exposición cuestiona los sesgos históricos de la medicina en torno al cuerpo femenino y la tendencia a minimizar sus síntomas. Abril conecta el presente con el pasado, recordando cómo durante siglos se patologizaron estos dolores bajo diagnósticos como la "histeria", denunciando una herencia de desatención e incomprensión médica que aún persiste.

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Pelo de tormenta - Homenaje a Francisco Nieva

  • Arte
  • Recoletos
Pelo de tormenta - Homenaje a Francisco Nieva
Pelo de tormenta - Homenaje a Francisco Nieva
Pelo de tormenta - Homenaje a Francisco Nieva (Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa).

El Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa acoge 'Pelo de tormenta', una exposición dedicada a Francisco Nieva, que conmemora los diez años de su fallecimiento y el aniversario del estreno de su obra Pelo de tormenta.

La muestra, repartida en varios espacios del centro, rinde homenaje a uno de los autores más singulares del teatro español. A través de vestuario original, fotografías y documentos del montaje de 1997, la exposición reconstruye el proceso creativo de la obra. Entre las piezas destacan los diseños de Pedro Moreno y materiales que recuerdan a un reparto con nombres como Pilar Bardem o Rossy de Palma, ofreciendo una mirada completa a este hito escénico.

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Fins ací (hasta aquí)

  • Arte
  • Madrid
Fins ací (hasta aquí)
Fins ací (hasta aquí)
Fins ací (hasta aquí) (La Casa de la Arquitectura).

La arquitecta y fotógrafa Milena Villalta lleva a La Casa de la Arquitectura una exposición que documenta el impacto de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó varias localidades de la Comunidad Valenciana.

La muestra utiliza la fotografía como testimonio del alcance del agua y de la vulnerabilidad del territorio ante fenómenos extremos. A través de sus imágenes, la exposición invita a reflexionar sobre la relación entre urbanismo y naturaleza, mostrando cómo la ocupación del suelo y la falta de planificación en algunos casos han amplificado los efectos de estas catástrofes.

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Ana Locking. Nostalgia / Utopía

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Ana Locking. Nostalgia / Utopía
Ana Locking. Nostalgia / Utopía
Vestido lunar. Colección “American Landscape" Otoño - Invierno 2014. Foto Jesús Madriñán

Ana Locking es una diseñadora de moda consolidada, con más de 20 años de trayectoria, y conocida por combinar propuestas arriesgadas con cuestiones sociales. En esta retrospectiva se repasa su carrera, desde que comenzó a trabajar en el taller de confección de su madre, sus estudios en Bellas Artes o la primera marca que creó, Locking shocking, en 1996, hasta llegar, en 2008, a la firma que lleva su nombre.

En sus diseños, Locking fusiona artesanía y experimentación, sin dejar de lado la atención al detalle y la practicidad de las prendas. Cada colección responde a unos intereses sobre el arte contemporáneo, la actualidad y las propias vivencias de la diseñadora. Además, Locking colabora en proyectos artísticos de instituciones públicas y privadas.

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Alejandro Cartagena. Ground Rules

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Alejandro Cartagena. Ground Rules
Alejandro Cartagena. Ground Rules
Alejandro Cartagena. Ground Rules (Fundación Mapfre).

La Sala Recoletos de Fundación MAPFRE alberga una exposición dedicada al fotógrafo dominicano afincado en México Alejandro Cartagena que explora temas como la migración, la vivienda, la frontera con Estados Unidos y la transformación urbana en México.

A lo largo de su trayectoria, Cartagena ha desarrollado una obra que se aleja del "momento decisivo" tradicional para apostar por series fotográficas y múltiples puntos de vista. Su trabajo ofrece una mirada crítica y humanista sobre los retos contemporáneos e invita al espectador a reflexionar desde distintas perspectivas.

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NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo

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NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo
NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo
NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo (Cine Doré).

La Filmoteca Española propone echar un vistazo a nuestra propia historia con 'NO-DO. El mundo de ayer. Imagen y propaganda del franquismo'. La exposición pone el foco en los noticiarios y documentales que durante décadas moldearon el imaginario colectivo, disfrazando propaganda de entretenimiento y construyendo un relato oficial tan eficaz como perturbador.

Ocho décadas después de su nacimiento, la muestra se pregunta qué hacemos hoy con esas imágenes y qué lugar ocupan en nuestra memoria audiovisual. El proyecto dialoga con la propia misión del centro: conservar, contextualizar y activar el cine como herramienta crítica, no solo como archivo del pasado, sino como espejo incómodo del presente.

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Las ingenieras domésticas y la revolución de la cocina

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Las ingenieras domésticas y la revolución de la cocina
Las ingenieras domésticas y la revolución de la cocina
Las ingenieras domésticas y la revolución de la cocina (Museo Nacional de Artes Decorativas).

La exposición del Museo Nacional de Artes Decorativas pone el foco en las aportaciones de varias investigadoras estadounidenses entre los siglos XIX y XX a la transformación del espacio doméstico. A través de sus propuestas, se plantea un cambio de mirada que integra el papel de las mujeres como organizadoras del hogar dentro del nuevo contexto económico y social de la época.

La muestra revisa cómo estas ideas influyeron en la concepción moderna de la vivienda. Figuras como Catharine Beecher, Christine Frederick y Lillian Gilbreth entendieron la casa como un espacio productivo que debía optimizar el trabajo doméstico. Sin cuestionar el hogar como ámbito femenino, apostaron por racionalizarlo mediante diseño, organización y mecanización, anticipando planteamientos del Movimiento Moderno.

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Al’Qala. Hilos de Historia

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Al’Qala. Hilos de Historia
Al’Qala. Hilos de Historia
Al’Qala. Hilos de Historia (Real Fábrica de Tapices).

La Real Fábrica de Tapices dedica una exposición al tatreez, el bordado tradicional palestino, con más de 60 piezas históricas y contemporáneas procedentes de museos e instituciones de Oriente Medio.

La muestra, organizada en colaboración con entidades como Tiraz o Inaash, recorre este arte a través de tres momentos que reflejan su evolución y su valor cultural. El itinerario va desde prendas históricas y accesorios de distintas regiones palestinas, que muestran su legado ancestral, hasta obras bordadas por mujeres refugiadas y creaciones contemporáneas de artistas de varios países árabes.

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Un rato con Torcuato. El origen de una colección

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Un rato con Torcuato. El origen de una colección
Un rato con Torcuato. El origen de una colección
Un rato con Torcuato. El origen de una colección (Museo ABC).

El Museo ABC alberga una pequeña exposición que reúne aspectos más significativos de la Colección ABC, tomando como punto de partida a Torcuato Luca de Tena como fundador de Blanco y Negro y ABC, de su archivo y de la importancia que siempre le dio al arte y la ilustración.

La muestra se compone de 29 originales y varios soportes digitales que muestran fotografías y más ilustraciones, que presentan un recorrido por la historia de la Colección ABC desde sus inicios en el lejano 1891.

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El nacimiento de la moneda. Tesoros de la colección Zhuyuetang

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El nacimiento de la moneda. Tesoros de la colección Zhuyuetang
El nacimiento de la moneda. Tesoros de la colección Zhuyuetang
El nacimiento de la moneda. Tesoros de la colección Zhuyuetang (Museo de la Moneda).

El Museo Casa de la Moneda acoge la muestra 'El nacimiento de la moneda. Tesoros de la colección Zhuyuetang', una exposición que reúne 148 piezas singulares procedentes de una de las colecciones privadas más relevantes del mundo.

La muestra invita a recorrer los dos primeros siglos de la historia de la moneda, desde su invención en el oeste de la actual Turquía a mediados del siglo VII a.C., hasta su consolidación como instrumento esencial en la vida económica, social y política del Mediterráneo antiguo.

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Fardo. Andrea Canepa

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Fardo. Andrea Canepa
Fardo. Andrea Canepa
Fardo. Andrea Canepa (Palacio de Cristal).

La artista peruana Andrea Canepa firma la segunda intervención en la lona que cubre el Palacio de Cristal del Retiro durante su restauración. La propuesta traslada al icónico edificio su investigación sobre los fardos textiles de la cultura Paracas y los rituales de envoltura funeraria, conectando esa tradición ancestral con la arquitectura de hierro y vidrio del palacio.

En su obra, Canepa genera un relato visual en movimiento a medida que el público rodea el edificio. A través de instalaciones y tejidos pensados como experiencias temporales y habitables, la artista reflexiona sobre memoria e identidad colectiva, cuestionando las formas en que los objetos, los espacios y las estructuras culturales influyen en cómo miramos y habitamos el mundo.

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El martirio de San Andrés

  • Arte
  • Retiro
El martirio de San Andrés
El martirio de San Andrés
El martirio de San Andrés (Museo del Prado).

Pintada por Pedro Pablo Rubens en 1638, 'El martirio de San Andrés' es una de las grandes obras del pintor alemán, y una de las que mejor refleja la teatralidad y el dramatismo propios del Barroco.

La obra representa la crucifixión de este apóstol en una cruz en forma de aspa, conocida como cruz de San Andrés. Una escena que no solo impacta por su belleza, sino que también transmite un mensaje de entrega y devoción religiosa.

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