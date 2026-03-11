A unos pasos del revuelo, el tráfico y las multitudes de uno de los puntos más neurálgicos del centro de Madrid, próxima a la plaza de Callao, se encuentra una puerta de madera que da acceso a un espacio clandestino. Superar el umbral supone no solo alejarse del bullicio sino adentrarse en otra época: esto es Bad Company, el speakeasy ambientado en la década de 1920, en plena Ley Seca en Chicago. Para acceder al local, que ocupa el número 309 en la lista de Top 500 Bars, es necesario llamar al timbre y proporcionar la contraseña (hay pistas en sus redes sociales), y entonces alguien acudirá a tu encuentro. Escenario adentro, bajando una escalera, su propuesta de coctelería se categoriza basándose en las clases sociales de la época en la ciudad norteamericana y traslada las características de cada colectivo social a los perfiles de sabor de los tragos y a sus nombres