Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Relatives
Relatives
Relatives

Bares secretos y casi clandestinos que os sorprenderán

Vale, dejarán de ser secretos, pero no dejarán de ser sitios donde disfrutar y pasar un poco desapercibido

Gorka Elorrieta
Escrito por Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
Colaboradores: Marta Bac y Miguel Ángel Palomo
Publicidad

Hay muchos rincones oscuros o mesas estratégicas donde estar tranquilo en muchos bares de la ciudad. Vosotros sabéis cuáles son. Pero aquí, pasamos la lupa y os dejamos algunas direcciones de sitios semiocultos, escondidos a la vista del gran público, de las guías o de los que simplemente pasaban por ahí... Barras para darse al cóctel, claroscuros donde comer algo o lugares mínimos pero inesperados donde tomarse un caféclubes nocturnos para festejar... Esto es algo así como el mapa del tesoro cuando buscas sorprender y no solo ir a beber o picar algo. Aquí van pistas de lugares que igual aún no conoces y que te llevarán directo a los speakeasy de Madrid. También para momentos diurnos. 

RECOMENDADO: Los mejores bares para tomarse el vermut en Madrid

 

Relatives

  • Coctelerías
  • Barrio de Salamanca
  • Crítica de Time Out
Relatives
Relatives
Relatives

La era de los nuevos conceptos asociados a la coctelería. En este caso, la novedad busca asentarse frente a Harrison 1933, bar de cócteles ya consolidado en la peatonalizada calle Recoletos. Lo primero, una cafetería como Friends in Common refleja pulcritud diurna de inspiración europea. Relatives, su alter ego nocturno, se oculta al fondo, al otro lado de una falsa puerta que muestra bolsitas de café de especialidad. Escaleras abajo, se bebe a gran nivel en un contexto cosmopolita. Hace seis años, un grupo de inversores mexicanos trasladaron su marca de gimnasios BAM Labs desde Torreón, norte de México, a Madrid. Su filosofía de vida healthy y aspiracional evolucionó con las cafeterías Friends in Common hasta inaugurar tres, una de ellas la que hoy camufla este speakeasy (cartel en la puerta, vale), un nuevo paso, que tuvo algunos problemas de instalación pero que ya avanza a ritmo relajado. 

Leer más

El Anfitrión

  • Beber
El Anfitrión
El Anfitrión
El Anfitrión

Aficionados a la sorpresa, aparezca en bandeja o por casualidad, este es vuestro bar. Un rincón para asomarse sin prisa y ponerse cómodo. Tenemos nueva barra clandestina y esta vez en pleno corazón del Paisaje de la Luz. Cruzas el bulevar y estás en el Museo del Prado. Abren todos los días desde las 16:00h y hasta las 2:00h. Así que puedes estirar la sobremesa para luego plantarte delante del legendario tríptico de El Bosco (el Piña Topuria no lleva alcohol) o puedes ver Las Meninas y tomarte después Carpacciogroni.

Leer más
Publicidad

Satán

  • Coctelerías
  • Centro
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Satán
Satán
Satán

En el número 18 de la calle de los Libreros, sin rótulo ni más indicación que la propia dirección, una doble puerta (la segunda de ellas, con timbre) esconde la entrada a Satán, la coctelería que rinde un homenaje al local del mismo nombre que el pintor cubano Mario Carreño abrió en 1934 en la capital. Aquella coctelería permaneció abierta durante toda la guerra civil y también gran parte de la dictadura franquista. Para crear esta nueva versión, sus fundadores se documentaron e hicieron un viaje al pasado, casi un siglo atrás, recopilando todas las referencias del Satán original, del que apenas hay fotos, pero sí referencias en textos de distintos autores. Por ello, al bajar la escalera de acceso (primera referencia al Satán de Carreño, que se encontraba en un sótano) nuestros ojos se acostumbran a la luz, tenue y marcada por el tono rojo y constante en los diferentes ambientes.

Leer más

Pensión Mimosas

  • Coctelerías
  • Centro
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Pensión Mimosas
Pensión Mimosas
MA Palomo

Bajo el cartel de un lugar con ínfulas que no pasó de ser restaurante typical, nos recibe la patrona. Ella es quien da inicio al nuevo show en este rincón insospechado a espaldas de la marabunta de la puerta de Sol. Es este personaje almodovariano el que franquea el paso desde una recepción propia de un Madrid setentero de boina y maleta vieja a un espacio eléctrico y casi futurista. Bien podría dicho portal haber sido escenario de 'El día de la bestia' (el nombre de Pensión Mimosas pone sobre otra pista cinéfila: un drama francés ambientado en la Costa Azul) si no fuera por ser parte del efecto wow de una coctelería festiva que plantea llevar a otro nivel el manido concepto de speakeasy.   

Leer más
Publicidad

El Coleccionista

  • Comer
El Coleccionista
El Coleccionista
JavierPenas

Dani García descubre un nuevo espacio dentro de su BiBo madrileño. Un lugar oculto y exclusivo para entregarse a la coctelería de autor, donde la tecnología y la investigación juegan un papel fundamental. Sus creaciones únicas nacen de las más variadas técnicas que manejan estos días los mejores bartenders del planeta: redestilaciones, fermentaciones, fat-washes, centrifugados, ultrasonidos, desalcoholización... Un universo de juego infinito.

Leer más

Punch Room

Punch Room
Punch Room
Punch Room

Te pueden hacer tu cóctel clásico favorito, pero los ponches son los protagonistas de la carta. Y hay más de una decena de versiones para elegir en este trago que aúna tradicionalmente cinco elementos: destilado, especias, agua, cítricos y azúcar. Todo es sofisticación, comodidad y elegancia en este espacio del que solo hay otros cuatro en el mundo dentro de la cadena Edition Hotels (con 15 direcciones hasta la fecha). Un panelado de roble oscuro, una chimenea de basalto, una barra de cobre cepillado y un espejo pulido de bronce, obra de Garnier & Linker –el estudio de diseño con sede en París–, sillones con pelo de poni gris creados por Jean-Michel Frank... Lo más parecido a estar en un bar clandestino en Madrid. 

Publicidad

Bad Company

  • Madrid
  • Crítica de Time Out
Bad Company
Bad Company
Bad Company

A unos pasos del revuelo, el tráfico y las multitudes de uno de los puntos más neurálgicos del centro de Madrid, próxima a la plaza de Callao, se encuentra una puerta de madera que da acceso a un espacio clandestino. Superar el umbral supone no solo alejarse del bullicio sino adentrarse en otra época: esto es Bad Company, el speakeasy ambientado en la década de 1920, en plena Ley Seca en Chicago. Para acceder al local, que ocupa el número 309 en la lista de Top 500 Bars, es necesario llamar al timbre y proporcionar la contraseña (hay pistas en sus redes sociales), y entonces alguien acudirá a tu encuentro. Escenario adentro, bajando una escalera, su propuesta de coctelería se categoriza basándose en las clases sociales de la época en la ciudad norteamericana y traslada las características de cada colectivo social a los perfiles de sabor de los tragos y a sus nombres

Leer más

Jack´s Library

  • Coctelerías
  • Madrid
Jack´s Library
Jack´s Library
Jack's Library

Lo inauguró Murray en mayo de 2022, esta vez en honor a su abuelo, un escritor que llegó a atesorar una bonita colección de libros antiguos que ahora forra este bar más europeo y escocés. Dentro, nada de fotos. "Que la gente se quede con el recuerdo en su memoria, que para algo está. No quiero que esto se llene de flashes", advierte Murray. Una imagen de Jack junto al Príncipe de Edimburgo preside la entrada junto a la barra de este original bar de Madrid. Si Ficus es para beber fresco y, bueno, "natural", Jack’s es territorio de clásicos reversionados, pelotazos con base alcohólica más reconocible para bajar a media luz mientras alguien cita a sir Walter Scott. Lo importante en ambos bares es pasarlo bien en este Madrid donde, más importante aún, es dejarse ver.

Leer más
Publicidad

Isa

  • Coctelerías
  • Madrid
Isa
Isa
ISA Four Seasons

Atravesada ya la puerta del Four Seasons, además de los atractivos culinarios que ofrece el espléndido hall, se encuentra esta seductora propuesta donde todo gira alrededor de una coctelería de marcada inspiración asiática. Todo, incluido la breve carta para acompañar cada trago. Tenéis que subir a la primera planta del hotel para ver todas las posibilidades (nocturnas fundamentalmente; abren a partir de las 19.00 horas) que ofrece este espacio de espacios, que ha firmado el estudio neoyorquino AvroKo. El madrileño Miguel Pérez, con la asesoría del reconocido bartender Erik Lorincz, imprime vanguardia y sofisticación en el fondo y en la forma a cada nueva creación de este speakeasy de Madrid. 

Leer más

Playback

Playback
Playback
Playback

Los karaokes ya no son lo que eran. La decoración, el horario, el ambiente en general… No hay más que ver lo que es Playback Madrid, secreto a voces –nunca mejor dicho– localizado otra vez en el barrio de Salesas. En el interior de una estilosa boutique como Piamonte 12 Concept Store, muy Salesas, nos podemos adentrar en la atmósfera glam de un garito que es mucho más que un karaoke para berrear a Camilo Sesto del revés. Ese universo de experiencias garantizadas y eventos diarios en el que esta ciudad se ha convertido añade una sucesión de salas insonorizadas y vestidas de leopardo, dorados, purpurina y terciopelo para hacerse escuchar entre amigos bien avenidos. Que además tiran de piscolabis para no desfallecer y de copas para engrasar la voz. O de cócteles, que un New York Sour siempre queda más sofisticado micro en mano. 

Mostrar másLoading animation
Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.