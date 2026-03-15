Mars
Este bar tiene acento catalán pero se declara enamorado de Madrid. Instalado en la calle León, cada fin de semana disputa el aperitivo a los históricos del barrio de Las Letras gracias a su punto de modernidad. El letrero amarillo llama tanto la atención como dentro la tasca de barra de zinc atrapa al paisanaje de juventud. Abrazado al catálogo de vinos naturales, ratafía hipster y vermut diferente (como el de sidra natural Roxmut), se le echa la noche encima. Sobreviven también a base de butifarra y canelones porque lo castizo a veces rompe esquemas.