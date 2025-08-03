Ragazzi
A un paso del cine Doré (perfecto para completar el paseo y charla sobre la peli) y del mercado de Antón Martín (buen postre si vais a alguno de sus puestos para comer y no a comprar), las hermanas Grazina y Ausra acaban de instalar su estupenda vitrina de sabores. Alrededor de una veintena de opciones -clásicos, de temporada o un lemon pie- para tomar en tarrina o barquillo en dos o tres tamaños distintos. No son italianas, son lituanas pero su gelato de pistacho igual os lleva de golpe a Sicilia aunque ellas mismas apuestan por el milhojas con nata o el de menta con chocolate. Recetas tradicionales, buenos ingredientes, cuidado diseño para esta histórica zapatería flamenca (Santa Isabel, 7) convertida ahora en otra parada ineludible en esta parte alta de Lavapiés.