Maison Glacée
Mejores heladerías de Madrid: los helados más gourmet y los sabores más clásicos

El listado definitivo. Desde las últimas aperturas a las heladerías más antiguas de la capital

Gorka Elorrieta y Noelia Santos
Escrito por Gorka Elorrieta y Noelia Santos
Deberíamos disfrutar el helado todo el año. Y, de hecho, lo hacemos, más o menos conscientemente, si pensamos en muchos postres de los restaurantes a los que vamos. Pero es cuando el calor se hace más presente en Madrid cuando nos subimos a las mejores azoteas y vemos todas esas heladerías que en noviembre nos pasaban (casi) desapercibidas. La variedad es tanta que podemos encontrar desde helados inspirados en propuestas que vienen del otro lado del mundo, cucuruchos de masa de gofre con forma de pez, paletas de frutas y jalapeños, brioches rellenos, hechos con leche de vaca gallega recién ordeñada... Si ahora solo piensas en probarlos, sigue leyendo, porque los tenemos todos en este listado. 

Tarrina o cucurucho: dónde pedir el mejor helado en Madrid

Ragazzi

A un paso del cine Doré (perfecto para completar el paseo y charla sobre la peli) y del mercado de Antón Martín (buen postre si vais a alguno de sus puestos para comer y no a comprar), las hermanas Grazina y Ausra acaban de instalar su estupenda vitrina de sabores. Alrededor de una veintena de opciones -clásicos, de temporada o un lemon pie- para tomar en tarrina o barquillo en dos o tres tamaños distintos. No son italianas, son lituanas pero su gelato de pistacho igual os lleva de golpe a Sicilia aunque ellas mismas apuestan por el milhojas con nata o el de menta con chocolate. Recetas tradicionales, buenos ingredientes, cuidado diseño para esta histórica zapatería flamenca (Santa Isabel, 7) convertida ahora en otra parada ineludible en esta parte alta de Lavapiés.

Bibì e Bibò

Esta familia italo-española, con Sofia y Carlo al frente, cuenta ya con cuatro establecimientos repartidos por Madrid. Trabajan con proveedores locales (lácteos de la Sierra de Madrid) y van detrás de las mejores materias primas allá donde estén: pistachos silicianos, mangos de la India, un verdadero yogur griego... Su catálogo, donde cambian algunos sabores según la temporada, combina clásicos italianos como el de Zabaione (una combinación perfecta de crema con un toque de Marsala, vino licoroso típico de Sicilia), Amarena (fusión de cerezas silvestres con suaves notas de crema) o Avellana (un clásico que se prepara con avellanas del Piamonte), con recetas propias como el helado de Biscoff, el de Arroz con leche o el Citrus (refrescante mezcla de pomelo, naranja sanguina y mandarina). Pero de su obrador no salen únicamente helados; por cierto también te sirven el helado que quieras dentro de un brioche templado. En sus locales vais a poder disfrutar unos espléndidos tiramisú o panna cotta. Y una curiosidad: su neveras tienen los llamados Doggys, helados para perros.

Cora

  Comer
Acaba de abrir sus puertas (y lo hacen todos los días de la semana) este local híbrido con todo lo que triunfa, con todo lo que te apetece estos días de verano: un helado, un cold brew y un brunch (porque anoche se te hizo tarde). Detrás están unas jóvenes argentinas, Iara y Melisa, con ganas de alegrarte las semanas que pases en este caluroso Madrid y todas las que vengan. Que ni las bicicletas ni los helados son solo para el verano. Aquí puedes venir a cualquier hora porque siempre vas a encontrar algo que te tiente (de una porción de tarta a un plato del día a la hora del almuerzo -13 euros con bebida y helado/café de lunes a viernes de 13:00 a 16:00-). 

Gelato Lab

No existe mejor recompensa después de haberse pateado las concurridas calles del barrio de La Latina que rematar el plan en este puesto que lleva refrescando a los clientes del Mercado de La Cebada desde hace seis años. Lejos quedó aquel primer local ubicado en la planta, ya que desde hace tres años Gelato Lab se ubica en la planta alta, en un espacio más grande y mejor organizado. Pero vayamos a lo importante. En la heladería de Christian Rosa trabajan con producto de temporada. Empezando por la leche fresca, que es de Madrid. La fruta, generalmente, la compran a sus vecinos del mercado, aunque también recurren a productores locales que manejen producto de primer nivel. Es el caso de la avellana, que les llega desde el norte de Italia gracias a una empresa familiar. Christian lleva en el negocio heladero desde hace 16 años, así que te puedes imaginar el nivel de sus cremosas creaciones. De hecho es probable que ya hayas probado alguna de ellas sin ser consciente de ello, ya que suele colaborar con chefs que trabajan con sus helados en los restaurantes que regentan. Además de una irresistible oferta de helados, aquí te esperan el mejor café italiano, dulces típicos sicilianos y batidos cuyos sabores van actualizando con la misma frecuencia que los de los helados. 

Bico de Xeado

  Tiendas
  Chamberí
  • precio 1 de 4
Estos no son unos helados cualquiera. Son helados hechos con leche recién ordeñada -y pasteurizada-, 100% natural y elaborados al estilo tradicional. Es lo que viene siendo, genuino helado de granja. En su elaboración solo utilizan leche de una granja del concello de Miño, en A Coruña -allí se encuentra la primera heladería abierta por esta marca-, y desde hace algunos años también se pueden degustar aquí en Madrid.

Zúccaru

  Tiendas
  Centro
  • precio 1 de 4
Toto Ice cream

La pasta y la pizza no son las únicas delicias gastronómicas que han exportado los sicilianos. La última en llegar a Madrid es el brioche relleno de helado artesanal, un postre típico de la isla italiana que en esta heladería hacen como nadie, y con ingredientes seleccionados; la leche, sin ir más lejos, procede de una granja ecológica de Madrid. Y no acaba ahí la cosa, porque si el helado es el rey del verano, en invierno lo son los cannoli, la sfogliatella napolitana, las focacce saladas y, cómo no, el auténtico Panettone. Difícil resistir la tentación. 

Maison Glacée

  Heladerías
  Retiro
  • precio 1 de 4
Pan con chocolate y AOVE, fresas con nata, aceituna negra o leche merengada y tocino de cielo. Si esta breve enumeración os hace salivar, tenéis que conocer el nuevo sello de Ricardo Vélez. El llamado chef del cacao, y la tarta de chocolate fundente os confirmará que el apodo no es en vano, da un nuevo giro a su firma heladera (antes The Patissier). Dos espacios (en Ibiza, 42 y Alcalá, 77) donde se trabaja con los ingredientes más exquisitos y el barquillo se elabora al momento. La tarrina de medio kilo se os quedará corta, vaya.

Di Angelo

  Heladerías
  Arganzuela
  • precio 1 de 4
Por si mismo podría ser una excusa para acercarse a esta parte de Madrid Río pero, obviamente, suele ser al revés. Los que vienen a jugar, pasear o hacer picnic en este pulmón verde acaban tarde o temprano descubre este rincón. Su vitrina luce siempre rebosante de colores y muchos son sin lactosa, aptos para celíacos o diabéticos. Utilizan mucha fruta fresca y producto de temporada y cada temporada, salvo algunos clásicos evidentes (chocolate, vainilla, nata...), su catálogo se renueva. Textura cremosa y buen cucurucho para unos helados que elaboran diariamente. Al frente se encuentra Angelo De Santis, siciliano de origen, que lleva casi dos décadas repartiendo felicidad en el barrio. 

Manggis

Nos vamos hasta el barrio de Delicias para darte todos los detalles de una las nuevas heladerías de Madrid que debes seguir de cerca. Abrieron hace poco más de un año con la firma intención de traer la tradición heladera italiana y el alma cálida de Argentina a este local situado a escasos metros de la Glorieta de Santa María de la Cabeza. Estos descendientes de inmigrantes italianos, heredaron el amor por el helado elaborado con dedicación, productos naturales y a través de recetas transmitidas de generación en generación. Todos los sabores que vas a encontrar en Manggis son fruto de haber empleado una materia prima de calidad y de temporada. "Nos inspira la nostalgia de los sabores de la infancia, el ritual de compartir un helado en familia y el deseo profundo de ofrecer algo auténtico. En cada cucharada hay un pedacito de nuestras raíces y mucho amor por lo que hacemos", nos cuenta Fernando Freiz mientras recorremos en espacio que cada día es visitado por vecinos y familias que disfrutan de sus helados artesanales allí mismo o en el parque más próximo. Si buscas algo especial, no lo dudes: ve directo a por uno de sus gofres con helado.

Brando

  Comer
Abren todos los días y se han instalado en Chueca (Hortaleza, 55), a unos pasos de Gran Vía. La heladería Brando, con obrador propio y neones para sumar likes a tu cuenta de Instagram, viene con una oferta para todos los gustos. Helados de una veintena de sabores y polos con las formas más caprichosas. Pero en Brando, además de los socorridos antídotos estivales, también preparan al momento gofres (y tienen varios toppings para elegir) y varios milkshakes.  

