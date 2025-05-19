Dentro el club privado las Encinas, pero accesible también para los no socios previa reserva (los sábados y domingos el servicio de comida tiene aforo limitado para los no socios), se despliega una terraza sobre un pequeño y bucólico lago. Se encuentra a veinte minutos de Madrid, en Boadilla del Monte, y puede ser un plan perfecto para descubrir con la familia cualquier fin de semana. El espacio, un tres en uno (restaurante, chill out y beach club) de manual, se despliega en un entorno idílico y sosegado y funciona para ir a comer o cenar igual que para ir a tomarse una copa al atardecer. De sus fogones salen platos mediterráneos, pero también hacen algún guiño internacional reconocible (un taco por ahí, una alga wakame por allá). Su fuerte quizás sean los platos de pescado y las carnes a la brasa, aunque la carta está diseñada para contentar todos los gustos (también los de los más pequeños). Hay desde arroces a hamburguesas, pasando por un cachopo o unos torreznos a baja temperatura.