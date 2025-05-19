Uno de los restaurantes que más elogios ha cosechado en Barcelona entre clientes y profesionales del sector, recaló hace ya un tiempo en el elegante hotel Santo Mauro, no para ponerlo patas arriba, pero sí sin perder la esencia más desenfadada y carismática con la que el extraordinario trabajo de Rafa Peña se ha convertido en un 'must' culinario en la Ciudad Condal. De hecho, se trae al emblemático palacete de Chamberí algunas de sus señas de identidad, como su legendario bikini (pan de miga de masa madre, panceta curada, queso Comté y finas lonchas de lomo y todo marcado a la plancha) o su querencia por los vinos naturales y orgánicos. Peña cambia de escenario, pero no de registro y ese juego entre sus platos y la cubertería clásica de plata nos resulta de lo más interesante y prometedor.
A los madrileños nos encantan las terrazas. Las hemos buscado a pie de calle, pero si quieres subir a una azotea también hemos seleccionado las que tienen las mejores vistas. Ya puede estar diluviando o nevando que, si nos preguntan, siempre preferiremos sentarnos al aire libre a tomarnos unas cañas. Pero mejor si hace buen tiempo, y mejor si hay agua que refresque el ambiente cerca de las mesas. Entre bares y restaurantes, hemos elegido las que nos parecen las más bonitas de Madrid, ya sea por su decoración, por los lugares en los que se encuentran o por las vistas que ofrecen. Algunas son imprescindibles en todos los listados de terrazas de Madrid, otras son mucho menos conocidas e, incluso, alguna acaba de (re)abrir sus puertas.
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