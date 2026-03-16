El nuevo punto de encuentro al noroeste de Madrid ya ha plantado sus parasoles al borde del agua para los días de sol que vienen. Porque aquí siempre es verano. Ese es el espíritu festivo y la atmósfera de tranquilidad en esta recién inaugurada terraza, aclimatada para que podáis ir durante todo el año, que se despliega al borde de un lago (artificial) y donde los famosos cielos de Madrid, ante la ausencia de edificios colindantes, son coprotagonistas. 500 metros cuadrados, distribuidos en varios espacios exteriores pero también bajo techo (territorio abonado para su music bar), celebran la vida mediterránea, la de un tardeo especial entre amigos (viernes y sábados el lugar desempolva la pista hacia la noche con pequeños conciertos a las 18.30h.), las comidas en familia y el brunch de fin de semana. Ahora mismo, de hecho, su horario se concentra. Arrancan el jueves por la tarde y terminan el domingo. Sus responsables, propietarios de sellos tan populares como Bareto o Barbillón, conocen bien la zona y qué buscan los clientes en esta nueva y exclusiva ubicación (también gestionan locales en La Moraleja, Boadilla del Monte o Majadahonda).
Lagos artificiales, embalses, piscinas, fuentes, ríos... todo vale para sumar un punto más de relajación y disfrute alrededor de una mesa, para descansar con las vistas o el cercano sonido del agua. Y aquí tenemos sitios para un brunch, para una comida familiar, para sorprender a tu pareja o para simplemente tomarte un cóctel y coronar el tardeo.
RECOMENDADO: Las terrazas más bonitas de Madrid
Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.