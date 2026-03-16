Los tres chefs de TriCiclo junto a los responsables de The Hat, son los ideólogos y propietarios de esta amplísima terraza a orillas del lago de Casa de Campo, una zona que se ha actualizado casi por completo. Cuando aún no habían abierto, ya tenían reservas esperando. Tal fue (y se mantiene) la popularidad de este restaurante. A las mesas (con mantel) a la intemperie sumaron meses después un cenador acristalado para los días más fríos. Pero nada como sentarse bajo la sombra de los árboles y entregarse a una cocina reconocible, sencilla pero bien ejecutada. Un plan abierto a toda la familia porque en su carta caben desde unas croquetas a unas ostras, de un rape a la mantequilla negra a una imponente pieza de carne a la brasa, de unas alcachofas de Tudela con salsa de tuétano y alga codium a algún que otro fuera de carta según la temporada. La nombramos como Mejor Terraza en los Premios TimeOut 2021, un año donde las terrazas se multiplicaron. No os la perdáis