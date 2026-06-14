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Madrid

Mandarin Oriental Ritz Madrid
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Guía definitiva del brunch en Madrid: los mejores planes para desayunar tarde

Un completo listado de restaurantes a pie de calle o dentro de algunos hoteles para disfrutar de un fabuloso desayuno en buena compañía

Gorka Elorrieta
Escrito por Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
Colaboradores: Andrés Galisteo, Miguel Ángel Palomo y Jesús Rojas
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Para quienes aprovechan el fin de semana para descansar y levantarse un poco más tarde, para quienes trasnocharon el día anterior o para quienes quieren simplemente hacer un 2x1 (desayunar y comer) más o menos rápido y seguir de paseo por la ciudad. En los últimos años, muchos cafés de especialidadrestaurantes y hoteles de la ciudad se han sumado a esta moda de unir desayuno y comida y ofrecen amplios y variados menús que combinan la repostería y con una nutrida sección salada y algún que otro cóctel (no, claro, como los que podéis disfrutar en estas coctelerías). El último en llegar está a un paso del templo de Debod.

RECOMENDADO: Si eres más de salir a tomarte el vermut...

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Mejores brunch para desayunar el fin de semana en Madrid

Caradura

La reciente aventura de Tomás Prodel y Ralph Rebeyrol en el barrio de Chamberí se ha propuesto recuperar el espíritu del bistró clásico desde una mirada contemporánea, lo que se traduce en una carta donde no faltan los platos de siempre reinterpretados, una estética cuidada y una forma de vivir la restauración más relajada. La suya es una cocina sencilla y reconocible bien ejecutada que se expresa a través de platos pensados para disfrutar sin demasiadas normas. Ahora bien, mientras que por la noche, Caradura se transforma en un espacio más social y ligeramente provocador, a mediodía funciona como un bistró luminoso y relajado que se antoja idóneo para entregarse a las bondades del brunch. ¿Y qué vas a encontrar dentro de su propuesta? Desde unos ‘Pancakes crispy and fluffy’ hasta un ‘Croque Madame’ gratinado en mesa, sin olvidarnos del ‘Honey Butter Toast con ricota batida y salted caramel toffee’ o el ‘Rösti con holandesa y huevo poché’. Todo ello se sirve acompañado con una cuidada selección de vinos –donde la bodega argentina Rutini Wines es protagonista– y cervezas. No suena nada mal, ¿verdad?

Watts

Watts
Watts
Watts

Abrazamos la posibilidad de diluir el concepto más canónico de brunch. Incluir aquí la obra de Daniel y Francisco, los venezolanos que salieron de Toma Café para cristalizar un sueño en forma de necesidad, tiene truco. Su brunch, sigamos llamándolo así, es ininterrumpido. All day brunch, si lo queremos decir. La suya, una forma de vida sin tener que recurrir a etiquetas. Y sus pancakes (con mantequilla y sirope de arce canadiense los más esenciales), la excusa para movilizarse hasta La Latina desde cualquier rincón de la ciudad. Aunque haya que madrugar. Luego está lo del vino natural, el sonido hi-fi de vinilo, el café para los nuevos muy cafeteros y todo eso que hay que tener si pasas por entender las influencias. ¡Pero qué tortitas! Les gusta cocinar: pollo al ajillo, burritos, sopa de cebolla hecha sándwich…

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Kricky Pelton

  • Comer
Kricky Pelton
Kricky Pelton
Kricky Pelton

Sirva como plan apetecible para comer con niños. Vamos, que pueda ser un buen complemento si vais con la prole de visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales o al sorprendente Museo Geominero. Esta destacada hamburguesería al norte de Chamberí, muy cerca de Nuevos Ministerios, con un marcado espíritu norteamericano (aunque sofisticada en las formas) y abierta todos los días de la semana acaba de sumar a su propuesta habitual la sección brunch. Pero solo para los sábados, domingos y festivos. Grandes pancakes coronados por unos huevos revueltos, un par de lonchas de bacon y un chorrito de sirope de arce.

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Nolita Coffee & Brunch

Los máximos defensores del ‘all day brunch’ acaban de anunciar la apertura de un cuarto local (Costa Rica, 15) en Madrid. Esto ya te dice bastante de la solidez de su proyecto, que se sustenta sobre tres pilares: café de especialidad, brunch americano y espacios amplios. Esto es lo que vas a encontrar en cualquiera de sus embajadas madrileñas, espacios pensados para quedarse y disfrutar sin prisas de platos tan reconocibles como los huevos benedict –son su plato insignia y se sirven con aguacate de base y diferentes opciones como jamón ibérico, salmón noruego, bacon o pastrami– la Monster French Toast, el brioche coreano, el brioche de pastrami o sus populares Iced Latte de sabores, una de las bebidas más demandadas por los clientes. Para muchos de sus habituales, uno de los grandes atractivos de Nolita Coffee & Brunch está en las salsas, elaboradas diariamente, además de en sus habituales colaboraciones con marcas como High Spirits, Tendam, para la que creó un Pink Coffee de edición limitada, o Ponche Caballero, con quien lanzó PonchBrew Coffee, una reinterpretación fría y contemporánea del clásico carajillo. Pero por lo que volverás es por su filosofía ‘all day brunch’ que lo ha hecho tan popular en la capital porque permite disfrutar de su carta brunchera durante toda la jornada. 

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Persimmon's

  • Comer
Persimmon's
Persimmon's
Persimmon's

Igual nunca has oído hablar de la supra georgiana pero si vienes al restaurante, sofisticamente contemporáneo, de Natalia Dzidziguri, Nino Kiltava y Zurab Khuroshvili Basilashvili vas a experimentar de primera mano y sin coger un avión parte de esa ceremonia que es a la vez la máxima expresión de hospitalidad de este país transcontinental. 35€ por persona (suma 10€ si te quieres tomar un Bloody mary o un Spritz Persimmon’s) para media docena de platos salados y tres dulces. Té o café y algo de vino georgiano (o cerveza o refresco). Se sirve solo los domingos. Pero ese día no solo te has podido levantar tarde y desayunar rico sino que vas a ver qué se esconde detrás de nombres imposibles de retener como Pkhali con Mchadi, Badrijani nigvzit, Khachapuri, o Chakhokhbili. 

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Dani

  • Madrid
Dani
Dani
Dani Brasserie

Mientras que en el hotel Four Seasons preparan un desayuno (de 7:30 a 11.30) durante los fines de semana con un precio de 55€ por persona, el restaurante Dani Braserie, ubicado en la séptima y privilegiada planta del emblemático edificio, ha arrancado el 2025 con uno de los brunch más lujosos de la capital. Se sirve de 13:00 a 16:00 y tiene un precio a partir de 105€. Olvídate de elegir entre dulce o salado porque el escaparate de propuestas es tal que caerás en todas las estaciones. La de mariscos y pescados, la de quesos, la embutidos y ahumados, la de panadería y bollería, la de ensaladas frescas... Empezar un domingo en un mesa entre un cortador de jamón y un venenciador de Jerez es acabar la semana por todo lo alto (y obviamente no hablamos de las vistas desde este comedor). Durante el servicio, los pass-arounds recorrerán la sala con mini hamburguesas gourmet, blinis con caviar, arroces tradicionales y caviar bumps... Elaboran roast beef o filete Wellington para quienes quieran algo más que una porción de lubina a la sala. Por supuesto que hay huevos hechos al momento, tortitas y waffles pero... ¿a qué no has pensado en ellos con todo lo que ofrecen para deleitarte?

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Casa Salesas

Que el barrio de Salesas es el nuevo punto de encuentro foodie para cualquier día de la semana es algo que ya se sabe. La buena nueva es que ahora todos los sábados, domingos y festivos hay un plan hecho a medida para aquellos que agradecen poder desayunar fuerte y a deshoras. Con este público en mente, Casa Salesas ha creado ‘Barrio Brunch’, una propuesta que está disponible los días mencionados de 12h a 16h y que se compone de un sabroso y variado menú que agradecerán tanto aquellos que quieren empezar el día con energía, como los que buscan recuperar fuerzas después de una noche que se ha alargado más de la cuenta. 

Aquí el festín arranca con alguno de sus cócteles, entre los que se encuentran la Mimosa, el Salesas Bellini, el Bloody Barrio o la Casa Paloma. Pero no olvidemos que el brunch consiste, principalmente, en comer cosas ricas. Y en este caso hablamos de platos como el blini con salmón ahumado y salsa tártara, huevos benedictine o florentine, croque monsieur, la minitortilla, una serie de gildas especiales o el pancake con frutos rojos y nata. La mejor opción para los que no quieren pensar es el ‘Brunch Autopilot’, un menú que incluye un cóctel, 5 platos del apartado ‘Selección Brunch’, entre los que se encuentran la ensalada de aguacate, el rigatoni al vodka Little Italy o el schnitzel vienés, y un postre (a elegir entre café, Espresso Martini o Carajillo Mexicano). Y una cosa más, cada sábado a partir de las 16h acogen una nueva edición de ‘Saturday Brunch Fever’, con un DJ set acompañando cada sobremesa hasta las 19h.

Perrachica

Pocas presentaciones necesita este restaurante que lleva más de una década repartiendo alegría entre los vecinos de Chamberí que buscan una cocina sin pretensiones para cualquier momento del día. Y esto incluye ese brunch que está disponible por 25 euros todos los sábados, domingos y festivos de 11h a 13:30h y que pone el foco en el producto. El de Perrachica reúne desde clásicos como la tostada de pan de hogaza con mantequilla y mermelada casera de frutos rojos hasta elaboraciones saladas como el sándwich de mortadela de Bolonia, stracciatella y pistacho, platos siempre apetecibles a los que habría que sumar sus ya icónicas tortitas caseras con nata montada y sirope de arce. Más allá de su menú habitual, no dejes de estar atento a sus colaboraciones porque suelen conllevar incorporaciones interesantes al menú durante un tiempo limitado. Por cierto, aquí cuentan con opción sin gluten. Así que no dudes en llevarte a ese amigo celíaco que siempre se está quejando (y con razón).

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The Palace

The Palace
The Palace
The Palace, a Luxury Collection Hotel, Madrid

La sonada reforma de uno de los hoteles históricos de Madrid ha traído cambios más allá de lo arquitectónico y decorativo. Se actualiza también su exclusivo desayuno tardío. El legendario hotel reinventa su famoso Opera & Brunch con una sección culinaria y artística mejorada. Apuestan por la cocina en directo, con platos ejecutados al momento -huevos, arroces, solomillo Wellington o lubina asada- y una espléndida mesa de postres con tartas, tartaletas y verrines. La banda sonora, grandes clásicos de la ópera reinterpretados a ritmo de jazz y flamenco o tributos a renombrados artistas, crea una elegante atmósfera que completan de las flores frescas a la vajilla clásica. Cada domingo, de 13:30 a 16:00.

Leña

  • Comer
Leña
Leña
JavierPenas

El escenario no podría ser más fabuloso. Restaurante bonito y acogedor, servicio atento y natural y un plan irrenunciable para empezar el fin de semana. Leña de Dani García, uno de los mejores y más exitosos conceptos del chef en la capital, suma nueva apuesta gastronómica a su steakhouse. Sábados, domingos y festivos. Arranca temprano, a las 11.00 horas pero tenéis hasta las 12.30/13.00 h. para disfrutar de este fabuloso desayuno-comida en uno de los comedores más chulos de la ciudad. Un brunch al que además pone el colofón final la Tarta di rose y crema inglesa con vainilla que también se sirve como uno de los últimos pases del menú degustación en el biestrellado Smoked Room (el restaurante más exclusivo del chef marbellí en Madrid, una de las experiencias culinarias más destacadas ahora mismo en la capital). El precio es de 45 euros. Pero puedes subir 20 euros más si quieres acompañar el encuentro con las copas de champán que te dé la gana.

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Hunan

  • China
  • Malasaña
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Hunan
Hunan
Hunan

Vamos con una propuesta en las antípodas del clásico desayuno continental. Aquí la propuesta se presenta bien contundente. Hay fruta fresca de temporada pero también platos para no tener que comer el resto del día; eso sí, son elaboraciones al vapor, caldos y recetas con muy poca grasa. A finales de febrero, aprovechando las celebraciones por el Año Nuevo Chino, este restaurante chino de Malasaña estrena dos opciones de brunch (menú trigo y menú arroz) con café o té y leche de soja recién elaborada. Si vais acompañados, podéis pedir ambos y cruzar palillos. Costará únicamente 18 euros y se servirá tanto los sábados como los domingos de 10:00 a 13:00 horas.

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Brunch & Cake

  • Comer
Brunch & Cake
Brunch & Cake
Brunch & Cake

La fiebre por irse de brunch no para y prueba de ello es que acaba de llegar a Madrid uno de los templos de referencia de Barcelona, Brunch & Cake, una marca reconocida que también triunfa en otros lugares del mundo y que lleva desde 2010 ofreciendo al público este concepto de cocina para desayunar tarde. Se han estrenado en el barrio Salamanca, en la calle Don Ramón de la Cruz, 58, en un espacio de 150 metros cuadrados donde el público podrá deleitarse con sus famosas y generosas propuestas culinarias. Bajo el lema 'In Grandmothers we trust' ('En las abuelas confiamos' en español), Brunch & Cake ofrece una carta variada, basada en productos de calidad y de temporada, con opciones tanto dulces como saladas. Y lo mejor, se puede pedir hasta las 20 h de la tarde.

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Four

  • Austrias
Four
Four
Four

Dani y Sophie han creado un rincón ideal para hacer una parada (terraza incluida en la recogida plaza del Biombo) si andas de turismo por el Madrid de los Austrias. Si eres vecino del barrio, es tan agradable y luminoso el espacio, será tu segunda casa (y para algunos la oficina). A un paso del Palacio Real, pero al margen del bullicio de la zona, esta pareja sorprende esporádicamente con cenas pop-up mientras que para el día a día tienen un brunch espectacular (entresemana hasta las 13.00). De "turkish eggs" a un plato con salmón marinado o una tostada con setas (portobello y enoki) que puede coronar con un huevo. ¿Para acompañar? Lo que quieras. Café de especialidad, kombucha de Fuzz, Fritz Kola o alguna copa de vino natural.

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Only YOU Hotel (Atocha y Chueca)

Only YOU Hotel (Atocha y Chueca)
Only YOU Hotel (Atocha y Chueca)
Only YOU Boutique Hotel

¿Por qué ofrecer un brunch cuando puedes proponer a los madrileños dos experiencias diferentes pero igual de apetecibles? Eso debieron pensar los dueños de la cadena de hoteles Only You cuando diseñaron dos planes para brunchers con un denominador común: el gusto por la gastronomía y la cultura. Por un lado, los sábados y domingos (de 12:30h a 15:30h) se ofrece una oferta gastronómica firmada por el chef Joel Tomás Hernández en Sép7ima, el rooftop de Only YOU Atocha Hotel. Con vistas panorámicas a la ciudad, podrás decantarte por su terraza aclimatada o un coqueto interior donde entregarse a los cinco pases de un brunch con pinceladas vanguardistas que los domingos cuenta con el plus de tener música en directo. Tras la mimosa de bienvenida y el café (o la bebida que prefieras) al gusto, te agasajarán con una bandeja de aperitivos y entrantes en la que no faltan ingredientes como el salmón ahumado, el caviar tramontano o el queso parmesano. Y una vez hayas devorado el plato principal (desde huevos benedict a hamburguesa de wagyu o fingers de pollo crujientes), el protagonista será el final más dulce. Algunos ejemplos de sus postres son el croffle, el capuccino, la tarta de queso donostiarra o una refrescante ensalada de frutas. Si prefieres acercarte al Only YOU Boutique Hotel, allí será Carlos Martín quien te sorprenda, cada domingo, con un brunch-fusión en el que el arte está muy presente. En este caso, mientras degustas los cuatro pases del menú, podrás contemplar obras de arte de artistas emergentes. Un festival gatro-cultural en el que no faltan panes, croissant, chacinas ibéricas, quesos tradicionales, makis de salmón, el mejor atún rojo, jamón ibérico de bellota o sofisticados petit fours. Todo ello combinado con un Croft Twist, además de dos bebidas a elegir entre agua, café, té, zumo, refresco, vino o cerveza. 

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Casa OM

Casa OM
Casa OM
Casa OM

Si buscas un brunch diferente en un espacio -en pleno barrio de Salamanca- que invita a desconectar desde que te sientas a la mesa, no busques más. Sobre todo si, además, quieres tener la opción de disfrutar de algún que otro platillo mexicano, tanto dulce como salado. El proyecto de las hermanas Ordoñana ya es conocido en la capital gracias a su café de especialidad y a una sugerente oferta cada vez más completa. Y aquí es donde toca hablar de su brunch, que incluye algo de bollería casera (concha mexicana, croissant, pain au chocolat, bizcocho ,…) y un plato principal. Además de sus ya famosos chilaquiles, que pueden ser verdes, rojos o divorciados (mitad verde y mitad rojo), tienes la opción de elegir entre el bagel de salmón, las tostadas españolas con queso manchego y jamón ibérico o un healthy banana split. Por si todo esto no fuera más que suficiente, nos comentan que próximamente incluirán huevos benedictine y gofres de avena con frutos rojos. En lo relativo a las bebidas incluidas, en Casa OM vas a encontrar todo lo que se ofrece en la barra de café. A saber: café, té chai o matcha, superfoods, vino, refresco, cerveza… ¡Básicamente vas a poder beber lo que te apetezca! Eso sí, solo está disponible los sábados y domingos a partir de las 11:00h, por lo que te recomendamos no apurar demasiado porque es probable que ya estén todas las mesas ocupadas cuando llegues. Y recuerda que si vas jueves, sábado o domingo por la tarde, otro plan bien chido consiste en conocer su afternoon tea (bajo reserva). Está pensado para dos personas y la propuesta se centra en una selección de tea sándwiches (salmón, pepino y queso crema o trufado con ibérico), los famosos scones con variedad de mermeladas y una selección de mini tartas, chocolates, macarons y postres. Además de, obviamente, el té.

Oroya

Oroya
Oroya
Oroya

Ideal para conocer un brunch diferente que se sale de la norma, el fenomenal escenario que ocupa la planta superior del hotel Edition depara un brunch lógicamente peruano, acorde a la temática del restaurante. Por 60 euros (con zumo y café) y sólo los sábados de 13:00 a 17:00 horas, este brunch Costa y Montaña reparte para compartir causa de pollo, ocopa con queso frito y choritos a la Chalaca (mejillones con vinagreta), así como un ceviche clásico. Entre los principales hay que escoger entre la picaña Angus, la seta anticuchera con parmentier y mostaza, los chicharrones de panceta de cerdo, camote y sarza criolla, y los muy recomendables calamares con chimichurri andina y patata amarilla. De nuevo, los postres se comparten: alfajor de guanabana, picarones tradicionales, frutas en sopa fría de chicha morada y espuma de lima, y suspiro limeño en texturas. Luz natural en las alturas, sesiones con dj, y algún coctelito de propina completan este set válido para acercarse a la cocina de Diego Muñoz.  

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Qú
Qú
Luis Martinez Rial

Solo se sirve los domingos, entre las 13.00 y las 16.00 horas. Vamos, que te vale como una comida. Pero no es para todos los bolsillos aunque los estándares de calidad son muy altos. Digámoslo ya. Cuesta 65 euros pero estamos hablando de una propuesta del reconocido chef Mario Sandoval (Coque, dos estrellas Michelin) y de un espacio gastronómico ubicado en un hotel de lujo, JW Marriott Hotel Madrid, en plena nuevo milla de oro de la capital. Bollería hecha en la casa, quesos y embutidos cortados al momento, mucho producto madrileño (de la miel a la leche) y platos con chispa propia que siguen el recorrido habitual de este desayuno tardío: salmorejo de mango con anguila ahumada o de tomate con huevo y jamón, diferentes preparaciones de huevos (huevos benedictinos, fritos o tortilla de patatas). Como principales se puede elegir entre la hamburguesa de toro bravo con su salsa brava o el tartar de salmón con aguacate escabechado.

Llama Inn

  • Peruana
  • Chueca
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Llama Inn
Llama Inn
Llama Inn

El restaurante peruano que viajó de Nueva York a la codiciada zona de Salesas tiene brunch (solo los domingos). Y mucho cóctel de nivel para acompañar este desayuno tardío (que se sirve desde las 13.00 hasta las 16.30 horas). Si empiezas tarde el finde, empiézalo bien, a lo grande. Por supuesto, no faltan los huevos benedictinos pero aquí con el punto del ají amarillo ni la sección dulce: un tres leches de Nutella y helado de vainilla. Pero todo empieza por una ostra chalaca con leche de tigre de tomate y sigue por sus variados anticuchos o sus sanguchitos. Y sí, también hay opción para disfrutar de un espléndido ceviche. 

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Zíngara

  • Vegetariana
  • Alonso Martínez
  • Crítica de Time Out
Zíngara
Zíngara
Zíngara

Una de las direcciones más exóticas ya asentadas en el dejarse ver por Salesas presenta una variante muy identificativa los domingos de 13:00 a 18:00. Son sus domingos gitanos centrados en un brunch viajero -lo de místico ya lo valoráis vosotros- con el que por 37 euros cada comensal elige tres platos con el dulce en primer lugar. Así se debate la cosa entre un yogurt de coco con frutas, miel y hierbas aromáticas o uno con compota y crumble. Luego, el Pan Naam de coco con aguacate tatemado, tahini de hierbas y frutos secos, o su Chipa de yuca con queso mimolette y provolone. Se cierra con un sándwich halloumi con berenjena asada y tomates secos, o con el plato fuerte de la casa: Shakshuka (huevo poché con queso feta, yogurt y pan paratha). Se bebe té de menta o cócteles sin alcohol ciertamente reconstituyentes tipo Mangibre, con manzana, manzanilla, canela, lima y jengibre. Caravana de sabores, lo llaman, bajo la lujosa jaima de Zíngara. 

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Bárbara Ann (Sol)

Bárbara Ann (Sol)
Bárbara Ann (Sol)
Barbara Ann

Si ya un brunch es un plan en sí mismo, un brunch temático como este Barbara Ann se lleva la palma. El brunch musical es por tanto algo que no debería perderse aquel que el día anterior se quedó con ganas de más fiesta. Todos los sábados a partir de las 13:00, este divertido y vibrante local dedicado al rock, un restaurante de alma glam, adapta su vocación de show a las mañanas de desayuno sin prisas. Mientras se lleva el ritmo de la música en directo se da cuenta de los tres pases planteados por el chef Pepe Roch. La primera tanda incluye opciones viajeras como tacos de cochinita pibil con guacamango y chipotle, o gyozas de langostinos con salsa tom yum, y la segunda unas curiosas tortitas benedictine (se ha dado el cambiazo al mollete), hamburguesa estilo americano o tartar de atún rojo con mango y salsa ponzu. Para cerrar la actuación, un combo goloso con tarta de queso con dulce de leche, copa de helado Banana Split, y tarta fluida de chocolate. 

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Picalagartos

Picalagartos
Picalagartos
Picalagartos

Este bar-restaurante en pleno corazón de la ciudad (dentro del hotel NH Collection Gran Vía) brinda cada sábado y domingo un brunch de altura (cuesta 27€ pero se puede añadir un cóctel de su carta por 5€ más). Del diseño de la carta se encarga Manuel Berganza, chef ejecutivo de Azotea Grupo (responsables del éxito de este rooftop). A los clásicos huevos benedictinos trufados suma otras propuestas saladas como un mollete de pastrami, relish, tortilla revuelta y rúcula, una smash burger o, como opciones más ligeras, lo que llama Huerta de temporada o un brioche tostado con salmón ahumado, crema de aguacate y eneldo. Platos a elegir que se añaden a lo de siempre: pan recién horneado, mini bollería, zumo de naranja o smoothie del día, yogur con chía, fruta fresca y café o infusión.

Federal Café

  • Mediterránea
  • Conde Duque
  • precio 2 de 4
Federal Café
Federal Café
Federal Café

Los que fueron trendy ya no lo son tanto, bueno ¿y qué? Ahí siguen y eso es pura victoria para que al final ganemos nosotros. En cualquiera de sus dos plazas, de las Comendadoras o del Conde de Barajas. Con sus horarios largos -vale, en el primero de ellos los domingos hasta las 17:00- y su pulcritud espacial, sus benedictinos con espinacas o aguacate y su matcha latte, sus mimosas, su carta gigante, su ambientazo y su libertad de elección. Aun franquiciado, un trocito de la Australia más apetitosa sigue entre nosotros, celebrémoslo.  

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Las Brasas de Castellana (Rosewood Villa Magna)

  • Mediterránea
  • Madrid
Las Brasas de Castellana (Rosewood Villa Magna)
Las Brasas de Castellana (Rosewood Villa Magna)
Las Brasas de Castellana

En su terraza rodeados de verde y con música en directo, puedes convertir un domingo cualquiera en un domingo único. El buffet es paradisíaco. Estaciones de marisco, de jamón, foie y huevos benedictinos, de steak tartar y asados, de pasta y arroces... Hay una exquisita selección de quesos, de platos calientes y ensaladas... Y esto es solo la parte salada. Repostería fina y pastelería (de croissants o pain au chocolat a los mejores postres de su espacio Flor y Nata) recién salida de su propio obrador termine por redondear el sueño. El precio es 110 euros por persona y tiene un descuento del 50% para niños menores de 12 años.

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Farándula

  • Comer
Farándula
Farándula
Farándula

Un DJ ameniza este brunch escondido en el nuevo hotel Radisson RED, donde también el estrellado chef Eneko Atxa firma varios bocatas para todos los públicos. Está a unos metros de la estación de Atocha, en el corazón del llamado Triángulo del Arte. Una cita que se celebra únicamente los domingos en la que podéis comer y beber (sí, también se incluyen cócteles inherentes a este momento del día como el bloody mary o la mimosa) todo lo que os apetezca. Previa reserva y previo pago (39 euros), claro. Farándula se llama. Farándula ofrecen. 

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Papagena

  • Cocina creativa
  • Madrid
Papagena
Papagena
Papagena

Una cocina asesorada por el respetado chef Ramón Freixa (del día a día se encarga la gente de Life Gourmet Catering) y un comedor con vistas únicas al Palacio Real estrena los brunchs musicales. En la sexta planta del icónico Teatro Real a partir de las 12.30 se llenan las mesas de bollería, zumos, quesos, tortitas... (y este plan se puede estirar hasta las 16.30 horas). Picoteo dulce y salado que sirve de apertura o cierre para unos huevos benedictinos, un chicken&waffle o un mollete de mortadela trufada y burrata. La ambientación sonora y los intérpretes cambian cada semana. Miel para nuestros oídos, nunca mejor dicho, cualquier domingo de mes.  

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Bocanegra

  • Centro
  • precio 2 de 4
Bocanegra
Bocanegra
Bocanegra

Desde las 11.00 y hasta las 13.00 tienes un buen plan de brunch en pleno centro de Madrid. Y además se trata de un local semiescondido, oculto de las miradas de los centenares de paseantes que suben y bajan desde la plaza de Cibeles hacia la Puerta del Sol pero justo enfrente del icónico Círculo de Bellas Artes (Marques Casa Riera, 1). Una cita al aire libre (en un amplio jardín) o bajo techo para sábados y domingos. Empiezas con todo el arsenal de bollería y tostadas, tablas de queso y embutidos, macedonia de fruta... y luego tienes para elegir entre varias versiones de huevos benedictinos, una focaccia de mortadella trufada y straciattella o la hamburguesa de la casa. Si eres de cóctel, por el mismo precio te puedes pedir un mojito o una piña colada. Y si eres de cuidarte, un smoothie o una infusión.    

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Adorado Bar 2

  • Comer
Adorado Bar 2
Adorado Bar 2
Adorado Bar

Tras conquistar el barrio de Lavapiés a golpe de sabrosas recetas dulces y saladas, la buena gente de Adorado Bar aparecen con otro local, ahora en Argüelles. Y lo que proponen, gracias a su horario ininterrumpido, es el mejor aliado si estás de visita por los jardines del Templo de Debod. Ellos tienen clara su oferta. "Comer lo que quieras, cuando quieras y sentirse como en casa". Y practican con el ejemplo a diario. El Full Bruncch es el plan imprescindible de la casa pero hay más: el nuevo Adorado Breakfast o el Dueto (pan brioche con aguacate, queso crema y salmón ahumado + una contundente french toast como sección dulce).

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Irreverente

Irreverente
Irreverente
Irreverente

Rooftop a un paso del metro Alonso Martínez para un brunch al aire libre. A partir del 6 de mayo cada sábado y domingo a partir de las 13.00 horas tenéis plan en esta animada y joven sexta planta chamberilera. Un completo menú a partir de 25 € en el que, nada más llegar, te estará esperando un surtido de panes, cesta de croissants y patisserie y confituras y mantequillas. Un brunch con surtido de ibéricos, quesos del mundo, ensaladilla rusa, hummus con pan de pita y nachos con guacamole. La gran sorpresa llega junto a su sección “a las brasas” que incorpora chistorra, chorizo y morcilla, pollo de corral sazonado o panceta ibérica. Eso sin olvidar el postre: con fruta de temporada y helados artesanos. Hay una opción de cócteles a un precio muy muy económico durante el servicio de brunch.

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Casa Orellana

Casa Orellana
Casa Orellana
Casa Orellana

Ahora son dos locales en los que podemos disfrutar de la querencia andaluza de este restaurante (Orellana, 6 y Plaza de la República del Ecuador, 2). Dos espacios en los que entregarse al brunch cada fin de semana y festivo de 11:00h a 13:00h. Un despliegue que arranca con un primer pase en el que se podrán saborear los típicos panecillos de Antequera con varias opciones y un segundo con propuesta como la hamburguesa, la ensalada césar con pollo al carbón, el yogur con frutas, las tortitas o la torrija salteada al toffee con helado de turrón. El menú incluye un zumo natural con café o té y mini bollería.

Gran Hotel Inglés

  • Hoteles
  • Barrio de las Letras
  • precio 3 de 4
Gran Hotel Inglés
Gran Hotel Inglés
Gran Hotel Inglés

Tomar el brunch en el que presume de ser el primer hotel de lujo de Madrid, aunque muchos no lo sepan y otros tengan más fama, es un plan clásico de domingo como pocos. El renovado hotel cuenta con uno de los lobbys más bonitos de la capital, con esa barra que es punto de encuentro de público sofisticado y chic en torno a uno de sus cócteles, y es allí mismo donde huéspedes y clientes esporádicos se reúnen a terminar el fin de semana con un menú que viaja, como el propio establecimiento, de lo de siempre a lo de ahora. Su propuesta cuenta con música en directo, espectáculos, mucho champán y un sándwich de pastrami, entre otras opciones como los eternos benedictinos, que se ha hecho un nombre propio en las manos del chef Fernando Arellano. Precio: a partir de 35 euros.

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Canopy by Hilton

  • Comer
Canopy by Hilton
Canopy by Hilton
Canopy by Hilton

Foodtropia, 255.000 seguidores en Instagram, el popularísimo alias detrás del que se esconde Paola Freire, ha diseñado una propuesta única hasta la fecha y lo ha hecho en exclusiva para el nuevo Hotel Canopy by Hilton. Se trata de un completo brunch, que se podrá degustar únicamente los domingos, donde el caramelo de violeta es el hilo conductor en todos los pases. La chef y pastelera (con Gran Diplome Le Cordon Bleu), muy conocida por sus recetas saludables, lanza esta original propuesta que arranca con un mini cóctel de violeta con ginebra, seguido de un batido con arándanos, fresas y remolacha, un vasito de crumble con violeta escarchada, mini muffins de arándanos y limón con violeta. Y, luego, tendréis tres platos principales a elegir. Por supuesto, uno serán los ineludibles huevos benedictinos.

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El Imparcial

  • Cocina Internacional
  • La Latina
El Imparcial
El Imparcial
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Otro clásico imprescindible en el centro. El palacete que albergó la redacción de El Imparcial volvió a la vida como restaurante hace años, como seguro sabes, y sus brunch de domingo son ya otra institución capitalina. Es el plan perfecto para coger fuerzas antes o después de una mañana en el Rastro, sin ir más lejos, en un entorno ideal y animadísimo que invita a pasar del zumo de naranja, la french toast o la burger clásica al vermut y seguir de tapas por la zona. Eso sí, la luz del propio espacio, con un precioso interiorismo, la natural que entra por sus grandes ventanales, el concurrido ambiente y su completa agenda cultural harán que no quieras levantarte en horas. Precio: 25 euros.

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Mandarin Oriental Ritz Madrid

  • Hoteles
  • Centro
  • precio 4 de 4
Mandarin Oriental Ritz Madrid
Mandarin Oriental Ritz Madrid
Mandarin Oriental Ritz

Para redefinición del brunch, la del Ritz, otro de los actualizados grandes nombres de la hotelería madrileña, la “grande dame” por excelencia. Este hotel de lujo siempre ha sacado pecho de su conexión con la ciudad. Sirvan de ejemplo aquellas veladas veraniegas en su terraza al caer el sol, la hora del té más concurrida de la villa y corte o el lobby más animado. Desde que se estrenó con Mandarin Oriental, lo siguen demostrando las dos estrellas Michelin de Deessa, a cargo de Quique Dacosta, el cocido de su Palm Court y un brunch que no es un brunch, es un almuerzo de domingo. Hablan de él como el bufé más delicioso y sofisticado de Madrid y por algo será. El chef levantino también firma esta propuesta que se despliega en su restaurante y en el salón Felipe IV con multitud de platos fríos y calientes y estaciones de coctelería y cerveza. ¿Lo mejor? Te cuidan a los peques y se prolonga hasta las 5 de la tarde. Precio: 145 euros. 58 euros los niños.

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Hard Rock Hotel

Hard Rock Hotel
Hard Rock Hotel
Hard Rock Hotel

Juan Hely Pérez Moreno, chef del hotel, lanza la curiosa propuesta Guitar for Two, un brunch solo para los domingos (de 121.00 a 16.00 horas) servido en la funda de una guitarra. En el espacio Sessions se sirve esta original presentación que contiene bollería, panes, jamón ibérico, queso manchego, frutas, mermeladas caseras que se acompañan de bebidas calientes y zumo de naranja. Para el plato principal, se puede escoger entre diferentes opciones inspiradas en las raíces venezolanas y la influencia española del cocinero: tequeños, bagels, arepitas, huevos benedictinos, dos huevos al estilo que elijas -revueltos, pochados o fritos- o un poke bowl. Para una hacer la experiencia más especial, pagando un poco más, podéis pedir un Bloody Mary, un Margarita picante o una Mimosa. ¿Precio? 35 euros.

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Coquetto Bar

  • Madrid
Coquetto Bar
Coquetto Bar
Coquetto Bar

El proyecto más accesible de los hermanos Sandoval celebra  cada domingo y en dos turnos (a las 12.30 y a las 13.00 horas) The Table Brunch. La carta del bar restaurante desaparece en favor de este formato donde los huevos benedictinos o la ensalada de aguacate escabechado se connvierten en entrantes de un menú donde encontraréis platos de peso como la ventresca de atún a la brasa o el lomo de rubia gallega. A los postres, milhojas de crema y fresas escabechadas, en un ticket medio que va de los 35 a las 50 euros. 

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Carmencita

  • Malasaña
  • precio 2 de 4
Carmencita
Carmencita
Carmencita

Ni sábados, ni domingos. Un brunch en Madrid para todos los días de la semana en un clásico inamovible en la materia. Esta es la especialidad de uno de los bares matutinos más queridos de Malasaña, que sirve esta desayuno tardío con muchos tintes americanos y fenomenal de precio, por cierto. Precisamente por ello, los fines de semana hay que reservar con tiempo para probar especialidades como sus huevos benedictinos o sus famosos rancheros. Ricas hamburguesas y alternativas de coctelería muy para este momento del día, como mimosas, bloody mary o micheladas, acompañan a este asequible menú en un espacios sin lujos ni pretensiones pero con ese encanto y sabor del barrio en el que se encuentra y sus parroquianos habituales. Precio: 15 euros.

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Santo Mauro

Santo Mauro
Santo Mauro
Santo Mauro

"Cocina canalla y cubertería de plata". Así se autodefine el reciente brunch del renovado hotel Santo Mauro, que en su anterior etapa ya contaba con uno de los pioneros y más cuidados de Madrid. Ahora, el chef Rafa Peña, nuevo fichaje en las cocinas del hotel desde su aclamado Gresca de Barcelona, aprovecha la reapertura de este encantador palacete para redefinir su fórmula clásica. ¿Recetas estrella? No falta el brioche de setas con comté y yema de huevo marca del cocinero ni unos castizos callos a la madrileña, ahí es nada. En la idílica pérgola de su jardín todo sabe aún mejor aunque, si el tiempo se empeña en no permitirlo, sus majestuosos salones, obra de Lorenzo Castillo, trasladan a otra época. ¿Y quién no quiere trasladarse un domingo? Precio: 80 euros.

NuBel

  • Europea contemporánea
  • Centro
  • precio 2 de 4
NuBel
NuBel
NuBel

Ubicado dentro del Reina Sofía, a su afamado brunch de cada fin de semana, el epatatante espacio tiene todo lo que le pides a esta comida: fruta, yogur, embutidos, huevos benedictinos, poke de salmón, hamburguesa, tortitas...  Incluso Dj (de 12:00 a 16.00 h.). Puedes venir a probarlo desde 9:30 (antes de entrar al museo) y se sirve hasta las 14:00 h. Y puedes elegir animarlo o no con un cóctel (tienes dos a elegir). 

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Café Comercial

  • Malasaña
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Café Comercial
Café Comercial
Café Comercial

Este centenario espacio, remozado hace unos pocos años con su reapertura, tiene listo su brunch (28 euros) tanto los sábados como los domingos (desde las 10.00 horas) con su café, té o chocolate y zumo de naranja natural. La jornada arranca con algo de bollería francesa y pan con mantequilla o mermelada antes de atacar la sección de s huevos (fritos con bacon y patatas risoladas, revueltos con champiñón y queso pecorino o los Benedictine, servidos con salmón y aguacate pasado por la parrilla o con pastrami casero y parmesano). Como platos principales podéis elegir entre la burrata con tomate ibérico, el carpaccio de frutas, pancakes con fresas, helado de manzana y sirope de arce o su mítica cheeseburger.

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Quintoelemento

Quintoelemento
Quintoelemento
Yolanda

La mítica discoteca Kapital tiene ahora dos plantas dedicadas a la restauración. Y se han volcado en ello tanto que hasta han lanzado un brunch (45 euros) para los domingos de horario muy amplío (de las 13.00 a las 19.00 horas). Empiezas con una copa de champán en la mesa, preludio de una carta donde se pueden elegir dos primeros, dos segundos, café y postre. Una comida siempre acompañada, claro, de cerveza, vino o refresco. Los platos se renovarán cada temporada pero no fallarán a la cita los clásicos huevos benedictinos, que compiten con dumplings y tacos. De segundo las opciones crecen: desde hamburguesa de wagyu y pollo con miso yuzu sobre verduritas a opciones más saludables como una tosta de aguacate, con mozzarella y tomate o una coliflor frita con espinacas.

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