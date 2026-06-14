Que el barrio de Salesas es el nuevo punto de encuentro foodie para cualquier día de la semana es algo que ya se sabe. La buena nueva es que ahora todos los sábados, domingos y festivos hay un plan hecho a medida para aquellos que agradecen poder desayunar fuerte y a deshoras. Con este público en mente, Casa Salesas ha creado ‘Barrio Brunch’, una propuesta que está disponible los días mencionados de 12h a 16h y que se compone de un sabroso y variado menú que agradecerán tanto aquellos que quieren empezar el día con energía, como los que buscan recuperar fuerzas después de una noche que se ha alargado más de la cuenta.

Aquí el festín arranca con alguno de sus cócteles, entre los que se encuentran la Mimosa, el Salesas Bellini, el Bloody Barrio o la Casa Paloma. Pero no olvidemos que el brunch consiste, principalmente, en comer cosas ricas. Y en este caso hablamos de platos como el blini con salmón ahumado y salsa tártara, huevos benedictine o florentine, croque monsieur, la minitortilla, una serie de gildas especiales o el pancake con frutos rojos y nata. La mejor opción para los que no quieren pensar es el ‘Brunch Autopilot’, un menú que incluye un cóctel, 5 platos del apartado ‘Selección Brunch’, entre los que se encuentran la ensalada de aguacate, el rigatoni al vodka Little Italy o el schnitzel vienés, y un postre (a elegir entre café, Espresso Martini o Carajillo Mexicano). Y una cosa más, cada sábado a partir de las 16h acogen una nueva edición de ‘Saturday Brunch Fever’, con un DJ set acompañando cada sobremesa hasta las 19h.