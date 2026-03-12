Los que pasean carritos y van de columpio en columpio a lo largo de los cinco kilómetros de parque lineal, entre el Pardo y la continuación de Montecarmelo y Mirasierra, vieron la luz. Porque necesitaban algo así y la alianza entre el Grupo Trafalgar y Mesa Cero Chefs se lo concedió. Al Mamá Campo Arroyofresno sumaron cerca este otro kiosko en el que tres cocineros que venían de A’Barra y otros Michelin quisieron cambiar las reglas de la alta cocina por algo más relajado: un asador informal y nada clasicorro en el que todo se comparte. Maeztu es un asador llevado a la idea de bar. Una terraza abierta, otra acristalada pero que puede liberarse también con el buen tiempo, y una barra con contrabarra para estar dentro y fuera a la vez. Fácil, cómodo y funcional, lo que los padres buscan y más si se juntan en grupo. Mucho más si quieren comer muy decentemente, pues solo faltaba. Aquí pueden comprobar cómo superan el bocado de brioche con anchoas y mantequilla ahumada o cómo el pastrami de wagyu ahumado por ellos mismos también aporta diferencia. El cabecero de ibérico, cocinado a baja temperatura, es otro plato para rendirse. Las carnes llegan trinchadas. El puré de patata es al estilo Zuberoa. Saben desengrasar con puerros, alcachofas y tomates. Y con los vinos, y las bebidas, ni se van de precio ni se limitan a lo más visto. Pues eso, lo que la familia necesita.