Aunque su historia arranca en un armario bajo las escaleras de la casa, cuando uno piensa en Harry Potter, se le puede venir a la mente el maravilloso mundo de Hogwarts, un castillo repleto de historia, personajes memorables, tenebrosos villanos y, sobre todo, mucha magia. Con una enorme variedad de restaurantes temáticos para toda la familia repartidos por Madrid, como puede ser el caso de Storyland, basado en las historias de Disney, un nuevo establecimiento basado en las novelas y películas del joven mago acaba de abrir sus puertas en la capital.
Salir a comer con niños puede convertirse a veces en una misión imposible. O los restaurantes no cuentan con tronas o los demás clientes se molestan con los ruidos, llantos y posibles gritos o las mesas están tan juntas entre sí que es imposible meter un carrito de bebé. Pero, aparte de planes culturales diseñados para ellos, hay locales que han pensado en estas comidas familiares sea compartiendo toda una paella o una hamburguesa y tienen desde zonas de juego infantiles a menús especiales para ellos. Aquí van algunas pistas para todos los padres que quieren reservar mesa los fines de semana sin dejar a la prole con los abuelos.
