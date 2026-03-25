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Madrid

Nolita
Nolita
Nolita

Estas son las hamburguesas que tienes que probar en Madrid

Te lo ponemos muy fácil para saber dónde y cómo degustar algunas de las mejores hamburguesas de la ciudad

Gorka Elorrieta
Escrito por Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
Colaboradores: Javier Díaz Murillo, Miguel Ángel Palomo y Claudia González Crespo
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La hamburguesa siempre acaba llegando a tu mesa, apetece un miércoles cualquiera o un sábado por la noche y nunca sobra en una carta. El ejemplo lo tenéis en este listado donde es un plato clásico en un restaurante aburguesado de la ciudad o uno de los bestsellers en un local de moda. En Madrid hay decenas y decenas de opciones, sean o no smash burgers (la última gran ola en el panorama de las hamburgueserías), y cada uno tendrá sus favoritas, pero lo que es seguro es que si os pasáis por estas direcciones no vais a fallar. Y si estáis en casa sin ganas de salir, en este listado vais encontrar las burgers más exitosas a domicilio

RECOMENDADO: Los restaurantes más bonitos de Madrid ahora mismo

Mejores hamburguesas clásicas

La Paul Finch de Hundred Burgers

La Paul Finch de Hundred Burgers
La Paul Finch de Hundred Burgers
Hundred Burgers

Hundred Burgers nace del viaje que dos amigos deciden hacer para probar las mejores hamburguesas de la ciudad de Nueva York y, de aquella experiencia, surge después la voluntad de probar las mejores hamburguesas del mundo. Cuando habían probado cien diferentes, con todo el bagaje y la perspectiva, con mucho conociento de la carne, esta pareja de amigos catadores pasó a ser una pareja de socios. Fue entonces cuando Alex y Ezequiel decidieron crear su propia marca. En 2021, su hamburguesa Paul Finch, elaborada con carne de chuleta de vaca rubia gallega, queso cheddar ahumado, cecina de wagyu, mantequilla ahumada y salsa de yema de huevo. Esta receta es super exclusiva, pues solo se elaboran 10 unidades de ella al día. Hoy, su viaje probando hamburguesas por el mundo continúa. 

Hamburguesa de txuleta de Nolita

Hamburguesa de txuleta de Nolita
Hamburguesa de txuleta de Nolita
Nolita

Hablamos de una carne de chuleta con 10 días de maduración con el sello de Cárnicas Lyo que en este nuevo y atractivo espacio para comer en Ponzano presentan con pan pretzel y rematan con relish de piparra y una adictiva salsa de gruyère y champán. El resultado es sobresaliente, de ahí que haya quien no dude en señalarla como una de las mejores –si no la mejor– hamburguesas de la ciudad. De hecho, fueron finalistas en el influyente campeonato a Mejor Hamburguesa de España 2026.

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La Palma de La Bistroteca

La Palma de La Bistroteca
La Palma de La Bistroteca
La Bistroteca

Con dos locales en Madrid y posibilidad de envio a domicilio, la Bistroteca ha consolidado, desde sus comienzos 2016, un público fiel que reserva con días y hasta meses para degustar sus afamadas hamburguesas. Todas ellas son elaboradas con carne de vaca gallega picada al momento y se sirven entro de un brioche que se hornea cada día y que se prepara a partir de masa madre. Premiada como Mejor Hamburguesa Gourmet de España 2021, una de las más aclamabas burgers de su carta es la conocida como La Palma, en la que emplean ese mismo brioche de masa madre y que lleva base de mojo picón, chutney de piña y bacon, queso edam fundido y queso Isla Corazón rallado en mesa, al momento de servir (ambos son quesos palmeros). 

La Dispatch Burger de Dispatch

La Dispatch Burger de Dispatch
La Dispatch Burger de Dispatch
Dispatch

Sí, no sólo Magdalena y Nicolás bordan el sándwich de pastrami en su pequeño local de Chamberí, rápidamente asentado gracias a una elogiosa reacción unánime. De su carta de una única cara, otros manjares igual de reconfortantes hacen dudar frente a la especialidad más publicitada. La Cheeseburger, por un lado, y especialmente la Dispatch Burger. Si bien supera los 15 € no es impedimento para jalear su calidad. Sin caer en la extravagancia, la hamburguesa está muy trabajada. Son 180 gramos de vaca gallega, queso Pitchfork Cheddar de Formaje, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos lacto fermentados por ellos (una de las claves que marcan la diferencia), y la posibilidad del extra de beicon. El pan es horneado cada mañana antes de llevárselo al local y la carne la pican a diario para luego conseguir un grosor generoso que no se hace bola. Mejor preguntad por las salsas. Y acompañad la hamburguesa de cualquier vino de pequeño productor que tan bien seleccionan. 

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La Picanto de Briochef

La Picanto de Briochef
La Picanto de Briochef
GE

Con dos locales en Madrid (Príncipe Pío y Chamberí) y otro en Alcalá de Henares (origen del proyecto), este sello lleva unos años ganándose la confianza de la parroquia madrileña. Su formato delivery tiene premio a nivel nacional pero nada mejor que una burger recién hecha sea al punto que sea. La 'Orígenes' se ha quedado tercera mejor de España en el campeonato Mejor Hamburguesa de España 2025 pero a nosotros nos encanta la 'Picanto'. Y no solo a nosotros porque, de hecho, han diseñado una versión smash (2 paties de 100g) para quienes sean aficionados a este formato. Carne dry aged de vaca gallega, queso cheddar y gouda, bacon super crunchy, mermelada de bacon cocinada a baja temperatura y salsa de pimientos latinos ligeramente picante. Adictiva.

Bacon Juancheeseburger de Juancho's BBQ

  • Hamburguesas
  • Chamberí
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Bacon Juancheeseburger de Juancho's BBQ
Bacon Juancheeseburger de Juancho's BBQ
Juancho's BBQ

Comenzaron en un puesto de mercado de Chamberí y han crecido hasta expandirse y ser referencia nacional. No en vano, precisamente con su Bacon Juancheeseburger, que lleva panceta ibérica, queso cheddar y su aderezo secreto, se han alzado con el premio a la Mejor Hamburguesa de España en más de una ocasión. Además de la posibilidad de envío a domicilio cuentan 6 locales repartidos por Madrid y hay uno más en camino, que de momento funciona solo para take away y delivery, en el Mercado de San Leopoldo. Recientemente han creado un nuevo concepto, ESMÁS by Juancho’s, que se encuentra en un local físico en el Mercado de San Antón, en Chueca, y que también se puede pedir a domicilio. El formato no tiene nada que ver con las que conforman la oferta de Juancho’s BBQ, ya que en este caso son burgers en formato smash.

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“La burger que le dio sentido a todo” de Leña

“La burger que le dio sentido a todo” de Leña
“La burger que le dio sentido a todo” de Leña
Leña

Elaborada con carne de picaña madurada durante 30 - 35 días y picada ante el comensal antes de ser cocinada a la brasa, “La burger que le dio sentido a todo” es la única que sirve el restaurante Leña, de Dani García. El bocado final se compone de dos mini burgers con salsa bull (tipo mahonesa, que lleva jugo de carne de ternera e incluye un toque picante)), pretzel y queso havarty entre panes de tipo pretzel, con su característico corte superior. Puedes encontrarla en la sede madrileña del restaurante Leña, local especializado en brasas del chef marbellí Dani García que tiene un local hermano en Marbella. Esta burger es la versión sucesora que emula la hamburguesa que se sirvió en el que fuera el restaurante triestrellado Dani García y, su nombre, tan sugerente, viene del proyecto que el propio Dani tuvo en colaboración con McDonald’s y por el que firmó una serie de hamburguesas para la mítica cadena de comida rápida. De esta experiencia, sumada a otras decenas de razones, extrajo el hecho de acercar su cocina a un mayor número de clientes y, precisamente la hambruguesa, es bocado popular donde los haya.

La Classic de pollo frito de Yopo Club

La Classic de pollo frito de Yopo Club
La Classic de pollo frito de Yopo Club
Yopo

Tenía que pasar que el pollo frito se colara en nuestra lista. Y en esa liga reinan los argentinos de Yopo Club con su animadísimo espacio de Malasaña. He aquí la definición de apetitosidad, un lugar diseñado por y para obsesos del auténtico food porn devorado con las manos. Da igual que las llamen sándwiches, para nosotros las suyas son burgers (sin filete de carne picada) en tres versiones muy diferentes: la Pica es únicamente apta para los que aguantan y disfrutan del picante, la Maitake es para veganos por fuerza o convicción, y la que elegimos para atacar in situ o en la intimidad del hogar es esta Classic con pollo frito, pickles, col, queso cheddar y salsa Yopo levemente punzante. Van las tres entre pan brioche, que en este caso aporta un moderado toque dulce en contraste con el vinagre de los pepinillos (los encurten ellos mismos), la frescura de la col y el poder imbatible del crujiente de pollo. Ay, el pollo frito, todo pata y muslo, preparado al momento para no escatimar el efecto crunchy sin perder jugosidad interior.  

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La burger de Wagyu de ABYA

La burger de Wagyu de ABYA
La burger de Wagyu de ABYA
ABYA

En la extensa carta que abre las puertas a uno de los proyectos de restauración más costosos de la capital, Aurelio Morales se sacó de la manga una elegante hamburguesa en pan brioche, un plato que a la postre es uno de los bestseller de esta megaespacio gastronómico en el Palacio de Saldaña. 100 gramos de auténtica carne de Wagyu A5, una de las carnes más exclusivas del mundo. que se acompañan de velo ibérico de panceta con queso ahumado de Pría y se termina con una salsa homemade; una versión de la salsa burguer, con ketchup elaborado con tomate ahumado en Josper. 

Hamburguesa de Buey Gallego Madurado de Taberna Pedraza

  • Española
  • Ibiza
  • precio 2 de 4
Hamburguesa de Buey Gallego Madurado de Taberna Pedraza
Hamburguesa de Buey Gallego Madurado de Taberna Pedraza

Con la máxima de ‘menos es más’, en la Taberna Pedraza han creado una hamburguesa que roza la perfección. Su respeto al producto se nota también en la materia prima de esta burger: carne de buey gallego madurado con un espectacular color rosado en su interior y que se deshace en la boca tras el primer bocado. Viene servida simplemente con unas lascas de sal por encima y el resto de ingredientes (cebolla, unos brotes, mostaza y kétchup) se sirven aparte, para que te lo montes a tu gusto. Otro plus son las finísimas y crujientes patatas que la acompañan. Superb.

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Super Frankie Cheese de Frankie Burgers

  • Hamburguesas
  • Madrid
Super Frankie Cheese de Frankie Burgers
Super Frankie Cheese de Frankie Burgers
Frankie Burgers

Su fórmula secreta es que no hay secreto sino sencillez y buen producto. Frankie Burgers, la enseña más carnívora de Monio Group con base en Alcalá de Henares, metió su Super Frankie Cheese en el tercer puesto del II Campeonato de España de Hamburguesas de 2022. "La clave son pocos ingredientes, pero de calidad", revela Jesús Rivero, uno de los socios fundadores. Las estrellas de la casa se elaboran in situ con carne de vaca vieja de Discarlux que se limpia, se pica, se mezcla y se bolea. Se sirven en pan brioche y siempre van escoltadas por patatas fritas caseras.

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La Classic Nugu de Nugu Burger

La Classic Nugu de Nugu Burger
La Classic Nugu de Nugu Burger
Nugu Burger

De entre todas las hamburguesas disponibles en la capital, probablemente Nugu sea la más atípica y original en su elaboración, en tanto se presenta y se come con la carne encerrada en un pan que la recubre por completo. Así, cada bocado de una nugu combina los sabores de la receta elegida con el triscar del pan horneado. Disponible para disfrutar en alguno de sus locales o para pedir a domicilio, de entre todas las disponibles en su carta, nosotros nos quedamos con su “Classic Nugu”. Sus 180 gramos de jugosa carne picada de añojo están cocinados a la parrilla y acompañados de queso cheddar, cebolla frita y salsa barbacoa. Y es que a veces menos, es más. 

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La Tropical Kobe de Rubaiyat

  • A la brasa
  • Plaza de Castilla
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
La Tropical Kobe de Rubaiyat
La Tropical Kobe de Rubaiyat

Acaban de abrir su terraza para los días estivales, un rincón perfecto para comer/cenar algo informal. Y nada más sencillo y apetecible que su hamburguesa Tropical Kobe Beef a la parrilla. La sirven con cebolla caramelizada, tomate confitado, queso gruyere, rúcula y mayonesa de mostaza de Dijon. 

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La Rib Eye de The Fitzgerald

La Rib Eye de The Fitzgerald
La Rib Eye de The Fitzgerald
The Fitzgerald

Abrieron hace una década en Valencia y aterrizaron en Madrid en plena fiebre burger. Todas pasan por la brasa de carbón vegetal del Josper pero acaban de estrenar no solo sus opciones veganas con carne de Heura sino las versiones más gourmet, las de rib eye de chuletón. Este corte (se obtiene del costillar del lomo alto y tiene una cantidad justa de grasa) es una de lo más apreciados entre los aficionados a la carne y aquí se viste con cuatro acompañamientos distintos. Tenéis la Pefect Cheese, la Ibérica, la Emily (queso cheddar, cebolla caramelizada, bacon, pepinillos y salsa Emmy) y la Minetta (bacon, salsa bourbon, cebolla caramelizada, queso raclette). 

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Chimole de Burnout

  • Chamberí
  • precio 2 de 4
Chimole de Burnout
Chimole de Burnout

Uno de nuestros últimos descubrimientos ha sido Burnout, situado en plena calle Fuencarral. Llegamos casi por casualidad y nos alegramos de saber que, además de su pequeña planta de calle, cuentan con más mesas en su planta inferior. Y al probar su hamburguesa Chimole supimos que iba a estar entre nuestras favoritas de este año. La carne en su punto, el queso cheddar curado, la cebolla frita, el guacamole y la salsa chipotle forman una combinación para chuparse los dedos. Literalmente. ¡Y ojo a sus patatas fritas con sal al romero!

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La Soho de New York Burger

  • Hamburguesas
  • Tetuán
  • precio 2 de 4
La Soho de New York Burger
La Soho de New York Burger
STUDIO TORDEN

Otro clásico que nunca puede faltar en nuestras recomendaciones hamburgueseras. Con más de una veintena de combinaciones diferentes (opciones para celiacos, vegetarianos y veganos), os costará quedaros solo con una. Aquí venimos con una que lleva ¡14 años en carta! Lo de popular se queda corto. Carne a la parrilla con queso cheddar, bacon crujiente, aros de cebolla y salsa barbacoa-bourbon de la casa.

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Royale with cheese de MEAT

  • Hamburguesas
  • Alonso Martínez
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Royale with cheese de MEAT
Royale with cheese de MEAT

Llegaron, vieron y vencieron. Hace solo unos meses que este local de esencia hípster ha abierto sus puertas en las Salesas y los fines de semana ya cuesta encontrar sitio en sus altas mesas de madera. La fama de sus hamburguesas ya les comienza a preceder y el boca a boca es suficiente para llenar el local, ya sea para comer algo o para probar sus cócteles. Aquí no hay más opciones: tenéis que probar la Royal with cheese, servida en un pan de brioche con carne ecológica de la sierra madrileña, lechuga, pepinillo, tomate y un delicioso queso inglés. ¿Y el acompañamiento? Patatas fritas o aros de cebolla, claro.

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La Negra 54 de Lara Grill

  • Estadounidense
  • Madrid
La Negra 54 de Lara Grill
La Negra 54 de Lara Grill

Además de batidos, hot-dogs y varias ensaladas y cócteles, los de Lara Grill ofrecen media docena de hamburguesas con nombres curiosos (Kilauea, Red cheesy...). Nos quedamos con La Negra 54... Carne de vaca a la parrilla, cubierta con queso latino a la plancha, carne mechada, pimiento rojo o verde a la parrilla, coronada con aros de cebolla crujientes y nuestra exquisita mermelada de plátano.

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Súper Alfredo BLT con queso de Alfredo’s Barbacoa

  • Hamburguesas
  • Barrio de Salamanca
  • precio 1 de 4
Súper Alfredo BLT con queso de Alfredo’s Barbacoa
Súper Alfredo BLT con queso de Alfredo’s Barbacoa
Una hamburguesería mítica, decorada con una ingente parafernalia yanqui. Aquí ya servían hamburguesas a ritmo de música country tres décadas antes del boom gourmet por el fast food por excelencia. Nuestra burguer favorita es solo para carnívoros con mucho apetito: la Súper Alfredo BLT con queso. 250 gramos de carne de cebón con bacon, lechuga, tomate y mahonesa (la cebolla es opcional) acompañada por patatas fritas y ensalada de col. ¡Una delicia! Por supuesto, hay que dejar espacio para el brownie o la tarta de queso.
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Hamburguesa personalizable de Five Guys

  • Comer
Hamburguesa personalizable de Five Guys
Hamburguesa personalizable de Five Guys

Presumen de no haberse gastado ni un euro en publicidad. El boca a boca le ha bastado a Five Guys, una de las cadenas de hamburgueserías más famosas de Estados Unidos, para revolucionar la Gran Vía de Madrid. Una carta sencilla, unos ingredientes de primera calidad y unos precios más que asequibles son los principales secretos del éxito de Five Guys. Aunque lo mejor es el poder personalizar todo, como su jugosa hamburguesa, a la que puedes añadir todo tipo de complementos (tomate, lechuga, cebolla, pepinillos, etc.)

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Grandburger de Cafetería HD

  • Hamburguesas
  • Chamberí
  • precio 2 de 4
Grandburger de Cafetería HD
Grandburger de Cafetería HD
Después de repetir (y repetir, y repetir…) y enamorarnos cada vez más de las hamburguesas del restaurante más retro del Grupo La Musa, todavía dudamos de cuál será el secreto del éxito de estas burgers. Quizá sea su receta casera con la que aderezan los 150 gramos de carne de buey o el pan artesano de cerveza negra con semillas de amapola. No estamos seguros, por eso siempre volvemos a por una Grandburger, con crujiente de cheddar, cebolla frita, crispy bacon, tomate y lechuga, acompañada por una buena cantidad de ricas patatas fritas. También tienen un formato mini (75 gr.) por si no estáis muy hambrientos.
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Smokey Burger de Mad Grill

Smokey Burger de Mad Grill
Smokey Burger de Mad Grill
El hermano pequeño de Mad Café se ha ganado a pulso un hueco propio en el podio de las hamburguesas madrileñas al igual que su matriz. En ambos locales sirven más de una decena de combinaciones diferentes aunque tienen una base en común: todas se sirven con lechuga, tomate, cebolla caramelizada y patatas fritas caseras. A partir de ahí, surgen una infinidad de posibilidades, aunque una de nuestras favoritas es la Smokey Burger, con queso havarti, mayonesa ahumada con carbón de encina y bacon bits. Tan original como exquisita. Podéis acompañarla con una de sus cervezas artesanales.
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Hamburguesa de foie de Gobu Burger

  • Hamburguesas
  • Barrio de Salamanca
  • precio 2 de 4
Hamburguesa de foie de Gobu Burger
Hamburguesa de foie de Gobu Burger
De idiazábal, de salmorejo con cecina, de foie… Los hermanos Jesuán y Ricardo Gutiérrez son los artífices de este giro en las cacareadas hamburguesas gourmet, donde, por supuesto, no falta la especial de wagyu ni versiones con tofu o atún o secreto ibérico. La carne se pica a diario y se prepara en un horno de carbón de encina para conseguir el auténtico sabor de la parrilla. Una de la que más nos gusta es la de foie fresco con manzana caramelizada, dos sabores poco habituales en una burger y que combinan a la perfección con su sabrosa carne.
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Smash burgers en Madrid

La MilwaukeeBurger© de MilwaukeeBurger

La MilwaukeeBurger© de MilwaukeeBurger
La MilwaukeeBurger© de MilwaukeeBurger
MILWAUKEEBURGER

La mejor hamburguesa de España en los ránkings de comida a domicilio vía Ubereats. Estimable excusa para pedirla desde el sofá de casa o para acercarse a cualquier de sus por ahora tres locales en Madrid (el último en Narváez 26 pero antes en Manuela Malasaña, 9 o Av. América, 33). Ambiente norteamericano -memorabilia de USA con fotos de (ex)presidentes y varios milkshakes- para una pieza donde manda la mantequilla. Dos smash burgers que se desbordan más allá del pan, bacon ultracrujiente, salsa casera y un cheddar fundidísimo. La podéis acompañar por unos aros de cebolla o unas patatas fritas (en su versión picante o no).

Mister Slider de Distrito Burger

Mister Slider de Distrito Burger
Mister Slider de Distrito Burger
Distrito Burger

No vas a encontrar otra Burger igual en la ciudad (y probablemente tampoco en el país). Sabemos que has leído esto antes, pero en este caso es verdad. La Mister Slider es la burger que se parte y se comparte. Como lo oyes. Resulta que el equipo de Distrito Burger, que ha abierto ya nueve locales en la capital, se volvió completamente loco y decidió crear la primera burger para compartir de España. Mientras la devoramos –lo ideal es comerla entre dos– nos cuentan que se inspiraron en los sliders de White Castle, pero aportando todo el sabor y la autenticidad que les representa. La Mister Slider consiste en siete bollitos de brioche -suaves como nube- que se rellenan con 3 pattys de carne Discarlux, cebolla grillada, abundante queso americano, mayonesa de chipotle, pepinillos… Ah, y la estrella de la casa: su ya famosa salsa Distrito. Como habrás adivinado, se acompaña de una generosa ración de patatas ilimitadas (puedes repetir a lo loco), otra genialidad que ya conocen bien los devotos de sus smash burgers. Por cierto, cada mes tienen una nueva fuera de carta que suele ser un acierto. De hecho, la Mister Slider fue una de ellas nueve meses atrás. ¡Y mírala dónde está ahora!

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Duchess Oklahoma de La Revolución Burger

Duchess Oklahoma de La Revolución Burger
Duchess Oklahoma de La Revolución Burger
La Revolución Burger

Para nosotros ha sido un gran descubrimiento. Se trata de un proyecto ideado por Agustina Salvadó (embajadora de Möoi en España) y el chef Carlos Rubio, que estuvo trabajando en el biestrellado Les Cols (Girona) antes de lanzarse con esta aventura –junto a dos compañeros con los que compartió obrador ya en Madrid– que no ha hecho más que arrancar. A la hora de tener que elegir nos ha costado tener que dejar fuera su Bacon Cheeseburger, cuyo bacon llega crujiente incluso cuando la pides a domicilio, pero solo hay sitio para una en este listado. Y nos hemos decantado por la Duchess Oklahoma, que mucha gente atribuye su origen a la época de la depresión de EEUU (de ahí que algunos se refieran a ella como ‘The depression burger’), aunque otros se inclina más por la versión que dice que surgió en Oklahoma durante una  huelga de los trabajadores de ferrocarriles en 1922 gracias al vendedor de hamburguesas David Ross. A él tendríamos que agradecerle la ingente cantidad de cebolla que encontramos en esta burger que en La Revolución elaboran con pan de Juanito Baker (aunque están  haciendo pruebas para tener su propio pan), carne de vaca de Discarlux, salsa de Oklahoma casera y esa cebolla a la plancha de la que hablábamos antes. El resultado es un bocado tan sencillo como maravilloso. Y es que a veces no se necesita nada más que un producto de calidad bien tratado. 

La Uncle Jota's de Kricky Pelton

La Uncle Jota's de Kricky Pelton
La Uncle Jota's de Kricky Pelton
Kricky Pelton

Alitas de pollo y aros de cebolla, pancakes al más puro estilo norteamericano y en la sección burger: la flash, la doble o la triple. Pero la reina de la casa es esta hamburguesa de 100 gramos de carne con bacon, cebolla caramelizada (receta secreta), cheddar fundido con cebada, ensalada y pepinillos. Y todo bañado en nuestra salsa especial y con un pan a la altura. Según su fundador, el músico de Dallas Joaquín De Navasqüés-Pelton, "el emblema que hace que todo esto tenga sentido". Le puedes sumar un extra de cheddar y/o bacon si quieres pringarte aún más los dedos pero, sea como sea, la tienes en Modesto Lafuente, 61, en un espacio minimalista diseñado por Plantea Estudio y con epatante juego de cuero, madera de castaño y acero.

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Bacon Cheeseburger de Vicio

Bacon Cheeseburger de Vicio
Bacon Cheeseburger de Vicio
Vicio

Vicio nació de la mano de Alex Puig, ganador de la séptima edición de MasterChef, y Oriol de Pablo, en plena pandemia. Entonces ofrecía, exclusivamente, hamburguesas a domicilio. Ahora ya tiene más de una docena de locales entre Madrid y Barcelona y ha consolidado su éxito en el delivery. Buen producto, tecnología y una marca potente fueron las claves para marcar el camino de lo que comenzó como una hamburguesa smash de moda y se ha revelado como negocio de éxito.  Con una web en la que su catálogo de hamburguesas se presenta como una colección, la Bacon Cheeseburger se revela como favorita de sus adeptos, independientemente de la ciudad en la que la pidan. Lleva doble smash burger de vaca madurada dry-age, bacon crunchy, cheddar, pepinillo y salsa Vicio rodeada con un bollo de pan brioche. Hay que pedir las patatas aparte, eso sí. Y, si eres goloso… repasa los postres. Dan ganas de pecar.

La Samurai Shadow de Hype

La Samurai Shadow de Hype
La Samurai Shadow de Hype
HYPE

Con más de cuatro locales en Madrid repartidos entre el centro, Pozuelo, Leganés y las Rozas, Hype se suma a la tendencia smash y propone, ya sea en sus restaurantes o a domicilio, burgers simples o dobles en diferentes versiones dentro de un bollo de pan brioche. Para esta selección nos quedamos con la Samurai Shadow que, por su mezcla de ingredientes, es sabrosa, con su doble smash de vaca madurada y su doble de queso cheddar y americano, que se funde sobre ella, es crujiente, por el bacon y por la propia carne, bien hecha y que sobresale al brioche, tiene el toque ácido de la cebolla roja encurtida y toda la untuosidad que le pedirías a un bocado que comes con las manos con su salsa The Hype. En el apartado dulce su burger de de Nutella, la Nutellicious, hará las delicias de los amantes de esta famosa crema de chocolate y avellanas, que se presenta en el mismo pan de brioche que sus bocados salados.

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La Hope de Muerdo

La Hope de Muerdo
La Hope de Muerdo
Hope

Con un único local en Madrid situado en la calle Blasco de Garay Muerdo es la marca de burgers bien hechas de Estíbaliz Ruiz, que quiso inspirar este espacio en el salón de su abuela Rosario. La emprendedora hostelera que antes fuera Social Media Manager y que viene de Toledo hereda el conocimiento y saber hacer de este bocado popular de sus padres, expertos en hacer hamburguesas ricas y buenas en su negocio.  Tratadas como joyas y bajo el claim “No es una comida de lujo, pero es un lujo comerla” cada una de las seis burgers que se incluyen en su carta se sirven con guarnición de patatas. Además, hay dos opciones de patatas para añadir, en opción clásica con kétchup y mayonesa o en versión trufa y parmesano. En concreto, Hope, lleva doble smash burger de vaca con experiencia de La Finca, doble de queso cheddar madurado, candy bacon y su salsa casera Joker. Por supuesto, puedes pedir Muerdo a domicilio.

La Campeona 2.0 de Cesar’s Burgers

La Campeona 2.0 de Cesar’s Burgers
La Campeona 2.0 de Cesar’s Burgers
Cesar's burgers

La relación de César con las burgers entendidas desde el punto de vista empresarial nace en pandemia. Aunque estudió hostelería, fue al ponerse a trabajar con la plancha eléctrica en casa durante el confinamiento cuando abrió camino especializándose en este popular bocado. Tanto fue así, que trabajando para Junk Burger ganó el premio a la mejor hamburguesa de España en 2022, en el II Campeonato de España de Hamburguesas. Ahora, con su propia marca, Cesar’s Burgers, especializado en smash burgers (incluye en su oferta una vegetariana), tiene un local en Madrid y ofrece servicio a domicilio. De aquella campeona, su nueva Campeona 2.0., la versión mejorada de aquella receta con la que ganó el concurso: pan brioche con semillas, dos pattys de vaca rubia gallega de 120 gramos cada uno, cuatro lonchas de queso americano, bacon ahumado provieniente de la sierra de Madrid y salsa XO. Las patatas se piden aparte. 

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Cheeseburger de Antonia's

Cheeseburger de Antonia's
Cheeseburger de Antonia's
Antonia's

Especialistas en smash burgers, Antonia’s es el primer proyecto dedicado a este tipo de elaboración de The Fish&Chips Shop y su máxima es la calidad de la hamburguesa. En su local madrileño (tienen tres más en Barcelona) tiene solo una, un único tipo de burger, bien hecho, empleando producto de calidad. Su cheeseburger lleva patty de carne, queso americano, pepinillo y las salsas, con bollo de pan hecho a mano. Eso sí, puedes pedirla doble. Va compañada de patatas y… ¡una apuesta interesante por el maridaje con vino! También hay cervezas artesanales. 

Royal Burger Jazz en Burger Jazz

Royal Burger Jazz en Burger Jazz
Royal Burger Jazz en Burger Jazz
Burger Jazz

Orchestra Kitchen creó la marca Burger Jazz con el objetivo de ofrecer la auténtica smash burger al estilo californiano en Madrid. Y lo está consiguiendo, visto su proceso de expansión, que ya cuenta con cinco locales en Madrid y el éxito de su oferta, que también sirven a domicilio. Entre las seis burgers que tiene ofertadas en carta, es la Royal Burger Jazz la que recomendamos probar. Elaborada con dos capas de carne de vaca vieja a la plancha, doble de queso americano, salsa burger casera, cebolla, lechuga, pepinillos y pepinillos y envuelta por su pan brioche, que es delicioso. En este caso, las patatas se piden aparte y si quieres apostar por la auténtica experiencia americana completa… ¡añade uno de sus batidos!

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