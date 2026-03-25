La Paul Finch de Hundred Burgers
Hundred Burgers nace del viaje que dos amigos deciden hacer para probar las mejores hamburguesas de la ciudad de Nueva York y, de aquella experiencia, surge después la voluntad de probar las mejores hamburguesas del mundo. Cuando habían probado cien diferentes, con todo el bagaje y la perspectiva, con mucho conociento de la carne, esta pareja de amigos catadores pasó a ser una pareja de socios. Fue entonces cuando Alex y Ezequiel decidieron crear su propia marca. En 2021, su hamburguesa Paul Finch, elaborada con carne de chuleta de vaca rubia gallega, queso cheddar ahumado, cecina de wagyu, mantequilla ahumada y salsa de yema de huevo. Esta receta es super exclusiva, pues solo se elaboran 10 unidades de ella al día. Hoy, su viaje probando hamburguesas por el mundo continúa.