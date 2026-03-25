Para nosotros ha sido un gran descubrimiento. Se trata de un proyecto ideado por Agustina Salvadó (embajadora de Möoi en España) y el chef Carlos Rubio, que estuvo trabajando en el biestrellado Les Cols (Girona) antes de lanzarse con esta aventura –junto a dos compañeros con los que compartió obrador ya en Madrid– que no ha hecho más que arrancar. A la hora de tener que elegir nos ha costado tener que dejar fuera su Bacon Cheeseburger, cuyo bacon llega crujiente incluso cuando la pides a domicilio, pero solo hay sitio para una en este listado. Y nos hemos decantado por la Duchess Oklahoma, que mucha gente atribuye su origen a la época de la depresión de EEUU (de ahí que algunos se refieran a ella como ‘The depression burger’), aunque otros se inclina más por la versión que dice que surgió en Oklahoma durante una huelga de los trabajadores de ferrocarriles en 1922 gracias al vendedor de hamburguesas David Ross. A él tendríamos que agradecerle la ingente cantidad de cebolla que encontramos en esta burger que en La Revolución elaboran con pan de Juanito Baker (aunque están haciendo pruebas para tener su propio pan), carne de vaca de Discarlux, salsa de Oklahoma casera y esa cebolla a la plancha de la que hablábamos antes. El resultado es un bocado tan sencillo como maravilloso. Y es que a veces no se necesita nada más que un producto de calidad bien tratado.