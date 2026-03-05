En Chamberí y Villaviciosa de Odón están las hamburguesas más votadas para competir entre las 15 finalistas de todo España

A partir de la suma de los votos de los clientes, que escogieron sus favoritos del 29 de enero al 1 de marzo, y los de más de 180 inspectores, de los 430 locales que empezaron la carrera por llegar al último escalón únicamente han quedado 15 establecimientos. Esos son los que competirán en directo en la gran final que se celebrará el próximo 10 de marzo en una cata ciega ante un jurado profesional. Así llegamos a la sexta edición del que es el evento más importante del sector en España. ¿Cuál será Mejor Hamburguesa este 2026? En Madrid tenemos dos candidaturas.

El Vikingo

Los dos candidatos de Madrid a Mejor Hamburguesa de España

Sobre un escenario del que puede ser el restaurante más bonito de Boadilla del Monte, El Puerto del Escondite, todos los finalistas elaborarán la hamburguesa que han presentado al concurso. Y tenemos a dos candidatas de Madrid, que, ganen o no, podéis ir ya mismo a catar en sus locales. Irán de cabeza a nuestro listado de burgers imprescindibles. Una está en Villaviciosa de Odón. Después de estar presentes en los primeros puestos en otros campeonatos, El Vikingo (Avenida príncipe de Asturias, 31), especialistas en brasas y birras, participa con "Esenzia" (carne dry aged, queso hornkäse, bacon ahumado y salsa de bacon). La otra es además una apertura muy muy reciente. El lugar se llama Nolita y acaba de estrenarse en el número 11 de Ponzano. Hasta la final han llegado con una combinación que hace salivar en la distancia: bun de pretzel, queso gruyère DOP, champagne, mostaza antigua, piparra, cebolla, mantequilla y carne de chuleta madurada de Carnicas Lyo.

Holy

Finalistas en el IV Campeonato Best Burger Spain ®

Vamos con el listado completo porque son buenas pistas para tener en cuenta de cara a las próximas escapadas por España o esas vacaciones estivales. Seáis más o menos aficionados a las hamburguesas, siempre es un plan fácil si estáis buscando algo para comer con la familia y que sea kidsfriendly.

Bágoa Gastrobar por " SaboRosa" - Ourense, Ourense (Galicia)



Casa Pedro Parres por "TxoChorizu" - San Juan de Parres, Asturias (Principado de Asturias)



Cel Blau Burgers por "Malamadre" - Palma, Islas Baleares (Islas Baleares)



El vikingo por "Esenzia" - Villaviciosa de Odón, Madrid (Comunidad de Madrid)



Flaco por "Flaquita" - Santiago de Compostela, A Coruña (Galicia)



Holy por "Holy Sh*t" - Irún, Guipúzcoa (País Vasco)



Hotel Sierra de Huesa por "Golden" - Huesa, Jaén (Andalucía)



La Rima Fast-Food Gourmet por "La Masiva de Bryan" - Burgos, Burgos (Castilla y León)



Nolita por "Nolita’s Burger" - Madrid, Madrid (Comunidad de Madrid)



Plaza Blanca Burguer por "Game Over" - Ampuero, Cantabria (Cantabria)



Smash Hub por "South Carolina BBQ 2.0" - Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife (Canarias)



Soap Lounge por "Umami Queen"- Villar del Arzobispo, Valencia (Comunidad Valenciana)



The Vicbros Burguer por "Santa Bárbara" - San Vicente, Alicante (Comunidad Valenciana)



Vayco por "V26" - Valladolid, Valladolid (Castilla y León)



Vuitantas por "Santa10" - Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona (Cataluña)



NO TE LO PIERDAS: Descubre nuestras últimas recomendaciones y reseñas para comer y beber