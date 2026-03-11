Si eres de los que saben apreciar lo clásico y disfrutas recorriendo cada rincón de los lugares con historia, Lhardy es una de tus visitas obligadas en Madrid. Porque aquí no se viene solo a deleitarse con platos icónicos de la gastronomía madrileña, como su ya mítico cocido, sus imperdibles croquetas (que estás siempre calientes al estar dentro del croquetero), el consomé que custodia ese samovar de plata del siglo XIX o el ya legendario solomillo Wellington. A Lhardy, fundado en 1839, también se viene a recorrer sus salones , que son verdaderos testigos de la historia y el refinamiento culinario del país. Tanto el Salón Isabelino, como el resto de sus salones y espacios privados (Japonés, Blanco, Sarasate, Gayarre y Tamberlick) son estancias que te transportan a otra época. Pero no es lo único que cumple esta función, también merece mucho la pena, por ejemplo, viajar en el tiempo gracias al teléfono que lleva en esta casa desde 1885, cuando en todo Madrid sólo había 49 abonados. El estilo de este bastión gastronómico y cultural está anclado en el romanticismo, algo totalmente comprensible si tenemos en cuenta que abrió sus puertas cuando todavía se celebraban corridas de toros en la Plaza Mayor y las calles eran iluminadas con farolillos de gas. No te vayas de allí sin dar buena cuenta de sus paredes forradas con un estampado oriental que se conserva desde 1839, ni de sus gruesas cortinas, que también se mantienen desde entonces. Y piensa que en su día también lo hicieron Alfonso XII, XIII, el Príncipe Felipe, Manolete, Mata-Hari, Federico García Lorca, Benito Pérez Galdós, Ramón Gómez de la Serna, Ortega y Gasset, Jacinto Benavente o Azorín.