La cocina de Miguel Vidal, entre una respetada imagen de cocina tradicional, los chispazos de personalidad y la sofisticación contemporánea, aterriza en el carismático edificio del MOM Culinary Institute, en esa exclusiva zona donde comparte espacio con embajadas y leyendas como Zalacaín y estrellas Michelin como A'barra. Así que el chef que puso Morgana entre los restaurantes más queridos de Chueca es ahora también un poco Albus Dumbledore. Porque no solo lleva las riendas e identidad del nuevo restaurante en este rincón casi centenario sino que es el director de la escuela culinaria y trabaja mano a mano en los fogones con algunos privilegiados alumnos.
Estos días parece que importa tanto el nombre del interiorista o del estudio de arquitectura como el del chef que se afana a diario por conseguir la fidelidad de los clientes. Lo ideal es que vayan de la mano, que hablen el mismo lenguaje, que rimen, para estar entre los mejores restaurantes de Madrid. Iluminación, mobiliario, vajilla... o unas vistas espectaculares. Todo suma para que la experiencia gastronómica sea lo más placentera posible. ¿Cuáles son los restaurantes más chulos de la capital? Sea un mexicano, un japonés o un italiano, y sin que parezca un chiste; para eventos, celebraciones o encuentros navideños, te recomendamos algunos de los restaurantes más bonitos de la ciudad, rincones donde parece fácil quedarse a vivir o alargar la sobremesa.
