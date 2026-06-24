La próxima vez que estés caminando por la zona de Cibeles no vas a poder dejar de pensar que ahora hay un motivo más para acercarse a echar la tarde al Palacio de Linares. Sobre todo si acabas de salir de una expo en Casa de América o si estás con amigos después de haber comido en algún restaurante cercano o si y no sabes dónde continuar la sobremesa. Este templo del tardeo del Grupo La Fábrica es un oasis escondido entre palmeras que invita a disfrutar de la gastronomía y la coctelería hasta bien entrada la madrugada. De lo primero se encargan sus vecinos de Raimunda, que son quienes se encargan de proponerte un picoteo sin reglas a base de croquetas melosas, tacos gobernador, brioche con steak tartar o tequeños con mojo de lima. Lo segundo, la propuesta mixológica, se centra en cócteles de autor capaces de conquistar todo tipo de paladares: desde el Karãu Spritz, con soda de rosas y champagne, o el Mezcalita de la Huerta, elaborado con chile ahumado y pepino, hasta el refrescante Cold Brew Martini, con espuma de caramelo salado. A estas opciones también habría que sumar otras sin alcohol y una selección de vinos, espumosos y destilados que agradecerán aquellos que van siempre a tiro hecho. Como ves, un plan perfecto para compartir con quien más te apetezca –visita obligada para los amantes de los afterworks– en un ambiente desenfadado.