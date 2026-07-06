Estas tiendas, boutiques y pequeños comercios son apetecibles en sí mismos, y no solo por las cosas bonitas y originales que podemos comprar en ellas. Sí, son perfectas para ir a echar un vistazo y, de paso, llevarse a casa alguna de sus maravillas (moda, flores, complementos, decoración, cosmética...), pero también por su estética y lo que gusta simplemente atravesar sus puertas y darse una vuelta.

Unas con ese aire vintage que tanto nos gusta, otras con esa atmósfera escandinava que se lleva y muchas con clarísima devoción por la artesanía (de piezas cotidinanas a la del diseño más actual). Como no nos ha quedado más remedio que elegir, nos hemos quedado con poco más de una veintena. A ver cuántas conocéis.

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