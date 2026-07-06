Una papelería de aire retro, llena de encanto y cosas bonitas. Así es esta tienda de la calle Noviciado (número 9) que tiene enamorados a de los amantes del papel, de los cuadernos y a todos los curiosos que no pueden resistir la tentación de entrar aquí cuando se topan con ella. Su origen está en Asturias, donde la madre de Juan, el propietario, lleva mucho tiempo dedicándose a la encuadernación artesanal y donde su hermana tiene desde hace 10 años una papelería.
Estas tiendas, boutiques y pequeños comercios son apetecibles en sí mismos, y no solo por las cosas bonitas y originales que podemos comprar en ellas. Sí, son perfectas para ir a echar un vistazo y, de paso, llevarse a casa alguna de sus maravillas (moda, flores, complementos, decoración, cosmética...), pero también por su estética y lo que gusta simplemente atravesar sus puertas y darse una vuelta.
Unas con ese aire vintage que tanto nos gusta, otras con esa atmósfera escandinava que se lleva y muchas con clarísima devoción por la artesanía (de piezas cotidinanas a la del diseño más actual). Como no nos ha quedado más remedio que elegir, nos hemos quedado con poco más de una veintena. A ver cuántas conocéis.
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