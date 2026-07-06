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Madrid

Interior de la tienda Casa Josephine.
Casa Josephine.
Casa Josephine.

Las tiendas más bonitas de Madrid

Nuestra selección de los mejores comercios y tiendas de barrio para comprar ropa, complementos, cosmética, flores, decoración...

Noelia Santos
Escrito por Noelia Santos
Editora, Time Out Madrid
Colaboradores: María Sanz y María Toro
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Estas tiendas, boutiques y pequeños comercios son apetecibles en sí mismos, y no solo por las cosas bonitas y originales que podemos comprar en ellas. Sí, son perfectas para ir a echar un vistazo y, de paso, llevarse a casa alguna de sus maravillas (moda, flores, complementos, decoración, cosmética...), pero también por su estética y lo que gusta simplemente atravesar sus puertas y darse una vuelta.

Unas con ese aire vintage que tanto nos gusta, otras con esa atmósfera escandinava que se lleva y muchas con clarísima devoción por la artesanía (de piezas cotidinanas a la del diseño más actual). Como no nos ha quedado más remedio que elegir, nos hemos quedado con poco más de una veintena. A ver cuántas conocéis. 

RECOMENDADO: Las floristerías con más encanto de Madrid

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Bomagui

  • Tiendas
  • Conde Duque
Bomagui
Bomagui
Bomagui

Una papelería de aire retro, llena de encanto y cosas bonitas. Así es esta tienda de la calle Noviciado (número 9) que tiene enamorados a de los amantes del papel, de los cuadernos y a todos los curiosos que no pueden resistir la tentación de entrar aquí cuando se topan con ella. Su origen está en Asturias, donde la madre de Juan, el propietario, lleva mucho tiempo dedicándose a la encuadernación artesanal y donde su hermana tiene desde hace 10 años una papelería.

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Morueco Cerámicas

  • Tiendas
  • Arte, artesanías y aficiones
  • Barrio de las Letras
Morueco Cerámicas
Morueco Cerámicas
Time Out Madrid

Los aficionados a la cerámica artesanal bonita, seguro que ya tienen fichadas las dos tiendas que Morueco Cerámicas tiene en Madrid: una en el barrio de Las Letras (calle Moratín, 42) y la otra, en el Rastro (calle Carlos Arniches, 1). La de las Letras dispone de dos plantas llenas de la mejor cerámica artesanal. Todo son piezas únicas, desde jarrones a testas sicilianas hechas a mano, animales de cerámica... y toda la colección de la marca hecha y pintada a mano 100% en España. Si buscáis un regalo original o una tienda para daros un capricho, es esta. 

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Guille García-Hoz

  • Tiendas
  • Chueca
  • precio 3 de 4
Guille García-Hoz
Guille García-Hoz
©Miguel Lopez Garrido

El  ‘shoproom’ del diseñador Guille García-Hoz vale la pena visitarlo. No solo para adquirir sus bonitas creaciones con formas animales sino para deleitarse con su espacio. No es grande, pero en él cada detalle importa y consigue que te quedes embelesado con cada una de sus obras. Resultan imprescindibles sus platos y sus cabezas de ciervo, cuyos cuernos pueden customizarse. Todo un acierto acercarse a esta tienda del número 6 de la calle de la Nao para encontrar los mejores objetos de decoración para tu hogar.

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Laconicum

  • Tiendas
  • Tendencias
Laconicum
Laconicum
Tienda Laconicum. Foto: Inés Garp

Laconicum llevaba años acercándonos esa cosmética que es difícil o directamente imposible encontrar en España. Y lo ha hecho siempre a través del online con algún que otro coqueteo, en forma de pop up efímero y analógico, hasta que decidió dar el salto definitivo a la tienda física. Hace unos meses abría sus puertas en la zona de Salesas, en el número 21 de la calle Piamonte, con un espacio que consigue el más difícil todavía en este tipo de establecimientos: mostrar todo lo que ofrecen (lo mejor de marcas como Goop, Nobe, Joonbyrd, Doré, Pai Skincare, Larry King, Sam McKnight, Maison Matine, Huxley o Hyeja) sin apabullar a quien los visita. Limpieza visual, minimalismo y toques de color naranja y verde para aportar calidez.  Quieren que entres, toques, pruebes, huelas y preguntes. La tienda es cosa del estudio de arquitectura Lucas y Hernández-Gil con mobiliario de Kresta Design y lo que han hecho es reinterpretar el laconicum romano, ese lugar donde se relajaban y conversaban los romanos y que inspiró la filosofía de esta marca.

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Taschen Store Madrid

  • Tiendas
  • Librerías
  • Chueca
Taschen Store Madrid
Taschen Store Madrid
© Taschen

En una lista de tiendas bonitas de Madrid no podía faltar una librería. No podía faltar Taschen. La editorial alemana solo dispone de una decena de tiendas repartidas por el mundo y para estrenarse en España escogió Madrid. Concretamente, un espacio en el número 30 de la calle Barquillo que antiguamente fue una mercería. Quisieron mantener su esencia preservando el escaparate y le sumaron un extra de encanto llenando su interior con mobiliario del Hotel Ritz de París y con detalles como los toques de luz que le proporcionan las lámparas de los diseñadores daneses Claus Bonderup y Torsten Thorup. Todo ello para crear una atmósfera acogedora y chic en la que se despliegan los libros más exclusivos de esta editorial especializada en publicaciones de arte, diseño, arquitectura, fotografía y cine.

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Andrés Gallardo

  • Tiendas
  • Accesorios y joyas
  • Barrio de las Letras
Andrés Gallardo
Andrés Gallardo
Andrés Gallardo

Después de un tiempo en la calle Moratín, Andrés y Marina, alma maters de Andrés Gallardo, se trasladaron hasta San Pedro, en el mismo barrio de Las Letras. Aquí podemos contemplar todo su universo creativo tal y como ellos lo conciben en su taller, con piezas hasta ahora nunca vistas. Y eso merece la pena. Una exclusiva boutique en la que las absolutas protagonistas son cada una de sus piezas, mostradas tras el cristal de una mesa con vitrina decimonónica colocada en el centro del local.

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Hijo de Epigmenio

  • Tiendas
  • Arte, artesanías y aficiones
  • Malasaña
Hijo de Epigmenio
Hijo de Epigmenio
Hijo de Epigmenio

Hijo de Epigmenio es como un viejo almacén de piezas de cerámica venidas del sur, o uno de aquellos comercios en el que tan pronto se despachaban mantas como tablas de madera para cortar el pan. Recorren la península de arriba a abajo en busca de piezas auténticas, con carácter, hechas por manos expertas y sobre todo artesanas, de esas que ya casi no quedan. Y si existen, sigue su rastro hasta que las localiza y las trae. Su aspecto, el de su local en la calle de la Puebla, 13, es muy de tendencia, con un espacio diáfano y grandes ventanales con vistas a Malasaña. 

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Despacio Concept Store

  • Tiendas
  • Chueca
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Despacio Concept Store
Despacio Concept Store
Despacio

Es una de las concept store más de vanguardia y más actuales que se pueden encontrar en Madrid. Su estética es limpia, como las marcas con las que trabajan. Camisetas de algodón orgánico de Thinking Mu, prendas de prêt-à-porter de firmas danesas, fiel al estilo escandinavo, como Nümph o Samsoe Samsoe, zapatillas de deporte ecológicas y de comercio justo Veja, mochilas Freitag, la marca suiza de complementos reciclados y otras firmas españolas que se suman al hype de la moda más actual, como Loreak. Y mucho más que moda. Esta es LA tienda para los amantes del street style con conciencia y la encontrarás en el número 10 de la calle Belén. 

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Eturel

  • Tiendas
  • Decoración
  • Lavapiés
Eturel
Eturel
Yeray González

Como si de una casita de pueblo se tratara, Eduardo se ha montado la suya en la zona del Rastro (calle de la Ruda, 8), a imagen y semejanza de las que hay en algún lugar de La Mancha, su tierra. De allí se ha traído las tradiciones textiles propias de la vida hogareña convirtiéndolas en piezas funcionales y decorativas de lo más cosmopolitas. Lo suyo son los bolsos de mano, también cojines, manteles, delantales, maceteros, cestas para el pan y hasta recipientes para cubiertos que diseña y elabora a base de puntadas en el taller que tiene dentro del propio local, al fondo a la derecha.

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Jabón y Papel

  • Tiendas
  • Cosméticos y perfumerías
  • Austrias
Jabón y Papel
Jabón y Papel
Jabón y Papel. Madrid

Jabón y Papel es una tienda de jabones naturales y cortados a mano (hasta ahí todo normal) con algo que la hace única y diferente a otras tiendas de productos similares: que cada pastilla de jabón está envuelta con los papeles de encuadernación más bonitos del mundo, fabricados en Italia mediante un proceso de impresión tradicional y manufacturados de manera individual. Los jabones proceden de un taller artesano de Zaragoza, de donde se los traen en barra para después cortarlos uno a uno aquí en la tienda de Madrid. Cuentan con más de 30 variedades.

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Ofelia Home&Decor

  • Tiendas
  • Decoración
  • Chueca
Ofelia Home&Decor
Ofelia Home&Decor
Ofelia Home and Decor

No es solo una tienda más de la calle Barquillo (número 33). Ofelia Home&Decor es firma de interiorismo con tienda propia abierta en el barrio de Salesas. Estandarte del estilo de vida slow y de la decoración para casas reales que quieren triunfar en Instagram, cuentan con un catálogo de productos propios que no se ciñe a las modas, porque lo suyo es resultado de la creatividad, la autenticidad y la libertad de diseño. Nada de fast fashion. Sus propuestas van desde antigüedades hasta lo artesanal, pasando, incluso, por diseños propios. Piezas de menaje y hogar (tazas, tarros, jarrones, cubiertos, vasos, manteles, bajoplatos...), mobiliario, velas, textiles, espejos… 

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Amarcord Retro Concept Store

  • Tiendas
  • Regalos y recuerdos
  • Barrio de Salamanca
Amarcord Retro Concept Store
Amarcord Retro Concept Store
© Amarcord Retro Concept Store

Esta es más que una tienda de estilo vintage, es una concept store para curiosos y amantes del diseño, porque además de joyitas de épocas pasadas, aquí también van a encontrar piezas y objetos actuales que siguen esa estética singular inspirada en el mundo más retro. Accesorios, joyería, bisutería, relojes, decoración, artículos de regalo, complementos de viaje, mochilas, muebles, lámparas, mantas, abanicos, gafas, utensilios de escritorio... e incluso ropa. Si quieres hacer un regalo, lo mejor es ir sin una idea preconcebida, porque este es uno de esos sitios en los que la inspiración te pilla caminando entre sus piezas, unas de diseño actual, otras recuperadas y recicladas de épocas pasadas. La encontrarás en calle Don Ramón de la Cruz, 47.

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Real Fábrica Española

  • Tiendas
  • Arte, artesanías y aficiones
  • Barrio de las Letras
Real Fábrica Española
Real Fábrica Española
Real Fábrica Española

Esta tienda, que empezó con un espacio en el barrio de las Letras (calle de Cervantes, 9) y ahora tiene otro en Chueca (calle Pérez Galdós, 3), nos cautiva. Todas las piezas, prendas textiles y hasta productos gourmet que tiene son los que muchos de nosotros hemos visto y probado alguna vez en la casa del pueblo de nuestros abuelos. Solo que aquí todo es nuevo y tiene sus embalajes originales. Como un repaso a la historia industrial de la vieja España y sus provincias, un viaje a aquella época en la que se comía en platos de peltre y se utilizaban sifones de cristal, se calzaban babutxes mallorquinas y se lucían gorras trenzadas a mano de Montehermoso, en Extremadura.

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La Cacharrería

La Cacharrería
La Cacharrería
La Cacharrería

Situados en plena calle Ferraz, en su número 25, (y ahora también en la calle Mayor, 20), La Cacharrería es una tienda donde encontrar los mejores productos de diseño para tu hogar. Con marcas como Vitra, Nessino, HAY y otras grandes internacionales, aquí encontraréis las piezas con las que transformar cualquier espacio aunando estética, funcionalidad y calidad. Daos una vuelta por la tienda para descubrir muebles y accesorios de diseño, inspiraos con su catálogo y, quién sabe, puede que salgáis de allí con una sorpresa debajo del brazo.

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Javier S. Medina

  • Tiendas
  • Arte, artesanías y aficiones
  • Malasaña
Javier S. Medina
Javier S. Medina
Richard Schultz

Ni los neoyorquinos son capaces de resistirse a los trofeos ecológicos, sostenibles y entrañables que fabrica este artesano extremeño afincado en Malasaña (calle Escorial, 28). Su tienda taller, en realidad es una antigua cochera, es como un museo de las tradiciones convertidas en arte muy del siglo XXI, donde solo trabaja con materiales naturales, como el esparto con el que crea las cabezas de animales, y el mimbre de sus espejos, también icónicos al otro lado del Atlántico.

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AdHoc Floristería

  • Tiendas
  • Flores
  • Barrio de las Letras
AdHoc Floristería
AdHoc Floristería
Adhoc flores

No es solo una floristería, aunque lo parece por el escaparate. No es solo una tienda de joyería y complementos, aunque lo parece por sus percheros y muestrarios de cositas bonitas hechas a mano por pequeños artesanos y jóvenes diseñadores. Adhoc es una mezcla de las dos cosas, a cada cual más interesante, en la cada vez más entretenida calle León (número 11), en la parte alta del barrio de Las Letras. Una pequeña boutique especializada en flor cortada, varas, limoniums y flores preservadas.

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La Oficial Cerámica

  • Tiendas
  • Decoración
  • Chueca
La Oficial Cerámica
La Oficial Cerámica
La Oficial

“Nos gusta la loza imperfecta, hecha a mano y sostenible”. Así es como arrancaba hace tiempo el texto de presentación que puede leerse en la página web de La Oficial Cerámica. Porque sí, porque eso es lo que venden en esta tienda de Chueca (calle Pelayo, 43). Vajillas completas, o piezas sueltas, portavelas, jarrones, jarras, bandejas… se dan cita en sus estanterías. Bonitas a rabiar, suficientemente coquetas como para crearte la necesidad de llevártelas a casa; versátiles, porque tienen el superpoder de quedar bien en cualquier sitio (aunque, por favor, búscales uno bonito); y, sobre todo, hechas de manera artesanal, principalmente, en talleres de España y Portugal.

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Malababa

  • Tiendas
  • Boutiques
  • Barrio de Salamanca
Malababa
Malababa
Malababa

Esta tienda de complementos nació como firma en 1997 de la mano de Ana Carrasco y de su marido Jaime Lara. Sus coloridos y frescos diseños son conocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tras haber participado en varias ediciones de la Mercedes-Benz Fashion Week. En 2010 abrieron su primera tienda física en Madrid y hoy ya cuentan con dos espacios en la ciudad. Nos tiene enamoradas el de la calle Santa Teresa, 5. Irás por sus diseños, pero echa un ojo a su decoración, que también merece una visita

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Sargadelos Galería

  • Tiendas
  • Barrio de Salamanca
Sargadelos Galería
Sargadelos Galería
Sabela Blanco Rodriguez.

Un par de años después del cierre de su tienda en Madrid, la firma gallega abrió su nuevo espacio en 2022 en pleno barrio de Salamanca (Lagasca, 25). Unos 195 m2 en los que conviven la historia madrileña con la artesanía gallega y donde encontrarás un amplio catálogo de sus productos icónicos y también de las últimas novedades. Aquí, la esencia castiza se mantiene viva en un local que antiguamente era el paso de carruajes de un edificio señorial construido en el siglo XIX por el Marqués de Cubas. Sargadelos ha respetado los techos altos, las vigas y las columnas de hierro, además de su antigua estructura de madera.

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Le Labo

  • Tiendas
  • Cosméticos y perfumerías
  • Chueca
Le Labo
Le Labo
Time Out Madrid

Si parece un laboratorio es porque lo es. Aunque con alma francesa, esta boutique de perfumes de culto viene desde Nueva York, con su aspecto marginal y su esencia artesana. En esta tienda de la zona de Salesas (calle Fernando VI, 2) también podremos testar nuestra propia fragancia antes de comprarla, eligiendo entre su carta de esencias la que las más nos guste (por supuesto, bajo el asesoramiento de su equipo de narices expertas) e incluso personalizar la etiqueta de nuestro perfume. Tarea difícil cuando se trata de elegir entre alguno de losicónicos de la casa, todos unisex y creados para conmover y evocar sensaciones con los aromas. 

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Cocol

  • Tiendas
  • Arte, artesanías y aficiones
  • La Latina
Cocol
Cocol
© Cocol

Tienda de decoración que parece salida de los años 40 y que ocupa el mismo espacio en el que antes hubo un taller artesano de tapicería (los clavos de la pared son testigo de aquellos años). Aquí, solo se venden piezas originales, como las fiambreras de San Ignacio rescatadas de un almacén ya en desuso. Conviven con artículos hechos de madera, mimbre, algodón, barro, cera... materiales que marcaron toda una época. Además de piezas recuperadas y hechas siguiendo los cánones de los oficios artesanos (botijos) hay sitio para otros diseñadores que se atreven a reinterpretar esas tradiciones y acercarlas hasta el siglo XX.  La encontrarás en La Latina, en el número 18 de Costanilla de San Andrés.

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González & González

  • Tiendas
  • Arte, artesanías y aficiones
  • Chueca
González & González
González & González
© lopezdorigaphoto

González & González es un comercio con alma y aspecto a aquellos de toda la vida, como una casita de pueblo, abierto en el corazón de Chueca (calle Pelayo, 68). Aquí se puede comprar desde cosmética y productos de higiene personal, a otros de hogar, menaje de cocina y utensilios de limpieza tradicionales traídos de cualquier rincón del mundo. Y lo han metido todo entre las cuatro paredes de un pequeño local reconvertido en casa con aroma a limpio y estética mediterránea, en el que hay muchas más cosas de las que parece. Y ninguna superflua, porque si algo tienen claro es que todo lo que entre por su puerta tiene que ser genuino, atemporal y funcional.

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Casa Josephine

  • Tiendas
  • Madrid
Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine.

"No tenemos ni estilo ni guion, pero nuestra base creativa es la cultura mediterránea". Intentar definir lo que consiguen Íñigo Aragón y Pablo López con cualquier espacio que pase por sus mentes creativas es misión imposible, así que lo mejor es que os acerquéis a su tienda, que también hace de showroom, en la calle de Santa Ana,15. Casa Josephine Studiuo nació en 2012 y, desde entonces, sus creadores coordinan desde Madrid un equipo que traslada todo su amor, su gusto y saber hacer en cada encargo que les llega. Diseño, tradición cultural y armonía son sus marcas insignia en sus proyectos, que abarcan trabajos residenciales y comerciales.

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