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Madrid

Salon des Fleurs
Salon des Fleurs
Salon des Fleurs

Las floristerías con más encanto de Madrid

Si buscas floristería, tenemos todas estas (lo difícil será elegir entre tantas flores, ramos, centros, plantas y propuestas espectaculares)

Noelia Santos
Escrito por Noelia Santos
Editora, Time Out Madrid
Colaboradores: María Sanz y María Toro
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¿Buscando una floristería en Madrid? Una no, tenemos más de 20, entre las que se encuentran algunas de las tiendas más bonitas de la ciudad. Porque no hace falta que se acerque una fecha especial, ya sea el Día de la Madre o un cumpleaños, para regalar o regalarse unas flores. Además, hemos dividido por barrios la selección, para que os sea más fácil localizarlas. Si no queréis esperar a que llegua la próxima edición del Mercado de la Flores, tener a mano este listado de tiendas puede resolveros la vida y (lo que es más importante) ponerle una imprescindible nota fresca de color y aroma a primavera, sea la época que sea, que siempre gusta. 

Pistas para empezar

En nuestra selección encontrarás lugares en los que es posible tomarse un té, y hasta una tarta, mientras seleccionas un ramo en Chamberí. En las tiendas de flores del Barrio de Salamanca, es la temporada la que domina la paleta de colores; y tendrás que ir hasta el Barrio de Las Letras para visitar la floristería más antigua de Madrid. Cuando te encuentres por el centro, agradecerás el descubrir paraísos florales en los que desconectar del ajetreo del día a día. A Chamartín irás si lo que quieres es disfrutar de lugares tremendamente cozy; y, sí, al otro lado de la M-30 (porque hay vida más allá de la M-30) también hemos encontrado floristerías por las que apetece dejarse caer.

RECOMENDADO: Dónde comprar flores preservadas (conocidas como las flores eternas)

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Chamberí

Caléndula Floristería

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Caléndula Floristería
Caléndula Floristería
Caléndula floristería

En el mismo lugar de Chamberí en el que antes estuvo otra de las floristerías favoritas de Madrid, ahora se encuentra Caléndula. Un negocio que "pretende conservar la tradición del arte floral y el cuidado de las plantas" o lo que es lo mismo: mantener este precioso oficio artesanal, pero con las últimas tendencias estéticas, como ellos mismos dicen. Así es esta floristería de barrio (tan de barrio que ha recuperado el antiguo letrero del negocio de carbones que hace años ocupaba el local) en la que tan pronto puedes encargar un arreglo floral como que te diseñen tu terraza o le den una nueva vida al jardín de la esquina. Y sí, también organizan talleres cuando se acercan fechas señaladas (desde San Valentín a Navidad).

Dónde está: calle Viriato, 42 (Metro: Iglesia)

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Alblanc Atelier

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Alblanc Atelier
Alblanc Atelier
Alblanc

Alblanc no es solo una floristería. Es "un lugar donde vivir las flores de forma intimista y profunda. Un lugar de reflexión donde la belleza y la armonía es entendida como una necesidad de paz y bienestar". Así se define a sí misma esta boutique creada "con la vocación de ofrecer un diseño contemporáneo y de inspiración mediterránea al sector". Su objetivo "siempre ha sido conectarnos con la naturaleza a través de las flores y las plantas". 

Dónde está: calle Viriato, 63 (Metro: Iglesia)

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Ferini

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Ferini
Ferini
Fotografía por @martagtarrio y @pezz_studio

Ferini es un estudio floral creativo en el que se respira, se huele y, sobre todo, se percibe a primera vista el buen gusto con el que Sandra y su madre decidieron abrir este espacio para los sentidos. Además de ser un lugar de venta de flores, siempre seleccionadas escogiendo las de mayor belleza y calidad, en Ferini también podéis comprar objetos de decoración como jarrones, donde poder colocar los ramos que os llevéis a casa. El espacio está distribuido como un showroom y cuentan con una sala para eventos. Ah, y si queréis aprender a hacer vuestros propios arreglos florales, también organizan talleres.

Dónde está: calle Ríos Rosas, 55 (Metro: Ríos Rosas)

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Jazmines al Balcón

Jazmines al Balcón
Jazmines al Balcón
Jazmines al Balcón

La de Jazmines al Balcón es de esas fachadas que, de repente, llaman la atención. No porque sea grande y ostentosa. Todo lo contrario. Pero es que las flores que colocan deliciosamente en su puerta son un soplo de belleza y color en medio del asfalto gris de Madrid. Traspasa esa puerta de color azul y entra en una tiendita pequeña, pero de espacio bien aprovechado, con encantadoras paredes de ladrillo visto, donde Carmen, la artífice de este oasis, lleva ya más de dos años ayudándonos a embellecer nuestros hogares a golpe de plantas y de flores. Trabaja con flores frescas, secas y también preservadas. Y si has tenido un arrebato, no dudes en preguntarle y pídele que te prepare un ramo sobre la marcha.

Dónde está: calle Bravo Murillo, 69 (Metro: Ríos Rosas)

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Botanyco

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Botanyco
Botanyco
© Botanyco

Botanyco parece una floristería más de barrio, pero si decimos que es una de las tiendas más apetecibles de Chamberí, no nos equivocamos. Jessica y Víctor son sus propietarios, y los autores de la estética vintage de esta floristería de Madrid en la que siempre hay mucha luz. Está especializada en flores cortadas de temporada (mimosa, en primavera; lavanda y protea, en verano; peonía, narciso y tulipán, en invierno) y plantas, aunque también destacan por sus creaciones personalizadas al gusto del cliente. Hacen ramos, coronas, centros y otras composiciones florales en las que el eucalipto y la hortensia llaman poderosamente la atención, sobre todo en sus versiones de flores preservadas (o liofilizadas). Pero si nos encanta es porque, además de todo, guarda un secreto: la parte trasera de la floristería es un saloncito de té repleto de plantas exóticas y un par de bancos con mesita para estar a gusto en celebraciones privadas. 

Dónde está: calle Santa Engracia, 59 (Metro: Iglesia)

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Salamanca

María Arte Floral

María Arte Floral
María Arte Floral
María Arte Floral

En esta tienda pueden decir que llevan más de 40 años acompañando con sus flores y composiciones a mucha (muchísima gente) en infinidad de momentos importantes. Están convencidos: las flores no son un mero elemento decorativo, son parte fundamental de mucho de lo que vivimos. Y con esto en mente trabajan con mimo, dedicación y detalle cada arreglo. Disponen de flores frescas y plantas, se implican en eventos y también se encargan de que la novia que las elija luzca el ramo que mejor la define.

Dónde está: calle Juan Bravo, 40 (Metro: Núñez de Balboa)

Floristería Polen

Floristería Polen
Floristería Polen
Floristería Polen

Su puerta de entrada siempre es un festival, ataviada de flores, plantas y algún que otro motivo decorativo en función de la temporada. Toda una promesa de lo que te espera al cruzar el umbral. Se definen como una floristería ecorresponsable, así que son de hacer composiciones con flores de proximidad y de temporada que, además, cortan el día antes de entregarles. Aquí, hay flores frescas, pero también secas. Sea cual sea la que prefieras, sus composiciones tienen un toque muy silvestre. Nos gusta especialmente su idea del ramo de la semana por la cual cada siete días te proponen un ramo nuevo y de temporada.

Dónde está: calle de Castelló, 22 (Metro: Velázquez)

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Blooms

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Blooms
Blooms
Blooms Flores & Eventos

La historia de Fernando, el creador de Blooms, lleva escribiéndose más de 30 años: floristería familiar en Daimiel (Ciudad Real), dos tiendas (Las Camelias) en Alcorcón y un campeonato de España. Apasionado de los viajes (igual que Marta, su mano derecha desde hace más de 13 años), abrió hace unos años este puente aéreo al centro, donde la temporada domina la paleta de colores. La identidad de esta boutique, la misma (flor cortada, plantas, decoración de eventos…), pero el concepto más "sofisticado y arriesgado". Imposible no fijarse en los inmensos Ficus lyrata o Strelitzia, en los discretos arreglos preservados o en los preciosos maceteros. 

Dónde está: calle de Príncipe de Vergara, 1 (Metro: Príncipe de Vergara)

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Brumalis

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Brumalis
Brumalis
© Brumalis

Brumalis es una tienda de flores de Madrid ubicada en El barrio de Salamanca y que cuenta con una estupenda oferta en composiciones florales. El origen de su nombre proviene del calendario floral de Linneo y se corresponde con el período de declive invernal. Destaca principalmente por la sensibilidad de su dueña, Mariluz Peñlaver, y por su buen gusto por las flores y la estética romántica. Sus tocados y coronas de flores son perfectas para deslumbrar en cualquier evento que se precie.

Dónde está: calle Conde de Aranda, 10 (Metro: Retiro)

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Muscari Flores

Muscari Flores
Muscari Flores
Muscari Flores

Al frente de Muscari Flores se encuentra Natalia Palacios, quien hace casi 10 años (en 2017) decidió cambiar la toga de abogada por las flores. El resultado es esta tienda del barrio de Salamanca donde lo mismo puedes encontrar plantas para la oficina, que ramos cuidadosamente elaborados, que opciones preservadas, centros y creaciones para ocasiones especiales como son los nacimientos o las pedidas. También se encargan de eventos y tienen hasta una tarifa plana con la que se han propuesto ponértelo fácil para que nunca falten flores en tu casa.

Dónde está: calle Claudio Coello, 6 (Metro: Retiro)

Barrio de Las Letras

El Ángel del Jardín

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El Ángel del Jardín
El Ángel del Jardín
© El Ángel del Jardín

Es la floristería más antigua de Madrid, una que en su interior alberga un pequeño invernadero y conserva el que es también el olivo más antiguo de la ciudad. Hizo un pequeño paréntesis en su trayectoria. Nada, poco más de un año, que es un suspiro, en una vida de más de un siglo. Ahora, al frente de este negocio se encuentran Elsa y Mercedes, expertas floristas con más de una década en la profesión que se liaron la manta a la cabeza para que este espacio no se perdiera. Lo reabrieron y le dieron la vuelta al nombre, como un homenaje a su trayectoria: en vez del Jardín del Ángel, la llamaron el Ángel del Jardín. Ofrecen todo lo relacionado con el mundo vegetal: gran variedad de flores, plantas, semillas, bulbos, ramos y composiciones, libros, accesorios y complementos.

Dónde está: calle de las Huertas, 2 (Metro: Sevilla)

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Fransen et Lafite

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  • Barrio de las Letras
Fransen et Lafite
Fransen et Lafite

Fransen et Lafite son los apellidos de los artífices de esta floristería con alma de concept store del barrio de las Letras (originariamente estaba en el barrio de los Austrias, en un local ya casi icónico de la calle Espejo). Ambos aportan experiencia y talento para ofrecer ramos de flores y centros, proyectos de decoración de exteriores, tiendas y espacios para eventos y celebraciones. Para llevar a cabo sus creaciones cuentan con flores frescas, secas y artificiales e, incluso, flores comestibles de gran calidad procedentes de Aalsmer (Holanda), el mercado más grande de Europa, y que se encuentran distribuidas en un bonito local de 140 metros cuadrados  junto a una gran variedad de objetos de decoración y muebles de diseño industrial y vintage.

Dónde está: calle de Fúcar, 18 (Metro: Antón Martín)

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AdHoc Flores

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  • Barrio de las Letras
AdHoc Flores
AdHoc Flores
Adhoc flores

No es solo una floristería, aunque lo parece por el escaparate. No es solo una tienda de joyería y complementos, aunque lo parece por sus percheros y muestrarios de cositas bonitas hechas a mano por pequeños artesanos y jóvenes diseñadores. Adhoc es una mezcla de las dos cosas, a cada cual más interesante, en la cada vez más entretenida calle León, en la parte alta del barrio de Las Letras. Una pequeña boutique especializada en flor cortada, varas, limoniums y flores preservadas, idóneas para quienes no tienen mano para la jardinería. Estas no fallan

Dónde está: calle del León, 11 (Metro: Antón Martín)

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El Florista

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  • Barrio de las Letras
El Florista
El Florista

En esta floristería de Madrid abundan los frutales, las plantas y las flores cortadas, que se intercalan con rarezas como la protea sudafricana o la strelitzia de Canarias. Aquí las frambuesas, vides, higueras, naranjos y limoneros comparten espacio con plantas de jardín, interior y terraza, desde helechos a sansivieras o carnívoras, incluso. Además de flores cortadas para componer ramos personalizados o llevártelas de manera individual. Hortensias, rosas, peonías, crisantemos, varas de eucalipto...

Dónde está: calle de Almadén, 12 (Metro: Estación del Arte)

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FloraLinda

FloraLinda
FloraLinda
FloraLinda

En el barrio de las Letras, donde abundan los rincones bonitos pero a veces parece que ya no hay nada que pueda sorprendernos, FloraLinda consigue seguir llamando la atención con escaparates que cambian al ritmo de las estaciones y ramos que parecen pensados para alegrar cualquier salón madrileño. Además de flores frescas y plantas, aquí trabajan también con flores preservadas y realizan composiciones florales para eventos, celebraciones, hoteles, restaurantes, negocios... Una de esas tiendas en las que uno entra buscando un detalle y acaba saliendo con ganas de redecorar media casa.

Dónde está: plaza de Jesús, 5 (Metro: Antón Martín)

Chamartín

Sally Hambleton

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  • Flores
  • Barrio de Salamanca
Sally Hambleton
Sally Hambleton
©Jimena Roquero

Floristerías en Madrid hay muchas, todas tienen algo que las hace únicas, pero la de Sally, además, es especial. Tremendamente 'cozy' (y lo decimos en inglés a propósito y con sentido, porque Sally es medio española, medio británica por parte de madre). Tanto su floristería como su taller (en la misma calle) destilan ese aire de campiña inglesa, de salón de té a las 5 de la tarde, con la luz justa (preferiblemente tenue y, si es tarde, procedente de velas y candelabros), tartán en las tapicerías, materiales nobles (esa mesa en la que se pueden contar tantas horas de trabajo) y calidez en cualquier rincón de la estancia, como una casa en la que su anfitrión siempre está a punto para recibir a sus mejores invitados. En su interior, siempre flores frescas, de temporada y muchas de procedencia nacional porque Sally es una defensora de lo local y de los proveedores que tiene más cerca.

Dónde está: calle Gabriel Lobo, 10 (Metro: Cruz del Rayo)

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Bourguignon

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  • Santiago Bernabéu
Bourguignon
Bourguignon
Bourguignon

No es la floristería más antigua de Madrid (ese título lo ostenta El Ángel del Jardín), pero sí es una de las pioneras. Y es que Bourguignon (posiblemente la floristería con el nombre más difícil de escribir bien a la primera) abrió sus puertas por primera vez en 1930 de la mano de su fundador, Juan Bourguignon, el primero en traer flor cortada procedente de Holanda, el paraíso europeo de los tulipanes y primer país productor de flor en el mundo. Hoy no solo sigue abierta, sino que continúa siendo un negocio familiar y una de las floristerías más elegantes y señoriales de la capital.

Dónde está: avenida de Ramón y Cajal, 1 (Metro: Concha Espina)

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Floreale

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  • Flores
  • Madrid
Floreale
Floreale
© Floreale

Hasta un rinconcito del paseo de la Habana, a un lado del Paseo de la Castellana se ha ido Floreale para abrir su segundo local. Un espacio que es a la vez floristería y taller del que salen algunos de los espectaculares ramos y centros con los que se visten novias y eventos de lo más chic de Madrid. Entre sus clientas destacan nombres como Tamara Falcó, y sus propietarios, Antonio Rodríguez y David Henríquez, son conocidos por crear composiciones florales que se parecen más a obras imperecederas que a creaciones hechas con algo tan efímero como una flor

Dónde está: paseo de La Habana, 42 (Metro: Santiago Bernabéu)

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Flores Búcaro

Flores Búcaro
Flores Búcaro
Flores Búcaro

Llevan más de medio siglo poniendo flores a algunos de los momentos más sonados (y fotografiados) del país. Entre sus encargos figuran bodas de la Familia Real y, más recientemente, la decoración floral de varios espacios vinculados a la visita del Papa a Madrid. Pero que no intimide su currículum: aquí también preparan ese ramo improvisado de camino a una cena o el centro de mesa con el que quieres ganarte a tus anfitriones.

Dónde está: calle Serrano, 232 (Metro: Concha Espina)

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Mon Parnasse

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  • Flores
  • Vallehermoso
Mon Parnasse
Mon Parnasse
Wozere

Entrar en esta bonita floristería es acercarse a algo parecido al edén. A la vegetación y flores, que suponemos que tendría aquel paraíso terrenal, se suma aquí un cielo azul, sí, dentro de la tienda, que no deja a nadie indiferente. ¿Te imaginas un jardín en el que ir seleccionando flores y creando tu propio ramo durante el paseo? Pues es algo así, añadiendo que incluso puedes hacerte con todos los accesorios necesarios para el cuidado de plantas y flores y hasta acompañar el ramo con velas perfumadas con esencia pura. 

Dónde está: calle de Potosí, 10 (Metro: Colombia)

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Centro

La Habitación Jungla

La Habitación Jungla
La Habitación Jungla
La Habitación Jungla

La Habitación Jungla es el lugar al que acudir cuando lo que buscas no es un ramo, sino una nueva compañera de piso en forma de monstera, alocasia o philodendron. Abierta en 2023 por Gustavo Cota, reúne plantas tropicales, especies fáciles de cuidar, macetas y accesorios para convertir cualquier salón madrileño en algo parecido a un pequeño invernadero urbano. Además, organizan talleres y encuentros para quienes ya han asumido que hablarle a las plantas no tiene nada de raro.

Dónde está: calle de La Unión, 7 (Metro: Ópera)

Florea

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  • Flores
  • Conde Duque
Florea
Florea
Florea

Si hay una tienda donde las flores preservadas son protagonistas es en este local de la calle Noviciado, una suerte de comercio de toda la vida en el que conviven las flores con la alimentación a granel. Y es que, Florea (que antes estaba en la calle Ruda, muy cerca del Rastro) comparte espacio con Acre, el supermercado ecológico que parece sacado de otra época y otro lugar. Entre legumbres, leche fresca y pan de masa madre, conviven los ramos de flores de llamativos colores, capaces de atrapar de un solo vistazo a quien pasa por allí. Difícil resistirse a la tentación de llenar la casa de jarrones y arreglos de flores. 

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Lorena Marco Flores

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Lorena Marco Flores
Lorena Marco Flores
Esteban Balbi

La floristería de Lorena (ex actriz formada como florista en Bourguignon Flores) lo tiene todo para llamar nuestra atención (y la de cualquiera que pase por allí): un escaparate amplio de ventanales abiertos a la calle, paredes interiores de ladrillo visto, vigas de madera al descubierto y muchas, pero que muchas flores. Flores frescas, secas, preservadas... Su 'garden style' conquista de un primer vistazo, un rollo muy silvestre, como recién cogido del campo, que va de maravilla con la estética recuperada de su local. Y el precio, cómo no, asequible.

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Margarita se llama mi amor

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  • Flores
  • Alonso Martínez
Margarita se llama mi amor
Margarita se llama mi amor
Margarita se llama mi amor

Resulta complicado leer el nombre de esta tienda sin hacerlo cantando. Y es que, Margarita se llama mi amor, además de una de las floristerías más conocidas y queridas de Madrid, es también la letra de una marcha militar de los años 40 que, posteriormente, en los 60, inspiró una película. Curiosidades históricas a un lado, este establecimiento bien podría decirse que es la meca de los amantes de las flores en la capital. Aquí uno encuentra desde flores naturales hasta plantas liofilizadas y artificiales, pasando por flores secas y preservadas, cactus, suculentas, jarrones y macetas. Sin olvidar su maestría a la hora de realizar arreglos y ramos para ocasiones especiales. Ah, también se han propuesto enseñarte a ti, así que, si te interesa, pregunta por sus talleres.

Dónde está: calle Fernando VI, 9 (Metro: Alonso Martínez)

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A toda flor

A toda flor
A toda flor
A toda flor

Estudio floral que juega con volúmenes, texturas y colores hasta conseguir ramos que tienen algo de pequeño objeto de diseño. Además de flores frescas y composiciones de autor, trabajan bodas, eventos y decoración floral para espacios. Tienen suscripciones para que en tu casa siempre haya flores frescas y hasta organizan retiros florales. Aviso: es difícil pasar por delante del escaparate y no acabar entrando, aunque solo sea para echar un vistazo.

Dónde está: calle del Barquillo, 10 (Metro: Chueca)

Más allá de la M-30

La Bonita Casa de Plantas

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  • Flores
  • Usera
La Bonita Casa de Plantas
La Bonita Casa de Plantas
La Bonita Casa de Plantas

La idea de esta 'casa de plantas' nació en el confinamiento y sus dos socios, Lorena y Jose Ignacio, tenían claro que de abrir, sería en Usera, su barrio. Y dicho y hecho, porque hasta allí han llevado su "bonitismo" con la intención de que empiecen a abrir "negocios que molen", más ahora que la gente parece que empieza a "huir del centro". Y como más que floristería son una casa de plantas, su oferta abarca tanto propuestas de interior como de exterior, aunque su gran apuesta son las plantas de coleccionismo: desde Begonias raras (la coralina es ahora mismo la estrella de Instagram), a diferentes cactus o Tillandsias (esas plantitas aéreas que parecen vivir suspendidas en el aire). Y también hacen ramos, muchos, que para eso son un comercio de barrio. 

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Floristería Verde Pimienta

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  • Fuera de Madrid
Floristería Verde Pimienta
Floristería Verde Pimienta
Floristería Verde Pimienta

Una cabaña de madera, un jardín frondoso lleno de flores y vegetación... este local, que ya enamora desde fuera y parece sacado de una película, lleva desde 1993 repartiendo flores y plantas. La segunda generación del negocio familiar sigue con la tradición del arte floral y el amor por las flores y sus arreglos se caracterizan por unir la elegancia con toques silvestres. Está en Las Rozas y, aunque reparten también a los pueblos de la zona y llegan hasta Madrid ¿quien puede resistirse a conocer esta floristería?

Dónde está: calle Principado de Asturias s/n (Las Rozas)

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Amborella

Amborella
Amborella
Amborella

Uno de esos talleres florales que destacan por su elegancia y precisión a la hora de presentar sus composiciones. No es para menos: su fundadora, Yanira Pérez, fue reconocida como mejor artesana florista de España. Como maestra florista que es, Yanira es capaz de convertir cada una de sus creaciones en una pieza única, cuidada al detalle. Sus ramos, además de frescura y sensibilidad, son de lucir algún que otro guiño a su tierra natal, Tenerife y a las Islas Canarias (fíjate en los nombres con los que los bautiza).

Dónde está: avenida Montecarmelo, 55 (Metro: Montecarmelo)

Elena Suárez

Elena Suárez
Elena Suárez
Elena Suárez Floristería

No es sólo una floristería, es un taller boutique. Elena Suárez ha convertido este espacio de creación en un pequeño refugio donde la inspiración nace de su larga trayectoria en diseño floral para bodas y eventos. Sus arreglos son tan fotografiables que en cuanto crucéis la puerta querréis haceros con uno para casa.

Dónde está: calle Silvano, 133 (Metro: Canillas); y calle Orense, 15 (Metro: Nuevos Ministerios)

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