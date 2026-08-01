Las floristerías con más encanto de Madrid

¿Buscando una floristería en Madrid? Una no, tenemos más de 20, entre las que se encuentran algunas de las tiendas más bonitas de la ciudad. Porque no hace falta que se acerque una fecha especial, ya sea el Día de la Madre o un cumpleaños, para regalar o regalarse unas flores. Además, hemos dividido por barrios la selección, para que os sea más fácil localizarlas. Si no queréis esperar a que llegua la próxima edición del Mercado de la Flores, tener a mano este listado de tiendas puede resolveros la vida y (lo que es más importante) ponerle una imprescindible nota fresca de color y aroma a primavera, sea la época que sea, que siempre gusta.

Pistas para empezar

En nuestra selección encontrarás lugares en los que es posible tomarse un té, y hasta una tarta, mientras seleccionas un ramo en Chamberí. En las tiendas de flores del Barrio de Salamanca, es la temporada la que domina la paleta de colores; y tendrás que ir hasta el Barrio de Las Letras para visitar la floristería más antigua de Madrid. Cuando te encuentres por el centro, agradecerás el descubrir paraísos florales en los que desconectar del ajetreo del día a día. A Chamartín irás si lo que quieres es disfrutar de lugares tremendamente cozy; y, sí, al otro lado de la M-30 (porque hay vida más allá de la M-30) también hemos encontrado floristerías por las que apetece dejarse caer.

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