Conocido por ser el barrio LGBTIQ+ de la capital, y epicentro de las Fiestas del Orgullo, el barrio de Chueca (Madrid) se ha ganado un merecidísimo hueco en el mapa de las zonas con el ambiente más cosmopolita de la ciudad. Y curiosamente, sin perder parte de la esencia de barrio de toda la vida que todavía conserva. Aquí conviven boutiques, bares y comercios orientados al colectivo homosexual con otros para todo tipo de públicos. Y lo mismo sucede con las tabernas y restaurantes, donde los más castizos y veteranos aguantan el tipo frente a las últimas aperturas, esas de las que todos hablan.

No importa lo que andes buscando. Ya sea una cafetería para un desayuno relajado, un bar para practicar el aperitivo, un restaurante en el que darte un homenaje o la última tienda de moda donde comprar(te) el regalo perfecto de cumpleaños. Por no hablar de las noches: aquí, son de traca. Así que toma nota para saber qué hacer en Chueca y todos los planes que no puedes ni quieres perderte.

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