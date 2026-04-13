El venezolano Rafa Bergamo ha conseguido llevar la propuesta de Kuoco -que ya era una excelente opción para los amantes de la cocina fusión- a otro nivel coincidiendo con el cambio de ubicación. Después de nueve años conquistando a locales y foráneos con una propuesta que combina -con gran acierto- los sabores más potentes de Asia, Perú, México o la India, el plan es pasar a un siguiente nivel en todos los sentidos. Y esto es algo que se percibe desde que atraviesas la puerta de un local amplio, y a la vez acogedor, que seguro va a dar mucho juego.
Conocido por ser el barrio LGBTIQ+ de la capital, y epicentro de las Fiestas del Orgullo, el barrio de Chueca (Madrid) se ha ganado un merecidísimo hueco en el mapa de las zonas con el ambiente más cosmopolita de la ciudad. Y curiosamente, sin perder parte de la esencia de barrio de toda la vida que todavía conserva. Aquí conviven boutiques, bares y comercios orientados al colectivo homosexual con otros para todo tipo de públicos. Y lo mismo sucede con las tabernas y restaurantes, donde los más castizos y veteranos aguantan el tipo frente a las últimas aperturas, esas de las que todos hablan.
Dónde comer
De bares
De compras
Salir de fiesta
No importa lo que andes buscando. Ya sea una cafetería para un desayuno relajado, un bar para practicar el aperitivo, un restaurante en el que darte un homenaje o la última tienda de moda donde comprar(te) el regalo perfecto de cumpleaños. Por no hablar de las noches: aquí, son de traca. Así que toma nota para saber qué hacer en Chueca y todos los planes que no puedes ni quieres perderte.
RECOMENDADO: Lo mejor de cada barrio
Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.