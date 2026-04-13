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Madrid

a street in Chueca decorated for pride celebrations
Photograph: Shutterstock
Photograph: Shutterstock

Dónde comer, comprar y salir de fiesta en Chueca

Clubes abiertos hasta el amanecer, novedades gastro, bares de toda la vida... El barrio más LGBTIQ+ de Madrid sorprende

Marta Bac
Escrito por Marta Bac
Directora editorial, Time Out Madrid
Colaboradores: Gorka Elorrieta y María Sanz
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Conocido por ser el barrio LGBTIQ+ de la capital, y epicentro de las Fiestas del Orgullo, el barrio de Chueca (Madrid) se ha ganado un merecidísimo hueco en el mapa de las zonas con el ambiente más cosmopolita de la ciudad. Y curiosamente, sin perder parte de la esencia de barrio de toda la vida que todavía conserva. Aquí conviven boutiques, bares y comercios orientados al colectivo homosexual con otros para todo tipo de públicos. Y lo mismo sucede con las tabernas y restaurantes, donde los más castizos y veteranos aguantan el tipo frente a las últimas aperturas, esas de las que todos hablan.

Dónde comer
De bares
De compras
Salir de fiesta

No importa lo que andes buscando. Ya sea una cafetería para un desayuno relajado, un bar para practicar el aperitivo, un restaurante en el que darte un homenaje o la última tienda de moda donde comprar(te) el regalo perfecto de cumpleaños. Por no hablar de las noches: aquí, son de traca. Así que toma nota para saber qué hacer en Chueca y todos los planes que no puedes ni quieres perderte.

RECOMENDADO: Lo mejor de cada barrio

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Restaurantes

Kuoco

  • Cocina creativa
  • Chueca
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Kuoco
Kuoco
matteo lippera

El venezolano Rafa Bergamo ha conseguido llevar la propuesta de Kuoco -que ya era una excelente opción para los amantes de la cocina fusión- a otro nivel coincidiendo con el cambio de ubicación. Después de nueve años conquistando a locales y foráneos con una propuesta que combina -con gran acierto- los sabores más potentes de Asia, Perú, México o la India, el plan es pasar a un siguiente nivel en todos los sentidos. Y esto es algo que se percibe desde que atraviesas la puerta de un local amplio, y a la vez acogedor, que seguro va a dar mucho juego. 

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Roostiq

  • A la brasa
  • Chueca
  • precio 3 de 4
Roostiq
Roostiq
Roostiq

El templo de los torreznos, las pizzas y el champagne que lleva haciendo llenos diarios en Chueca desde que abrió sus puertas en 2018. Pero qué torreznos, qué pizzas y qué carta de espumosos franceses (también de vinos de Borgoña) la que se encuentra uno nada más acomodarse en esta casa del hedonismo hecha a la medida de Zoilo Álvarez, el propietario e ideólogo de Roostiq. Este apasionado del producto y la enología decidió un buen día replicar los platos que solía cocinar, para familiares y amigos, en su finca de Arévalo (Ávila) en lo que terminaría siendo uno de los restaurantes más codiciados de la capital.

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K'era

  • Georgiana
  • Chueca
  • precio 2 de 4
K'era
K'era
K'era

Podríamos definirlo como un 'all day georgiano' con un concepto en el que la oferta gira en torno a la idea de acompañar al comensal desde primera hora, con lo que podría ser un desayuno, hasta última, con lo que sería una cena, sin cerrar en ningún caso la comanda a un formato estricto y con todos los platos de la carta disponibles en todo momento. Su cocina es sabrosa y hecha al momento. Las protagonistas son las masas que salen de su horno y que adoptan la forma del tradicional Khachapuri georgiano en diferentes versiones, su Kubdari (con interior de carne picada), Lobiani (con alubias) o el Chakrakina (queso y acelgas). Hay opciones de vegetales que se contraponen a otras más contundentes. Prueba de ello, su apartado con cuatro opciones de sándwiches y sus platos principales, entre los que se encuentran el pollo coquelet con salsa de nueces o las carrilleras guisadas.

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Más restaurantes de Chueca

Bares, tabernas y cafés

Hermanos Vinagre

  • Chueca
  • 4 de 5 estrellas
  • Crítica de Time Out
Hermanos Vinagre
Hermanos Vinagre
Hermanos Vinagre

Gildas, boquerones al estilo madrileño, mejillones en escabeche ahumado, ensaladilla rusa, steak tartar, trilogía de anchoas... Nada nuevo bajo el sol, pero ellos han dado con la tecla, con el equilibrio preciso entre el bar de siempre y lo contemporáneo, con la personalidad y el servicio que se ajusta a los tiempos. Cuidadas (y divertidas en algunas raciones) presentaciones, pero la misma querida barra metálica de toda la vida en la que acodarse. Buena parte de lo que verás escrito en sus paredes sale de su propia fábrica de conservas en Boadilla del Monte. Tienen incluso un vermut de la casa, junto a otras etiquetas más conocidas. De esos bares en Chueca que ya nos parecen imprescindibles.

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Gota

  • Bares de vinos
  • Madrid
  • Crítica de Time Out
Gota
Gota
Gota

Primera visita, segunda casa. Tal es el magnetismo que despierta este bar, reencarnación definitiva y al detalle del clandestino que brotaba de noche al fondo de Acid Bakehouse. Aforo de 42 personas sentadas sobre tres pilares: vino natural, cocina estilosa y banda sonora que cae como un traje a medida. Más de 200 referencias por botella (15 por copa a diario) con 70% de etiquetas internacionales, platos que cambian cada mes (pocos ingredientes, exquisita ejecución, toques italianos) y perlas pinchadas en vinilo. Materiales nobles, cueva abovedada, ambiente plácido… De entre todos los bares en Chueca, es en este en el que atesoran los tangibles e intangibles para mimar al cliente, para dejarse llevar. 

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Mercado de San Antón

  • Chueca
  • precio 2 de 4
Mercado de San Antón
Mercado de San Antón
Mercado de San Antón

Tomando como referencia el exitoso modelo del Mercado de San Miguel, Chueca daba la bienvenida en 2011 al remodelado Mercado de San Antón, una de las citas de ocio imprescindibles de esta zona. Las instalaciones cuentan con una primera planta dedicada al mercado tradicional, con múltiples puestos gourmet; una segunda planta con comida para llevar y, por último, una terraza-restaurante, en la que disfrutar de un animado aperitivo.

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Más bares de Chueca

Tiendas

Berkana

  • Tiendas
  • Librerías
  • Chueca
Berkana
Berkana
Librería Berkana

Creada en 1993, Berkana puede presumir de ser la primera librería de temática LGTB que abrió sus puertas en España. La tienda cuenta con un amplio fondo de narrativa, ensayo, poesía, fotografía y cómics, así como con una sección de libros en inglés, francés e italiano y una extensa selección de revistas de actualidad nacional e internacional. Su personal, amable y servicial, atiende al público en varios idiomas. En el piso superior alberga un pequeño café donde semanalmente se organizan actos culturales y presentaciones de libros.

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La Oficial

  • Tiendas
  • Decoración
  • Chueca
La Oficial
La Oficial
La Oficial

La tienda de cerámica más bonita de Madrid está en Chueca. Y el lugar no podía estar mejor escogido: el mismo local en el que durante años estuvo la tienda de Hola Guille, uno de los grandes artesanos de la cerámica en la ciudad. Ahora sus paredes lucen vajilas y piezas de loza traídas de todas partes de la geografía peninsular (de Portugal a La Bisbal, en Girona, pasando por Granada, Almería...)

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Le Labo

  • Tiendas
  • Cosméticos y perfumerías
  • Chueca
Le Labo
Le Labo
Time Out Madrid

Si parece un laboratorio es porque lo es. Aunque con alma francesa, esta boutique de perfumes de culto viene desde Nueva York, con su aspecto marginal y su esencia artesana. Igual que sucede en el resto de tiendas que la marca tiene repartidas por todo el mundo, en esta también podremos testar nuestra propia fragancia antes de comprarla, eligiendo entre su carta de esencias la que más nos guste (por supuesto, bajo el asesoramiento de su equipo de narices expertas) e, incluso, personalizar la etiqueta de nuestro perfume.

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Más tiendas de Chueca

Salir de fiesta

Long Play

  • Locales de noche
  • Noche
Long Play
Long Play
Discoteca Long play

Lo cierto es que la reapertura del Long Play en Chueca supone recuperar uno de los templos de la música pop y house de la noche madrileña. Situada en el número 2 de la plaza de Pedro Zerolo, esta discoteca fue durante décadas un punto de encuentro para generaciones que buscaban disfrutar sin etiquetas. Su reapertura llega con su esencia original, adaptándola a los nuevos tiempos, y permite sumar un espacio inclusivo con una atmósfera única a las opciones de ocio nocturno en la ciudad. Cuenta con dos plantas: la principal dedicada a la música pop y más comercial; y la inferior, donde mandan el house y la electrónica, con DJs residentes y sesiones especiales cada fin de semana.

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Fulanita de Tal

  • Clubs
  • Chueca
Fulanita de Tal
Fulanita de Tal
Flashback By Fulanita

Fulanita de Tal es uno de esos bares en los que se respira diversión, alegría y ganas de pasárselo en grande. Llevan unos 20 años en Chueca (Madrid). Y en ese tiempo se han convertido en un referente, en uno de esos lugares míticos de la noche LGTBIQ+ en la ciudad. Todo el mundo es bienvenido, aunque su público es el femenino y, además de sus sesiones habituales, son de organizar todo tipo de eventos.

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Toni2

  • Chueca
Toni2
Toni2
Foto: Plantastic

No hay un piano más famoso (y más largo) en todo Madrid que el del Toni2. Este piano-bar es una puerta a un pasado muy actual, con suelo enmoquetado, camareros con pajarita y público de lo más variado, desde señores cincuentones hasta grupos de treintañeros que se acercan a conocer uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. Mantiene la misma mecánica desde que en 1979 Antonio Tejero Cadenas, ‘Toni’, abrió sus puertas por primera vez: tres pianistas se turnan cada noche para que la suave música de fondo nunca deje de sonar, pero cualquiera puede animarse a cantar una canción. En general, el público es muy participativo. ¡Avisados estáis!

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