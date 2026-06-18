Soplar las velas con LGBT@Work
En los encuentros LGBT@Work se habla de diversidad, igualdad e inclusión en el mundo de los negocios. Y no, no es algo nuevo para ellos. Esta conferencia lleva celebrándose 20 años y es la más longeva de su tipo en Europa. Se caracteriza por reunir a líderes empresariales para hablar de tendencias emergentes, nuevas oportunidades para crecer y compartir ‘best practices’. Toda una oportunidad, además, para hacer networking. Y sí, las velas por estas dos décadas de vida las soplarán en Madrid el día 25 de junio (16.30 h) en la IE Tower. Puedes registrarte ya a través de su página web.