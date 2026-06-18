¡Vuelve el Orgullo a la ciudad! Todo listo para el pregón, la manifestación estatal, la carrera de tacones...

El Orgullo en Madrid 2026 ya tiene fecha de celebración. Será entre los días 25 de junio y 5 de julio cuando MADO (el festival Madrid Orgullo) despliegue todo tipo de eventos por la ciudad, sus calles y sus plazas, especialmente en el barrio de Chueca, para celebrar y reivindicar la diversidad.

En las fiestas del Orgullo en Madrid no faltarán los conciertos. Tampoco las propuestas culturales o las proyecciones. Ni mucho menos el clásico entre los clásicos: la famosa carrera de tacones por la calle Pelayo. Habrá también conferencias, exposiciones y diferentes propuestas desarrolladas para seguir exigiendo el respeto de los derechos humanos. Además de la cita imprescindible que es la manifestación estatal, convocada este año para el 4 de julio, porque lo que no se debe olvidar es que estos días siguen siendo una reivindicación.

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