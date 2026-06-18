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Orgullo LGTBIQ+ 2026 en Madrid: guía completa con la programación más diversa

¡Vuelve el Orgullo a la ciudad! Todo listo para el pregón, la manifestación estatal, la carrera de tacones...

Escrito por Time Out Madrid editors
Colaboradores: Gorka Elorrieta, María Sanz y María Toro
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El Orgullo en Madrid 2026 ya tiene fecha de celebración. Será entre los días 25 de junio y 5 de julio cuando MADO (el festival Madrid Orgullo) despliegue todo tipo de eventos por la ciudad, sus calles y sus plazas, especialmente en el barrio de Chueca, para celebrar y reivindicar la diversidad. 

En las fiestas del Orgullo en Madrid no faltarán los conciertos. Tampoco las propuestas culturales o las proyecciones. Ni mucho menos el clásico entre los clásicos: la famosa carrera de tacones por la calle Pelayo. Habrá también conferencias, exposiciones y diferentes propuestas desarrolladas para seguir exigiendo el respeto de los derechos humanos. Además de la cita imprescindible que es la manifestación estatal, convocada este año para el 4 de julio, porque lo que no se debe olvidar es que estos días siguen siendo una reivindicación.

RECOMENDADO: Descubre Chueca, el barrio donde todo es posible

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Planes para vivir el Orgullo en Madrid 2026

Soplar las velas con LGBT@Work

Soplar las velas con LGBT@Work
Soplar las velas con LGBT@Work
IE Out & Allies Club

En los encuentros LGBT@Work se habla de diversidad, igualdad e inclusión en el mundo de los negocios. Y no, no es algo nuevo para ellos. Esta conferencia lleva celebrándose 20 años y es la más longeva de su tipo en Europa. Se caracteriza por reunir a líderes empresariales para hablar de tendencias emergentes, nuevas oportunidades para crecer y compartir ‘best practices’. Toda una oportunidad, además, para hacer networking. Y sí, las velas por estas dos décadas de vida las soplarán en Madrid el día 25 de junio (16.30 h) en la IE Tower. Puedes registrarte ya a través de su página web.

Pasarse por el Institut Francés

Pasarse por el Institut Francés
Pasarse por el Institut Francés
15 pruebas de amor

El Institut Francés también participará en la celebración del Orgullo Gay en Madrid con la programación de distintas propuestas culturales vinculadas con la comunidad LGBTQIA+. Habrá música, literatura, cine y artes escénicas. Así, proyectarán la película '15 pruebas de amor' (11 de junio), que además contará con la presencia de su directora, Alice Douard, y de la actriz protagonista, Ella Rumpf. Coincidiendo con el Día de la Música, la fiesta correrá a cargo de la programación musical del colectivo Divino, que ha previsto que el 20 de junio haya sesiones de DJ, performance Drag y mucho reguetón y perreo. El 26 de junio, será el turno para el cabaret y el teatro musical de Miguel-Ange Sarmiento y su espectáculo 'Diferente', protagonizado la drag queen Carolina.

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Presumir de pluma y de mascota

Presumir de pluma y de mascota
Presumir de pluma y de mascota
plumas y patitas, orgullo madrid

Plumas y Patitas el evento solidario con el que se visibiliza el respeto por los animales y la lucha contra su maltrato vuelve un año más al Orgullo. Será el 28 de junio (20 h) en la plaza de Pedro Zerolo y habrá mercadillo solidario, photocall y un desfile de mascotas adoptadas. Y quizá te estás preguntando si tú, que no tienes animalitos en casa, puedes dejarte caer por este evento. Ya te decimos que sí y que hasta a lo mejor te enamoras de alguno de los animalitos y acabas dándole una vida feliz.

Disfrutar de la actuación del Coro de hombres gays de Madrid

Disfrutar de la actuación del Coro de hombres gays de Madrid
Disfrutar de la actuación del Coro de hombres gays de Madrid
Coro de hombres gays de Madrid

El Coro de hombres gays de Madrid estrenará en plena celebración del Orgullo Gay su nuevo espectáculo, 'Bailemos', con el que aprovecharán, de paso, para dar por inaugurada la temporada estival. Será el día 29 de junio en el Teatro Fígaro y su repertorio estará lleno de esos éxitos del verano que llevamos bailando desde el año 2010. Se escuchará a Ricky Martin, a Marc Anthony y a Juan Magán, sí; pero después, nos traerán de vuelta al presente para cantar por Rosalía, Aitana o Ana Mena. Habrá casi de todo: pop, ritmos latinos, otros más urbanos, hits que subieron a lo más alto de las listas de éxitos, temazos de fiestas…

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Calentar motores con el Orgullo de Barrio

  • Qué hacer
  • Centro
Calentar motores con el Orgullo de Barrio
Calentar motores con el Orgullo de Barrio
Ayuntamiento de Madrid

Chueca se convierte en el centro de esta reivindicación festiva y lo hace incluso antes de que arranque oficialmente MADO. Es lo que se conoce como Orgullo de Barrio, una semana en la que los propios comercios, restaurantes y bares de la zona promueven conciertos, fiestas, rutas gastronómicas y distintas iniciativas culturales, artísticas y lúdicas. Una propuesta que arrancó como un ir calentando motores, pero que, con el tiempo, ha ganado entidad propia y generado todavía más movimiento en el barrio. El de este año tendrá lugar del 25 al 30 de junio.

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No perderse el pregón

  • Qué hacer
  • Chueca
No perderse el pregón
No perderse el pregón
Juan Tejada

El pregón, ese momento en el que se den por iniciados oficialmente los actos del Orgullo, ya tiene fecha de celebración: será el 1 de julio. Respecto al lugar, no hay sorpresa. Un clásico: la plaza de Pedro Zerolo. Allí, a las 20 h, La Plexy volverá, un año más, a inaugurar el escenario para dar el pistoletazo de salida a todos los actos y celebraciones. Habrá que esperar, eso sí, un poco más para saber qué otras voces la acompañarán en un momento tan especial.

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En sus tacones... ¡y a correr!

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En sus tacones... ¡y a correr!
En sus tacones... ¡y a correr!
carrera de tacones, orgullo madrid

Cada año, la calle Pelayo se convierte en el escenario de lo que ya es un clásico de las Fiestas del Orgullo: la carrera de tacones, una de las competiciones más divertidas que podrás presenciar y también de las más peligrosas para los tobillos de los corredores. La prueba consiste en calzarte unos taconazos (de hasta 15 centímetros), de esos que hacen que el suelo se sienta bien lejos y lanzarte a correr a lo largo de la calle. Por el camino, y antes de llegar a la meta, puedes pararte en los puestos de avituallamiento de la prueba. Eso sí, no esperes encontrar agua o barritas energéticas: aquí, lo que proporcionan son vestidos y pintalabios. Porque lo que cuenta es llegar a la meta, sí; pero, sobre todo, hacerlo divina. Este 2026, la carrera será el 2 de julio a partir de las 18 h.

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Formarse e informarse en Madrid Summit

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Formarse e informarse en Madrid Summit
Formarse e informarse en Madrid Summit
MADO

El Madrid Summit es la conferencia internacional por los derechos humanos que se organiza cada año desde 2017 en el marco de las celebraciones del Orgullo. Se trata de una jornada, que este 2026 tendrá lugar el 3 de julio, de 9.30 a 18 h. En este espacio de reflexión se programan charlas, encuentros, debates y conferencias que giran en torno a la realidad que viven las personas LGTBIQA+. Este año Madrid Summit busca generar un espacio de aprendizaje, intercambio y acción colectiva frente a los desafíos globales que afronta el colectivo. Se celebrará en las Oficinas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en España (Paseo de la Castellana, 46)

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Elegir a Mr. Gay España

Elegir a Mr. Gay España
Elegir a Mr. Gay España
Juan Tejada

Es uno de los eventos que más expectación generan durante la celebración del Orgullo en Madrid. Además de conocer al ganador de Mr. Gay España, este acto también sirve para visibilizar las situaciones tan diferentes que vive el colectivo a través de las historias de los finalistas que representan a cada comunidad autónoma. La gala de la final se celebrará el 3 de julio en Plaza de España.

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Sacar a pasear vuestros gorgoritos en el Karaoke Q+

Sacar a pasear vuestros gorgoritos en el Karaoke Q+
Sacar a pasear vuestros gorgoritos en el Karaoke Q+
Círculo de Bellas Artes

El Karaoke Kuir del Círculo de Bellas Artes vuelve un año más. Lo hará el 3 de julio (19.30) en su sala María Moliner, con esa terraza con vistas a la Gran Vía perfecta para lanzar al aire de Madrid tonos bien conseguidos, graznidos varios y desafines gloriosos. La entrada es gratuita y las invitaciones pueden reservarse a través de la web del Círculo. Y por supuesto, aquí todo el mundo es más que bienvenido (“folclóricas con bata de cola, finolis despechadas de la canción ligera, superheroínas de mercadillo, señoras-bien con voz de cazalleras, gargantas profundas e incendiarias, putones verbeneros, gatas bajo la lluvia ácida, bolleras con alma de vocoder, travestis conceptuales, artistas del lipsync, anarcosindicalistas enamoradas, heterobásicas en busca de redención…”, enumeran en su web).

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Atreverse con el Loco Bongo Especial Pride

Atreverse con el Loco Bongo Especial Pride
Atreverse con el Loco Bongo Especial Pride

Y si decimos atreverse es porque para esta edición la gente de Loco Bongo llega pisando fuerte. Aseguran que será más salvaje, más libre y todavía más sin filtros. Tanto que no se permitirá el uso de móviles... Este espectáculo se caracteriza por estar inspirado en los concursos de televisión de los 90, aunque con más descaro y, en este caso, con situaciones subidas de tono, dinámicas atrevidas y momentos que no se dan habitualmente… ¿Te animas? Será el 3 de julio en la Sala BUT.

Reivindicar desde la Manifestación

  • Qué hacer
  • Castellana
Reivindicar desde la Manifestación
Reivindicar desde la Manifestación
Juan Tejada

Aunque muchos lo asocien únicamente con la fiesta y la diversión, no ha perdido su carácter reivindicativo y este año el Orgullo de Madrid 2026 volverá a congregar a millones de personas para desfilar por las calles de la ciudad en una manifestación exigiendo igualdad de derechos para el colectivo LGBTIQ+. El acto central del Orgullo más grande de Europa tendrá lugar el sábado 4 de julio y saldrá a las 19 h de Atocha para dirigirse hasta Colón, donde se leerá el manifiesto final. Bajo el lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, se exigirá el desarrollo efectivo de las normativas ya aprobadas, que se llegue a un Pacto de Estado contra los discursos de odio, una ley que penalice con cárcel las pseudoterapias de conversión, el reconocimiento de los derechos intersex y de las personas no binarias, el respeto y seguridad en todos los ámbitos, especialmente el sanitario y el laboral, donde las personas LGTBI+ siguen sufriendo agresiones; y la erradicación del ‘sexilio’ (situación por la que muchas personas LGTBI+ se ven obligadas a dejar su hogar por la lgtbifobia).

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Asistir a un concierto de videojuegos

Asistir a un concierto de videojuegos
Asistir a un concierto de videojuegos
Círculo de Bellas Artes

Los videojuegos también se escuchan y la prueba son los conciertos que ofrece la Video Game Arts Orchestra. Para este en concreto, que se celebrará el día 4 de julio (18 h) en el Círculo de Bellas Artes, han seleccionado las bandas sonoras de los títulos que han contribuido a representar al colectivo en LGBTQIA+ en el mundo videojuego. Se escucharán acordes que nos transporten directamente hasta los universos de Mass Effect, Dragon Age: Inquisition, Fable II, League of Legends, The Witcher o Assassin’s Creed. Las entradas, que pueden adquirirse desde 23 €, están disponibles en la web del Círculo.

Vivir la gran fiesta del Orgullo en Parque Warner

Vivir la gran fiesta del Orgullo en Parque Warner
Vivir la gran fiesta del Orgullo en Parque Warner
Parque Warner

Los colores del arcoíris tomarán el Parque Warner del 22 de junio al 5 de julio. La han bautizado como su Pride Week y se han propuesto que la inclusión y la diversidad estén más presentes que nunca en sus visitas. También la fiesta. Para ello, tirarán de decoración y han preparado una programación en la que el plato fuerte será su 'Superstars of Pride Parade', el desfile que recorrerá las calles del parque. Y sí, los Looney Tunes también participarán en esta iniciativa. De hecho, les han diseñado unos trajes pensados para esta semana. Ah, cuando pasees por el parque abre bien los ojos: han habilitado photocalls temáticos para que no te vayas sin tu foto y también organizarán encuentros para que los asistentes puedan conocer a sus personajes favoritos.

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No perderse las fiestas de Fulanita de Tal

No perderse las fiestas de Fulanita de Tal
No perderse las fiestas de Fulanita de Tal
Fulanita de Tal

Fulanita de Tal vuelve a organizar la fiesta lésbica más famosa del Orgullo, Fiesta Les Official Pride. Será el día 4 de julio en la Sala Zenith. Tenemos una mala noticia y otra buena. La mala es que para esta fiesta ya no quedan entradas. La buena es que tienes alternativa: el Travesura Club by Fulanita. Pride Edition. También organizada por Fulanita de Tal, aquí se baila reguetón old school, suenan los hits que más te gustan y se tira mucho de nostalgia millennial. ¿La fecha? La misma: 4 de julio. ¿Hora? De 00 h a 7 h. ¿El lugar? La Sala Vanity, en el número 3 de la calle Miguel Ángel. Pincharán Anita Fermosel, Delva y Mara Love y sí, todavía quedan entradas (22 € más gastos de gestión), pero no muchas. Corre, que vuelan. .

Disfrutar de la variedad programada en el escenario de Plaza de España

  • Música
Disfrutar de la variedad programada en el escenario de Plaza de España
Disfrutar de la variedad programada en el escenario de Plaza de España
Monsieur Periné.

El escenario de Plaza de España va a estar atareado en esta edición del Orgullo. Así, comenzará a sonar el jueves 2, con artistas como Monzo sobre el escenario para participar en la gala de PrideVisión. El viernes 3, será el turno para la celebración de Mr. Gay España, donde por fin se dará a conocer al ganador de este certamen. Y el día 4, no podía faltar un clásico ya de este espacio: el Orgullo Latino, donde, de momento, se ha confirmado la actuación de Monsieur Periné. Y sí, habrá Gala de Clausura, con un fiestón el 5 de julio ante el que tenemos sentimientos encontrados: queremos que llegue, pero no queremos que se acabe. En ella, entre otras, podremos disfrutar de actuaciones como la de la artista británica Meek.

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Vivir el arte como motor de transformación social

  • Arte
Vivir el arte como motor de transformación social
Vivir el arte como motor de transformación social
Muestra T

Que el arte puede ayudar a cambiar las cosas es un hecho del que algo saben en el Orgullo de Madrid, donde cuentan con su propio festival cultural ‘Muestra T’. Este 2026 cumple 20 años y para los meses de junio y julio ha diseñado una programación diversa y valiente que va desde el teatro hasta las exposiciones, pasando por conciertos, talleres, performances, proyecciones…

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Recorrer el Thyssen con otros ojos

Recorrer el Thyssen con otros ojos
Recorrer el Thyssen con otros ojos
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

‘Amor diverso’ es el recorrido temático que nos propone el Museo Thyssen para acercarnos a algunas de las obras de su colección poniendo el foco en iconos, personajes o temas vinculados al colectivo LGTBI y que no han sido objeto de excesiva visibilidad a lo largo del tiempo. Este itinerario, que sigue el orden cronológico de la colección, es un viaje que nos permite armar un universo de sensibilidades, identidades y deseos fuera de la norma a través del arte. En esta propuesta, nos pararemos ante obras como el ‘Retrato de un joven como san Sebastián’, de Bronzino; ‘Hércules en la corte de Onfalia’, de Hans Cranach; ‘Amazona de frente’, de Édouard Manet; ‘Desnudo’, de Marc Chagall; o ‘Retrato de George Dyer en un espejo’, de Francis Bacon.

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Celebrar palomitas en mano

  • Cine
Celebrar palomitas en mano
Celebrar palomitas en mano
Retrato de una mujer en llamas.

El cine LGBTI constituye casi un género en sí mismo. Historias que han experimentado una importante evolución a lo largo de las últimas décadas, desde los estereotipos con que se retrataba a las personas homosexuales en la década de los 80 hasta la actualidad, con una variedad prácticamente infinita de temáticas. Esta es una selección de películas LGTBI cuyas tramas nos llevan desde el siglo XVIII hasta la actualidad para sumergirnos en historias de lucha, de aceptación, de descubrimiento y de vida.

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