Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Madrid oso

Una ruta por el Madrid más 'oso'

Repasamos las razones por las que Madrid es la capital mundial osuna y los restaurantes y locales de fiesta donde encontrar a esta peluda comunidad gay

Escrito por David Farrán de Mora
Colaborador: Time Out Madrid editors
Publicidad

Dentro del mundo gay madrileño existe una gran diversidad, y hay todo tipo de tribus urbanas que tienen su códigos propios y actúan de una determinada manera. Una de ellas son los llamados ‘osos’. Llevan en la escena gay desde mediados de los 90 y su aspecto es inconfundiblemente homo, a pesar de parodiar la estética más hetero y masculina: barba, vello salvaje, cabeza rapada o calvicie a lo Juanjo Menéndez (actor de los años 70 icono del 'male pattern baldness'), músculos y grasa, tripa... y vestidos al estilo 'lumberjack' (leñador working class) a la manera ibérica, reinterpretando lo hípster de manera bizarra. De ser los más descuidados han pasado a ser reyes del postureo tanto en la calle y en los planes que hacen como en Internet y los osos en Madrid son famosos por su gusto por la vida nocturna madrileña.

Madrid es una de las capitales de su reino, que atrajo a fotógrafos internacionales como Blake Littile (LA) para retratarlos en su libro ‘Work’, cuya portada es un oso español: el modelo Israel Guerra. La cantidad de bares de osos en Madrid, la existencia de locales de sexo, el buen clima y la comida contundente hacen que eventos como el Mad Bear (este 2026, del 3 al 10 de diciembre) congreguen a cientos de osos de todo el mundo en busca de este paraíso osezno. A continuación os ofrecemos una pequeña guía del Madrid ‘oso’, que no excluye a chasers (chicos delgados admiradores de los peludos), ni a mujeres (atraídas por este halo de masculinidad fake).

Bares y restaurantes
Dónde salir
Razones para una visita

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Bares y restaurantes

La Perejila

  • La Latina
  • precio 2 de 4
La Perejila
La Perejila

Uno de los templos de los osos para tapear por La Latina. Esta taberna de estilo folclórico tiene una carta de comida española muy recomendable: salmorejo cordobés, albóndigas de ternera en salsa, tosta de morcilla de Burgos con alioli tostado, croquetas, tosta templada con uvas y almendras... y muy buenos vinos. Es decir, comida contundente y de calidad. El paraíso para llenar las panzas osunas. Y es gay friendly. Los domingos funciona como "before" de los bares gays de la calle Calatrava.

Leer más

Gula Gula

  • Cocina Internacional
  • Barrio de las Letras
  • precio 2 de 4
Gula Gula
Gula Gula
Gula Gula

Si de lo que se trata es de encontrar contundencia en la comida, entonces un buffet tiene todas las de ganar. Si además, le sumamos barra libre en la bebida y espectáculo, a ser posible de drags, sobre el escenario, entonces el éxito está prácticamente garantizado. Y, por suerte, eso es precisamente lo que ofrece Gula Gula, un restaurante con espectáculo cerca de Gran Vía (calle Preciados, 46). Aquí, hay opciones para todo el mundo (vegetarianos y veganos, amantes del fast food, healthies, amantes de los tópicos gastronómicos…). Sobre el escenario, humor, cabaret, drag queens performando a lo grande…

Leer más
Publicidad

Melo’s

  • Bares de tapas
  • Lavapiés
  • precio 1 de 4
Melo’s
Melo’s

Mesón gallego famoso por sus gigantes "Zapatillas" (grasientos bocadillos de pan tostado en aceite con queso de tetilla y lacón tamaño extra large), croquetas, lacón, chorizo... y demás viandas del norte.  Cambiaron de dueños, pero los nuevos conservan las recetas de sus propuestas más famosas. Los osos suelen ir allí para cenar antes de ir de copas por los bares de Lavapiés. 

Leer más

Dónde salir

Hot Bar

  • Clubs
  • Chueca
Hot Bar
Hot Bar
Hot Bear's Bar Madrid

Lleva más de 20 años abierto y tiene el mérito de ser el primer bar de osos de Madrid, cuando nadie daba un duro por  su estética. Es como un Cheers del mundo oso, en el que todos se conocen, con camareros  guapos y buenos dj´s de música de los 80, funky, techno con un gusto por encima de la media. Además es sede no oficial de "cross dressing",  pues de vez en cuando se ven señores maduros vestidos de señora, y no en plan drag, sino en plan Jeffrey Tambor en 'Transparent'. La decoración es con peluches de ositos, y demás parafernalia ad hoc. Cuenta con un discreto cuarto oscuro en la parte de abajo. Ah y las mujeres son bienvenidas también.

Leer más

Zarpa Madrid

  • Chueca
  • precio 1 de 4
Zarpa Madrid
Zarpa Madrid

Es uno de los bares más populares del mundo oso. Decorado al más puro estilo de los bares de osos de Los Ángeles o San Francisco, es frecuentado por gente con ganas de diversión y ligoteo. Siguen con la fórmula de poner vídeos musicales de lo más gay, al estilo de Rupaul Drag Race, Britney, Madonna, Lady Gaga, pero se atreven con rap queer como Cazwell o Big Deeper. Editan también un calendario solidario con atractivos modelos en cada uno de sus meses.

Leer más
Publicidad

El 12 Club

El 12 Club
El 12 Club
El 12 Club

En El 12 Club todo el mundo es más que bienvenido, aunque abunda un público tirando a barbudo y de cuerpos grandes. En la pista, música de la que hace imposible que pares de bailar: a ratos pop, a ratos tirando más a house e, incluso, algo de techno y hasta de funky. Distintos DJs van pasando por su cabina para encargarse de que la fiesta siempre se mantenga en todo lo alto y es frecuente que programen noches temáticas como el Fetish Social, eventos como el Tombolón Maricón o que tengan hasta exposiciones.

Mad Daddy Club

Mad Daddy Club
Mad Daddy Club
Mad Daddy Club

Maduritos, osos y admiradores conforman el grueso del público que acude a este local donde suelen programarse sesiones en las que es posible escuchar y bailar música de distintas épocas (gusta especialmente la de los 70, los 80 y los 90). Bien famoso se ha hecho ya su Daddy Bingo, en el que los jueves y domingos se une lo mejor del bingo (es decir, los premios que puedes ganar y las risas que te puedes echar) con actuaciones en directo de sus reinas (Donna Mercadonna, Ricki Montiel, Francheska…)

Publicidad

Barbanarama

  • Chueca
  • precio 1 de 4
Barbanarama
Barbanarama

En Barbanarama son bienvenidos los osos, pero también chicas, trans, drags, twinks (jóvenes delgados con pluma) sin importarles esa tendencia de la masculinidad fake que se ha instalado en Chueca, y sobre todo en el colectivo de los osos. Es un local muy divertido, con vocación pop y queer. La música es también de videoclips de los temas gays más recalcitrantes, pasando por el pop español, las divas rosas y algo de indie rosa. Es frecuentado por cubs (ositos jóvenes o cachorros), "viejovenes rosas" y alguna que otra "mariliendre" (las amigas de los gays).

Leer más

Bears Bar

  • Chueca
  • precio 1 de 4
Bears Bar
Bears Bar

Este bar es de los más obvios para la comunidad bear: el nombre, el logo y sus asiduos son 100% oso, con la bandera y un oso con madroño incluido. Normalmente los más fieles superan los 90 kg, y lucen sin complejos sus lorzas, y sus barbas descuidadas ataviados con camisas de cuadros y vaqueros del Primark. Es el reducto más radical del mundo ‘bear’ y sus gruesas paredes están cubiertas con arte ‘bear’.

Leer más

Razones por las que deberías visitarla

Razones que hacen de Madrid la capital mundial osuna:

Razones que hacen de Madrid la capital mundial osuna:
Razones que hacen de Madrid la capital mundial osuna:

-La diversidad del barrio gay oficial, Chueca, y de los nuevos barrios gays alternativos como Lavapiés, La Latina, Vallecas, Malasaña o Justicia.

-El culto a la comida y a las tapas de Madrid, con más bares por metro cuadrado que cualquier ciudad americana o europea. En Madrid atiborrarse a comer y beber no es políticamente incorrecto.

-Madrid es una ciudad sexual y existen bares gays con cuarto oscuro y clubs privados legales de sexo. A la altura de Berlín, sino por encima.

-En Madrid sobrevive el cruising (ligar en la calle), una de las actividades favoritas del mundo oso. Porque al oso le gusta estar salvaje y en el exterior.

-Los bares de osos en Madrid están todos a poca distancia y se puede hacer una ruta desde muy pronto en la tarde hasta muy tarde en la madrugada. Toda la 'disneylandia gay' está a tiro de piedra.

-Mientras en ciudades de Europa y América a las 3 de la mañana ya no hay locales donde ir, en Madrid la juerga sigue como mínimo hasta las 6 de la mañana.

-Se bebe mucho y bien. La calidad del alcohol en los bares suele ser buena, y las copas aquí van el doble de cargadas que en el extranjero. Y beber es algo que los osos hacen.

-La barba osuna está de moda en Madrid, y existen barberías especializadas para este colectivo como Bearbero, o Barbers Crew, que aparte son como un club social de osos.

-Los fastos gay en Madrid lo son por todo lo alto y tanto el Mad Bear como el Orgullo son eventos de peregrinación de gays de todo el planeta atraídos por la libertad que se respira en Chueca.

Recomendado
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.