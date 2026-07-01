Una ruta por el Madrid más 'oso'

Repasamos las razones por las que Madrid es la capital mundial osuna y los restaurantes y locales de fiesta donde encontrar a esta peluda comunidad gay

Dentro del mundo gay madrileño existe una gran diversidad, y hay todo tipo de tribus urbanas que tienen su códigos propios y actúan de una determinada manera. Una de ellas son los llamados ‘osos’. Llevan en la escena gay desde mediados de los 90 y su aspecto es inconfundiblemente homo, a pesar de parodiar la estética más hetero y masculina: barba, vello salvaje, cabeza rapada o calvicie a lo Juanjo Menéndez (actor de los años 70 icono del 'male pattern baldness'), músculos y grasa, tripa... y vestidos al estilo 'lumberjack' (leñador working class) a la manera ibérica, reinterpretando lo hípster de manera bizarra. De ser los más descuidados han pasado a ser reyes del postureo tanto en la calle y en los planes que hacen como en Internet y los osos en Madrid son famosos por su gusto por la vida nocturna madrileña.

Madrid es una de las capitales de su reino, que atrajo a fotógrafos internacionales como Blake Littile (LA) para retratarlos en su libro ‘Work’, cuya portada es un oso español: el modelo Israel Guerra. La cantidad de bares de osos en Madrid, la existencia de locales de sexo, el buen clima y la comida contundente hacen que eventos como el Mad Bear (este 2026, del 3 al 10 de diciembre) congreguen a cientos de osos de todo el mundo en busca de este paraíso osezno. A continuación os ofrecemos una pequeña guía del Madrid ‘oso’, que no excluye a chasers (chicos delgados admiradores de los peludos), ni a mujeres (atraídas por este halo de masculinidad fake).

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.