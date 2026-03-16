Una década después de abrir sus puertas, y con una sutil mudanza de por medio que ha supuesto un cambio a mejor en todos los sentidos, el proyecto personal de Mario Payán pasa ahora por su mejor momento. Considerado uno de los restaurantes japoneses más auténticos de Madrid, el codiciado Kappo (2 soles Repsol) hoy cuenta con una imponente barra omakase –donde le acompañan los itamae Alejandro González y Borja Gorostiza– con capacidad para 21 comensales y un comedor para otros 22 que también van a tener la oportunidad de disfrutar una experiencia única en la capital con la más alta (y pura) cocina nipona como protagonista. El chef, con más de 30 años de experiencia, sigue siendo uno de los grandes referentes para los amantes de los nigiris, coronados siempre con pescado (con algo de maduración) y marisco de la mejor calidad que él mismo selecciona cada madrugada. Pero en su menú degustación también encontramos platos tan acertados como la cococha de bacalao con pilpil de miso dulce o el dumpling de calamar con longaniza de cerdo. Redondean la propuesta una bodega –custodiada por Alberto Juzgado– con más de 500 referencias (incluyendo más de 40 sakes), y una exclusiva carta de cócteles de autor de inspiración japonesa que comparten protagonismo con una cuidada oferta de whiskies en su Whisky Club, el espacio donde la experiencia se prolonga hasta que el cuerpo aguante.