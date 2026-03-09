OME es concebido por sus responsables como un taller gastronómico que propone disfrutar de una experiencia sin igual en tres espacios diferentes: un coqueto salón con vistas a la calle, donde se come de carta y con capacidad para 20 comensales; una barra en la que Ortiz y su fiel escudero Maarten Van Nieuwburg ofrecen cada noche un menú de 6 pases (100€) para un máximo de 6 clientes; y la mesa del chef, donde el nivel de disfrute –para los 6 afortunados que hayan conseguido– roza el máximo permitido. En este caso hablamos de 8 pases (120€) que vienen a poner en valor una cocina mexicana contemporánea que encuentra en el maíz a ese eje cultural y técnico que inspira todas las elaboraciones.
MARZO 2026. Algunos restaurantes entran en esta lista en constante renovación al tiempo que otros salen o se consolidan. No hay orden establecido. No tiene por qué ser mejor el puesto 2 que el 16. Cada una de estas 50 direcciones puede ser igual de emocionante y atractiva según la situación, el momento, el presupuesto... Un escaparate donde caben algunas estrellas Michelin, chefs insultantemente jóvenes, alguna casa de comidas de nuevo cuño, japoneses, casquería de altos vuelos, gastronomía peruana, francesa o afrancesada, vasco-navarra, brasas... y nunca nunca puede faltar un italiano. Tenemos todo el 2026 para reservar aquí y allá, para comer y beber en una mesa con mantel de hilo o sin mantel, en una cómoda silla acolchada, un taburete alto o una barra pero, sea como sea, hagámoslo en buena compañía.
Al tiempo que esta primavera hablaremos de algunas de las aperturas más interesantes que llegan a nuestras calles como El Campero, Los Gabrieles... este listado tendréis siempre direcciones infalibles que conocemos de primera mano y que refleja buena parte del actual panorama de la restauración en Madrid que va desde grandes grupos de restauración con un interiorismo de relumbrón hasta puestos de mercado.