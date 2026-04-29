En Madrid siempre hay ganas de salir y de salir a cualquier hora. Para tomarse unas cañas o conocer esa nueva coctelería que te han chivado, ese bar de vinos del que muchos hablan... Vamos refrescándolo periódicamente con aperturas recientes (y eliminando los que cierran) para que estés al día pero nuestro listado de los 50 mejores bares de Madrid se nos va quedando corto. Cuenta con representantes para todos los gustos. Algún icono tabernario de la ciudad, varias coctelerías, wine bars, locales con cerveza artesana, barras modernas... Lo que se dice siempre: no están todos los que son, pero sí son todos los que están.

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