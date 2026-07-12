Un bocadillo Kimchi Chicken (13,50 €) de Grab
La panameña Madeleine Martin y el francés Emerik Minost son la pareja de moda en Malasaña desde que abrieron su sandwichería gourmet. Y es que a Grab le bastaron apenas unos días para conquistar a sus vecinos gracias a una carta no muy extensa pero llena de sabores internacionales que funcionan de maravilla con los panes (ciabatta, baguete y brioche) que elabora diariamente un obrador francés. De entre todo su arsenal hay que destacar el Kimchi Chicken, que es el más demandado de todos desde que abrieron el local el pasado mes de marzo. En este caso hablamos de un pan de ciabatta que contiene una mezcla de pollo, kimchi, queso cheddar y mayonesa de lima. Sí, el típico bocata crujiente y sabroso que lo tiene absolutamente todo y que muchos, a pesar del precio, lo prefieren al típico menú del día del bar de al lado de la oficina. Es más, tuvo tanto éxito que decidieron sacar el Kimchi Melt, que es la versión vegetariana (sin pollo), para que pudiera probarlo todo el mundo. Otros sándwiches de Grab igual de recomendables son el Lobster Roll (solo disponible los fines de semana), Chicken Vodka (pan baguette, pollo en salsa vodka, straciatella, pesto), Roast Beef Pepper Sauce (pan ciabatta, roast beef, rúcula, cebolla encurtida, salsa a la pimienta), Onion Soup (pan brioche, cebolla caramelizada, queso mozzarella, cebollino) y Meatball (pan baguette, albóndigas en salsa de tomate, queso mozzarella, parmesano, chimichurri).