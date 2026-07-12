Hay propuestas para todos los gustos, ideas para esos días en los que os apetece comer bien sin gastaros mucho dinero. Son recetas con precios muy ajustados, y más aún teniendo en cuenta los números que está alcanzando la inflación, los precios de los alimentos. Se trata más bien de un plato único, un bocado rápido como los tiempos que corren, algo que resulte atractivo y más que apetecible. ¿Dónde comer bien y barato en Madrid? Vamos con varios restaurantes y pistas más allá de ese kebab que tienes debajo de casa. Otro día ya iremos a comer a ese local de moda del que habla todo el mundo.

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