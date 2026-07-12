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Madrid

Plato de Culto Kebab
Culto Kebab | Culto Kebab
Culto Kebab

Comer muy barato en Madrid: pistas callejeras, rápidas, buenas...

Los mejores bares y restaurantes baratos de la ciudad. Os damos muchas opciones para salir doblemente satisfecho

Gorka Elorrieta
Escrito por Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
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Hay propuestas para todos los gustos, ideas para esos días en los que os apetece comer bien sin gastaros mucho dinero. Son recetas con precios muy ajustados, y más aún teniendo en cuenta los números que está alcanzando la inflación, los precios de los alimentos. Se trata más bien de un plato único, un bocado rápido como los tiempos que corren, algo que resulte atractivo y más que apetecible. ¿Dónde comer bien y barato en Madrid? Vamos con varios restaurantes y pistas más allá de ese kebab que tienes debajo de casa. Otro día ya iremos a comer a ese local de moda del que habla todo el mundo.     

RECOMENDADO: Lo más nuevo e interesante para comer y beber en Madrid

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Pistas para comer bien, barato y rápido en Madrid

Un bocadillo Kimchi Chicken (13,50 €) de Grab

Un bocadillo Kimchi Chicken (13,50 €) de Grab
Un bocadillo Kimchi Chicken (13,50 €) de Grab
Grab

La panameña Madeleine Martin y el francés Emerik Minost son la pareja de moda en Malasaña desde que abrieron su sandwichería gourmet. Y es que a Grab le bastaron apenas unos días para conquistar a sus vecinos gracias a una carta no muy extensa pero llena de sabores internacionales que funcionan de maravilla con los panes (ciabatta, baguete y brioche) que elabora diariamente un obrador francés. De entre todo su arsenal hay que destacar el Kimchi Chicken, que es el más demandado de todos desde que abrieron el local el pasado mes de marzo. En este caso hablamos de un pan de ciabatta que contiene una mezcla de pollo, kimchi, queso cheddar y mayonesa de lima. Sí, el típico bocata crujiente y sabroso que lo tiene absolutamente todo y que muchos, a pesar del precio, lo prefieren al típico menú del día del bar de al lado de la oficina. Es más, tuvo tanto éxito que decidieron sacar el Kimchi Melt, que es la versión vegetariana (sin pollo), para que pudiera probarlo todo el mundo. Otros sándwiches de Grab igual de recomendables son el Lobster Roll (solo disponible los fines de semana), Chicken Vodka (pan baguette, pollo en salsa vodka, straciatella, pesto), Roast Beef Pepper Sauce (pan ciabatta, roast beef, rúcula, cebolla encurtida, salsa a la pimienta), Onion Soup (pan brioche, cebolla caramelizada, queso mozzarella, cebollino) y Meatball (pan baguette, albóndigas en salsa de tomate, queso mozzarella, parmesano, chimichurri). 

Un chori gaucho en La Choripanería por 12,50 €

Un chori gaucho en La Choripanería por 12,50 €
Un chori gaucho en La Choripanería por 12,50 €
La Choripanería

Hace ya cuatro años que este negocio fundado por argentinos llegó a Madrid con el objetivo de hacer muy felices a aquellos que siempre han echado en falta unos buenos choripanes en la capital. Durante mucho tiempo, su sede de Lavapiés fue el único local que servía en exclusiva el famoso bocadillo de chorizo criollo argentino que aquí es el protagonista de una carta en la que también se incluyen platos típicos de Argentina como carnes a la parrilla, milanesas, empanadas o la famosa provoleta. Lo que te proponemos es que en tu primera visita le des una oportunidad a sus choripanes, elaborados con chorizos 100% caseros y siguiendo una receta propia. Dentro de la amplia variedad de salsas para acompañarlos se encuentra el popular chimichurri (obviamente casero), que es precisamente la que viene con nuestra referencia favorita. Se llama Chori Gaucho, va entre dos rebanadas de pan y, además de esta salsa, lleva queso fundido. Es sin duda el mejor plan para los que siempre disfrutan en la clásica parrilla de barrio donde siempre hay barullo. Porque eso es señal de que se come bien.

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Un po’boy de pollo frito (11,55 €) en Gulah

Un po’boy de pollo frito (11,55 €) en Gulah
Un po’boy de pollo frito (11,55 €) en Gulah
Gulah

Otro planazo con tintes de comida callejera para zampar con las manos. Para pringarse feliz. Se llama Po'Boy y llega a ritmo de jazz directo de Nueva Orleans a Arturo Soria. El nombre original viene de 'poor boy' porque era lo que se podían permitir los chavales sin recursos. Así que tenemos otro bocata, de pan alargado entre un brioche y una baguette, a precio económico. Los hacen en el recién abierto Gulah (Arturo Soria, 198) y tienen una decena de versiones. Van del pollo frito y las albóndigas caseras a uno de calamares (una interpretación del icono castizo) o el vegetariano. Abren a diario en horario ininterrumpido desde las 13.00 horas y se puede pedir todo vía Glovo.

Un kebab mixto (10,90 €) en Culto Kebab

Un kebab mixto (10,90 €) en Culto Kebab
Un kebab mixto (10,90 €) en Culto Kebab
Culto Kebab

Si sigues echando de menos aquellos kebabs berlineses que te volaron la cabeza en aquel viaje a Alemania, ya va siendo hora de que te saques la espinita. Los puedes encontrar en cualquiera de los locales que tiene Culto Kebab en Madrid: el que abrieron en la zona de Atocha (Paseo de Santa María de la Cabeza, 4) y el que acaba de abrir sus puertas dentro del Mercado de San Leopoldo, muy cerca de Plaza de Castilla. En ambos espacios cuentan con una oferta centrada en döner kebab de ternera, pollo, mixto y vegetariano (lo rellenan con falafel y especias), todos ellos de muy alto nivel y elaborados con un pan artesanal, verduras frescas y unas salsas maravillosas. Toma nota porque te van a encantar las tres: Kräuter (salsa cremosa de hierbas y yogur), Tahini (a base de sésamo, limón y ajo) y Harissa (elaborada con chile, ajo y especias). Se nota que hay un trabajo enorme de investigación detrás de este concepto, de hecho sus creadores se recorrieron Turquía, Budapest y Berlín antes de decidir cómo iba a ser el kebab que iban a ofrecer en su locales y en su servicio de delivery (también hemos comprobado que viajan estupendamente). 

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Un par de baos de 6-7 € en Baovan

Un par de baos de 6-7 € en Baovan
Un par de baos de 6-7 € en Baovan
Baovan

Después de abrir cuatro locales en Valencia, los creadores de ‘la casa de los baos de especialidad’ han decidido traer sus baos artesanos –también ensaladas, gyozas, ramen y wonton) a la capital. En su carta vas a encontrar diez opciones diferentes que combinan sabores y texturas más atrevidas con otras más “convencionales”. Si tuviéramos que quedarnos con dos serían el de pollo limeño (cocinado al estilo peruano y acompañado de cebolla morada, lechuga y crujiente de kikos) y el crujiente de gamba, que lleva verduras teriyaki y mayo kimchi. Pero también hay baos rellenos de pulled pork, pato hoisin, cordero a baja temperatura, panceta glaseada… ¡Cuestión de gustos! Un acierto la salsa coreana de sweet chili y sésamo, tienes que pedir la ración de wonton solo por eso. Completan la oferta varios postres, en los que se mantienen los guiños a Asia, y una carta de bebidas que incluye desde cervezas a vinos naturales. Y una cosa más: merece la pena que vayas a disfrutarlos al local, ya que la oferta allí es más amplia y algunos baos no viajan especialmente bien. 

Un saj de pollo (10,50 €) en Nai

Un saj de pollo (10,50 €) en Nai
Un saj de pollo (10,50 €) en Nai
Nai

Es probable que dejes de comer kebabs y shawarmas durante una temporada cuando pruebes por primera vez los saj que preparan en este restaurante jordano regentado por Mohanad Tahsin (Mo para los amigos). El invento consiste en una especie de wrap que se estira en el momento y se cocina durante apenas segundos en una plancha circular que también se llama saj. Acto seguido se puede rellenar de hummus, haloumi, labneh, falafel, ternera, queso fresco… ¡Y de pechuga de pollo! Y este es precisamente nuestro favorito, que se acompaña de pepino y una espectacular salsa de ajo, aunque lo cierto es que todos los que hemos probado están riquísimos. Esto se debe a que las salsas son caseras y todo está preparado al momento. Si tienes mucho apetito puedes optar por el menú (pagando 4 € más), que lleva patatas fritas y bebidas. Pero nos parece un plan mucho más apetecible ir con varias personas y pedir una ración de hummus, falafel, kebbeh, muhamarah o moutabal para compartir. ¡Todo está de diez y el local no puede ser más auténtico! Además, lo tienes a dos pasos del Retiro, por lo que el plan de pedirlo para llevar es perfecto. 

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Una 4 Formaggi (8,9 €) en Pizza Wallet

Una 4 Formaggi (8,9 €) en Pizza Wallet
Una 4 Formaggi (8,9 €) en Pizza Wallet
Pizza Wallet

Frente a uno, de los mejores cafés de especialidad del barrio, el de Naji, tenéis un local minúsculo (Cardenal Cisneros, 34) donde no dejan de salir, una tras otra, un torrente de pizzas a portafoglio, otra buena pista de acento napolitano para comer por la calle (o en este caso, en la misma plaza de Olavide). De su horno salen a diario cuatro opciones (Margarita, Diavola, Cuatro Quesos y la Tartufina) y una versión especial que cambia periódicamente. El plan lo podéis completar con un final dulce y cerrar con un babà, esponjoso bollo empapado en ron. 

Ración de dumplings de gamba en Dum Dum por 11,25 €

Ración de dumplings de gamba en Dum Dum por 11,25 €
Ración de dumplings de gamba en Dum Dum por 11,25 €
Dum Dum

Cualquiera de sus dumplings que salen a diario del local de los hermanos Kéril y Yerai Gómez merecen todo nuestro respeto. Pero hay uno que nos conquistó desde la primera vez que los probamos y que han conseguido incluso mejorar en su versión más reciente. Antes debes saber que la idea de Gamba K-Pop surgió, como todos los productos de Dum Dum, de la búsqueda de sabores sorprendentes pero reconocibles. En este caso, el objetivo era recuperar ese sabor tan clásico y particular del marisco con mayonesa, para intensificarlo y elevarle el umami. Ahora que ya sabes que la gamba –austral, limpia y seleccionada– y la mayonesa –casera y con un toque ahumado por la influencia del kimchi– son los dos pilares de esta empanadilla china. Las gambas se acompañan de repollo hervido y cebolla caramelizada, se macera todo ello en kimchi y el resultado ya te lo puedes imaginar. Se trata de un bocado intenso y con sabor profundo a marisco donde la gamba, con mordida, es la protagonista. Pero lo mejor de todo es esa sensación sedosa, equilibrada y muy adictiva que se queda contigo tras haberlos devorado. A día de hoy ya se han vendido más de 36.000 unidades de una de las estrellas de la carta de Dum Dum. La ración incluye media docena de piezas

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Un bocata de tortilla de patata en La Martinuca por 9,50 €

Un bocata de tortilla de patata en La Martinuca por 9,50 €
Un bocata de tortilla de patata en La Martinuca por 9,50 €
La Martinuca

A estas alturas, poco nuevo vamos a poder decir de las tortillas de patata de especialidad que despachan en La Martinuca, tanto en sus locales como en formato delivery. Tanto sus opciones clásicas (sin cebolla, con cebolla y con cebolla confitada) como las de temporada (ahora mismo tienen de trufa, de pimientos y de sobrasada) están a un nivel altísimo, llegan a casa en perfectas condiciones y todo esto hace que muchos las consideren las mejores de Madrid. Aunque ahora también están en Sevilla o Barcelona. De entre todos sus crujientes bocatas, que se hacen con una especie de mollete de pan de cristal que les abastece un proveedor y que está elaborado con harinas ecológicas, nosotros nos quedamos con el de tortilla de patata con cebolla confitada (cuesta un euro más) porque lo tiene absolutamente todo. En cada bocado vas a poder disfrutar de un contraste de texturas –su tortilla es súper jugosa y el pan cruje– y sabores que te van a hacer jurarle fidelidad eterna a la abuela Martina, que es la culpable de todo esto.  

Una burger pica pollo frito en Poyo Club por 12,90 €

Una burger pica pollo frito en Poyo Club por 12,90 €
Una burger pica pollo frito en Poyo Club por 12,90 €
Poyo Club

Los devotos del pollo frito saben que este local de Malasaña lo borda en cualquiera de sus versiones y formatos. Un dato importante es que los chicos de Poyo Club, para todas sus elaboraciones, usan pata y muslo deshuesado en lugar de pechuga porque le aporta mucho más sabor y jugosidad. También marca la diferencia el hecho de que empanan y fríen las piezas al momento, es algo que se nota en cada mordida y se agradece enormemente. Dicho esto, vamos con nuestro favorito de la carta de este negocio desenfadado creado por varios amigos argentinos. Aunque también nos encanta su katsu sando, y echamos de menos sus katsu nights, te queremos recomendar su Burger Pica Pollo Frito. Básicamente porque es un plato del que nunca te cansas. Y en esto, más allá del pollo picante y del pan empleado, que es un brioche con un dulzor moderado que equilibra perfectamente con el resto del conjunto, tienen mucho que ver los pepinillos (encurtidos en casa), la lechuga, el queso cheddar y la salsa relief.

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Una pastela de pollo en Pastelería Sham por 6,50 €

Una pastela de pollo en Pastelería Sham por 6,50 €
Una pastela de pollo en Pastelería Sham por 6,50 €
Sham

A pesar de estar especializada en cocina sirio-libanesa, este plato de origen magrebí –cuya autoría se la disputan marroquíes y argelinos– es uno de los más demandados en esta pastelería que ya cuenta con tres locales en Madrid. Sus propietarios, Nur Mansour y Ahmad Basmaji, llevan más de 10 años endulzando (aunque también tienen platos salados) la ciudad a través de una cuidada repostería que nos lleva hasta el corazón de Oriente Medio, de Siria para ser exactos. Entre sus creaciones saladas, destacan el kebbe, los fatayer (tienen 7 tipos diferentes), el falafel y varias cremas artesanas que son perfectas para dipear artesanas. Pero lo que nos ha traído, una vez más, hasta su local de Retiro es esa pastela que elaboran con pollo desmenuzado y especiado con pimienta negra , canela, cúrcuma y canela. Además, dentro de esta crujiente pasta filo encontramos un relleno a base de almendras tostadas con azúcar glass y canela. Es una combinación perfecta de dulce y saldo que, según nos cuentan, ha sido capaz de seducir tanto a marroquíes como argelinos residentes en Madrid.

Un hotdog con dos salchichas en Twinners

Un hotdog con dos salchichas en Twinners
Un hotdog con dos salchichas en Twinners
Twinners

Cada día aparecen nuevos sellos de comida callejera para hincarle el diente a algo barato (más allá de un taco mexicano) y seguir. Últimamente vemos que crecen los locales con perritos calientes (¿la nueva y pequeña ola después del kebab gourmet?). Y en ese territorio, enfocado a un público joven que busca más allá del 100 Montaditos, descubrimos Twinners. Han abierto su primer espacio (tanto para comer en el local como para take away) en Chueca, a un paso de Gran Vía (Infantas, 23). Buenos y bien salseados hotdogs (aquí por partida doble) para terminar con un croissant gofre de pistacho.  

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El fried chicken sandwich (9 €) de The Window

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El fried chicken sandwich (9 €) de The Window
El fried chicken sandwich (9 €) de The Window
The Window

Hermanos y residentes en Madrid. Y con un local recién estrenado en una de las plazas más animadas de Malasaña. El barrio que sirve de campo de pruebas para todas esas tendencias gastronómicas claramente urbanas tiene nuevo inquilino. Y no es un fondo de inversión. Aitor y Diego, venezolanos de nacimiento, vienen de experiencias distintas (uno de Le Cordon Bleu y otro de startups tecnológicas) pero confluyen a la perfección en el sello -muy exportable a otras zonas de la ciudad en el futuro- como el que acaban de abrir.

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Menú con gyro en Vira Vira Gyro’s por 12,60 €

Menú con gyro en Vira Vira Gyro’s por 12,60 €
Menú con gyro en Vira Vira Gyro’s por 12,60 €
ERNEST WEBER

El típico kebab griego tiene en Malasaña un lugar de confianza. Tanto en el local de Corredera Alta de San Pablo, como en el Mezebar de Fuencarral, este tipo de comida callejera y esencialmente mediterránea aguarda, además, en el caso de la expresión vira vira, un deseo de buena suerte marítima. El gyro, a partir de carne asada no demasiado especiada, se puede pedir en lavash, pan plano amasado y tostado allí mismo para después formar un wrap, en plato o en box. Estas variantes llevan exactamente lo mismo, costilla de ternera, pollo o falafel, verduras, feta y salsa, pero sin el pan. Las patatas, que en otras ocasiones pueden ir dentro del mismo gyro, se piden aparte o directamente en el menú junto a la bebida. También tienen ensaladas, entrantes tipo humus, raciones de falafel y dolma, más algunos postres como el baklava. Todo casero y a precios decentes. 

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Media zapatilla en Melo's (Moncloa) por 10,70 €

Media zapatilla en Melo's (Moncloa) por 10,70 €
Media zapatilla en Melo's (Moncloa) por 10,70 €
Melo's

Hay fines de semana que no cabe un alfiler. Y eso que su barra metálica, cuando está vacía, parece infinita. Hay rincones pensados para grupos, mesitas por todas partes, contrabarras improvisadas... A dos metros bajo la acera y una gran plancha al fondo, se despliega el templo de la zapatilla más famosa de Madrid. Puedes pedirte media y una caña y ya has comido. También tienen un menú (a unos 12 euros con bebida, pan y postre) con varios primeros y otros tantos segundos a elegir (lacón a la plancha, morcilla de burgos o pimientos). Así esla sucursal del histórico Melo's de Lavapiés en Moncloa (Andrés Mellado, 16). 

Un montado de tortilla de patata en La Tortilla 2.0 por 2,80 €

Un montado de tortilla de patata en La Tortilla 2.0 por 2,80 €
Un montado de tortilla de patata en La Tortilla 2.0 por 2,80 €
Photo by Rafa Elias

Ya no es un secreto sino un hotspot de peregrinación para practicar fast food castizo en plena zona financiera y de shopping. Castizo aunque sea con la vietnamieta Ha y su equipo de cocineras al frente. El montado de tortilla de patata, poco cuajada y sin cebolla, envuelto en papel de plata y listo para llevar en medio periquete (y lo que dure la cola que te toque) se despacha a paladas desde un puesto enano escondido en un pasadizo de la calle Orense. Sin interrupción del desayuno a la comida, la oferta se completa con otros bocatas, como el de tortilla de chorizo, atún con huevo y lechuga, o caballa con pimiento. Pero todos vamos, sin que seamos oficinistas del barrio, a por nuestro pequeño montado rebosante de tortilla reluciente

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Curry verde en Bunny Chao (12 €)

Curry verde en Bunny Chao (12 €)
Curry verde en Bunny Chao (12 €)
GE

Uno de los nuevos sitios ahora mismo más pintones para comer en la parte alta de Lavapiés es este localito de aires callejeros (plantas, ventilador y cartelería exótica). Su curry verde pica sin ser invasivo y que es tan generoso en los matices que exhibe su caldo como en las piezas de pollo incluidas en el bol. Lo acompañas de un arroz basmati y ya tienes un rotundo plato único. La carta de principales ofrece cuatro platos (muy logrados) que cambiarán periódicamente pero este icono tailandés, sencillo pero diestro, quizás sea la estrella de una casa que exprime un espacio minúsculo en cocina ejecutando recetas realmente sabrosas, con ese baile de notas frescas, ácidas, especiadas y picantes de la gastronomía asiática. 

Un sabroso shawarma de De Pita Madre (13-15€)

Un sabroso shawarma de De Pita Madre (13-15€)
Un sabroso shawarma de De Pita Madre (13-15€)
Depitamadre

Los mismos dueños de Barganzo, un luminoso restaurante veggie con estupendas recetas de Oriente Medio, han abierto a escasos metros (Colmenares, 13) su versión más callejera pero igualmente gustosa. Qué delicia de shawarmas los que preparan a diario (de ternera, cordero o mixtos) el equipo de Aviv y Tami. Cualquier momento es bueno para comer con las manos y rechuparse los dedos manchados de sus salsas (tienen tahini en la mesa para añadir aún más sabor a cada mordida que ya lleva cebolla con sumac, tomate en rodajas con perejil aliñado y pistachos espolvoreados...). Trabajan con carne de calidad (que saben cómo especiar como nadie para que tenga más matices de lo habitual) y un pan de pita tan delicioso como esponjoso que aguanta sin desmoronarse hasta el final. Aquí el relleno es generoso, contundente. No te vas a quedar con hambre. Y menos si le sumas la ración patatas que viene acompañando a una bebida en el combo.

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Combo con sándwich coreano en Revuelto por 9,90 €

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Combo con sándwich coreano en Revuelto por 9,90 €
Combo con sándwich coreano en Revuelto por 9,90 €
Revuelto

Se ven colas a su puerta. Vale que el local es pequeño pero los sándwiches de estilo coreano que se han sacado de la manga sus dos creadoras, Naia, Sandra y Telmo, lo están petando a un paso de la Gran Vía (apuntad la calle de Chueca: Víctor Hugo, 5) porque están muy ricos y son de los que no dejas de chuparte los dedos. Se llaman Revuelto y ya estás tardando en pasarte a hincarles el diente. Si vas, repites. Las paredes repletas de mensajes en sus baldosas (puedes ir y dejar tu sello si encuentras hueco) del alicatado blanco que llega al techo exhiben la gran acogida que han tenido estos tres jóvenes emprendedores. Han arrancado con cinco versiones distintas (aún no tienen pero llegarán opciones veganas -sí hay opción vegetariana con Heura- o sin gluten) que solo puedes comer o ir a recoger en su local. Quizás a finales de enero estén también Uber Eats pero no por ahora. Así que os dejamos su horario: De martes a domingo, de 11.00 a 16 horas y de 20.00 a 23.00 horas.

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Un tonkotsu shoyu ramen en Kotsu x Kotsu (sube a 14 €)

Un tonkotsu shoyu ramen en Kotsu x Kotsu (sube a 14 €)
Un tonkotsu shoyu ramen en Kotsu x Kotsu (sube a 14 €)
GE

A un paso de la glorieta de Bilbao (Cardenal Cisneros, 1) y con aforo para algo más de una treintena de personas (conviene reservar los fines de semana a pesar de la alta rotación que impone el plato), este joven cocinero japonés, al frente de un equipo 100% nipón, presume de elaborar ramen de Hokkaido (la isla más septentrional del país asiático). Son varias las versiones que se muestran en carta según el nivel de intensidad del caldo base y la cantidad de ingredientes (con o sin huevo, con tres o más piezas de carne...) que escojas. Si no termina de saciarte este popular plato único, puedes compartir una ración de takoyakis, unas gyozas, la opción mini de alguno de sus donburi o terminar con unos mochis.

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Un mordisco a Italia entre 9 y 12 euros en Focacciamo

Un mordisco a Italia entre 9 y 12 euros en Focacciamo
Un mordisco a Italia entre 9 y 12 euros en Focacciamo
GE

Masas hechas en la casa y rellenos gustosos. Un local pequeño, un proyecto más pensado para el delivery y el take away pero con varias mesitas y una contrabarra para comer algo rápido y seguir. Todo servido en un espacio minimalista. Una docena de opciones, con versiones vegetarianas y veganas, refrescos italianos, divertidos vinos naturales y un par de postres (dale al canolo si no eres de nutella) con un lema "mangia benne y disfruta della buona cucina". Cierran los lunes y martes y abren el resto de la semana desde las 12.30 horas. Se llaman Focacciamo y están a un paso de Gran Vía (San Bernardo, 29).

Bocátame y su amor por los bocadillos (11,5€)

Bocátame y su amor por los bocadillos (11,5€)
Bocátame y su amor por los bocadillos (11,5€)
Gabriela_Navarro

Una decena de bocatas distintos asoman en el flamante puesto del mercado de San Antón (primera planta). Son diez nombres propios -Marsha, Harvey, Frida, Carla...- para un estupendo take away. Diez personalidades que han luchado por la libertad de amar. Y es tal el concepto que el úndecimo bocata es "feel free" (12,90€). Te preparan el que quieras con los ingredientes frescos que manejan. Todo entre pan de trigo o de calabaza, con un tamaño considerable y para todos los gustos. Para el que es de jamón ibérico y para el que se lanza a por un pulled pork casero siempre que se pone a tiro. El espacio cuenta además con opciones dulces en formato brioche para improvisar una merienda y café de especialidad.

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Hazte tu reconfortante menú chino por menos de 12 € en Sichuan Kitchen

Hazte tu reconfortante menú chino por menos de 12 € en Sichuan Kitchen
Hazte tu reconfortante menú chino por menos de 12 € en Sichuan Kitchen
TOM

A un paso de la Plaza de España, como escondido del bullicio de Gran Vía, tenéis Sichuan Kitchen (Maestro Guerrero, 4), un restaurante chino donde los platos aparecen en mandarín y castellano. No falta comunidad asiática (de hecho, hay mucha de la casquería que les chifla) en su gran comedor (de mesas amplias y sillas cómodas para quedar y compartir platos con amigos) pero tampoco gente joven, familias y turistas de rebote. Tienen platos auténticos y para aficionados como el huevo cententario, la ternera seca o la lubina al vapor pero en lo que nos ocupa... si vas solo te puedes armar tu propio menú pidiendo una lustrosa sopa wan tun (con o sin picante), un bol de arroz y una cerveza y el ticket te sale a 12 euros. El servicio tiende tanto a la parquedad como a la eficiencia. Todo muy higiénico, fácil y apetecible. 

Un durum de ternera en Jekes Kebabs por 7,5 €

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Un durum de ternera en Jekes Kebabs por 7,5 €
Un durum de ternera en Jekes Kebabs por 7,5 €
Jekes Kebabs

La propuesta, que ha contado con el asesoramiento de Ansón+Bonet, se resume rápido pero lo hacen ellos mismos. "Kebabs pero bien". Así de limpito es Jekes Kebabs. Pides, pagas y te vas. El local, recién abierto Edgar Neville 39 (entre Cuatro Caminos y el Santiago Bernabéu, cerca de Azca), apenas tiene espacio para comértelo tranquilo pero ni falta que hace. Tampoco te paras a escuchar un disco entero, ¿no? Pero, vamos, que te lo vas a zampar en 10 minutos y tienes un parque de enfrente (el de la Avenida del General Perón). Buena carne, ingredientes frescos (las verduras se presentan asadas) y un par de salsas ricas. Poco más. Ah, también sirven un estupendo falafel para la parroquia veggie. Tienen patatas, hummus y ¡un durum de nutella!

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Por 12 € un sándwich recién horneado en Puccias, con refresco y patatas

  • Bar de bocadillos
  • Madrid
Por 12 € un sándwich recién horneado en Puccias, con refresco y patatas
Por 12 € un sándwich recién horneado en Puccias, con refresco y patatas
Puccias

Puccería del siglo XXI, su concepto fast-casual garantiza inmediatez y una calidad impropia de la comida rápida. Basado en la receta de panes tradicionales del sur de Italia, parecidos al de pita, consigue un tipo de sándwich al momento relleno de verduras, proteína y quesos que puede triunfar en un aquí te pillo aquí te mato. Una puccia mediana –la hay también en tamaño L– ya sacia lo suyo y ronda los 8 euros, caso de la sabrosísima puccia pastor con lomo de cerdo marinado, gouda, piña asada, salsa de cilantro y mayonesa de chipotle. Si se le suma un refresco natural de cola, aguja de pino, o dátil y granada por 2,4 euros, y añadimos unos chips de patatas por 1,8 euros, el menú queda arreglado para seguir zascandileando por el barrio de Chueca.

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Un shawarma auténtico en Rasif (desde 9,5€)

Un shawarma auténtico en Rasif (desde 9,5€)
Un shawarma auténtico en Rasif (desde 9,5€)
Rasif

Acera. Eso significa Rasif en árabe. Aquí tenéis una estupenda cocina callejera que viaja desde Beirut al corazón del barrio de La Latina (Humilladero, 6) y que cuenta con un Solete de la guía Repsol. Sencillos, sabrosos y auténticos bocados libaneses para comer barato y seguir. La carta expone desde un doméstico shawarma de pollo hasta bocadillos menos habituales -alguno se sirve como plato en lugar de enrollado en jubz- como el algunos de sus mezzes o su espléndido hummus. Obviamente no todo es carne, hay también un puñado de opciones vegetarianas. Y no todo es salado... ¡no os perdáis los postres de la casa!

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Desde 7,5 € una jugosa focaccia en Focadeli

Desde 7,5 € una jugosa focaccia en Focadeli
Desde 7,5 € una jugosa focaccia en Focadeli
Focadeli

Entre Gran Vía y la Puerta del Sol, acaba de abrir sus puertas Focadeli (Salud, 13), un establecimiento sencillo que ofrece 12+1 (la de nutella) versiones para vestir tu focaccia. Con trufa, pastrami, burrata, speck, porchetta.... producto 100% italiano para comer rico, llenar el estómago y gastarse poco. La oferta no se reduce a este icónico bocado. También dan más opciones para quien llegue con hambre. Sirven dos tipos de lasaña (la de pollo o la vegana) y unos linguini calabrese con albóndigas de cerdo.

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Tacos ricos a 2€ junto al metro Antón Martín en El Pinche taco

  • Comer
Tacos ricos a 2€ junto al metro Antón Martín en El Pinche taco
Tacos ricos a 2€ junto al metro Antón Martín en El Pinche taco
El Pinche Taco

Son muchos los perfiles de cocina mexicana que podemos encontrar en Madrid y que caben en el territorio culinario que va de una sencilla taquería de barrio a un restaurante contemporáneo con rooftop y coctelería de autor centrada en el ágave. En una gastronomía que es Patrimonio de la Humanidad el mapa resulta casi inabarcable. Y en este horizonte infinito lo más popular y económico son los tacos. Ese plan fácil y para todos los bolsillos es el que trae El Pinche Taco, un local recién abierto que viene a competir en el centro de Madrid (esta vez a un paso del metro Antón Martín, muy cerca de la estación de Atocha) con el famosísimo Takos al pastor que acumula colas diariamente.

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Un completo bol por menos de 9 € en todo un referente, Falafelería

Un completo bol por menos de 9 € en todo un referente, Falafelería
Un completo bol por menos de 9 € en todo un referente, Falafelería
La Falafelería

Empezaron con un localito en Malasaña, que parece un campo de pruebas para las nuevas tendencias, y ahora los responsables de Falafelería ya cuentan con cuatro espacios repartidos por toda la ciudad. El último lo abrieron en la zona de Moncloa. Ingredientes frescos, comida sabrosa. Puedes pedir en formato pita (Falafel, Shibaj o Shawarma de setas) o bol, según el hambre quen tengas. Y si le sumas su baby hummus, sales de aquí más que satisfecho.

Por 8 € un auténtico y gustoso ramen japonés en Ran Ran Tei

  • Japonesa
  • Madrid
Por 8 € un auténtico y gustoso ramen japonés en Ran Ran Tei
Por 8 € un auténtico y gustoso ramen japonés en Ran Ran Tei
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A veces la ciudad oculta tras su piel de hormigón y cristal sus mejores secretos. Solo en los bajos de Orense podrían convivir una sala mítica del clubbing como Specka con un local donde se cocina auténtico ramen japonés. Ran Ran Tei es el pequeño negocio con el que Uchida logra reconfortar los estómagos de los oficinistas de Azca. A precios de diario. Los pedidos se hacen directamente en cocina para comerlos en la planta de arriba. La carta se divide en la opción de menú a 15 euros, a elegir entre tres tipos de ramen, entrante, bebida y postre, y la opción de combo por 8 euros, a elegir entre ramen o yakisoba más bebida (un euro más si se quiere una cerveza Kirin). 

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Por 2 € una porción de pizza XXL en Antonia

  • Pizza
  • Malasaña
  • precio 1 de 4
Por 2 € una porción de pizza XXL en Antonia
Por 2 € una porción de pizza XXL en Antonia
Antonia Pizza

Junto a la plaza Dos de Mayo tenéis una pizzería que se ha convertido en una referencia para todos los vecinos del barrio y fauna noctámbula. Sirven su slide de pizza XXL por solo 2 euros todos los días desde las 13.00 hasta la 1.00. Por la noche la espera junto a la ventana del local es la prueba definitiva de su calidad. Y, ojo, que hasta puedes hacerte con una pizza Margarita entera por 8€. Tan gigante como económico. 

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Un menú del día en Katz (12 €) con su famoso sándwich de pastrami

  • Bar de bocadillos
  • Madrid
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Un menú del día en Katz (12 €) con su famoso sándwich de pastrami
Un menú del día en Katz (12 €) con su famoso sándwich de pastrami
Katz

Su pastrami y su sección de bocadillos les puso en el mapa. Tan rotundo fue el éxito que sus responsables, con un local en El Viso, saltaron al centro de la ciudad, al mercado de San Antón (Chueca) para abrir un corner con sus especialidades XL. En la casa madre sirven un menú del día económico con postre incluido (su estupenda tarta de queso al estilo Donosti) tres días a la semana (martes, miércoles y jueves) pero también te preparan una degustación para compartir con sus mejores carnes ahumadas por ellos por por más de 12 euros. 

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En Leinerhaus, unas salchichas bávaras para salivar (7,5 €)

  • Alemana
  • Madrid
En Leinerhaus, unas salchichas bávaras para salivar (7,5 €)
En Leinerhaus, unas salchichas bávaras para salivar (7,5 €)
Leinerhaus

Para hacerse un completo (a mediodía y por 12,50 euros), esa mezcla de menú del día y degustación que de primero ofrece las ensaladillas (de arenque, de pastel de carne, cremas de queso, la de huevo con alcaparras y mostaza…), y de segundo las salchichas, el perrito o los guisos (goulash, cerdo asado con manzana, lentejas al estilo alemán con receta de su abuela…). Así es una casa de comidas con acento de aquí y de allí.

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Los mejores chilaquiles que encontrarás en la ciudad por 12 €

Los mejores chilaquiles que encontrarás en la ciudad por 12 €
Los mejores chilaquiles que encontrarás en la ciudad por 12 €
Benditos Sueños

Benditos Sueños (San Bernardino, 7) se proclama la primera chilaquilería de Europa y manda a paseo los nachos para descubrirnos las bondades de una ración de chilaquiles (con su queso, su nata y sus frijoles refritos). Los hacen en un buen aceite de oliva, parten de tortillas artesanales sin gluten, y luego uno le añade la proteína (picadillo de chorizo, secreto, pollo...) y el nivel de picante que le guste. Si pones un ingrediente extra sube 3 euros pero es un plato tan generoso y contundente que por 15 euros podrían comer dos personas.  

Gorka Elorrieta
Gorka Elorrieta
 Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
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Un bento en Dot y te vas comido por 8 €

  • Cafeterías
  • Arganzuela
  • precio 2 de 4
Un bento en Dot y te vas comido por 8 €
Un bento en Dot y te vas comido por 8 €
Dot Café

María y Ros lo hacen todo rico y son majos. El café que abrieron en Arganzuela no deja de ganar feligreses más allá del barrio. Aunque su bikinis sean su mayor imán, todo lo que apuntan en su pizarra apetece (del desayuno a la noche) pero por 8 euros puedes pedir lo que llaman bento bol (arroz negro, aguacate, salmón, huevo, algo de verdura y pan soberbio) y refutar que todo lo que decimos es cierto. Por el mismo precio acaban de lanzar una sopa de curry solo para los lunes. Así da gusto empezar la semana. 

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Dumplings (5 €) para hacerse devoto de Tres cerditos

  • China
  • Arganzuela
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Dumplings (5 €) para hacerse devoto de Tres cerditos
Dumplings (5 €) para hacerse devoto de Tres cerditos
Shutterstock

En este local, recientemente remozado pero con el mismo espíritu de barrio y la sencillez que ha tenido siempre, la cocina está a la vista. Y los frigoríficos. No hay trampa. Sentado en sus contadas mesas, puedes ver cómo preparan la pasta para los dumplings o cómo van añadiendo ingredientes a sus singulares crepes en la plancha XL. Media docena de sus empanadillas no superan las 5 € y las tenéis de cerdo, ternera, vegetales o de gambas.     

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3 € para el histórico bocata de calamares de La Campana

  • Cervecerías
  • Sol
3 € para el histórico bocata de calamares de La Campana
3 € para el histórico bocata de calamares de La Campana
La Campana

Los bocatas de calamares son la especialidad de esta cervecería situada a pocos pasos de la Plaza Mayor. El local lleva abierto desde 1870, siendo antiguamente una bodega llamada Bodegas Sierra. Y es desde esta fecha desde cuando se empiezan a vender este famoso bocadillo madrileño de tres generaciones. Además del de calamares, puedes probar el de tortilla, lomo o salchichas, todos igual de sabroso, o acompañar las cañas bien tiradas que sirven en su barra con raciones y pinchos. Seguro que su precio os termina de convencer.

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El suvlaki (3,60 €) para conquistarlos a todos de Egeo

  • Griega
  • Lavapiés
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
El suvlaki (3,60 €) para conquistarlos a todos de Egeo
El suvlaki (3,60 €) para conquistarlos a todos de Egeo

Zanasis Skopelitis se vino de Grecia para enseñarnos lo que era un suvlaki. Hace años abrió su primer local en Lavapiés por ser el barrio más multicultural de la ciudad. Y ahora cuenta con otro en el corazón de Malasaña. Las colas del primero suelen ser habituales. Y con razón. Por 3,60€ tienes un suculento bocadillo que igual no has probado hasta ahora. ¿De cerdo ibérico o de pollo?   

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Por 3,60 €, una docena de sardinas a la plancha, oiga. Razón: Santurce

  • Taberna
  • Embajadores
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Por 3,60 €, una docena de sardinas a la plancha, oiga. Razón: Santurce
Por 3,60 €, una docena de sardinas a la plancha, oiga. Razón: Santurce
Archivo

En el bar Santurce la especialidad de la casa es tan clara y meridiana que no hace falta ni entrar para adivinarla. Los domingos del Rastro (que ojalá vuelva pronto) el olor de sus deliciosas sardinas se apodera de toda la calle. Sin duda, es una parada obligatoria después del paseo por la zona, uno de esos sitios que echaremos de menos cuando ya no estén. Id ahora y dad buena cuenta de una ración acompañada de media de pimientos de Padrón. Lo apañas todo por menos de 10€ (caña incluida). 

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Dos iconos (6 €): pincho de tortilla+dúo de croquetas en Pez Tortilla

  • Taberna
  • Sol
  • precio 2 de 4
Dos iconos (6 €): pincho de tortilla+dúo de croquetas en Pez Tortilla
Dos iconos (6 €): pincho de tortilla+dúo de croquetas en Pez Tortilla
Pez Tortilla

La canónica tortilla de patata con cebolla solo es la punta del iceberg en un catálogo de tortillas (poco cuajadas) que van de la de brie trufado a la de pulpo a la gallega pasando por la chistorra. Las versiones de croquetas superan igualmente la quincena; eso sí, en esta oferta las dos tendrán que ser del mismo sabor. Ya son tres los locales con los que cuenta el sello Pez Tortilla, un proyecto que arrancó en Malasaña como una pequeña taberna. Una cerveza artesana para acompañar y listo. 

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6,25 € para un cocido como nunca lo has probado. Pregunta en PerretxiCo

  • Bares de tapas
  • Almagro
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
6,25 € para un cocido como nunca lo has probado. Pregunta en PerretxiCo
6,25 € para un cocido como nunca lo has probado. Pregunta en PerretxiCo
VICUGO FOTO

Mucho más que un pintxo, una creación de vanguardia para dos personas. Así es el donut de cocido que se ha sacado de la manga Josean Merino, nombre de referencia cuando llega la temporada de premios para estos tradicionales icónicos bocados de las barras del País Vasco. Y la suya va viento en popa porque su PerretxiCo, que nació en Vitoria-Gasteiz hace años, ya cuenta con tres locales en la capital madrileña.

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Comerse un pepito deluxe por 7,5 € en el mercado más famoso de Madrid

  • Comer
Comerse un pepito deluxe por 7,5 € en el mercado más famoso de Madrid
Comerse un pepito deluxe por 7,5 € en el mercado más famoso de Madrid
Prrimital
Pan de cristal, filete de ternera laminado, carpaccio de pepinillo, lechuga, queso monterrey y la salsa mayo sriracha con receta casera. Así es el Hot Pepita, revisión del clásico y uno de los bocatas que preparan en el momento en Prrimital, la nueva sensación del mercado de San Miguel desde su reapertura, un puesto ineludible para los más carnívoros.
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Sabroso pollo asado al carbón por 7,5 € en Limbo

  • A la brasa
  • Centro
  • precio 2 de 4
Sabroso pollo asado al carbón por 7,5 € en Limbo
Sabroso pollo asado al carbón por 7,5 € en Limbo
Grupo La Musa

Con patatas de churrería sirven el pollo asado en Limbo, un gran espacio de monumentales ventanales junto a Malasaña. Su bocadillo de brisket con tomate asado y salsa criolla (9€) tampoco es una mala opción pero si es la primera vez, el pollo es ineludible. Y con media ración, jugosa y con ese punto ahumado que le da el enorme horno de leña donde se cocina, tendréis más que suficiente.

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No hay hotdog más colorista (8,95 €) que el de Freedom Cakes Café

  • Pastelerías
  • Centro
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
No hay hotdog más colorista (8,95 €) que el de Freedom Cakes Café
No hay hotdog más colorista (8,95 €) que el de Freedom Cakes Café
Freedom Cakes Café

Salchicha vienesa XL servida dentro de pan de perrito artesano con cebolla frita, salsa de pepinillos, queso fundido, kétchup y mostaza. Aquí la tenéis. Y no solo tiene un pan de color rosa muy instagrameable sino que además es vegana. Como todo lo que hacen en este local recién mudado de Malasaña a un paso de la Puerta del Sol. Se consolidaron como pastelería pero ahora apuestan también por lo salado.  

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Un clásico en cualquier Aloha Poké a 9,9 €

  • Hawaiana
  • Chueca
  • precio 2 de 4
Un clásico en cualquier Aloha Poké a 9,9 €
Un clásico en cualquier Aloha Poké a 9,9 €
Aloha Poké

La tendencia de comer en bol no cesa. Sigue firme en el panorama culinario asociada a todo lo que suene healthy. De hecho, el sello Aloha Poké continúa sumando locales en la ciudad. Entre todas las opciones, las versiones clásicas (Atuna matata, Funky salmon o vegan dream, entre otras) son las más económicas de la casa. Por 9,9 € puedes disfrutar de una de las combinaciones ya preparadas por ellos mismos.

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