Os presentamos las direcciones madrileñas que han sido premiadas con la más reconocida distinción en el universo gastronómico

Hay perfiles culinarios para todos los gustos y para distintos bolsillos. Hay espacios espectaculares y nuevos japoneses entre los nuevos galardonados. Otra cosa es lograr una reserva para el fin de semana. Se estrenan en la famosa guía roja Ancestral, EMi y Éter mientras que Ramón Freixa recupera sus dos macarons. Ya tienes cartas y menús degustación para hacer un regalo los próximos meses. Y si no pillas mesa, en estos prueba en estos otros restaurantes de la capital.

