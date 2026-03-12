El restaurante de David Muñoz no necesita presentación. En solo cinco años, este chef ha pasado de ser un desconocido a ganar el Premio Nacional de Gastronomía y conseguir 3 estrellas Michelín en su restaurante DiverXO, donde apuesta por una cocina elaborada, mezclando sabores, texturas y técnicas de alta cocina. La sorpresa en sus platos está garantizada. Es posible que te cueste reservar, las mesas están muy solicitadas, pero sin duda la experiencia merece mucho la pena.
Hay perfiles culinarios para todos los gustos y para distintos bolsillos. Hay espacios espectaculares y nuevos japoneses entre los nuevos galardonados. Otra cosa es lograr una reserva para el fin de semana. Se estrenan en la famosa guía roja Ancestral, EMi y Éter mientras que Ramón Freixa recupera sus dos macarons. Ya tienes cartas y menús degustación para hacer un regalo los próximos meses. Y si no pillas mesa, en estos prueba en estos otros restaurantes de la capital.
