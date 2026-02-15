1. Triana
¿Te apetece un menú del día con algún que otro toque andaluz? Pues apunta. Lo primero que debes saber es que este grupo hostelero cuenta actualmente con cuatro establecimientos –en El Patio de Triana y La Menina no tienen de momento– donde ofrecen dos formatos de menús diferentes. Mientras que en el céntrico Triana y en el recién abierto La Candela (Paracuellos del Jarama) se sirven menús que cambian a diario (con varios primeros, segundos y postres), el plan en Albedrío y Aranda es ligeramente distinto. Aquí también se plantean varias opciones a elegir –donde no falta proteína ni algo de ensalada, huevo, pasta o arroz–, pero en este caso es el mismo menú para toda la semana. Otro dato importante es que la mayoría de los platos son sin gluten, de hecho ellos fueron pioneros en el tema de la fritura para celíacos. Pistas a tener muy en cuenta: los jueves siempre hacen paella, en verano no suele faltar el salmorejo, en los meses más fríos suele haber potajes que a veces van con bacalao, otras con langostinos… ¡Y su paella es una de esas que se agotan por la alta demanda! Para rematar, lo mejor es decantarse por uno de sus postres caseros. Con cualquiera de ellos vas a tener la sensación de haber acertado.