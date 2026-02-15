Conviene avisar, lo primero, que lo del plural no es un error tipográfico. El original, que es el que hemos visitado estos días, lo abrió Antonio Pérez en 1966 pero hoy lo regenta su hijo, con el que comparte nombre, primer apellido y la pasión por la hostelería. Se encuentra en la calle Fernán González, en esos aledaños del Parque del Retiro donde ya empiezan a escasear negocios con solera y enjundia como el que nos ocupa. Aquí sirven todos los días (incluidos los fines de semana) un menú del día ortodoxo en el que no faltan platos de cuchara (desde lentejas a judías pintas con arroz) y todo tipo de recetas tradicionales que siempre incluyen algo de carne, pescado, pasta o verdura. Y, por supuesto, con su fruta a elegir, su arroz con leche, su leche fritao su flan con nata para rematar una comida que disfrutan por igual albañiles, oficinistas y médicos del Gregorio Marañón. ¿Quién no se siente atraído por un menú de 13 euros? Entre los platos más codiciados de la carta se encuentran los torreznos de Soria, las gambas a la plancha o un asadillo de pimientos que tienen el beneplácito de la mano del dueño, todos ellos perfectos para compartir con pareja, familiares o amigos. Aunque para esto último, recomendamos apostar por uno de sus variados menús para grupos, que se ajustan a todos los bolsillos y son muy demandados a lo largo de todo el año. Como habrás adivinado, fue tal la acogida del Bar Antonio en sus primeras dos décadas de vida que su propietario decidió abrir otros dos locales que cuentan con terraza y comparten filosofía: Antonio II, abierto en Tres Cantos en la década de los 80, y Cafetería Ibiza (ya en los 90), situada a escasos 50 metros del que ya nos ha conquistado, con el que comparte menú y precio.