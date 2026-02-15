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Madrid

plato de Taberna La Rox
Taberna La Rox | Taberna La Rox
Taberna La Rox

Dónde comer muy bien (y para todos los bolsillos) de menú del día

A la hora del almuerzo cada uno tiene sus favoritos o tira de lo que le pilla a mano pero si tenéis que buscar, estos sitios no fallan

Gorka Elorrieta
Escrito por Gorka Elorrieta
Editor de Gastronomía, Time Out Madrid
Colaboradores: Miguel Ángel Palomo, Claudia González Crespo y Jesús Rojas
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Pocas son las estructuras de la oferta que existen en la restauración que sean tan icónicas, reconocibles y propiamente españolas como el menú del día. Puede que ya tengas tu restaurante de confianza, tu favorito… Hay decenas de opciones de menú del día en cada barrio, centenares de pizarras con platos y precios repartidas en las calles de Madrid. Cada uno tendrá el suyo bajo la oficina o a un paso de casa. Aquí os recomendamos restaurantes y locales de confianza donde podréis comer casero y sin rascaros el bolsillo. De esos sitios que se convierten en tu segunda casa. A veces no es fácil hacerse un hueco pero mesa (casi) siempre hay. Otro asunto es que si llegáis tarde algún plato ya haya volado. Cosas del menú. 

RECOMENDACIÓN: Los restaurantes de moda ahora mismo en Madrid

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Ir de menú del día por Madrid: casa de comidas para todos los gustos

1. Triana

Triana
Triana
Triana

¿Te apetece un menú del día con algún que otro toque andaluz? Pues apunta. Lo primero que debes saber es que este grupo hostelero cuenta actualmente con cuatro establecimientos –en El Patio de Triana y La Menina no tienen de momento– donde ofrecen dos formatos de menús diferentes. Mientras que en el céntrico Triana y en el recién abierto La Candela (Paracuellos del Jarama) se sirven menús que cambian a diario (con varios primeros, segundos y postres), el plan en Albedrío y Aranda es ligeramente distinto. Aquí también se plantean varias opciones a elegir –donde no falta proteína ni algo de ensalada, huevo, pasta o arroz–, pero en este caso es el mismo menú para toda la semana. Otro dato importante es que la mayoría de los platos son sin gluten, de hecho ellos fueron pioneros en el tema de la fritura para celíacos. Pistas a tener muy en cuenta: los jueves siempre hacen paella, en verano no suele faltar el salmorejo, en los meses más fríos suele haber potajes que a veces van con bacalao, otras con langostinos… ¡Y su paella es una de esas que se agotan por la alta demanda! Para rematar, lo mejor es decantarse por uno de sus postres caseros. Con cualquiera de ellos vas a tener la sensación de haber acertado. 

2. Casa Longinos

Casa Longinos
Casa Longinos
Casa Longinos

Lo que viene siendo un bar de menú de toda la vida. Aunque en Casa Longinos dan desayunos como si no hubiera un mañana, y despachan tortillas de patata a un ritmo vertiginoso (hacen 30 al día), lo que ha hecho de este espacio de Chamberí –ojo que no se puede reservar– un lugar de peregrinaje obligatorio es ese codiciado menú por el que se forman colas diarias. Nos lo cuenta Carlos Roldán, que empezó a trabajar en esta casa junto a Longinos Blázquez en 2006 y es el propietario desde 2016, año en el que falleció el nieto de los fundadores. En su pizarra vas a encontrar diariamente un mínimo de cinco primeros y cinco segundos (generalmente son seis). Lo que no cambia, a pesar de la inflación y de la calidad del producto que emplea –desde salmón a lubina, pasando por filete de buey–, es su precio (13 euros, 10 si elegimos solo un plato). Sus parroquianos saben bien que los lunes se sirven lentejas con chorizo; los miércoles, cocido; y los jueves, paella y pollo asado. El local está abierto desde las 7:30h de la mañana, pero el primer turno de menú del día –llegan a dar hasta cuatro– no arranca hasta las 13:30h. Entre los platos más representativos están las albóndigas (hacen 18 kilos de carne ese día), el pollo a la mostaza (también lo preparan a la barbacoa y a la sidra), la merluza a la romana, el guiso de patatas con carne, el ragut de ternera, la ensalada César, el gallo a la andaluza o el escalope de pollo. Como te habrás imaginado, el 90% de su clientela son trabajadores de la zona, aunque los viernes se entremezclan distintos perfiles en su comedor. 

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3. Rambal

Rambal
Rambal
Rambal

Desde que Narciso Bermejo y Pelayo Escandón llegaron al barrio de Lavapiés no han hecho más que recibir palmaditas en la espalda. Además de algún que otro reconocimiento, como ese Solete de la Guía Repsol que lleva unos meses luciendo en su fachada. Y gran parte de la culpa de esa buena acogida la ha tenido su menú del día, que ahora cuesta 25 euros de martes a jueves, y el fin de semana su precio se incrementa 10 euros. De entre todos los platos, hay uno que ha conseguido acaparar gran parte de la atención foodie madrileña, la ensalada de lechuga con atún o bonito escabechado que se sustituye por queso azul cuando no es temporada de los citados pescados. Pero en realidad, además de este entrante, son muchos los que te van a plantearte querer repetir en un corto espacio de tiempo. Y es que más allá de las famosas soperas de porcelana y los manteles de cuadros adornando las mesas, la razón del éxito de Rambal radica en su cocina, tan honesta como sencilla. Y la mejor forma de comprobar esto último es optando por su menú diario, donde te vas a encontrar siempre un guiso del día, servido al centro de la mesa, que pueden ser desde lentejas a patatas a la riojana, pasando por repollo con compango, potaje de garbanzos, pollo guisado… Antes te habrán deleitado con algún aperitivo como espárragos trigueros salteados, pimiento rojo lamuyo asado con aceite y sal o pimientos de Padrón. Todo siempre de origen nacional. Si le sigues dando vueltas al tema del precio, debes saber que vas a poder repetir las veces que consideres. Eso sí, procura dejar hueco para el postre porque al menos dos de las tres opciones que plantean suelen causar furor entre los madrileños: flan de queso azul o torrija de horchata. Para los que llegan ya un poco justos al final o simplemente quieren mantener la línea, tienen fruta de temporada.

4. Pote

Pote
Pote
Pote

El encanto de esta fórmula híbrida triunfa desde junio de 2024 en la Prospe, barrio que ha acogido con los brazos abiertos al joven barista bonaerense Julián Felenbok. Un discreto pero cálido y eficaz lavado de cara hace que Pote funcione en horario de desayuno, aperitivo y comida. Es capaz de seguir atrayendo a una clientela de tasca de barra de zinc y también de portátil que bebe café filtrado (del cercano tostador Nica). O kombucha, limonada o vino natural. Opera además en take away y descansa por las tardes y noches, además de dos días a la semana. "Mi primera intención fue recuperar una taberna andaluza en un bar de toda la vida, hacer flat whites y que no se entendiera nada", reconoce Julián, quien se ayuda de Dolores Garrido en sala y de Mónica Iglesias en cocina. La taberna dio paso a una casa de comidas modernizada con más inquietudes que tics de postureo. Caben en la carta algunos sándwiches suculentos, como el grilled cheese o el lomo con queso. También una chisposa ensaladilla de encurtidos. Su pincho de tortilla ya ocupa los primeros puestos de la ciudad, prueba de que Mónica saca lo mejor de la cocina casera. Todo en el menú del día (13,50 euros) suena a platos de siempre pero con intención y cariño. Desde un caldo verde de alubias, con acelga, espinaca y migas de ajo a un flan de nata muy ligero; desde un pollo asado que podría parecer insulso pero al que sabe dar gracia a un brownie de chocolate intenso y un toque salado; desde unas lentejas estofadas a unos macarrones gratinados. Con el menú, las copitas de vino –todo de pequeño productor– salen a 2,50 euros, menudo hito. No es raro que encima suenen boleros. 

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5. La Chalana

La Chalana
La Chalana
La Chalana

Qué mejor excusa para un homenaje improvisado que el 30 aniversario de esta institución que inunda Madrid con la fuerza del Cantábrico. Desembarcaron desde Asturias, siguen en pie sus locales de Avilés y Siero, los hermanos Suárez, comerciales natos e incitadores del “marisquismo” por castigo. Aquí les tenemos en la zona del Bernabéu, en Clara del Rey y el Mercado Barceló, todos con una propuesta similar dotada de profesionalismo y solvencia. La oferta no puede ser más completa, incluidas las jornadas de producto y sus menús Chigre, donde lo mismo caen centollos que callos, disponible en servicio de sidrería. En La Chalana lo hacen todo a la asturiana, es decir, a lo bestia pero bien, con garantía de calidad en mercado y en cocina, casera y sostenida en la tradición. Su menú del día da la medida del lugar: cuatro platos del tirón, nada de elegir. Y menudos platos, entre ensaladillas de marisco, chipirones en su tinta, cachopos, potes asturianos, o calderadas de langostinos. Un día al azar te puedes encontrar con que el menú empieza con una ensalada de cecina, sigue con fabada con su compango seguida de bacalao en tacos con setas y puerros, y remata con arroz con leche. Imposible dar más por 15,50 euros, pan y vino incluidos. Como se apiadan de los más débiles, por un euro menos hacen medio menú en el que dejan elegir entre uno de los principales. 

6. El Lugarcito

  • Mediterránea
  • Madrid
  • Crítica de Time Out
El Lugarcito
El Lugarcito
Claudia GC

Frente al mercado de Antón Martín, Lola regenta el Lugarcito, un bar – casa de comidas que además de raciones, pinchos de tortilla o platos principales ofrece un menú diario de comida casera, nutritiva y elaborada con mucho cariño. Su propuesta del día, que puede tanto pedirse para llevar como disfrutarse en el propio local, da siempre opciones para tomar una sabrosa sopa o crema vegetal (fría o caliente en función del momento del año) y, después, continuar con un segundo plato más contundente que suele llevar una proteína e hidratos y, en muchas ocasiones, incluye también verduras. La propuesta va cambiando, aunque hay clásicos de la casa, y siempre se puede elegir entre varias opciones. No incluye bebida ni postre, que pueden adquirirse por un suplemento.

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7. La Capa

La Capa
La Capa
La Capa

En escasos meses son los chicos que están en boca de todo el mundo foodie. Una cafetería de Carabanchel remozada por tres jóvenes amigos apenas con sudor y buenos propósitos que es ya una loa al bar de viejos de siempre pero con energía actual, recetas de fundamento reconocible y vinos de lujo francés, artesanos y de pequeños productores más de cercanía. Además de poder comer a la carta, tanto en barra como en mesa, mantienen por ahora un menú del día que sirve para hacerse una idea de la propuesta sin dejar de imbuirse en el ambiente de buen rollo que aquí se genera. Consta de un primer plato vegetariano y generalmente estacional (desde unas lentejas con curry a una ensalada; este es fijo por logística de una cocina bastante pequeña), un segundo a elegir entre los principales de la carta, postre y pan (de Panic, oiga). Algo, como vemos, que tiene cierto deje a bistró de barrio. De esos principales vuelven a meter siempre una opción vegetariana y otra de proteína animal, además de sus platos contundentes ya más conocidos: las kokotxas al pilpil y el escalope de pollo con pimientos confitados. Queramos o no, lo que sube la cuenta en La Capa es el vino, aunque trabajan también por copas asequibles y hasta tiran de porrón. 

8. Mama Rosa

  • Comer
Mama Rosa
Mama Rosa
GE

Ese icono de la gastronomía argentina que se parece a nuestro cachopo pero que no es lo mismo, tiene uno de sus restaurantes estrella en Arganzuela. De hecho, no tiene uno sino dos locales especializados en milanesas. Porque son dos las direcciones con las que cuenta Mama Rosa en Arganzuela. Pero la primera, por su privilegiada ubicación cercana a Matadero, sigue siendo nuestra favorita. La segunda está en Labrador, 14, muy cerca del llamado Pasillo Verde. Oculto en la colonia histórica con el nombre más bonito de Madrid, el restaurante (Alejandro Saint Aubin, 1) cuenta con una terraza bajo los árboles ideal para comer con la familia si eres vecino del barrio o andas de visita por esta zona de Madrid Río/Legazpi. Y, de miércoles a viernes, ofrecen un menú del día a buen precio y contundente.

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9. Restaurantes Antonio

Restaurantes Antonio
Restaurantes Antonio
Restaurante Antonio

Conviene avisar, lo primero, que lo del plural no es un error tipográfico. El original, que es el que hemos visitado estos días, lo abrió Antonio Pérez en 1966 pero hoy lo regenta su hijo, con el que comparte nombre, primer apellido y la pasión por la hostelería. Se encuentra en la calle Fernán González, en esos aledaños del Parque del Retiro donde ya empiezan a escasear negocios con solera y enjundia como el que nos ocupa. Aquí sirven todos los días (incluidos los fines de semana) un menú del día ortodoxo en el que no faltan platos de cuchara (desde lentejas a judías pintas con arroz) y todo tipo de recetas tradicionales que siempre incluyen algo de carne, pescado, pasta o verdura. Y, por supuesto, con su fruta a elegir, su arroz con leche, su leche fritao su flan con nata para rematar una comida que disfrutan por igual albañiles, oficinistas y médicos del Gregorio Marañón. ¿Quién no se siente atraído por un menú de 13 euros? Entre los platos más codiciados de la carta se encuentran los torreznos de Soria, las gambas a la plancha o un asadillo de pimientos que tienen el beneplácito de la mano del dueño, todos ellos perfectos para compartir con pareja, familiares o amigos. Aunque para esto último, recomendamos apostar por uno de sus variados menús para grupos, que se ajustan a todos los bolsillos y son muy demandados a lo largo de todo el año. Como habrás adivinado, fue tal la acogida del Bar Antonio en sus primeras dos décadas de vida que su propietario decidió abrir otros dos locales que cuentan con terraza y comparten filosofía: Antonio II, abierto en Tres Cantos en la década de los 80, y Cafetería Ibiza (ya en los 90), situada a escasos 50 metros del que ya nos ha conquistado, con el que comparte menú y precio.

10. La Rox

La Rox
La Rox
La Rox

Qué mejor manera de darse a conocer en el barrio que ofreciendo un menú del día de calidad a un precio competitivo (16€). Algo así debieron pensar Roxana Tuki y Adelín Fatu –dos ex Arzábal– cuando aún se estaba gestando La Rox, la nueva taberna del barrio de Ibiza que, además de disponer de un coqueto comedor, cuenta con zona con barra y mesas altas. En ambos espacios se puede disfrutar de un menú que cambia diariamente y que, al igual que la carta, se empeña en reinterpretar el recetario tradicional. Por eso, dependiendo del día, te puedes deleitar con unos canelones de pularda, unos callos con garbanzos, una merluza a la romana con mahonesa casera, su ya famosa pasta fresca al limón con albahaca o unas albóndigas con pollo de corral que se llevan de maravilla con el pan de su vecino John Torres. Todo ello en un ambiente cercano y desenfadado que, a su manera, consigue recordar al de esos bares más tradicionales donde suelen alternar siempre los mismos clientes. Es lo que también ocurre en otros locales cercanos como La Montería, El Capricho o La Castela, otros referentes de una zona a la que a La Rox ha venido a aportar su granito de arena. No dejes de echar un vistazo a su carta y a su selección de vinos (muchos de ellos disponibles por copas), que incluye un buen repertorio de generosos, espumosos, dulces y rosados. Además de vinos tintos y blancos nacionales e internacionales que acompañan de maravilla esa propuesta culinaria castiza que cada vez gana más adeptos en la ciudad.

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