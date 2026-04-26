¿Madrid o Nazario Cano? No sé quién de los dos tenía más ganas de que arrancara esta aventura en el local que ocupó durante décadas el restaurante El Amparo, que llegó a ostentar dos estrellas Michelin a finales de los 80. Hasta ese mismo edificio –dividido ahora en tres plantas– del codiciado callejón de Puigcerdá, en el que estuvo oficiando el chef alicantino 25 años atrás, nos hemos desplazado para comprobar cuánto de aquello hay en una de las aperturas más sonadas de los últimos meses. Atención a sus arroces, que cambian en función de la época del año. De entre todos ellos, ahora mismo hay tres en carta, hay uno que conquista a todo el que lo prueba, el de lomo de vaca madurado con su tuétano. Pero estamos ansiosos por ver lo que Nazario está a punto de incorporar a la oferta: "Pronto me traeré gamba de Denia, ya que la idea es aprovechar todo ese marisco que tenemos en Alicante para preparar unos buenos arroces mediterráneos. Y que te puedas comer, por ejemplo, uno de escorpa".