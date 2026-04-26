La Savina
Vais a tener que acercaros por Valdebebas pero el plan para un fin de semana merece la pena. La cocina mediterránea, el tapeo y las raciones para compartir que pone sobre la mesa Jorge Baeza no defraudan. No solo se llevaron un premio a la Mejor Ensaladilla Rusa en el concurso que organiza anualmente Acyre (Asociación de Cocineros y Peposteros de Madrid), también en La Savina (Av. Juan Antonio Samaranch, 67) cocinan unos arroces memorables. Da igual secos o caldosos (y ojo con su fideuá) aunqune el del senyoret empieza a ser un clásico de la casa. El punto lo tienen y la materia prima también (trabajan con el cereal que les manda Edu Torres de Molina Roca). Encima cuentan con un comedor de generosas dimensiones, cómodo y muy luminoso que lo convierte en un lugar perfecto para reuniones familiares. O si eres vecino, te puedes llevar el arroz a casa porque tienen servicio take away.