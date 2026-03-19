Ya está aquí la primavera. Como los almendros, florecen también nuevos espacios para comer rico, para curiosear, para tapear distinto, para quedar con amigos y alargar cualquier tarde de estas.

Pan Pájaro Pan

El sándwich del que habla todo el mundo

Los auténticos maestros del pollo frito abren por fin su local en Carabanchel. Ellos son Alejandro y Andrea y su proyecto tiene un nombre que suena enigmático pero deja bien claro lo que hacen. Y lo que hacen lo bordan. Pan Pájaro Pan es la mejor excusa para acercarse a la orilla del parque de San Isidro. Llevaban tiempo montando pop-ups por Madrid y dejándonos salivando a la espera de que hubiera una dirección a la que ir cada semana. Y ya la tenemos. Están en Alcaudón, 1 entre semana (de miércoles a viernes desde las 10:00h.) con bollería, desayunos y bocadillos y los fines de semana con su plato estrella. Casualmente (o no) el nombre de la calle es también el de un ave poco cantora. Pero ellos van a dar mucho que hablar entre vecinos. Abren este 21 de marzo.

Nota importante. Sabemos que ya apenas se puede improvisar con temas del comer en este Madrid pero que luego no os por sorpresa. Cada martes lanzan el pre-order en su web. Escoges menú y te pasas el día que quieras. Los sábados y domingos (desde las 13.00 h.) puedes pasar a por tu menú sin reservar pero, lo avisan ellos, con el riesgo de que se haya vendido todo.

Sua

Unas ostras y... lo que traiga el mar

Donde antes estuvo El lugarcito, con toda la personalidad de Lola Beneyto y esa estupenda cocina doméstica que podías convertir en un menú a tu gusto, hoy se estrena una tabernita que mira al mar desde Lavapiés, desde Santa Isabel, 12. Taberna entre aguas. El espacio es pequeño pero familiarmente acogedor, con varias mesas de madera reutilizada y una barra escueta (casi propiedad del servicio de sala). La parada ideal antes o después de una película en el Cine Doré. Se anuncian con un claim rotundo -algas, peces, frutos. Sal- para una materia prima fresquísima tratada lo justo. Sus platillos brillarán como esa piel metálica y viva de una anchoa del Cantábrico. "No podemos trasladar el mar a la ciudad, pero sí evocar la emoción, la memoria y la nostalgia que despierta en nosotros". Vamos a estrenar Sau con unas ostras y un crudo de atún. ¿Vosotrxs? Abren de martes a domingo (sólo hasta las 17:00). Será imprescindible reservar mesa.

Acorde

Nuevo bar de cañas antes del concierto en el Movistar Arena

Igual conocéis a Álex Marugán. Este joven chef madrileño se ha hecho un nombre por la propuesta de mercado que brinda en Tres por cuatro. Comer allí es no equivocarse nunca. Hace un año levantó también la persiana de Pacto Raíz y hace unas semanas se propuso renovar en tiempo récord una cervecería añeja en el barrio de Salamanca para poner cañas, dobles y un tapeo bien digno. Apuntad el nombre: Acorde. Son las coordenadas infalibles (Jorge Juan, 104) para la próxima quedada previa a un concierto en el Movistar Arena. Tiene todo lo que buscas en una taberna de las de siempre e incluso más porque aquí tienes raciones o medias de callos o de garbanzos con oreja, puedes comer un sapito al horno o unas chuletillas de cordero. Pero el alma de esta actualizada barra serán sus embutidos, quesos, las conservas bien, el de cazón en adobo, las croquetas, las gambas plancha, una de torreznos, el flan de queso...

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