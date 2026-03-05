Un restaurante pequeño pero con dos plantas. Si quieres un ambiente más íntimo, bajas las escaleras y la iluminación, objetos, colores y materiales escogidos crean la atmósfera de cena nocturna aunque no lo sea. Si buscas compartir mesa con luz natural, mejor hazte con la que tienen pegada al ventanal. El restaurante está a un paso del parque del Retiro pero aún tiene algo de joya escondida, de parada obligatoria para todos los aficionados a la comida tailandesa.

Después de consolidar la apuesta que hizo en Arturo Soria (un local con salones más amplios y una espléndida terraza al aire libre que se llenará esta primavera/verano), Estefanía Serrano, que colaboró mano a mano con Emilio Carcur -muy conocido por dirigir el legendario Thai Garden-, decidió apostar por el barrio de Salamanca (Villanueva, 33) para seguir poniéndose a prueba en la voraz restauración madrileña.

El pasado verano abrió su segundo comedor para ofrecer algunas de las mejores versiones de platos tradicionales tailandeses que vais a disfrutar en Madrid. Ella es pura exigencia y ese valor por las cosas bien hechas alcanza a todo lo que se sirve y cómo se sirve en sus dos restaurantes.

De hecho, el punto diferencial respecto a otros asiáticos es la calidad de los ingredientes con los que trabajan; las carnes son del grupo Los Norteños y para el pato trabaja con la gran casa francesa Rougié. Luego hay detalles en producción como que ablanqueen (para que no "repitan") todos los ajos antes de elaborar con ellos distintas recetas y una muy rigurosa selección de los mangos que luego protagonizarán los postres, siempre hechos en la casa.

Menú ejecutivo, menú degustación o carta. Elige el nivel de inmersión/implicación en este refinado escaparate de gastronomía tailandesa según tu interés, conocimiento o el tiempo disponible. Porque platos hay muchos platos para escoger más allá de los famosísimos curries (que son parada obligatoria en toda buena comanda) y sus gustosas sopas. Este rincón es un refugio perfecto para disfrutar de todo ese exotismo bien ejecutado y bien auténtico que presentan sus Pho pia, Parn thong, Som Tam, Kaeng Khei Wham Praw o Chu-Chi Plaa... Y, de paso, aprender un poco de tailandés para el próximo viaje al sudeste asiático.

