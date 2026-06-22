Ideal para darse un refrescante chapuzón y pasar un entretenido día en familia, está rodeada de pinos silvestres

Con la llegada del verano y la primera ola de calor, qué mejor plan en Madrid que darse un refrescante chapuzón. con opciones como las piscinas municipales, naturales e incluso con agua salada, contáis con una variedad de lugares donde disfrutar de un baño. Y, entre las ubicaciones más populares, una de las más conocidas acaba de abrir sus puertas.

Las Berceas. Ayuntamiento de Cercedilla Las Berceas

Abre una de piscinas naturales más idílicas de Madrid

Ubicadas dentro del Parque Recreativo de Las Berceas (Carretera Fuenfría, M-966 Km 3,9- Cercedilla), las piscinas naturales de Las Berceas son ideales para darse un refrescante chapuzón y pasar un entretenido día en familia. Enclavado en el Valle de la Fuenfría, este complejo cuenta con espacios como merenderos, vestuarios, zona de césped para tomar el sol, dos grandes piscinas rodeadas de pinos silvestres, duchas, aseos, un parque de aventuras en los árboles, bar y enfermería.

Con aforo máximo de 1.800 personas, se permite el acceso con comida y bebida al recinto. Las piscinas naturales de Las Berceas abren sus puertas hasta el próximo 30 de agosto.

©Alfredo Arias Las Berceas de Cercedilla

Visitar l as piscinas naturales de Las Berceas durante los fines de semana

Para darse un refrescante chapuzón en las piscinas naturales de Las Berceas durante los fines de semana, es obligatoria la compra de entradas online, que tienen un precio de 12 euros para adultos, y 7 € para niños y mayores de 65 años. La entrada es gratis para menores de 5 años.

Las plazas de aparcamiento en las proximidades del recinto son muy restringidas, dado que estas instalaciones se ubican en un espacio natural protegido. Por tanto, no se permite el acceso de vehículos sin reserva de parking, excepto vehículos expresamente autorizados. Aun así, existe un servicio de transporte gratuito desde el casco urbano de Cercedilla, junto a una amplia zona de aparcamiento

Conseguir entradas entre semana para las piscinas naturales de Las Berceas

Las piscinas naturales de Las Berceas abren sus puertas de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h. Las entradas generales tienen un coste que ronda entre los 9 y 12 €, para adultos (según las fechas). Para los más pequeños (y mayores de 65 años), el precio de los tickets baja hasta los 5 y 7 €. Los menores de 5 años pueden acceder de forma gratuita.

Cómo llegar a Las Berceas

Para desplazarte hasta las piscinas naturales de Las Berceas puedes escoger entre tu vehículo propio o el transporte público. Si vienes desde Madrid capital, puedes llegar conduciendo por la A-6, hasta la salida 47, donde tomar la M-614 hasta encontrarte con la M-622, por la que puedes seguir hasta seguir por la Carretera de las Dehesas para llegar a tu destino.

Si, por el contrario, prefieres el transporte público, entonces es posible recurrir al autobús de la línea 684 de la empresa Larrea que sale del intercambiador de Moncloa. Para quienes sean más de tren, los de Cercanías de la línea C8b tienen parada en Cercedilla. Desde el municipio, hay un autobús gratuito hasta las piscinas los fines de semana y festivos.

Ayuntamiento de Cercedilla Las Berceas. Cercedilla

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