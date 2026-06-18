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Abre el parque acuático hinchable más grande de España (y está a menos de 1 hora de Madrid)

Cuenta con una variedad de toboganes, piscinas, castillos hinchables, espectáculos e incluso una nueva zona de bungalows

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Aguapark Toledo
Aguapark Toledo | Aguapark Toledo
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Con el regreso del verano y las altas temperaturas, que mejor que disfrutar de un entretenido y refrescante plan. Con opciones como darse un chapuzón en algunas de las piscinas, visitar la playa urbana de Madrid Río o protegerse en alguno de los refugios culturales, a apenas una hora de la capital, reabre uno de los lugares más entretenidos para la época estival.

Reabre el parque acuático más grande de España

Plan ideal para pasar un día al aire libre entre toboganes y piscinas, Aguapark Toledo, considerado como el parque acuático más grande de España, ya tiene fecha de reapertura. Ubicado en el Polideportivo Municipal de El Casar de Escalona, como principal novedad, el parque incorpora unos bungalows, donde podréis pernoctar.

Aguapark Toledo
Aguapark Toledo

El parque acuático cuenta con una gran variedad de toboganespiscinas para toda la familia, castillos hinchables, espectáculos de animación, una terraza 'chill out' para descansar e incluso una zona de restauración. Aguapark Toledo reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio.

Cómo conseguir entradas para Aguapark Toledo

Las entradas generales para Aguapark Toledo ya están disponibles para reserva, con un coste de 18,90 € (de lunes a viernes), y 21,90 € (sábados y domingos). Las entradas reducidas tienen un precio que ronda entre los  14,90 y 18,90 €. En cuanto a horarios, el parque abre sus puertas de lunes a domingo, de 12.00 a 20.00 h (el cierre de atracciones se llevará a cabo a las 19.00 h).

AguaPark Toledo
Aguapark Toledo

NO TE LO PIERDAS: Tenemos una nueva y espectacular atracción acuática en Madrid: más de 100 metros de recorrido a 35 km/h para estrenar este fin de semana de junio

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