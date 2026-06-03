Ya es verano porque han encendido los más de 70 chorros y nebulizadores junto al río Manzanares

Los vecinos del barrio han recuperado por fin la piscina al aire libre del parque de Peñuelas (la ha estrenado ya remodelada y con algún árbol menos) pero no sobran en Madrid las opciones para darse un buen remojón y pasar el envite del termómetro. Así que bienvenido el pistoletazo de salida a la que para todos, vivan a un lado u otro del Manzanares o sólo estén de paso, es la playa de Madrid Río.

SH Playa de Madrid Río

El plan más socorrido en el distrito de Arganzuela para ir con niños (recién salidos del colegio) ya está desbloqueado. Ya han vuelto los bañadores, las carreras y el griterío de fondo a los tres recintos que suman más de 70 chorros de diferentes alturas y refrescantes pulverizadores. Mientras tanto, padres y madres buscan una sombra más o menos estable donde echar la manta de pícnic y abrir una cerveza. Esta playa urbana, bajo el ya emblemático puente de Perrault, estará "abierta" a diario desde 11.00 hasta las 21.00 h.

SH Playa de Madrid Río

NO TE LO PIERDAS: Nuestras últimas recomendaciones para comer en Madrid