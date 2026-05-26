Bajo el nombre 'Kilauea', esta montaña rusa de siete metros de altura se acaba de instalar en la zona 'Mana Nui'

Cada vez queda menos para el esperado regreso del verano a Madrid. Momento ideal para pasarlo al aire libre, con planes como dar paseos por el parque o tomar algo en una agradable terraza, entre las actividades más populares de esta calurosa época, está darse un buen chapuzón. Con opciones como las tradicionales piscinas municipales o la piscina natural más grande de España, uno de los mejores planes para disfrutar de esta nueva estación abre sus puertas el próximo viernes 12 de junio.

Aquópolis Villanueva de la Cañada

Este conocido parque acuático reabre sus puertas

A punto de celebrar sus 40 años, Aquopolis Villanueva de la Cañada ultima la puesta a punto para reabrir sus puertas, con la atracción más innovadora de toda su historia y sin parangón en Europa: 'Kilauea'. Esta se trata de una montaña rusa que se ha instalado en la nueva zona 'Mana Nui', un área que ha supuesto una ampliación en 4.682 metros cuadrados, que se suman a los más de 15.000 metros cuadrados de Aquopolis.

Diseñada para ser la atracción más grande y tecnológicamente avanzada de todo el parque, cuenta con casi 180 metros de recorrido, alcanza los 35 km/h y los siete metros de altura y tiene múltiples efectos visuales. Además, sus cuatro momentos de aceleración combinan adrenalina, velocidad y sensaciones acuáticas en una experiencia totalmente inmersiva.

Su principal elemento diferenciador es una recta de 30 metros de lanzamiento inicial mediante agua propulsada, que garantiza un inicio de recorrido sin igual y la posiciona como una atracción única a nivel europeo. La narrativa se inspira en la leyenda de dos diosas enfrentadas: la diosa del poder y la diosa del agua, un relato basado en el mito real del volcán Kilauea.

Aquopolis Villanueva de la Cañada

Cómo conseguir entradas para Aquopolis Villanueva de la Cañada

Las entradas generales para el popular parque acuático ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 19,90 euros.

Las piscinas municipales de Madrid ya han abierto

Madrid ha puesto ya en marcha la temporada de piscinas municipales, coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Isidro. Se mantiene el sistema de aforos dinámicos (con el objetivo de incrementar las plazas) y los mismos precios que en años anteriores. En total, la capital cuenta con 25 piscinas municipales, disponibles hasta el próximo 7 de septiembre.