Conocido como Funbox, cuenta con un total de 10 áreas conectadas, pensadas para que no pares de moverte, dar saltos y divertirte

Uno de los planes más divertidos, e ideal para todos los públicos, a lo largo de estos últimos meses, Madrid ha contado con el parque hinchable más grande del mundo. Tras recorrer varios puntos de la geografía española, como Alicante o Cartagena, Funbox se ha instalado en la capital madrileña, ofreciendo una nueva oportunidad para disfrutar de sus diversas áreas de juego por tiempo limitado.

Funbox

El parque hinchable más grande del mundo está en Madrid

En Funbox se pueden encontrar emocionantes atracciones inflables, toboganes y laberintos desafiantes, como el 'Desafío Montañoso', la 'Carrera de Obstáculos', 'Gumball Gallop', 'Ninja Wall' y un tobogán de siete metros de altura. Además, el parque también cuenta con zonas verdes, áreas de descanso y una creativa tematización que completa la experiencia

Ubicado en el centro comercial Gran Plaza 2 (c/ de los Químicos, 1, Majadahonda), Funbox, que ha llegado a la capital de la mano de Productores de Sonrisas, se despide finalmente de Madrid este domingo, 31 de mayo.

Funbox

Cómo conseguir entradas para Funbox

Las entradas generales, que permiten disfrutar de 80 minutos de saltos y diversión, ya están a la venta. Los pases, aún disponibles, se pueden conseguir por 15 euros. Los niños menores de 2 años no pagan entrada.

Los mejores parques infantiles de Madrid

En la ciudad, hay parques en todos los barrios, pero algunos de ellos merecen una especial atención. Y es que, cada vez se busca un diseño más original, que tengan actividades para hacer y, sobre todo, que además de jugar sean didácticos. Entre los mejores parques infantiles de Madrid, donde los más pequeños pueden pasar un entretenido día, se encuentran el Parque de Ingenieros, el Cerro del Aire, el Dragón rojo de Usera, El bosque encantado o el Parque del Dinosaurio del Manzanares.