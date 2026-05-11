Ya sea en primavera, verano o en los momentos más fríos del invierno, siempre es buen momento para disfrutar de un buen plan 'indoor'. Puede ser ir a ver una película al cine, dar un paseo por el parque o admirar una de las muchas exposiciones que acogen los museos de la capital, una nueva y entretenida propuesta para los más pequeños, repleta de diversión y actividades, ha abierto sus puertas en Madrid.

Partyday

Así es el parque 'indoor' más grande de Madrid

Desde karts y laser tag hasta 'Zona Arcade', trampolines, escalada y bolera, esta propuesta, de más de 6.000 metros cuadrados ha llegado al municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Bajo el nombre Partyday, su propuesta es sencilla: disfrutar de un día único sin repetir una sola actividad. Dentro del parque 'indoor', podéis disfrutar de otros planes, como 'Zona Circus', con toboganes, circuitos blandos, obstáculos y zonas interactivas; baseball; golf; videoconsolas; tiro con arco y un espacio pensado para organizar fiestas de cumpleaños.

Igualmente, cuenta con zona de restauración, con una carta entre las que se incluyen platos como hamburguesas de wagyu, angus, pollo, raciones, snacks, helados artesanales o batidos, entre otros. Partyday está ubicado en la calle Edgar Neville, 2 (Pozuelo de Alarcón), junto a la Ciudad de la Imagen.

Partyday

Cuándo abre sus puertas Partyday

El parque 'indoor' más grande de Madrid abre sus puertas de lunes a jueves, de 16.30 a 21.30 h; los viernes, de 16.30 a 23.30 h; los sábados, de 11.30 a 23.30 h, y los domingos, de 11.30 a 22.30 h. En cuanto a entradas, los pases para la 'Zona Game' tienen un coste que va desde los 14 € (una hora), mientras que la 'Zona Circus' parte desde los 5 €. Una carrera en los karts o una partida de laser tag cuesta 8,50 € (por persona), mientras que los cumpleaños se pueden organizar a partir de 22,50 €. Las entradas están disponibles online.

Partyday

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