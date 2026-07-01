¿De qué va? Cuando Little John, su antiguo compañero de saqueos y asesinatos, le pide ayuda, un envejecido Robin Hood no se lo pensará dos veces. Pero en esta ocasión saldrá muy malparado de la batalla, y, herido de gravedad, acabará en las manos de la hermana Brigid, quizá la única capaz de curarle las heridas. Las físicas y las del alma.

¿Por qué la tienes que ver? Violenta y visceral, sobre todo en su primer acto, y también tremendamente íntima, esta mirada revisionista del mito dice adiós a la clásica visión romantizada del eterno icono del cine de aventuras, el ladrón de ricos que repartía sus botines entre los pobres. El arquero de Sherwood que interpreta un Hugh Jackman bestial, a todos los niveles, carga con la culpa y el peso de años de asesinatos sin compasión. La fabulosa interpretación del actor australiano hace inevitable pensar en su Lobezno crepuscular en Logan (James Mangold, 2017).

El director Michael Sarnoski (Un lugar tranquilo: Día 1) apuesta por la austeridad formal, la creación de una atmósfera aterradora y la atención al detalle: la ambientación, las localizaciones, todo ello nos transporta al siglo XIII. Y nos ofrece una película sorprendente que deconstruye la leyenda y enlaza a muchos niveles con la magistral Robin y Marian (Richard Lester, 1976). Bill Skarsgård (el payaso de It) y Jodie Comer (Killing Eve) acompañan a Jackman en su improbable camino a la redención.

¿Cuándo se estrena? El 3 de julio.

Dir.: Michael Sarnoski (EE. UU., 2026). 123 min.