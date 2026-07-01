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Los mejores estrenos de cine de este mes en Madrid

Las películas que llegan estos días y semanas a la cartelera madrileña

Àlex Montoya
Escrito por Àlex Montoya
Editor de cine
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¿Qué películas hay ahora en la cartelera? Si quieres saber qué ver cada mes en los cines de Madrid, estás en el sitio adecuado. Y si os cuesta decidiros a la hora de elegir una película, os lo queremos poner más fácil. Aquí tenéis lo mejor que llega este mes a las salas madrileñas (también para ir en familia), si además está entre los cines más bonitos, mejor. Unos cuantos buenos motivos para ir a ver películas en pantalla grande y con todas las comodidades. 

RECOMENDADO: 50 películas que hay que ver al menos una vez en la vida.

Estrenos de este mes

1. La muerte de Robin Hood

La muerte de Robin Hood
La muerte de Robin Hood
DeAPlaneta

¿De qué va? Cuando Little John, su antiguo compañero de saqueos y asesinatos, le pide ayuda, un envejecido Robin Hood no se lo pensará dos veces. Pero en esta ocasión saldrá muy malparado de la batalla, y, herido de gravedad, acabará en las manos de la hermana Brigid, quizá la única capaz de curarle las heridas. Las físicas y las del alma.

¿Por qué la tienes que ver? Violenta y visceral, sobre todo en su primer acto, y también tremendamente íntima, esta mirada revisionista del mito dice adiós a la clásica visión romantizada del eterno icono del cine de aventuras, el ladrón de ricos que repartía sus botines entre los pobres. El arquero de Sherwood que interpreta un Hugh Jackman bestial, a todos los niveles, carga con la culpa y el peso de años de asesinatos sin compasión. La fabulosa interpretación del actor australiano hace inevitable pensar en su Lobezno crepuscular en Logan (James Mangold, 2017).

El director Michael Sarnoski (Un lugar tranquilo: Día 1) apuesta por la austeridad formal, la creación de una atmósfera aterradora y la atención al detalle: la ambientación, las localizaciones, todo ello nos transporta al siglo XIII. Y nos ofrece una película sorprendente que deconstruye la leyenda y enlaza a muchos niveles con la magistral Robin y Marian (Richard Lester, 1976). Bill Skarsgård (el payaso de It) y Jodie Comer (Killing Eve) acompañan a Jackman en su improbable camino a la redención.

¿Cuándo se estrena? El 3 de julio.

Dir.: Michael Sarnoski (EE. UU., 2026). 123 min.

2. Hermanos

Hermanos
Hermanos
Hermanos

¿De qué va? Ayman es un adolescente catalán de padres marroquís que vive en Cornellà. Su madre trabaja en una casa de Vallvidrera, y, por azar, la hija de los dueños invita al joven protagonista a su fiesta de cumpleaños. Hermanos cuenta la odisea de Ayman y sus dos amigos del alma para llegar a un evento que los confrontará con sus expectativas y deseos.

¿Por qué la tienes que ver? La segunda película de Carol Rodríguez Colás tiene como directora a su hermana, Marina: juntas escribieron la opera prima de la primera, Chavalas (2021). Como ocurría entonces, las cineastas vuelven a Cornellà para contar una historia de orgullo de barrio. A modo de coming-of-age urbano, que sirve también de retrato de las desigualdades imperantes en la periferia barcelonesa, Hermanos conquista por su verdad y por el abordaje de cuestiones como la identidad, el peso de los orígenes familiares, los prejuicios sociales y los conflictos generacionales. Y cuidado con la química de los tres protagonistas, los debutantes Badr Oubahassou, Omar Mills y Pau Márquez.

¿Cuándo se estrena? El 3 de julio.

Dir.: Carol y Marina Rodríguez Colás (España, 2026). 83 min.

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3. Magallanes

Magallanes
Magallanes
A Contracorriente Films

¿De qué va? Haciendo realidad su anhelo de filmar una película sobre los orígenes de su país, el cineasta filipino Lav Diaz propone una epopeya que reflexiona sobre el poder, la conquista y la idea de civilización. El film sigue la peripecia de Fernando de Magallanes, un ambicioso navegante portugués que consigue convencer al rey Carlos V para financiar su arriesgada expedición hacia las tierras de Oriente. Tras superar motines de una tripulación castigada por el hambre, la nao Victoria llega a las islas del archipiélago malayo. Es entonces cuando emerge la figura del conquistador obsesionado con la expansión del cristianismo, desencadenando revueltas violentas fuera de control.

¿Por qué la tienes que ver? Por la personalidad del director de From what is before (2014) o La mujer que se fue (2016). Autor de culto entre la cinefilia más radical, Lav Diaz propone un ejercicio que huye de la condición de héroe de Magallanes y de la construcción de los símbolos, cuestionando el mito de los descubridores y poniendo el foco en las masacres que acompañaron el proceso de conversión al cristianismo de tantos y tantos pueblos colonizados.

Filmada en color, con tomas largas y casi sin primeros planos, el director cuenta con la interpretación de un entregado Gael García Bernal en la piel del protagonista. Y una curiosidad que refuerza la autoría de Lav Diaz: el coproductor de Magallanes es Albert Serra con Andergraun Films, y el catalán Artur Tort colabora con el propio Diaz en funciones de dirección de fotografía y montaje.

¿Cuándo se estrena? El 3 de julio.

Dir.: Lav Diaz (Portugal, 2025). 160 min.

4. 9 lunas

9 lunas
9 lunas
9 lunas

¿De qué va? A punto de completar su transición y en un momento vital razonablemente bueno, un hombre trans descubre que está embarazado. Conmocionado por una noticia que no se esperaba, Ángel tendrá que tomar la decisión de seguir adelante y ser padre, poniendo a prueba su identidad, sus planes de vida y la manera de entender su propia masculinidad.

¿Por qué la tienes que ver? Por la manera de plantar cara al tabú que propone la película: “hay que responder al odio con ternura radical”, afirma la directora Patricia Ortega (Mamacruz). Y lo hace construyendo un ecosistema de personajes que son, esencialmente, buena gente. La familia compuesta por Kiti Mánver, María León y un magnífico Jorge Sanz da todo el apoyo del mundo al protagonista, Zack Gómez-Rollins, y ayudan al público a encontrarse con un relato a contracorriente, que nunca convierte en traumática ni dolorosa la condición del personaje principal.

La ternura radical contra la intolerancia de la que habla Ortega está muy presente en una película-abrazo que también surfea con elegancia asuntos como el cis passing (el término que se refiere a la percepción de una persona trans como hombre o mujer cis por parte del resto de la gente). Y que, fundamentalmente, deja al espectador (no tránsfobo) con una enorme sensación de buen rollo.

¿Cuándo se estrena? El 3 de julio.

Dir.: Patricia Ortega (España, 2026). 98 min.

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5. Día de caza

Día de caza
Día de caza
Día de caza

¿De qué va? Tres amigas se reúnen para cazar conejos en la finca de una de ellas. Una jornada que sirve para la alegría del reencuentro pero también para airear traiciones y puñaladas, infidelidades y trapos sucios. En medio de un calor insoportable, asfixiante, es imposible no recordar que, sesenta años atrás, y en esa misma reserva de caza en Extremadura, se vivió una terrible tragedia.

¿Por qué la tienes que ver? Por la osadía casi suicida de querer reinterpretar una de las grandes obras maestras de la historia del cine español, como fue La caza. Con un puñado de guiños al clásico de Carlos Saura, que funcionaba como una más que cruda alegoría de aquella España de vencedores y vencidos después de la Guerra Civil, Días de caza ejerce la crítica social y hace una radiografía del país en nuestros tiempos, marcado por la especulación inmobiliaria, el tráfico de influencias y la corrupción política.

Más allá, la película es una exhibición interpretativa de sus cuatro protagonistas: las veteranas Carmen Machi, Blanca Portillo y Rossy de Palma, y la joven Zoe Arnao (Las niñas).

¿Cuándo se estrena? El 3 de julio.

Dir.: Pedro Aguilera (España, 2025). 94 min.

6. La copia perfecta

La copia perfecta
La copia perfecta
La copia perfecta

¿De qué va? Durante la Segunda Guerra Mundial y refugiado en París, el polaco Czeslaw Jan Bojarski, ingeniero e inventor que no conseguía patentar sus ideas, falsificaba documentos para judíos perseguidos por el nazismo. Terminada la guerra, casado y con dos hijos que mantener, trasladó su talento de los pasaportes a los billetes. Durante quince años llevó una doble vida y, conocido como el Cézanne de los falsificadores, trajo de cabeza a la policía y al Banco de Francia.

¿Por qué la tienes que ver? Por el atractivo de un personaje tan poliédrico como Bojarski, contado con el pulso característico de un cineasta tan experimentado como Jean-Paul Salomé, firmante de películas de género como La máscara del faraón y Espías entre las sombras. El director y coguionista aprovecha para proponer un espejo entre la realidad del París de posguerra y los días que vivimos, poniendo el foco en el racismo de la sociedad francesa con los refugiados extranjeros. Además, Salomé añade gotas de ficción a la realidad, jugando con una supuesta rivalidad entre Bojarski y el comisario Mattei, obsesionado durante años con capturarlo.

En este tan cinematográfico juego del gato y el ratón, el cineasta rinde un homenaje a dos de sus películas favoritas: Heat (como hacía Michael Mann con los personajes de Robert De Niro y Al Pacino, en La copia perfecta también hay un único encuentro cara a cara entre falsificador y policía) y El círculo rojo (de donde toma el nombre del comisario Mattei en un guiño al personaje de Bourvil en el clásico de Jean-Pierre Melville).

¿Cuándo se estrena? El 10 de julio.

Dir.: Jean-Paul Salomé (Francia, 2025). 128 min.

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7. Andy

Andy
Andy
Andy

¿De qué va? Andrea es una niña mexicana de 12 años que decide cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos para reunirse con su madre. En su peligroso viaje, decide hacerse pasar por un niño (“me dijeron que las niñas lo pasan mucho peor”, le oiremos decir, tomando conciencia de que la violencia se multiplica si eres una mujer) y se enfrentará a la persecución policial, la corrupción y la amenaza de los traficantes de personas.

¿Por qué la tienes que ver? Por la arriesgada apuesta del barcelonés Román Parrado a la hora de mostrar desde dentro el éxodo infantil, más de 140.000 niños recorren cada año la ruta migratoritoria mexicana sin compañía adulta. A medio camino entre la ficción y el documental, el cineasta rodó la película en dos fases: en una primera, hizo un retrato absolutamente documental, acompañando a tanta gente que busca llegar a la tierra prometida poniendo su vida en peligro. Meses después, Parrado y su pequeño equipo regresó a la frontera mexicana para incrustar a sus actores no profesionales en aquella realidad.

Ficción y realidad conviven en un montaje que utiliza imágenes de ambas filmaciones. Esto hace que Andy respire verdad, uno de los grandes valores de una película que, en el fondo, combina las características de los coming-of-age (las historias de descubrimiento y de tránsito), el cine de aventuras y las road-movie. Un enfoque tan estimulante como atípico que convierte a Andy en toda una sorpresa que no se debería dejar pasar.

¿Cuándo se estrena? El 10 de julio.

Dir.: Román Parrado (España, 2026). 107 min.

8. La Odisea

La Odisea
La Odisea
Universal Pictures Spain

¿De qué va? Después de pasarse una década luchando en la Guerra de Troya, el regreso a casa de Odiseo, el rey de Ítaca, será largo y cargado de peligros. Mientras su esposa Penélope y su hijo Telémaco esperan su vuelta en medio de conspiraciones para apropiarse del trono, el héroe tendrá que enfrentarse a tormentas, amenazas de cíclopes y sirenas, y toda una serie de pruebas que pondrán en peligro su vida.

¿Por qué la tienes que ver? Es, sin duda, la película más esperada del verano. En el regreso de Christopher Nolan al cine, tres años después de la oscarizada Oppenheimer (2023), el cineasta británico se lanza con su producción más ambiciosa, planteándose una compleja adaptación del épico poema épico de Homero. Con un reparto de lujo (Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron y el rapero Travis Scott), y con escenas como la caída de Troia o las batallas navales que dejarán boquiabiertos a los espectadores, La Odisea es el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX, y en 70 mm. Así pues, Christopher Nolan nos vuelve a asegurar una experiencia inmersiva sin comparación, y una proyección espectacular en salas acondicionadas con esta tecnología.

¿Cuándo se estrena? El 17 de julio.

Dir.: Christopher Nolan (Reino Unido, 2026). 172 min.

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9. Spider-Man: Brand new day

Spider-Man: Brand new day
Spider-Man: Brand new day
Sony Pictures

¿De qué va? Después de que, para cerrar las grietas del multiverso, un hechizo del Doctor Strange haya hecho olvidar al mundo quién es Peter Parker, el héroe bajo la máscara de Spider-Man se dedica a combatir el crimen a tiempo completo. Sin vida personal, con amigos que ya no le recuerdan, la soledad hace que la oscuridad se vaya apoderando de un Peter que, al mismo tiempo, tendrá que enfrentarse a una terrible amenaza que ni siquiera puede imaginar.

¿Por qué la tienes que ver? Después de las tres exitosísimas películas de Spider-Man con Tom Holland, el joven actor británico abre un nuevo ciclo con esta Brand new day, la gran apuesta de Marvel para reconectar con unos fans que parecían agotados e incapaces de seguir el laberíntico e inacabable mapa de adaptaciones de los cómics a la pantalla. Confiando en la fuerza mediática de la pareja Holland-Zendaya, y en apariciones de otros de los héroes de la casa (Mark Ruffalo vuelve a ser Bruce Banner/Hulk, y Jon Bernthal recupera a su Castigador), esta mirada al personaje es más madura y oscura, dejando atrás la etapa estudiantil del protagonista.

El cambio de tono queda en manos del director Destin Cretton, ya con experiencia en Marvel tras rodar dos de sus adaptaciones menos convencionales, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y la serie Wonder Man. Así pues, y a pesar del secretismo que rodea a Brand new day, podríamos estar ante la película que renueve el interés por los superhéroes en la gran pantalla después de una serie de decepciones que no parecían tener fin.

¿Cuándo se estrena? El 29 de julio.

Dir.: Destin Cretton (EE. UU., 2026). 150 min.

10. Mala bèstia

Mala bèstia
Mala bèstia
Mala bèstia

¿De qué va? Atenea vive en una casa de acogida de niñas huérfanas, esperando que algún día, tal vez, una familia decida adoptarla. Poco antes de cumplir los 18, una pareja se la lleva a la casa que tienen, en medio de un bosque sobre el cual se cuenta una leyenda en la que vive un monstruo. Una bestia que secuestra a criaturas perdidas de las cuales nunca más se vuelve a saber nada.

¿Por qué la tienes que ver? Por el atrevimiento narrativo y la fuerza de las imágenes del debut en el largometraje de Bàrbara Farré (ganadora del Gaudí con el corto La última virgen). Con Mala bèstia, la cineasta propone un sensorial y perturbador relato sobre el tránsito a la adultez, sobre el crecimiento y los cambios propios de quien deja atrás la infancia para entrar en el mundo adulto entre incertidumbres y miedos.

Farré hace una reconfiguración de los cuentos infantiles clásicos, y sugiere más que explica, utilizando simbolismos y construyendo una atmósfera visualmente muy atractiva. La película supone también una magnífica carta de presentación de la valenciana María Schwinning (la protagonista de la serie Olivia de Disney+). Se oirá hablar de esta joven actriz, que aquí comparte protagonismo con Iria del Río y Roger Casamajor.

¿Cuándo se estrena? El 31 de julio.

Dir.: Bàrbara Farré (Francia, 2026). 94 min.

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