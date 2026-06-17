Si fuera por ellos estarían todo el día en el parque, y no les falta razón. Además de lo bien que se lo pasan están haciendo ejercicio al aire libre, ampliando amistades con otros niños, enfrentándose a retos y estimulando cuerpo y mente ¡nada menos! En la ciudad, hay parques en todos los barrios, pero algunos de ellos merecen una especial atención. Y es que, cada vez se busca un diseño más original, que tengan actividades para hacer y, sobre todo, que además de jugar sean didácticos. Aquí tienes los mejores parques infantiles de Madrid. Garantía de disfrute a lo grande.

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