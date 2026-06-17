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Madrid

Parque Cerro del Aire
Ayuntamiento de Majadahonda
Ayuntamiento de Majadahonda

Los mejores parques infantiles de Madrid

Lugares en el espacio público donde la diversión y el aprendizaje están asegurados

Isabel Gil
Escrito por Isabel Gil
Editora
Colaborador: María Sanz
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Si fuera por ellos estarían todo el día en el parque, y no les falta razón. Además de lo bien que se lo pasan están haciendo ejercicio al aire libre, ampliando amistades con otros niños, enfrentándose a retos y estimulando cuerpo y mente ¡nada menos! En la ciudad, hay parques en todos los barrios, pero algunos de ellos merecen una especial atención. Y es que, cada vez se busca un diseño más original, que tengan actividades para hacer y, sobre todo, que además de jugar sean didácticos. Aquí tienes los mejores parques infantiles de Madrid. Garantía de disfrute a lo grande.

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Nuestros parques infantiles favoritos de Madrid

Plaza de España

Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España. BDU

La remodelación de Plaza de España trajo consigo un nuevo y amplio parque infantil en Madrid pensado para que todos puedan jugar juntos al margen de sus capacidades. Una fortaleza de madera natural, bautizada como Isla de Barataria, con plataformas, torres y toboganes a distintas alturas pone a prueba sus habilidades. A ella se suman juegos cooperativos, columpios nido, otro pentagonal y varios más que superan los cuatro metros de largo. 

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Parque de Ingenieros

  • Niños
Parque de Ingenieros
Parque de Ingenieros
Ayuntamiento de Madrid

Situado en el distrito de Villaverde, el parque de Ingenieros, como su nombre indica, está inspirado en el mundo de la ingeniería y su temática industrial. Cuenta con diversos columpios adaptados para bebés y niños mayores; un carrusel accesible para niños con diferentes capacidades y un balancín adaptado; y una zona de arena. Aunque la principal atracción es la 'Torre Ingeniería', una gran estructura de casi diez metros de altura formada por dos torres conectadas mediante una plataforma cerrada. Tiene múltiples estructuras a diferentes niveles y una variedad de elementos figurativos como tuberías, llaves de paso, además de tres toboganes, una barra de bomberos, áreas de cuerdas para trepar, escaleras de barras y juegos accesibles para niños con dificultades de movilidad. Otra de las piezas clave es el 'Juego Inclusivo Industria', un conjunto de paneles interactivos y actividades de manipulación, de casi cuatro metros de alto, que invita a los niños a explorar y desarrollar habilidades cognitivas y sociales a través del juego colaborativo.

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Madrid Río

Madrid Río
Madrid Río
Madrid Río. Shutterstock

Es uno de los paraísos para los más pequeños de la casa. Y es que, puede decirse que aquí hay algunos de los parques infantiles de Madrid más originales. Cuenta con hasta 17 zonas, para diversión de los niños, distribuidas a lo largo de más de seis kilómetros. Son famosos los toboganes de Madrid Río, pero hay otras muchas áreas con lianas, telas de araña, hamacas, puentes colgantes, ruedas y anillas. 

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Parque del Dinosaurio del Manzanares

Parque del Dinosaurio del Manzanares
Parque del Dinosaurio del Manzanares
Parque del Dinosaurio del Manzanares

Situado en lo alto de un mirador, los más peques podrán sentirse dueños de la Comunidad de Madrid a lomos de un gran Tiranosaurio Rex... o lo más parecido a experimentar Parque Jurásico de forma segura. El Parque del Dinosaurio se encuentra dentro del Parque Lineal del Manzanares, en lo alto del mirador de la caracola, a la altura del barrio de San Fermín. Recibe su nombre de su peculiar (y divertida) forma, y la mejor manera de llegar es desde el paseo ciclista que discurre a lo largo del río Manzanares. Toda una aventura junto a un dinosario, en su interior y desde las alturas.

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Cerro del Aire (Majadahonda)

Cerro del Aire (Majadahonda)
Cerro del Aire (Majadahonda)
Ayuntamiento de Majadahonda

El parque Cerro del Aire destaca por sus instalaciones infantiles que cuentan ahora con varias estructuras únicas y originales para diversión de los más pequeños: un león gigante de más de cuatro metros de altura, un enorme gorrión y un espectacular búho. Creadas en madera, ofrecen al público infantil toboganes de diferentes alturas, empalizadas, redes, zonas de equilibrio, zonas de descanso y observación, entre otros. El gorrión está además, adaptado a niños de movilidad reducida y cuenta con pavimento de caucho en su zona de seguridad. El búho se puede trepar por fuera, tiene también unas redes de escalada y la parte superior tiene hasta espacio para tener una vista 360 del entorno. El parque cuenta también con otra zona con un tobogán que discurre por una pequeña ladera, una pista de patinaje y otras áreas de juego infantil.

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Dragón rojo de Usera

  • Niños
Dragón rojo de Usera
Dragón rojo de Usera
Dragón rojo de Usera. Ayuntamiento de Madrid

Con capacidad para más de 100 niños de todas las edades, y ubicado en la plaza de las Tizas, el de Usera es un parque especial: no todos pueden decir que cuenten con un dragón rojo. Criatura muy reverenciada en la cultura asiática, este dragón, de dimensiones más que generosas, puede hasta recorrerse por dentro. Lo harás a través de redes, pasarelas y elementos para trepar. Los pequeños pondrán a prueba sus habilidades cuando tengan que moverse por un suelo de redes o colgarse de anillas y lo pasarán en grande deslizándose por el tobogán que lo atraviesa. Y ojo, porque en el exterior también hay mucho por hacer: columpios, circuitos de equilibrio o paneles sensoriales.

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Parque Deportivo Carlos Sainz (Pozuelo de Alarcón)

Parque Deportivo Carlos Sainz (Pozuelo de Alarcón)
Parque Deportivo Carlos Sainz (Pozuelo de Alarcón)
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

En Pozuelo de Alarcón, en la zona de la Fuente de la Salud, el Parque Deportivo Carlos Sainz tiene todo lo que los niños y las niñas pueden necesitar para pasar horas y horas de diversión. A saber, una estructura de madera que simula ser un castillo por la que pueden moverse a su aire, subiendo y bajando escalones, recorriendo pasarelas y hasta escalando paredes. Lo de bajar, probablemente quieran dejarlo para sus toboganes. Además, dispone para los aventureros más pequeños que aman el mar hasta de un galeón pirata.

El bosque encantado (Alcobendas)

El bosque encantado (Alcobendas)
El bosque encantado (Alcobendas)
Ayuntamiento de Alcobendas

No, no lo llames parque, llámale mejor bosque encantado, al estilo de los imaginarios que los pequeños ven en cuentos y películas, sólo que en esta ocasión serán ellos los protagonistas. Pasarelas, toboganes y divertidos retos es lo que encontrarán en esta peculiar estructura que forma parte del Parque Comunidad de Madrid de Alcobendas. Además, cuenta con otras tres áreas infantiles pensadas para niños de hasta 12 años con diferentes tipos de juegos. 

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El Hormiguero Atómico (Alcobendas)

El Hormiguero Atómico (Alcobendas)
El Hormiguero Atómico (Alcobendas)
Ayuntamiento de Alcobendas

Lo de Alcobendas con los parques es digno de estudio. Aquí, lo de conformarse con los típicos no les va mucho. De hecho, otro de los parques infatiles famosos de este municipio es el Hormiguero Atómico, que cuenta con una espectacular estructura metálica (Wall Hola) que simula el hogar de las hormigas y tiene en su interior un recorrido lleno de rampas por las que trepar y deslizarse. Además, está rodeado de caminos inspirados en los que recorren las hormigas. Está situado en la avenida Camino José Cela.

Parque Mundaire

Parque Mundaire
Parque Mundaire
Parque Mundaire (Vallecas)

Vallecas es uno de los distritos con mayores tesoros para los más pequeños, ofreciendo la posivilidad de jugar en mundos mágicos en cinco parques infantiles espectaculares. Uno de ellos es el Parque Mundaire, custodiado por una estructura con forma de pájaro a la que los niños pueden escalar y en la que se esconden un tobogán, así como dos tirolinas. El parque se complementa con columpios y zonas de equilibrios.

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Parque de la Cuña Verde de O’Donnell

Parque de la Cuña Verde de O’Donnell
Parque de la Cuña Verde de O’Donnell
TimeOut Madrid

Está entre los distritos de Moratalaz y Ciudad Lineal, cerca del metro Artilleros o Pavones, y hace poco terminaron las obras de remodelación y ampliación. Este parque infantil de Madrid tiene una estructura que integra desde columpios a pequeños rocódromos, red de escalada, toboganes y mucho más, que despierta el ingenio de niños y niñas.

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El Espacio (Alcobendas)

El Espacio (Alcobendas)
El Espacio (Alcobendas)
Ayuntamiento de Alcobendas

En un listado de los parques infantiles de Madrid y sí, una vez más en Alcobendas, no podemos dejar de incluir el Área del Espacio. Aquí, los más pequeños encontrarán casi 800 metros cuadrados para pasarlo en grande de forma diferente. ¿Por qué? Pues porque todo está relacionado con el espacio y eso siempre añade un plus de asombro a la diversión. En este parque encontrarán tirolina, dos multijuegos que imitan a las naves espaciales, un coche lunar, un balancín que simula ser un transbordador y por tener, tiene hasta un suelo que simula los cráteres lunares.

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Parque de la Osa Menor (Leganés)

Parque de la Osa Menor (Leganés)
Parque de la Osa Menor (Leganés)
Ayuntamiento de Leganés

Más de 5.000 metros cuadrados integran este lugar de ocio al aire libre de Leganés. Un espacio destinado a todos los públicos, que cuenta tanto con zona infantil como deportiva. En la de niños y niñas, con su permiso, manda el castillo de Robinia, una estructura de 10 metros de altura, el más grande de toda Europa. Tiene varios toboganes, algunos de seis metros de longitud, así como puentes y zonas de escalada. Alrededor hay también columpios, una zona para los más pequeños con pizarras para dibujar y varias estructuras de juego y hasta una tirolina de 32 metros de distancia y varias camas elásticas. El parque está situado en la calle Osa Menor, en la confluencia de los barrios Poza del Agua, Solagua, Ensanche de San Nicasio y Campo de Tiro.

El Océano (Alcobendas)

El Océano (Alcobendas)
El Océano (Alcobendas)
Ayuntamiento de Alcobendas

Con 500 metros cuadrados, este parque infantil invita a los más pequeños a adentrarse en el mundo submarino, a través de una gran estructura que simula ser una ballena llena de juegos como cuerdas para trepar, hamacas, medusas y arrecifes; y otra que hace las veces de un submarino. Está situado en el paseo de Fuentelucha s/n. 

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