La remodelación de Plaza de España trajo consigo un nuevo y amplio parque infantil en Madrid pensado para que todos puedan jugar juntos al margen de sus capacidades. Una fortaleza de madera natural, bautizada como Isla de Barataria, con plataformas, torres y toboganes a distintas alturas pone a prueba sus habilidades. A ella se suman juegos cooperativos, columpios nido, otro pentagonal y varios más que superan los cuatro metros de largo.
Si fuera por ellos estarían todo el día en el parque, y no les falta razón. Además de lo bien que se lo pasan están haciendo ejercicio al aire libre, ampliando amistades con otros niños, enfrentándose a retos y estimulando cuerpo y mente ¡nada menos! En la ciudad, hay parques en todos los barrios, pero algunos de ellos merecen una especial atención. Y es que, cada vez se busca un diseño más original, que tengan actividades para hacer y, sobre todo, que además de jugar sean didácticos. Aquí tienes los mejores parques infantiles de Madrid. Garantía de disfrute a lo grande.
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