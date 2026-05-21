La nueva temporada invita de nuevo a disfrutar de un baño al aire libre en plena naturaleza

Con la llegada del calor y el buen tiempo, y a apenas unas semanas para el regreso de la época veraniega, son muchos los que ya tienen puesta la mira en las vacaciones, ya sea para organizar un viaje en familia o con amigos, disfrutar de la playa o, simplemente, descansar y pasar un buen rato en algunos de los mejores lugares de Madrid.

La piscina de Riosequillo (foto: Comunidad de Madrid).

Abre la piscina natural más grande de España

Con refrescantes opciones como las piscinas municipales, qué mejor plan para combatir el calor que darse un agradable chapuzón. Los Centros Deportivos Municipales de Aluche, Casa de Campo, Concepción, El Quijote... La capital cuenta con una gran variedad de opciones pero, a apenas una hora de la ciudad, se encuentra una de las más espectaculares: la piscina natural de Riosequillo, considerada la más grande de España.

Ubicada en Buitrago de Lozoya, la piscina de Riosequillo ya tiene fecha de reapertura. El próximo 30 de junio, arranca la nueva temporada, con apertura diaria de martes a domingo, hasta el día 30 de agosto. En cuanto a horarios, el recinto abre sus puertas entre semana de 11.00 a 20.00 h, mientras que, los sábados, domingos y festivos, podréis disfrutar de un chapuzón de 10.30 a 20.30 h.

Junto a la orilla del río y con agua que llega directamente del embalse de Riosequillo, se extiende este espacio para el baño de unos 4.500 metros cuadrados. Un oasis en plena naturaleza, que cuenta además con todos los servicios para disfrutar de la experiencia con todas las comodidades. El área recreativa de Riosequillo tiene una amplia zona ajardinada, mesas de picnic y bar-restaurante, así como baños, vestuarios y servicio de socorrismo. Puedes llevarte tu propia sombrilla y hay una piscina destinada para los más pequeños.

Piscina de Riosequillo

Cómo conseguir entradas para esta espectacular piscina natural

El acceso a Riosequillo es de pago. En cuanto a las tarifas, las entradas generales tienen un coste que ronda entre los 9 y 14 euros, según el día, con descuentos para grupos entre semana, y entradas con coste reducido.

Durante el fin de semana, se venden 2305 entradas al día, de forma presencial en taquilla. Sólo se vende una entrada por persona que se encuentre físicamente en taquilla. Una vez se agoten las entradas, no habrá posibilidad de acceder al área durante toda la jornada.

Área recreativa Riosequillo

Las piscinas municipales de Madrid ya han abierto

Madrid ha puesto ya en marcha la temporada de piscinas municipales, coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Isidro. Se mantiene el sistema de aforos dinámicos (con el objetivo de incrementar las plazas) y los mismos precios que en años anteriores. En total, la capital cuenta con 25 piscinas municipales, disponibles hasta el próximo 7 de septiembre.

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