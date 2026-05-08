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Las piscinas municipales de Madrid ya tienen fecha de reapertura: horarios, precios y todo lo que debes saber

Qué mejor forma para contrarrestar el calor que darse un buen chapuzón

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Piscina Casa de Campo
©Ayuntamiento de Madrid
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Aunque la llegada de la primavera no ha sido la más ideal, con lluvias y fuertes rachas de viento, queda apenas un mes y medio para el regreso del verano. Muchos tienen ya puesta la mira en las vacaciones, ya sea para organizar un viaje en familia o con amigos, disfrutar de la playa o, simplemente, descansar y pasar un buen rato.

Piscina exterior Puerta de Hierro
Comunidad de Madrid

Ya sabemos cuándo abrirán las piscinas municipales de Madrid

Y qué mejor forma para contrarrestar el calor que un buen chapuzón en una piscina. Además, tan siquiera es necesario que empiece esta calurosa estación para poder llevar a cabo esta actividad, pues las piscinas municipales de la capital ya tiene fecha de reapertura. Madrid dará inicio a la temporada de piscinas municipales de verano el próximo 15 de mayo, coincidiendo con las fiestas de San Isidro, manteniendo el sistema de aforos dinámicos (con el objetivo de incrementar las plazas) y los mismos precios que en años anteriores.

En total, la capital contará con 25 piscinas municipales, en una apertura que se prolongará hasta el próximo 7 de septiembre

Horarios y precios de las piscinas municipales de Madrid

El uso de las piscinas municipales vuelve a estar dividido en tres turnos, como son el de mañana (de 10.00 a 15.00 h); el de tarde (de 16.00 a 21.00 h) y el día completo, de 10.00 a 21.00 h. Las tarifas de acceso a los turnos de mañana y tarde son de 1,35 € para niños de entre 5 y 14 años (Infantil); 1,80 € entre 15 y 26 años (Joven); 2,25 € de 27 a 64 años (Adulto) y 70 céntimos para mayores de 65 años (Mayor). 

Por otra parte, los costes para el turno completo son de 2,70 € (Infantil); 3,60 € (Joven); 4,50 € (Adulto) y 1,35 € (Mayor). Los menores de 5 años podrán entrar de forma gratuita durante los tres turnos.

Piscina
Ayuntamiento de Madrid

Las mejores piscinas de Madrid

A lo largo de la calurosa temporada de verano, contáis con un amplio mapa de piscinas donde podréis daros un refrescante chapuzón. Entre las más destacadas, contáis con opciones como los Centros Deportivos Municipales de Aluche, Casa de Campo, Concepción, El Quijote, Entrevías, Moratalaz, Moscardó u Orcasitas, entre otros.

NO TE LO PIERDAS: Madrid tendrá una nueva piscina al aire libre en pleno centro (y las obras comenzarán en breve)

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