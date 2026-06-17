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Madrid

Riosequillo
©Alfredo Arias | Riosequillo
©Alfredo Arias

Las mejores piscinas de Madrid para refrescarse este verano 2026

Elegimos nuestras piscinas favoritas para darnos un chapuzón y refrescarnos este verano

Dani CabezasIsabel Gil
Escrito por Dani Cabezas y Isabel Gil
Colaboradores: Gorka Elorrieta, María Sanz y María Toro
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Cuando el calor se pone a hacer de las suyas, un buen chapuzón siempre es un plan ganador para combatir las altas temperaturas. Por eso, para que no te pille sin saber a dónde ir, te animamos a echar mano de esta lista y hacer un periplo por las mejores piscinas de Madrid y de la región. Más allá de las municipales, seleccionamos para ti algunas de nuestras favoritas, entre las que no faltan en plena naturaleza, desde las alturas rozando el cielo de Madrid, en la región, baños en lo más parecido a una playa y otros chorros para pasar el calor.

RECOMENDADO: Piscinas espectaculares de Madrid en las alturas

Clica aquí si quieres más información sobre nuestros estándares editoriales y nuestras directrices éticas para crear este contenido.

Piscinas municipales

Centro Deportivo Municipal Margot Moles

Centro Deportivo Municipal Margot Moles
Centro Deportivo Municipal Margot Moles
Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: una enorme piscina de dimensiones olímpicas (50 metros) pensada para el baño de los adultos, aunque, de momento, tendrán que compartirla también con los más pequeños porque su vaso infantil se encuentra cerrado por reparación.

¿Por qué nos gusta? Porque los vasos están rodeados de zonas ajardinadas y arboladas que transmiten la sensación de alejarse y de aislarse, aunque solo sea por unas horas, del ritmo de Madrid.

Dónde está: paseo Polideportivo, 3 (Vicálvaro)

Centro Deportivo Municipal Paseo de la Dirección

Centro Deportivo Municipal Paseo de la Dirección
Centro Deportivo Municipal Paseo de la Dirección
Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: una de las piscinas municipales más nuevas de Madrid (inaugurada en 2024), con 1.400 metros cuadrados de parcela y un vaso de 25x25 metros y otro de chapoteo circular de 7 metros de diámetro.

¿Por qué nos gusta? Porque cuenta con espacio para tener un poquito de césped, parte del cual se encuentra bajo una pérgola, perfecta para refugiarse del sol en los días de más calor.

Dónde está: paseo de la Dirección, 125 (Tetuán)

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Centro Deportivo Municipal La Elipa

Centro Deportivo Municipal La Elipa
Centro Deportivo Municipal La Elipa
Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: en los casi 160.000 metros cuadrados que tiene este centro deportivo hay espacio para sus piscinas. Y qué piscinas: la hay con vaso de 50 metros, otra de recreo y una infantil. Un complejo perfecto para los chapuzones en familia.

¿Por qué nos gusta? Porque, además de lo espacioso del recinto, te diremos que no todos los días uno se da un chapuzón con vistas al pirulí.

Dónde está: calle del Alcalde Garrido Juaristi, 17

Centro Deportivo Municipal Peñuelas

Centro Deportivo Municipal Peñuelas
Centro Deportivo Municipal Peñuelas
Piscina Municipal Peñuelas

Qué encontrarás: piscinas para todas las edades y los gustos de chapoteo, gracias su vaso de recreo, al vaso infantil y al vaso gemelas

¿Por qué nos gusta? Porque tiene una enorme zona de césped en la que es posible encontrar algunas sombras y donde da gusto tirarse a pasar el día.

Dónde está: calle de Arganda, 28 (Arganzuela)

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Centro Deportivo Municipal Plata y Castañar

Centro Deportivo Municipal Plata y Castañar
Centro Deportivo Municipal Plata y Castañar
Foto de Juan Patlan en Unsplash

Qué encontrarás: una piscina de 25 metros, otra de recreo y un vaso infantil rodeadas de zonas de césped, con sombra y también espacio para extender la toalla y cazar algún que otro rayo de sol.

¿Por qué nos gusta? Nos encanta la zona de mesitas y bancos, perfecta para disfrutar de un pícnic después de un baño, cuando el pelo todavía está mojado y el calor no es capaz de molestarnos.

Dónde está: paseo Plata y Castañar, 7

Centro Deportivo Municipal Aluche

  • Qué hacer
  • Aluche
Centro Deportivo Municipal Aluche
Centro Deportivo Municipal Aluche
Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: una piscina enorme. No, no exageramos. Son dos vasos unidos de 50x25 metros. Además, también hay piscina infantil y una zona de césped artificial de 420 metros cuadrados.

¿Por qué nos gusta? Se encuentran en un recinto amplio con una zona cubierta de pinos en cuya sombra da gusto cobijarse y en la que además encontrarás mesas para poder disfrutar de un pícnic.

Dónde está: avenida de Las Águilas, 14

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Centro Deportivo Municipal Casa de Campo

  • Qué hacer
  • Casa de Campo
Centro Deportivo Municipal Casa de Campo
Centro Deportivo Municipal Casa de Campo
©Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: tres generosas piscinas al aire libre. Una de ellas infantil y las otras dos de 33x16 y 36x25 metros con zonas de césped a su alrededor, perfectas para estirar la toalla y echar el día.

¿Por qué nos gusta? Es cierto que los fines de semana se ponen imposibles, pero un día de diario son una muy buena opción para darse un baño, pillar algo de sombra y tumbarse tranquilamente y, a la salida, encontrarte en plena Casa de Campo.

Dónde está: Paseo Puerta del Ángel, 7

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Centro Deportivo Municipal Moratalaz

  • Qué hacer
  • Madrid
Centro Deportivo Municipal Moratalaz
Centro Deportivo Municipal Moratalaz
Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: un gran recinto con tres piscinas de 50 metros y otra infantil, rodeadas de bancos (algunos de ellos con sombrilla incorporada) en los que se agradece sentarse y zonas verdes.

¿Por qué nos gusta? El hecho de que las piscinas estén distribuidas en distintos niveles ayuda a que los días de mayor afluencia la gente se reparta entre todo el recinto. Los bancos y las sombrillas incorporadas son un plus.

Dónde está: calle de Valdebernardo, 2

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Centro Deportivo Municipal Entrevías

  • Qué hacer
  • Puente de Vallecas
Centro Deportivo Municipal Entrevías
Centro Deportivo Municipal Entrevías
© Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: este centro deportivo, situado a pocos metros del Parque Forestal de Entrevías, cuenta con piscinas municipales de exterior. Concretamente, con dos: un vaso de 50 metros y otro infantil.

¿Por qué nos gusta? Aunque no es como estar en plena naturaleza, por la ubicación de este centro deportivo municipal, sí que se respira algo del aire fresco propio de un entorno natural.

Dónde está: Ronda del Sur, 4

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Centro Deportivo Municipal Orcasitas

Centro Deportivo Municipal Orcasitas
Centro Deportivo Municipal Orcasitas
Ayuntamiento de Madrid

Qué encontrarás: dos vasos de 50 metros cada uno (ahí es nada) y un vaso infantil. Este, además, es redondo y de los que gusta especialmente a los más pequeños para chapotear.

¿Por qué nos gusta? Porque al contar con dos piscinas tan grandes hace que, aunque el recinto esté lleno, los baños sigan siendo agradables. Además, junto a la piscina infantil hay un área de juegos con una casita de madera y un tobogán, perfecta para que los niños y niñas se diviertan cuando no están dentro del agua.

Dónde está: avenida Rafaela Ybarra, 52

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Piscinas en la naturaleza

Riosequillo

  • Qué hacer
  • Madrid
Riosequillo
Riosequillo
©Alfredo Arias

Qué encontrarás: una de las piscinas naturales más grandes de España, con 4.500 metros cuadrados y un agua fresca a rabiar porque procede del Embalse de Riosequillo. Además, el complejo dispone de merendero, chiringuito, pista de fútbol sala, cancha de baloncesto y un área de juegos infantiles.

Horario: estará abierta del 30 de junio al 30 de agosto. En cuanto a horarios, abre sus puertas de martes a viernes, de 11 a 20 h; y los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 20.30 h.

Precios: el coste de la entrada general es de 9 € entre semana y de 14 € los fines de semana y festivos. Los menores entre 3 y 15 años y los mayores de 65, las personas con una discapacidad igual o superior al 33% y los integrantes de familias numerosas pagarán 6 € entre semana y 10 € los fines de semana.

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Piscinas naturales de Las Berceas

  • Qué hacer
  • Rutas y paseos
  • Madrid
Piscinas naturales de Las Berceas
Piscinas naturales de Las Berceas
©Alfredo Arias

Lo cierto es que las piscinas naturales de Las Berceas son idílicas, con sus formas ondulantes, rodeadas de verde y cercadas por varios arroyos. Ubicadas en el Parque Recreativo de Las Berceas, este espacio dispone de zona de merenderos en la que desplegar los tápers caseros que te hayas traído en la nevera y también de bar, por si prefieres picar algo allí.

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Cervera de Buitrago

  • Viaje
  • Madrid
Cervera de Buitrago
Cervera de Buitrago
©Carlos M. Forero

Qué encontrarás: un idílico pueblecito a orillas del embalse de El Atazar, en plena Sierra Norte de la región y con apenas 162 habitantes. Situado a una hora en coche de la ciudad y cerca de la archiconocida localidad de Patones, es la escapada perfecta para cualquier fin de semana.

¿Por qué nos gusta? Porque en el embalse es posible disfrutar de un buen puñado de actividades náuticas: desde dar un paseo en kayak hasta probar vuestra destreza con la vela ligera. Un par de restaurantes con vistas al embalse y unas casas rurales de ensueño donde alojarse completan la experiencia.

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Piscinas en las alturas

Hotel Emperador

  • Hoteles
  • Centro
  • precio 3 de 4
Hotel Emperador
Hotel Emperador

Qué encontrarás: el hotel con piscina de Madrid que todo el mundo quiere visitar: céntrico, terraza de 1.200 metros cuadrados y allí, en lo alto, una piscina de dimensiones generosas y en la que es posible bañarse mientras se contempla en primera fila el skyline de la ciudad. Cuenta, además, con oferta gastronómica.

Precio: el precio del day pass para acceder a la piscina del Hotel Emperador es de 72 €, de lunes a jueves; y de 87 €, los viernes, sábados y domingos. Incluye una copa de bienvenida, tumbona y toalla. Se ponen a la venta cada día a las 10 h hasta completar aforo. No se admiten reservas.

Horario: de lunes a domingo, de 10 a 21 h.

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H10 Puerta de Alcalá

  • Hoteles
  • Madrid
H10 Puerta de Alcalá
H10 Puerta de Alcalá
Roger Mendez. H10 Puerta de Alcala

Qué encontrarás: de la Terraza El Cielo de Alcalá nos tiene enamorados su plunge pool acristalada: pequeña, sí; pero muy coqueta. Además de, por supuesto, las vistas sobre El Retiro. El acceso es exclusivo para huéspedes, aunque quien no esté alojado en el hotel puede reservar la promoción brunch con chapuzón de lunes a jueves.

Precio: desde 120 € e incluye brunch (opciones saladas, como mantequillas de sabores, embutidos y quesos; dulces, como bollería, mermeladas caseras y yogures; y principal), acceso a la piscina y toalla de préstamo.

Horario: esta promoción está operativa de lunes a jueves. El horario de la piscina es de 10 a 13.45 h y el del brunch, de 12 a 13.45 h.

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Hotel Wellington

  • Hoteles
  • Barrio de Salamanca
  • precio 4 de 4
Hotel Wellington
Hotel Wellington
Wellington Hotel & Spa Madrid

Qué encontrarás: quizá no sea la típica piscina en un rooftop, pero de ella nos encanta el que quede aislada de la calle y de su ajetreo, y esas tumbonas blancas que rodean un vaso de agua de fondo turquesa. Fotos para Instagram, modo on.

Precio: el day pass para acceder a esta terraza con piscina de Madrid tiene un coste de 95 € por persona de lunes a viernes (50 € son para consumir en la Terraza del Wellington); y de 200 €, los sábados, domingos y festivos (100 € destinados al consumo).

Horario: de lunes a domingo, de 10.30 a 20 h.

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Hard Rock Hotel Madrid

Hard Rock Hotel Madrid
Hard Rock Hotel Madrid
Hard Rock Hotel Madrid

Qué encontrarás: el Roxy Garden, que es la zona de piscina de este hotel, nos encanta que tenga césped y poder pisarlo descalzos después de un baño de esos que refrescan cuerpo y aclaran ideas. También que se pueda escoger entre tumbona o cama balinesa.

Precio: de lunes a viernes, su day pass tiene un precio de 55 € por persona en tumbona y de 120 € por cama balinesa (para máximo tres personas); y los sábados y los domingos, el coste es de 75 € por persona en tumbona y de 200 €, la cama balinesa.

Horario: de lunes a domingo, de 11 a 20.30 h.

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Palacio de los Duques Gran Meliá

Palacio de los Duques Gran Meliá
Palacio de los Duques Gran Meliá
Gran Meliá Palacio de los Duques

Qué encontrarás: la estampa coqueta de su rooftop con una piscina recogida y las tumbonas, ordenadas y muy aesthetic a su alrededor, y la idea de estarse bañando, fresco y despreocupado, en ella, en las alturas de Madrid con vistas a los tejados de la ciudad.

Precio: aunque la piscina, en principio, está pensada para los huéspedes, quienes no sean clientes pueden acceder reservando una cama balinesa con alguno de los packs que han preparado. La reserva de cama balinesa es hasta para dos personas y permite acceder al rooftop y a la piscina. De los packs, el más básico tiene un coste de 250 € e incluye botella de cava (Moët & Chandon), cesta de frutas, toalla y amenities de piscina (zapatillas, crema solar factor 30 y 50, aftersun y gel hidroalcólico).

Horario: de lunes a domingo, de 10 a 00 h, aunque el tiempo de baño finaliza a las 20 h.

UMusic Hotel Teatro Albéniz

UMusic Hotel Teatro Albéniz
UMusic Hotel Teatro Albéniz
UMusic Hotel Madrid

Qué encontrarás: situada en su cuarta planta, puede que esta piscina no pueda competir en vistas contra las del resto de hoteles de este listado, pero a calma es complicado ganarla. Y eso que está a un paso de la siempre movida Puerta del Sol.

Precio: quienes no estén alojados en el hotel pueden acceder a la piscina con un pase de día que tiene un coste de 100 €. De ese importe, 60 € se abonan en concepto de entrada y los 40 € restantes se pueden destinar al consumo en el bar que hay en ese rooftop. No se hace reserva y por día pueden acceder únicamente tres personas que no estén alojados en el hotel.

Horario: de lunes a domingo, de 10 a 20 h.

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VP Plaza España Design

VP Plaza España Design
VP Plaza España Design
VP Plaza España Design 5

Qué encontrarás: la sensación de altura con Madrid y sus alrededores extendiéndose ante tu vista y la promesa, con solo verla aparecer, de un baño refrescante en las aguas de su piscina, relajación e intimidad. También vértigo: su suelo es acristalado.

Precio: aunque la piscina está pensada para huéspedes, quienes no estén alojados pueden acceder reservando su ViP Sun-Day!, un pase de día para dos personas que incluye entrada a la piscina, dos cócteles en Ginkgo Sky Bar, tumbona y la reserva de una habitación que podrá utilizarse en el mismo horario que el de la piscina (no se puede pernoctar). El day pass tiene un precio de 210 €

Horario: de lunes a domingo, de 11 a 19 h.

Piscinas para una cercana escapada

Polideportivo Municipal Dehesa Boyal (San Sebastián de los Reyes)

Polideportivo Municipal Dehesa Boyal (San Sebastián de los Reyes)
Polideportivo Municipal Dehesa Boyal (San Sebastián de los Reyes)
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Qué encontrarás: en el centro polideportivo municipal Dehesa Boyal abren sus puertas cuatro piscinas (polivalente, recreativa, de enseñanza y de chapoteo) en plena naturaleza que cuentan con merendero. Están situadas en la avenida Navarrondán s/n.

Horario: abiertas desde el 30 de mayo y hasta el 30 de agosto en distintos horarios según el momento del verano. Hasta el 19 de junio, de lunes a viernes, de 14 a 20.30 h; y sábados, domingos y festivos, de 11 a 20.30 h. Del 20 de junio y hasta el 31 de julio, de lunes a domingo, de 11 a 20.30 h. Y del 1 al 30 de agosto, de lunes a domingo de 11 a 20 h.

Precio: para los empadronados, 5 € entre semana y 7 € fines de semana y festivos. Para los no empadronados, 9 € entre semana y 13,50 € fines de semana.

Club Deportivo Somontes

Club Deportivo Somontes
Club Deportivo Somontes
Piscinas Club Deportivo Somontes

Qué encontrarás: un oasis a un paso de Madrid centro con dos piscinas olímpicas, dos infantiles y 18.000 m2 de zonas verdes con praderas y arboledas, donde hay instaladas sombrillas, hamacas, camas balinesas y mesas. Y todo ello  en El Pardo, a tan solo 5 minutos en coche desde Moncloa. El Club Deportivo Somontes es privado, pero la buena noticia es que no necesitas hacerte miembro para poder disfrutar de estos espacios.

Horario: abierta entre el 30 de mayo y el 30 de agosto en horario de 11 a 20.30 h.

Precio: el precio varía en función del día de la semana en el que acudas, pudiendo encontrar entradas desde 10 €, de lunes a viernes, para los adultos; y desde 7 €, las infantiles.

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Piscina de agua salada de Parla

Piscina de agua salada de Parla
Piscina de agua salada de Parla
Ayuntamiento de Parla

Qué encontrarás: seamos sinceros, ya sabemos que no es una playa como tal, pero si a esta piscina se la conoce como la Playa de Parla es porque su agua es salada, su diseño está pensado para simular esa entrada progresiva propia del mar y en torno a ese gran vaso hay, además de grandes extensiones de césped, arena blanca y fina.

Horario: esta piscina estará abierta desde el 13 de junio y hasta el 30 de agosto y su horario será de 10 a 21 h todos los días (incluidos domingos y festivos).

Precio: estés empadronado o no en Parla, la entrada de adulto tiene un coste de 6 €, la infantil (entre 4 y 14 años), de 3,5 € y para jóvenes (entre 5 y 26 años), de 5 €. Los mayores de 65 años y los pensionistas pagarán 1,5 €. Además, hay una entrada específica para el turno de tarde (a partir de las 15 h) que tiene un precio de 2,5 € para niños y niñas de entre 4 y 14 años y de 4 €, para los adultos.

Piscina Municipal de Verano de Colmenar Viejo

Piscina Municipal de Verano de Colmenar Viejo
Piscina Municipal de Verano de Colmenar Viejo
Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Qué encontrarás: situada en la Avenida de los Remedios, en este espacio hay varias piscinas, amplias praderas de césped, zona de merendero y servicio de Bibliopiscina, al que será posible acercarse para solicitar el préstamo de un libro o participar en alguno de los talleres que organizan.

Horario: esta piscina abrirá del 12 de junio al 12 de septiembre y lo hará de lunes a domingo, aunque su horario varía en función del momento del verano en que te encuentres. Así, hasta el 31 de julio la encontrarás operativa de 11.30 a 21.30 h; del 1 al 15 de agosto, entre las 11.30 y las 21 h; y del 16 de agosto hasta el 7 de septiembre, de 11.30 a 20.30 h.

Precio: el precio de las entradas para acceder a esta piscina en día laborable es de 2,50 €, para los adultos (a partir de 16 años) y de 1 €, para los niños. En sábados y festivos, asciende a 3,5 € y 2 € respectivamente. Los tickets de acceso pueden adquirirse online desde el 12 de junio a las 10 h a través del banner que se ha habilitado en la web del Ayuntamiento. Se pondrán a la venta por esta vía el 70% de las entradas, dejándose un 30% para la taquilla.

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Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto (Boadilla del Monte)

Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto (Boadilla del Monte)
Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto (Boadilla del Monte)
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Qué encontrarás: amplias zonas verdes, con bien de árboles y sombrillas bajo las que cobijarse y, en el medio, una enorme piscina pidiéndote a gritos que sí, que te des ya un chapuzón.

Horario: abierta hasta el 7 de septiembre, de lunes a domingo, de 12 a 20 h.

Precio: el precio de las entradas varía en función del día en que se desee acudir, de la edad, de si se está empadronado o no en el municipio y de si se es abonado al complejo deportivo. Así, los empadronados menores de 26 años que acudan en día laborable y estén abonados deberán pagar 1,20 € (2,10 €, en caso de no estar abonados). Los mayores de 26 años, por su parte, pagarán 1,50 € (3 €, en caso de no estar abonados). Los fines de semana, la entrada juvenil tendrá un coste de 1,8 € (3 €, si no se es abonado) y la de adulto asciende a 2,10 € (3,60 € para los no abonados). Los no empadronados menores de 26 años pagarán entre semana 7 € y los fines de semana y festivos, 10 €. En el caso de los adultos, el precio será de 10 € de lunes a viernes; y de 13,5 €, los sábados, domingos y festivos. Las entradas pueden adquirirse en taquilla o a través de la web de Deportes del Ayuntamiento.

Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch (Torrejón de Ardoz)

  • Niños
Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch (Torrejón de Ardoz)
Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch (Torrejón de Ardoz)
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Qué encontrarás: lo que más te gustará de este complejo deportivo será su piscina de olas, grande y garantía de diversión. Además, los espacios verdes son generosos.

Horario: abierta del 17 de junio y hasta el 30 de agosto, de lunes a domingo, de 12 a 21 h.

Precio: las entradas generales (de 18 a 64 años) para los no empadronados cuestan 9 € de lunes a jueves; y 14,60 €, los fines de semana y festivos. Los menores de dos años no pagan entrada y los menores de 17, los mayores de 65 y los empadronados disfrutan de descuentos. Además, este año, para quienes acudan únicamente a partir de las 18 h, todas las entradas costarán un 50% menos; y quienes estén empadronados y lleven más de seis meses en situación de desempleo pagarán únicamente 1,20 €. Las entradas pueden adquirirse online o de manera presencial en taquilla (solo admiten pago con tarjeta).

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Polideportivo Municipal José Caballero (Alcobendas)

Polideportivo Municipal José Caballero (Alcobendas)
Polideportivo Municipal José Caballero (Alcobendas)
Ayuntamiento de Alcobendas

Qué encontrarás: un gran vaso para el baño, zona de chapoteo para los niños provista de chorros, cascadas, volcanes…, praderas de césped, servicio de cafetería, zona de pícnic y servicio de Bibliopiscina.

Horario: la piscina de Alcobendas estará operativa hasta el 7 de septiembre y abre de lunes a viernes, en horario de 11 a 20 h; y los sábados, domingos y festivos, desde las 10 y hasta las 20 h. Los toboganes, por su parte, estarán operativos todos los días de 13 a 14 h y de 17.30 a 19 h.

Precio: para los adultos empadronados en el municipio, el precio de la entrada es de 4,30 €; y para los menores de 16 y los mayores de 65, de 2,80 €. En el caso de no estar empadronado, el precio asciende a 6,50 € y a 4,20 €, respectivamente. Los menores de 4 años y quienes hagan uso del Abono Deporte entran gratis.

Piscina de Club de Tiro

Piscina de Club de Tiro
Piscina de Club de Tiro
Club de Tiro

Esta idílica y secreta piscina de Madrid esconde un restaurante con buenos arroces y una terraza con bocadillos y barbacoa y por eso nos encanta como plan sorpresa para un chapuzón con comida familiar. A orillas de la M40, el Club de Tiro sirve como puerta de entrada a ese pulmón natural de El Pardo y suele ser un punto de referencia para la celebración de grandes eventos, pero en verano se transforma en una recomendable y muy poco conocida pista si andas buscando direcciones donde darte un chapuzón rodeado de verde. El lugar abre sus instalaciones también para los no socios. Os dejamos los precios a continuación para este baño premium... Adultos: 15 € (L-V) y 20 € (S-D y festivos). Niños (L-D y festivos): 10 €. La entrada es gratuita para los menores de 4 años. Ah, y tienen hamacas que se puede alquilar por 5 euros y según disponibilidad.

Playas de Madrid

El Pantano de San Juan

El Pantano de San Juan
El Pantano de San Juan
Comunidad de Madrid

¿Qué es? Situado entre San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Cebreros y Pelayos de la Presa y con 14 kilómetros de playas, es el único pantano de Madrid donde está permitido el baño.

¿Por qué ir? Es un clásico del veraneo madrileño en el que siempre se agradece darse un baño. Además, dispone de zonas delimitadas para practicar deportes acuáticos. Es importante respetar las recomendaciones de seguridad y contar con que los fines de semana entre junio y septiembre se pone hasta arriba.

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Playa del Alberche

  • Qué hacer
  • Madrid
Playa del Alberche
Playa del Alberche

¿Qué es? En la confluencia de los ríos Alberche y Perales, ubicamos este arenal de Aldea del Fresno, considerado una de las playas de Madrid. La zona dista mucho de ser un paisaje costero, pero gusta el conjunto de paraje arbolado, con arena bañada por la corriente de un río.

¿Por qué ir? Por el cotizado aspecto playero que presenta los fines de semana, con sus toallas, sus sombrillas, sus cubos y sus palas, y hasta sus chiringuitos, con opciones para comer y tomar algo. 

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Playa de Estremera

Playa de Estremera
Playa de Estremera
Comunidad de Madrid

¿Qué es? El nombre oficial es Los Villares y se trata de una de las cuatro únicas zonas de baños autorizadas por la Comunidad de Madrid. Está en Estremera que tiene también el aliciente de ser el último pueblo de la Región antes de pasar a Castilla-La Mancha.

¿Por qué ir? Porque se trata de un delicioso espacio a orillas del río Tajo, en el que además podrás encontrar un quiosco, merenderos y columpios para los niños.

Presillas de Rascafría

  • Qué hacer
  • Rutas y paseos
  • Madrid
Presillas de Rascafría
Presillas de Rascafría
Comunidad de Madrid

¿Qué es? No podemos decir que sea una playa de Madrid, pero sí una de las piscinas más cotizadas cuando llega el calor. Están en la zona de Rascafría y los colores de las toallas sobre la hierba y el chapoteo del valiente que se atreve a zambullirse en su agua helada son de cuadro veraniego total

¿Por qué ir? Por el entorno natural que las rodea, porque hace menos calor que en el centro de Madrid y porque, además, tendréis la posibilidad de compaginar rato de piscina con ruta senderista a la Cascada del Purgatorio.

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Embalse de Picadas

  • Qué hacer
  • Rutas y paseos
  • Madrid
Embalse de Picadas
Embalse de Picadas
©Alfredo Arias

¿Qué es? Otro remanso de paz natural para darse un baño refrescante en verano. Con una superficie de 92 hectáreas, este embalse está situado en San Martín de Valdeiglesias. Las aguas de esta playa de Madrid provienen del río Alberche.

¿Por qué ir? Nos encanta su entorno. Alrededor hay un extenso bosque de pinos y cuenta además con una zona recreativa (La Depuradora) con barbacoas (prohibidas en los meses de verano), mesas para comer... 

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Otros chorros para refrescarse

Parque Madrid Río

  • Qué hacer
  • Ciudad
Parque Madrid Río
Parque Madrid Río
SH

Qué encontrarás: en el corazón del parque de Arganzuela se encuentra la conocida como "Playa urbana de Madrid Río" o, coloquialmente: "los chorros". En este pulmón de la ciudad se refugian del calor visitantes y locales, rodeados de césped, árboles, sombra y con una sorpresa en forma de agua para pasar el verano madrileño.

Por qué nos gusta: los chorros de esta particular playa se activan con distintos efectos y en distintos ciclos, por lo que los niños (y no tan niños) juegan a mojarse o esquivar el agua de 11 a 21 h.

Horario: de lunes a domingo, de 11 a 21 h.

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Parque Warner Beach

Parque Warner Beach
Parque Warner Beach
Parque Warner Beach

Qué encontrarás: además del Parque Warner Madrid, durante los meses de verano se puede disfrutar también del Parque Warner Beach, con atracciones para toda la familia. En su extensión de 30.000 metros cuadrados encontrarás desde piscinas de olas y toboganes gigantes hasta una zona infantil para los más pequeños.

Por qué nos gusta: porque no todos los días uno puede darse un chapuzón sabiendo que a un pasito de donde está se encuentran superhéroes y villanos de DC. También porque es posible combinar la entrada con acceso al Parque Warner y lograr la experiencia completa.

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Aquopolis Villanueva de la Cañada

  • Qué hacer
  • Fuera de Madrid
Aquopolis Villanueva de la Cañada
Aquopolis Villanueva de la Cañada
Aquopolis Villanueva de la Cañada

Qué encontrarás: un clásico de los veranos madrileños con grandes toboganes de agua, vertiginosas pendientes y aquaplanning a gran velocidad… El Aquopolis Villanueva de la Cañada está repleto de atracciones para divertirse cuando las altas temperaturas del verano aprietan y es un refugio en los meses de calor. Waikiki Jungle, Splash, Boomerang o Black Hole son algunas de las propuestas que se pueden encontrar en sus instalaciones.

Precio: desde 19,90 € si se compra la entrada online. Desde 39,90€ si se adquiere en taquilla.

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Parque de atracciones

  • Qué hacer
  • Batán
Parque de atracciones
Parque de atracciones
Parque de Atracciones de Madrid

Qué encontrarás: el catálogo de atracciones de agua del conocido parque madrileño. Destacan 'Los Fiordos', repleta de velocidad, adrenalina y agua; 'Los Rápidos', donde podréis deslizaros de lado a lado; el 'Aserradero', donde sofocar el calor rápidamente o 'Splash Bash', una atracción para los más pequeños, que deberán controlar cañones de agua y derribar distintos objetivos.

Precio: desde 23,90 € si se compra online y desde 44,90 € si se adquiere en taquilla

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