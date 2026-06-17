Centro Deportivo Municipal Margot Moles
Qué encontrarás: una enorme piscina de dimensiones olímpicas (50 metros) pensada para el baño de los adultos, aunque, de momento, tendrán que compartirla también con los más pequeños porque su vaso infantil se encuentra cerrado por reparación.
¿Por qué nos gusta? Porque los vasos están rodeados de zonas ajardinadas y arboladas que transmiten la sensación de alejarse y de aislarse, aunque solo sea por unas horas, del ritmo de Madrid.
Dónde está: paseo Polideportivo, 3 (Vicálvaro)