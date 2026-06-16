Qué encontrarás: el hotel con piscina de Madrid que todo el mundo quiere visitar: céntrico, terraza de 1.200 metros cuadrados y allí, en lo alto, una piscina de dimensiones generosas y en la que es posible bañarse mientras se contempla en primera fila el skyline de la ciudad. Cuenta, además, con oferta gastronómica.
Precio: el precio del day pass para acceder a la piscina del Hotel Emperador es de 72 €, de lunes a jueves; y de 87 €, los viernes, sábados y domingos. Incluye una copa de bienvenida, tumbona y toalla. Se ponen a la venta cada día a las 10 h hasta completar aforo. No se admiten reservas.
Horario: de lunes a domingo, de 10 a 21 h.