Siempre hay ganas de verano y de hacer planes al aire libre. De entre las muchas opciones que ofrece Madrid, pocas son tan refrescantes como un chapuzón en una piscina. Pero si, además, se encuentra en lo alto de una azotea y ante nosotros se nos muestra la ciudad en todo su esplendor, estamos ante algo parecido al plan perfecto para los meses de calor. Estos son los hoteles con piscina de Madrid que más nos gustan por diferentes motivos: ubicación, decoración, calidad de sus instalaciones, ambiente y servicio. Porque bañarse en el cielo de Madrid es posible.

Otros planes para un verano en Madrid

Lo de bañarse en las alturas está bien, muy bien; pero no siempre, por precio o aforo de estos espacios, está al alcance de todo el mundo. Por ello, viene bien saber dónde están las piscinas municipales de Madrid, cuáles son los parques donde buscar la sombra y los mil y un planes que la ciudad tiene preparados para los meses de verano.

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