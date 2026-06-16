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Madrid

Hotel Emperador
Hotel Emperador
Hotel Emperador

Azoteas con piscina: chapuzones para todo el mundo o sólo para huéspedes

Oasis urbanos en las alturas capaces de desafiar las temperaturas más extremas. ¡Apúntalas todas!

Marta BacNoelia Santos
Escrito por Marta Bac y Noelia Santos
Colaborador: María Sanz
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Siempre hay ganas de verano y de hacer planes al aire libre. De entre las muchas opciones que ofrece Madrid, pocas son tan refrescantes como un chapuzón en una piscina. Pero si, además, se encuentra en lo alto de una azotea y ante nosotros se nos muestra la ciudad en todo su esplendor, estamos ante algo parecido al plan perfecto para los meses de calor. Estos son los hoteles con piscina de Madrid que más nos gustan por diferentes motivos: ubicación, decoración, calidad de sus instalaciones, ambiente y servicio. Porque bañarse en el cielo de Madrid es posible.

Otros planes para un verano en Madrid

Lo de bañarse en las alturas está bien, muy bien; pero no siempre, por precio o aforo de estos espacios, está al alcance de todo el mundo. Por ello, viene bien saber dónde están las piscinas municipales de Madrid, cuáles son los parques donde buscar la sombra y los mil y un planes que la ciudad tiene preparados para los meses de verano.

RECOMENDADO: Las mejores piscinas naturales sin salir de Madrid

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Hoteles con piscina para huéspedes y visitantes

Hotel Emperador

  • Hoteles
  • Centro
  • precio 3 de 4
Hotel Emperador
Hotel Emperador
Hotel Emperador

Qué encontrarás: el hotel con piscina de Madrid que todo el mundo quiere visitar: céntrico, terraza de 1.200 metros cuadrados y allí, en lo alto, una piscina de dimensiones generosas y en la que es posible bañarse mientras se contempla en primera fila el skyline de la ciudad. Cuenta, además, con oferta gastronómica.

Precio: el precio del day pass para acceder a la piscina del Hotel Emperador es de 72 €, de lunes a jueves; y de 87 €, los viernes, sábados y domingos. Incluye una copa de bienvenida, tumbona y toalla. Se ponen a la venta cada día a las 10 h hasta completar aforo. No se admiten reservas.

Horario: de lunes a domingo, de 10 a 21 h.

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H10 Puerta de Alcalá

  • Hoteles
  • Madrid
H10 Puerta de Alcalá
H10 Puerta de Alcalá
Roger Mendez. H10 Puerta de Alcala

Qué encontrarás: de la Terraza El Cielo de Alcalá nos tiene enamorados su plunge pool acristalada: pequeña, sí; pero muy coqueta. Además de, por supuesto, las vistas sobre El Retiro. El acceso es exclusivo para huéspedes, aunque quien no esté alojado en el hotel puede reservar la promoción brunch con chapuzón de lunes a jueves.

Precio: desde 120 € e incluye brunch (opciones saladas, como mantequillas de sabores, embutidos y quesos; dulces, como bollería, mermeladas caseras y yogures; y principal), acceso a la piscina y toalla de préstamo.

Horario: esta promoción está operativa de lunes a jueves. El horario de la piscina es de 10 a 13.45 h y el del brunch, de 12 a 13.45 h.

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Barceló Imagine

Barceló Imagine
Barceló Imagine
Barcelé Imagine

Nos encanta: es coqueta, apetecible y un refugio perfecto en los días más calurosos del verano madrileño. Es cierto que está pensada para los huéspedes, pero incluye day pass. Por su ubicación, en la zona de Chamartín, nos parece perfecta para un chapuzón antes o después de coger un tren.

Precio: son 39,5 € por persona e incluye acceso durante ocho horas a la piscina, toalla y un almuerzo a elegir entre hamburguesas o sándwiches que preparan en ese coqueto foodtruck que también hay en la piscina.

Horario: todos los días de 10.30 a 20.30 h

Hotel Wellington

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Hotel Wellington
Hotel Wellington
Wellington Hotel & Spa Madrid

Qué encontrarás: quizá no sea la típica piscina en un rooftop, pero de ella nos encanta el que quede aislada de la calle y de su ajetreo, y esas tumbonas blancas que rodean un vaso de agua de fondo turquesa. Fotos para Instagram, modo on.

Precio: el day pass para acceder a esta terraza con piscina de Madrid tiene un coste de 95 € por persona de lunes a viernes (50 € son para consumir en la Terraza del Wellington); y de 200 €, los sábados, domingos y festivos (100 € destinados al consumo).

Horario: de lunes a domingo, de 10.30 a 20 h.

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Room Mate Óscar

Room Mate Óscar
Room Mate Óscar
Photograph: Room Mate

Nos encanta: cócteles, tumbonas y camas balinesas, su poquito de césped (aunque sea artificial), guirnaldas de luces dándole ese toque cuqui tan de Instagram y una piscina con Chueca a sus pies. Desde aquí, los atardeceres cautivan.

Precio: entre semana, el day pass tiene un coste de 60 €; los fines de semana, es de de 70 €. En ambos casos, incluye un plato de fruta de acompañamiento y una copa de cava. Las reservas se hacen enviando un email a recepción.

Horario: todos los días de 10.30 h a 19 h

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Hard Rock Hotel Madrid

  • Hoteles
  • Centro
Hard Rock Hotel Madrid
Hard Rock Hotel Madrid
Roberto Lara. Hard Rock Hotel Madrid

Qué encontrarás: el Roxy Garden, que es la zona de piscina de este hotel, nos encanta que tenga césped y poder pisarlo descalzos después de un baño de esos que refrescan cuerpo y aclaran ideas. También que se pueda escoger entre tumbona o cama balinesa.

Precio: de lunes a viernes, su day pass tiene un precio de 55 € por persona en tumbona y de 120 € por cama balinesa (para máximo tres personas); y los sábados y los domingos, el coste es de 75 € por persona en tumbona y de 200 €, la cama balinesa.

Horario: de lunes a domingo, de 11 a 20.30 h.

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Palacio de los Duques Gran Meliá

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Palacio de los Duques Gran Meliá
Palacio de los Duques Gran Meliá
Gran Meliá Palacio de los Duques

Qué encontrarás: la estampa coqueta de su rooftop con una piscina recogida y las tumbonas, ordenadas y muy aesthetic a su alrededor, y la idea de estarse bañando, fresco y despreocupado, en ella, en las alturas de Madrid con vistas a los tejados de la ciudad.

Precio: aunque la piscina, en principio, está pensada para los huéspedes, quienes no sean clientes pueden acceder reservando una cama balinesa con alguno de los packs que han preparado. La reserva de cama balinesa es hasta para dos personas y permite acceder al rooftop y a la piscina. De los packs, el más básico tiene un coste de 250 € e incluye botella de cava (Moët & Chandon), cesta de frutas, toalla y amenities de piscina (zapatillas, crema solar factor 30 y 50, aftersun y gel hidroalcólico).

Horario: de lunes a domingo, de 10 a 00 h, aunque el tiempo de baño finaliza a las 20 h.

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VP Plaza España Design

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  • precio 3 de 4
VP Plaza España Design
VP Plaza España Design
Booking.com

Qué encontrarás: la sensación de altura con Madrid y sus alrededores extendiéndose ante tu vista y la promesa, con solo verla aparecer, de un baño refrescante en las aguas de su piscina, relajación e intimidad. También vértigo: su suelo es acristalado.

Precio: aunque la piscina está pensada para huéspedes, quienes no estén alojados pueden acceder reservando su ViP Sun-Day!, un pase de día para dos personas que incluye entrada a la piscina, dos cócteles en Ginkgo Sky Bar, tumbona y la reserva de una habitación que podrá utilizarse en el mismo horario que el de la piscina (no se puede pernoctar). El day pass tiene un precio de 210 €

Horario: de lunes a domingo, de 11 a 19 h.

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UMusic Hotel Teatro Albéniz

  • Madrid
UMusic Hotel Teatro Albéniz
UMusic Hotel Teatro Albéniz
UMusic Hotel Madrid

Qué encontrarás: situada en su cuarta planta, puede que esta piscina no pueda competir en vistas contra las del resto de hoteles de este listado, pero a calma es complicado ganarla. Y eso que está a un paso de la siempre movida Puerta del Sol.

Precio: quienes no estén alojados en el hotel pueden acceder a la piscina con un pase de día que tiene un coste de 100 €. De ese importe, 60 € se abonan en concepto de entrada y los 40 € restantes se pueden destinar al consumo en el bar que hay en ese rooftop. No se hace reserva y por día pueden acceder únicamente tres personas que no estén alojados en el hotel.

Horario: de lunes a domingo, de 10 a 20 h.

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Hoteles con piscina en Madrid solo para huéspedes

Hotel Montera Madrid

  • Viaje
  • Transportes y viajes
Hotel Montera Madrid
Hotel Montera Madrid
Time Out Madrid

Nos encanta: que puede decirse que su rooftop está a los pies del Edificio Telefónica y, claro, menudas vistas. Súmale a eso sus apetecibles camas balinesas y su coqueta piscina, perfecta para un refrescarse.

Para después: estando tan cerca del Espacio Fundación Telefónica, nos parecería una pena no aprovechar para visitar alguna de las exposiciones que programan.

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Riu Plaza España

  • Hoteles
  • Madrid
Riu Plaza España
Riu Plaza España
Piscina del Hotel Riu Plaza España

Nos encanta: que es la terraza con piscina de Madrid en la que más cerca sentirás que estás de tocar el cielo de la ciudad. Tranquilidad, la posibilidad de refrescarse y la relajación de saber que estás muy lejos, en lo alto, del ajetreo de la ciudad.

Para después: a los pies de este hotel, abre sus puertas el mayor Zara de Madrid; y a unos pasos, se encuentra Conde Duque con su siempre apetecible propuesta cultural. ¡Tú eliges!

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Ocean Drive Madrid

  • Viaje
  • Transportes y viajes
Ocean Drive Madrid
Ocean Drive Madrid
Time Out Madrid

Nos encanta: su piscina con vistas a la plaza de Isabel II y toda la estética mediterránea que la rodea y que otra cosa, no, pero buenrollo transmite un rato.

Para después: ¿qué tal un acercarse a ver qué tienen programado en el Teatro Real? Si eres más de aire libre, siempre puedes pasarte por el mirador de la Cornisa del Palacio Real.

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The Madrid EDITION

The Madrid EDITION
The Madrid EDITION
Booking

Nos encanta: situada en la cuarta planta del hotel, lo de su infinity pool es digno de recodar. Y es que, probablemente, sea el chapuzón más exclusivo y con más clase que te podrás dar en Madrid. Reserva una de sus camas balinesas y sumérgete en el agua.

Para después: ¿qué tal ver atardecer desde su infinity pool, disfrutar de la propuesta gastro que el chef peruano Diego Muñoz nos ofrece el restaurante del hotel, Oroya, y después lanzarte a perderte por las calles del centro hasta acabar, por ejemplo, en alguna de las noches del Café Berlín?

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Hotel Indigo Gran Vía

Hotel Indigo Gran Vía
Hotel Indigo Gran Vía
Booking

Nos encanta: su piscina al aire libre con solárium y las vistas a los tejados de Madrid que se tienen desde ella. El lugar al que cualquiera querría subir. 

Para después: a un paso de la Gran Vía, a tu baño con vuelta y vuelta al sol en la azotea de este hotel, le pega para después un comprar entradas para disfrutar de algunos de los musicales que pueden verse en los teatros de la ciudad. Especialmente, de los que se encuentran en nuestro particular Broadway.

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Thompson Madrid

  • Beber
Thompson Madrid
Thompson Madrid
Hotel Thompson Madrid

Nos encanta: la exclusividad que se respira en este hotel con piscina de Madrid y cómo han sabido crear un oasis en el asfalto de la ciudad, bien de plantas aquí y allá que siempre sirven para dar un plus de frescor.

Para después: es probable que te cueste bajar de ese rooftop y dejar para otro día lo de disfrutar de su propuesta gastro y de su carta de cócteles, pero si te animas, tienes la Puerta del Sol a un paso y, desde allí, el siempre animado Barrio de Las Letras te queda a mano.

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NH Collection Madrid Colón

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  • Barrio de Salamanca
NH Collection Madrid Colón
NH Collection Madrid Colón
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Nos encanta: el contraste que se siente entre el bullicio de la calle, que desaparece en cuanto se van subiendo plantas, con la tranquilidad de su discreta y silenciosa piscina. Este lugar de relax y desconexión está ubicado en el patio interior de su azotea y además dispone de solárium-terraza y de una oferta gastronómica sencilla a base de sándwiches y snacks.

Para después: estando en el Barrio de Salamanca, si el bolsillo te lo permite, regálate una jornada de compras yendo de boutique en boutique.

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Hotel Urban 5*GL

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  • Barrio de las Letras
  • precio 4 de 4
Hotel Urban 5*GL
Hotel Urban 5*GL
Photograph: El Cielo del Urban

Nos encanta: la exclusividad del espacio y que cuente con una propuesta gastro, La Terraza del Urban, donde su selección de tapas mezcla las clásicas habituales con propuestas de los chefs de CEBO.

Para después: puedes apostar por un día cultural dejándote caer por el Ateneo de Madrid, visitando la Casa-Museo de Lope de Vega o echando un ojo a la programación del Teatro Español.

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Canopy by Hilton Madrid Castellana

  • Hoteles
  • Tetuán
Canopy by Hilton Madrid Castellana
Canopy by Hilton Madrid Castellana
Canopy by Hilton

Nos encanta: la idea de darnos un baño viendo cómo la Torre Picasso toma altura a unos metros de nosotros. Y sí, por supuesto, nos gusta el aire chic, con esas camas balinesas y esas bombillitas aquí y allá, que tiene esta azotea.

Para después: si has pensado alguna vez en hacer el Tour del Bernabéu, ahora es el momento. Este hotel se encuentra a 10 minutos andando del estadio.

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Pestana Plaza Mayor Madrid

  • Hoteles
  • Madrid
Pestana Plaza Mayor Madrid
Pestana Plaza Mayor Madrid
Booking.com

Nos encanta: no nos importa que esta piscina sea pequeñita, lo que nos importa es que entre ella y los tejados de Madrid solo encontrarás una pared de cristal, con lo que te puedes imaginar las vistas (vistazas) con las que podrás darte un baño. El resto es puro buen gusto hecho rooftop.

Para después: estando en la Plaza Mayor, tienes todo el centro histórico a tu alcance. La elección es tuya, pero te diríamos que comiences tu visita a la ciudad con un bocadillo de calamares.

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