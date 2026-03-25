Rosi La Loca World estrena su octavo local con arroces, huevos rotos, una carta de sangrías y sus platos estrella para el aperitivo/tardeo

Un esquinazo de lujo a dos pasos de la Puerta del Sol, alrededor de 200 metros cuadrados, dos atmósferas bien diferenciadas (Salón de los Reflejos y Salón de la Victoria) y mucho muchísimo color. El 'horror vacui' era esto. Decoración marca de la casa poniendo todo el foco en la cristalería, en los destellos. Rosi La Loca World estrena este viernes su octavo local, su nuevo plan para quien busque, además de una cocina reconocible y asequible, una experiencia inmersiva a la hora de sentarse a la mesa, un lugar con el que sorprender a sus acompañantes. Los verdaderos reyes de la restauración en el centro de Madrid han vuelto.

Rosi La Loca World

El nuevo restaurante para ir a celebrar lo que sea este 2026 se llama Victoria by Rosi La Loca (Victoria, 17). A las tradicionales columnas (ahora pintadas en verde y dorado) de muchos locales en Madrid, se suman tonos fucsias, ocres y naranjas, grandes murales de naturaleza, terciopelos, majestuosas esculturas... Todo es deliberadamente excesivo. Así lo quisieron los interioristas. Algo a medio camino entre el palacete y la fantasía donde los techos son claros protagonistas de sus salas sea por una composición geométrica de formas circulares superpuestas, iluminadas y repetidas, o por una combinación de lámparas de araña entre las que aparecen inesperadamente y a distintas alturas grandes fresas.

Rosi La Loca World

El mayor escaparate de sangrías en el centro de Madrid

Ahora que el sol empieza a quedarse y calentar, a mandar avisos de lo que vendrá, empiezan a asomar las bebidas refrescantes más allá de unas cañas. Y aquí, como conocen bien a sus potenciales clientes, han creado toda una carta de sangrías para saciar la sed del que nos visita. Tienen, porque cada vez se ve más en las barras, hasta versiones sin alcohol. Hay opciones con vino de jerez, pacharán o champán y combinaciones exclusivas de la casa bajo nombres como La Fresa del Deseo, La Paloma Victoriana, Atardecer de la Victoria...

Victoria by Rosi La Loca

Qué comer en Victoria by Rosi La Loca

La cartera de restaurantes no para de crecer pero su chef ejecutivo, Javier Alfaro, parece tener algo espacial para cada uno de los espacios. No faltan los platos estrella de la marca (croquetas, bravas, pincho de tortilla...) pero la carta también ofrece un trío de arroces y otro de huevos rotos y otro centrado en parrilla (rape con pil pil, entrecot con salsa Café de París y un lomo bajo). Su propuesta va y viene, no conoce fronteras, puede engancharte por unas albóndigas de pollo al curry, un tiradito de salmón e incluso unos callos a la madrileña.

Rosi La Loca World

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