En el corazón del barrio de Salamanca, el local cuenta con una superficie de 700 metros cuadrados

La cadena alemana de droguerías Rossmann da un nuevo paso en su ambicioso proyecto de expansión, con la apertura de su primera tienda en Madrid. Ubicada en pleno barrio de Goya, esta apertura supone el desembarco de la franquicia en la capital, con el objetivo de inaugurar nuevos puntos de venta a lo largo de los próximos años.

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Rossmann desembarca en Madrid con una tienda gigante

Con una superficie de 700 metros cuadrados, la tienda se sitúa en el antiguo Mercado de Torrijos (c/ de Hermosilla, 82), el que es el establecimiento número 60 de la franquicia alemana en España. Con el objetivo de reinventar el clásico modelo de droguería, y satisfacer las distintas necesidades del hogar, Rossmann cuenta con productos de cuidado e higiene corporal, maquillaje, droguería, artículos para el hogar, productos para bebés, así como alimentación ecológica, nutrición deportiva y parafarmacia, entre otros.

La multinacional, fundada hace más de medio siglo en la ciudad alemana de Hannover, cuenta con más de 5.200 establecimientos distribuidos en nueve países europeos.

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