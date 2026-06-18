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Abre en Madrid la megatienda conocida como "el paraíso de las marcas": descuentos de hasta el 60 % en moda, accesorios, belleza y hogar

Con una superficie de más de 1.600 metros cuadrados en una planta, funciona como un outlet

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
TK Maxx
Shutterstock | TK Maxx
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El mapa de tiendas y supermercados 'low cost' no para de crecer en Madrid. Ante la llegada de nuevos establecimientos, donde adquirir todo tipo de productos a precios muy competitivos, entre los que se encuentran HalfPrice, Family Cash, Pepco, Kik o Normal, llega ahora a Madrid una destacada cadena internacional de tiendas de descuentos, que opera bajo un concepto de outlet.

TK Maxx
Shutterstock

Un nuevo macro outlet abre en Madrid

El gigante americano de los outlets, TK Maxx, aterriza así con su primera apertura en la Comunidad de Madrid. Concretamente, en el parque comercial Álcora Plaza de Alcorcón, una tienda de 1.621 metros cuadrados repartidos en una sola planta, con secciones de moda para mujer, hombre y niño, además de calzado, accesorios, belleza y hogar, todo ello repleto de grandes marcas.

Conocida como el 'paraíso de las marcas', TK Maxx presenta así en España un modelo consolidado internacionalmente, basado en la oferta de marcas nacionales e internacionales, con precios hasta un 60 % inferior a su precio de venta recomendado (PVR), sin necesidad de esperar así a las temporadas tradicionales de rebajas.

TK Maxx ES
TK Maxx ES

Las mejores tiendas 'low cost' de Madrid

Renovar la decoración de tu casa, tu armario o tu despensa puede ser una misión complicada (y cara), por lo que estos supermercados y tiendas 'low cost' pueden ser tu mejor aliado y, por suerte, en la capital cuentas con un amplio mapa de establecimientos. Entre los más destacados se encuentran Miniso, Normal, MGI, Pepco, Avril, Kik, Zeeman o Tedi.

NO TE LO PIERDAS: Abre en Madrid una nueva tienda del fenómeno del 'low cost' con 1.500 productos por menos de 1 €

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