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Abre en Madrid una nueva tienda del fenómeno del 'low cost' con 1.500 productos por menos de 1 €

Con una superficie de más de 830 metros cuadrados, podréis encontrar una variedad de artículos, que van desde juguetes y hogar hasta jardinería, bricolaje y alimentación

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Action supermercado low cost abre su primera tienda en Alcalá de Henares
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El mapa de tiendas y supermercados 'low cost' no para de crecer en Madrid. Ante la llegada de nuevos establecimientos, donde adquirir todo tipo de productos a precios muy competitivos, entre los que se encuentran HalfPrice, Family Cash, Pepco, Kik o Normal, una conocida cadena especializada en productos no alimentarios continúa con su proyecto de expansión a lo largo de la Comunidad de Madrid.

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Esta conocida marca de tiendas 'low cost' abre un nuvo local en Madrid

Tras triunfar en ubicaciones como Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada o Arganda del ReyAction ha inaugurado su nueva tienda, situada en el municipio de Getafe. La fórmula de esta cadena es sencilla: una selección de 6.000 productos de buena calidad, repartidos en 14 categorías distintas, que van desde juguetes y manualidades hasta productos para el hogar, pasando por jardinería, bricolaje y alimentación, al precio más bajo.

Además, Action introduce 150 productos nuevos cada semana, garantizando así un surtido relevante. Además, más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de dos euros. Espaciosa y de fácil acceso, esta nueva tienda mide alrededor de 832 metros cuadrados. Con esta apertura, Action llega hasta los 15 locales en la Comunidad de Madrid, y 112 a nivel nacional.

Cuándo abre la nueva tienda de Action

Situada en el Parque Comercial Imagina Getafe (c/ Carpinteros, 1), esta nueva tienda abre sus puertas de lunes a domingo, de 09.00 a 22.00 h.

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Las mejores tiendas 'low cost' de Madrid

Renovar la decoración de tu casa, tu armario o tu despensa puede ser una misión complicada (y cara), por lo que estos supermercados y tiendas 'low cost' pueden ser tu mejor aliado y, por suerte, en la capital cuentas con un amplio mapa de establecimientos. Entre los más destacados se encuentran Miniso, Normal, MGI, Pepco, Avril, Kik, Zeeman o Tedi.

NO TE LO PIERDAS: Uno de los edificios más bonitos de Madrid acoge este creativo mercadillo secreto con los mejores productos artesanos (y la entrada es gratuita)

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