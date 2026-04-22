Con la llegada de la época primaveral y el buen tiempo, qué mejor plan en Madrid que disfrutar de un popular mercadillo. Con conocidas opciones como El Rastro, el Mercado de Motores o el Mercado de las Ranas, entre muchas otras, estas son algunas de las actividades más populares de la capital, donde encontrar una gran variedad de tesoros que van desde prendas de ropa vintage hasta libros, mobiliario o joyas.

Pop Arq Store. Fernando Checa Manrique de Lara

Regresa este mercadillo efímero con creativos productos artesanos

Organizado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Planta Jardín), vuelve Pop Arq Store, un escaparate para los distintos productos creados por sus arquitectos, que van desde mobiliario, iluminación, orfebrería y joyería, hasta bisutería, textil, moda, decoración, marroquinería, complementos, tecnología o gastronomía.

Con un enfoque muy personal, cada producto está diseñado, fabricado y vendido por los arquitectos, que en su puesto se dedicarán a explicar a los clientes interesados cómo han creado el artículo.

Pop Arq Store. Diseñadores Arquitectos

Cuándo se celebrará la nueva edición de este mercado

Con entrada libre y gratuita, la nueva edición de Pop Arq Store, se celebrará entre los días 25 y 26 de abril, de 11.30 a 21. 00 h (sábado), y de 11.30h a 20.00 h (domingo).

Los mejores mercadillos de Madrid

La capital está repleta de mercadillos para visitar, donde adquirir todo tipo de artículos al mejor precio. Entre los más destacados se encuentran el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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