Podréis encontrar una variedad de artículos, que van desde bandejas, cajas o hieleras hasta pequeños muebles como mesas auxiliares, cómodas o vitrinas

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor que dar un agradable paseo por algunos de los muchos mercadillos que se organizan en Madrid. Con populares opciones como El Rastro, el Mercado de Motores o el Mercado de las Ranas, hay una cita que se celebra año tras año, y que ya forma parte del calendario de muchos madrileños: Fundamarket.

Fundamarket

Vuelve a Madrid este mercadillo solidario

Este market solidario de la Fundación A LA PAR celebra su 27ª edición, ofreciendo un plan en el que descubrir, disfrutar y, al mismo tiempo, contribuir a un proyecto con impacto social. Durante tres días, este espacio se transformará en un punto de encuentro donde descubrir artículos de más de 60 firmas de moda, complementos, hogar y bisutería, junto a los objetos elaborados en los talleres de la Fundación por personas con discapacidad intelectual. A ello se suma la tradicional tómbola solidaria, uno de los grandes atractivos del evento, que repartirá más de 4.000 premios para todas las edades.

Desde bandejas, cajas o hieleras hasta pequeños muebles como mesas auxiliares, cómodas o vitrinas, cada pieza refleja el valor de lo hecho a mano y el cuidado por el detalle. La cita tendrá lugar del 29 al 31 de mayo en la gran carpa instalada en la sede de la Fundación, en el barrio de Montecarmelo, en horario de 11.00 a 20.00 h.

Fundamarket

Los mejores mercadillos de Madrid

La capital está repleta de mercadillos para visitar, donde adquirir todo tipo de artículos al mejor precio. Entre los más destacados se encuentran el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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