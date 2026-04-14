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Un mercadillo para los amantes de los productos vintage vuelve este fin de semana con muebles, vajillas y vinilos

El objetivo de este evento es dar una segunda vida a todo tipo de objetos, contribuyendo así a la economía circular

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
El Rastro de Las Rozas
El Rastro de Las Rozas
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Cita ideal para los amantes de las compras, El Rastro de Las Rozas es uno de los eventos recurrentes más esperados y queridos por los vecinos del municipio madrileño. El tercer sábado de cada mes, el Bulevar de Camilo José Cela se convierte en lugar de encuentro donde se pueden adquirir autenticas joyas vintage, antigüedades y un sinfín de objetos de coleccionismo.

El Rastro de Las Rozas. @elrastrodelasrozas
El Rastro de Las Rozas. @elrastrodelasrozas

Con piezas originales e irrepetibles, el objetivo de este rastro es dar una segunda vida a todo tipo de objetos, contribuyendo así a la economía circular. Entre la gran variedad de productos disponibles durante la celebración de El Rastro de Las Rozas, podréis encontrar artículos como muebles, cómics, vinilos, libros, relojes, plumas, cámaras, lámparas, fotos, juguetes, complementos, bisutería o vajillas, entre muchos otros.

La nueva edición de El Rastro de Las Rozas se celebrará el sábado 18 de abril, de 10.00 a 14.30 h.

El Rastro de Las Rozas
El Rastro de Las Rozas

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, el Mercado de Productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival, los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid, el Mercado de las Ranas o el Mercadillo de Minerales.

NO TE LO PIERDAS: El mercadillo de ropa vintage más chulo de Madrid ya tiene fecha: café de especialidad, dj set, customización en directo y entrada gratis

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