El objetivo de este evento es dar una segunda vida a todo tipo de objetos, contribuyendo así a la economía circular

Cita ideal para los amantes de las compras, El Rastro de Las Rozas es uno de los eventos recurrentes más esperados y queridos por los vecinos del municipio madrileño. El tercer sábado de cada mes, el Bulevar de Camilo José Cela se convierte en lugar de encuentro donde se pueden adquirir autenticas joyas vintage, antigüedades y un sinfín de objetos de coleccionismo.

El Rastro de Las Rozas. @elrastrodelasrozas

Con piezas originales e irrepetibles, el objetivo de este rastro es dar una segunda vida a todo tipo de objetos, contribuyendo así a la economía circular. Entre la gran variedad de productos disponibles durante la celebración de El Rastro de Las Rozas, podréis encontrar artículos como muebles, cómics, vinilos, libros, relojes, plumas, cámaras, lámparas, fotos, juguetes, complementos, bisutería o vajillas, entre muchos otros.

La nueva edición de El Rastro de Las Rozas se celebrará el sábado 18 de abril, de 10.00 a 14.30 h.

El Rastro de Las Rozas

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, el Mercado de Productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival, los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid, el Mercado de las Ranas o el Mercadillo de Minerales.