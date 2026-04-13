Podréis descubrir una curada selección de prendas en un espacio de más de 100 metros cuadrados

Ya sean las últimas prendas de prestigiosas marcas o conjuntos al más puro estilo 'retro', los amantes de la moda cuentan con un enorme abanico de tiendas y mercadillos para visitar en la capital. Calles enteras dedicadas a la ropa de segunda mano o firmas 'premium'; outlets con enormes descuentos; tiendas pop-up... Cada madrileño puede tener su propio estilo, sin tener que repetir outfit.

Vuelve a Madrid este mercadillo con más de 100 metros cuadrados llenos de moda vintage

Con la llegada de la primavera, qué mejor que lucir un nuevo modelito. O dos. Xulo Market regresa a lo grande a la capital, con 150 metros cuadrados dedicados a lo mejor de la moda vintage, con una curada selección de prendas de los años 90 y 2000, archivo, ropa de hombre y 'streetwear'. Además, esta nueva edición contará con un 'coffee corner', con café de especialidad y matcha; un 'dj set', con las actuaciones de Rasasavda y Flusso, y customización de ropa en directo, con P.S. Design Official.

Ropa vintage. Shutterstock

Xulo es el primer proyecto de España que mezcla la moda vintage y el fomento del consumo sostenible y circular, con el apoyo a talento y marcas emergentes, ofreciendo un espacio inclusivo, creativo y divertido, donde venir a comprar las prendas vintage, a la vez que visitar 'stands' de diferentes marcas, diseñadores y artistas emergentes que dan a conocer productos artesanales, 'made in Spain', vintage, y de calidad.

Cómo conseguir entradas para la nueva edición de Xulo Market

Las entradas gratuitas para la nueva edición de Xulo Market, que se celebrará en Amén (c/ San Andrés, 3) entre los días 18 y 19 de abril (de 11.00 a 21.00 h) ya están disponibles para reserva.

Ropa vintage. Shutterstock

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

NO TE LO PIERDAS: El mercadillo dentro de una casa de lujo en Madrid donde todo está a la venta: muebles de cocina, decoración e incluso las puertas