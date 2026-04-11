Semana tras semana, uno de los planes favoritos para madrileños y curiosos son los mercadillos, espacios donde renovar el mobiliario de tu hogar, adquirir nuevas prendas, decoración, libros y todo tipo de tesoros. Desde el emblemático Rastro hasta el Mercado de las Ranas, son muchos los lugares de la ciudad donde conseguir una variada colección de artículos a muy buen precio. Incluso dentro de espectaculares casas de lujo.

Alma Market Home

Todos los muebles y tesoros de esta casa de lujo salen a la venta

De la mano de Alma Market Home, y situado Chamartín (c/ Caídos de la División Azul, 5), un piso de lujo abre sus puertas, poniendo a la venta un amplio surtido de artículos distintos, como pueden ser muebles antiguos, decoración vintage e incluso las puertas del hogar. El objetivo de estos mercados, especializados en vaciado de casas, es ofrecer una opción rentable y sostenible.

Cómo conseguir entradas para Alma Home Market

Las entradas gratuitas para la nueva edición de Alma Home Market ya están disponibles para reserva. El mercado abre sus puertas entre los días 17 y 19 de abril. Para entrar el viernes 17, será necesario reservar entrada previa mientras que, los días 18 y 19, el mercado celebrará dos jornadas de puertas abiertas, con entrada libre hasta completar aforo.

En cuanto a horarios, el viernes y sábado, el mercado abre sus puertas de 11.30 a 14.30 h, y de 16.00 a 20.00 h, y el domingo, de 11.30 a 14.00 h. Los pagos se realizan a través de efectivo y tarjeta. Se recomienda no acudir antes a la cita, para evitar las aglomeraciones y las posibles molestias a otros vecinos.

Alma Market Home

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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